  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Куадра Гильермо
Хетафе
 
Позже
Валенсия
Прогнозы 135
Хетафе 26.7% (36)
X 46.7% (63)
Валенсия 26.7% (36)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хетафе
Ничья
Валенсия
3.05
2.94
3.20
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Сория
Давид
2
Дьене
Даконам
6
Дуарте
Домингуш
4
Альварес
Гастон
21
Иглесиас
Хуан
5
Милья
Луис
20
Максимович
Неманья
32
Мартин
Хорхе
12
Гринвуд
Мэйсон
14
Латаса
Хуан
19
Майораль
Борха
25
Мамардашвили
Георгий
12
Корреа
Тьерри
3
Москера
Кристиан
5
Габриэль
Паулиста
34
Гасиоровски
Ярек
20
Фулкье
Димитри
18
Пепелу
8
Герра
Хавьер
23
Перес
Фран
16
Ногуэроль
Диего
Лопес
9
Дуро
Уго
Хетафе
3-4-3
Валенсия
4-4-2

История личных встреч

Хетафе
Валенсия

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
66.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
50%
9 побед 6 ничьих 0 побед

20 матчей

20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

15%
85%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 11 побед

32 матча

28.1%
21.9%
50%
9 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

21.9%
34.4%
43.7%
7 побед 11 ничьих 14 побед

Второй тайм

28.1%
37.5%
34.4%
9 побед 12 ничьих 11 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
5:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:0
ЛЛ
2:2
ЛЛ
3:0
ЛЛ
3:3
П
0:0
КК
3:1
КК
1:0
П
0:1
П
1:2
П
1:0
П
2:2
П
2:2
П
1:0
П
0:3
П
1:3
П
0:1
П
0:1
П
4:2
П
3:1
П
3:1
П
2:4
П
2:0
П
2:1
П
3:1
П
4:1
П
0:3
КК
3:1
ПД
0:0

Голы

Всего голов

19
20

Голов в среднем за матч

1.19
1.25

Среднее время на гол

75
72

Всего голов

37
17

Голов в среднем за матч

2.31
1.06

Среднее время на гол

38
84

Всего голов

56
37

Голов в среднем за матч

1.75
1.16

Тотал матчей

2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
20
Больше 63%
Меньше 38%
12
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
4
Больше 13%
Меньше 88%
28

Среднее время на гол

51
77

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майораль Борха 8 (2) 0.53
Гринвуд Мэйсон 2 0.13
Латаса Хуан 2 0.13
Аленья Карлес 1 0.07
Кармона Хосе Анхель 1 0.07
Митрович Стефан 1 0.07
Максимович Неманья 1 0.07
Альварес Гастон 1 0.07
Рико Диего 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Альдерете Омар 0 0
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуро Уго 7 0.47
Герра Хавьер 3 0.2
Ногуэроль Диего Лопес 2 0.13
Пепелу 2 (2) 0.13
Перес Фран 1 0.07
Гайя Хосе 1 0.07
Дьякаби Муктар 1 0.07
Корреа Тьерри 0 0
Гонсалес Уго 0 0
Амалла Селим 0 0
Алмейда Андре IV 0 0

Карточки

Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьене Даконам 6 1
Мата Хайме 4 1
Дуарте Домингуш 4 1
Дамиан Суарес 5 0
Рико Диего 5 0
Альдерете Омар 3 1
Хосе Бордалас 3 1
Оскар Родригес 4 0
Аленья Карлес 4 0
Анхилери Фабрисио 2 1
Митрович Стефан 3 0
Альварес Гастон 3 0
Латаса Хуан 3 0
Кармона Хосе Анхель 3 0
Сория Давид 2 0
Майораль Борха 2 0
Максимович Неманья 2 0
Арамбарри Мауро 2 0
Гринвуд Мэйсон 2 0
Лосано Энтони 1 0
Порту Кристиан 1 0
Милья Луис 1 0
Иглесиас Хуан 1 0
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амалла Селим 3 1
Габриэль Паулиста 4 0
Дьякаби Муктар 4 0
Гайя Хосе 2 0
Перес Фран 2 0
Пепелу 2 0
Дуро Уго 2 0
Озкаджар Дженк 2 0
Герра Хавьер 2 0
Фулкье Димитри 1 0
Корреа Тьерри 1 0
Гильямон Уго 1 0
Мамардашвили Георгий 1 0
Ногуэроль Диего Лопес 1 0
Москера Кристиан 1 0
Гасиоровски Ярек 1 0

Результаты матчей

Хетафе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Валенсия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

1
8
Хетафе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Валенсия
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

5
7
Хетафе
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Валенсия
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

14
4

Упущенные победы

6
15

Голы по времени матча

Забито

8
10
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
0
0%
2
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
1
10%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
3
38%
2
20%
76-90

Пропущено

4
16
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
2
50%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
19%
31-45
1
25%
4
25%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
5
31%
76-90

Забито

9
8
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
3
33%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
33%
2
25%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
22%
1
13%
76-90

Пропущено

16
3
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 2
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
1
33%
16-30
3
19%
1
33%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
3
19%
1
33%
76-90

Забито

17
18
10 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
5 Не забивали 3
3
18%
4
22%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
6
35%
3
17%
31-45
2
12%
3
17%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
5
29%
29%
3
17%
76-90

Пропущено

20
19
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
5
25%
2
11%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
4
20%
4
21%
31-45
3
15%
4
21%
46-60
4
20%
2
11%
61-75
3
15%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Хетафе
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ацнета - Хетафе 1:2 Лас-Пальмас - Хетафе 2:0 Хетафе - Альмерия 2:1 Гранада - Хетафе 1:1
Хетафе - Кадис 1:0 Тардьента - Хетафе 0:12 Мальорка - Хетафе 0:0 Хетафе - Бетис 1:1 Сельта - Хетафе 2:2 Хетафе - Вильярреал 0:0 Атлетик Б - Хетафе 2:2 Реал Сосьедад - Хетафе 4:3 Хетафе - Осасуна 3:2 Реал Мадрид - Хетафе 2:1 Хетафе - Алавес 1:0 Жирона - Хетафе 3:0 Хетафе - Барселона 0:0 Хетафе - Витесс 4:1 Гранада - Хетафе 2:1 Хетафе - Реймс 0:1
Валенсия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ароза - Валенсия 0:1 Жирона - Валенсия 2:1 Валенсия - Сельта 0:0 Реал Мадрид - Валенсия 5:1
Валенсия - Гранада 1:0 Логроньес - Валенсия 0:2 Атлетик Б - Валенсия 2:2 Валенсия - Кадис 2:0 Мальорка - Валенсия 1:1 Бетис - Валенсия 3:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:1 Альмерия - Валенсия 2:2 Валенсия - Атлетико М 3:0 Алавес - Валенсия 1:0 Валенсия - Осасуна 1:2 Валенсия - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Валенсия 1:2 Валенсия - Астон Вилла 1:2 Валенсия - Алавес 2:0 Санкт-Галлен - Валенсия 1:3

Результаты матчей

Хетафе
Валенсия

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Хетафе
Валенсия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
2
5
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
3
5
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
11
4
5
10
1.5
5
10
2
13
2.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 15 12 2 1 33 - 9 38
2.
Жирона
 Заявка 15 12 2 1 34 - 18 38
3.
Барселона
 Заявка 15 10 4 1 28 - 14 34
4.
Атлетико М
 Заявка 14 10 1 3 30 - 13 31
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 8 4 3 30 - 18 28
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 7 5 3 26 - 18 26
7.
Бетис
 Заявка 15 6 7 2 18 - 16 25
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 15 6 3 6 13 - 13 21
9.
Валенсия
 Заявка 15 5 4 6 17 - 20 19
10.
Хетафе
 Заявка 15 4 7 4 17 - 20 19
11.
Райо Вальекано
 Заявка 15 4 7 4 16 - 22 19
12.
Вильярреал
 Заявка 15 4 4 7 22 - 26 16
13.
Алавес
 Заявка 15 4 4 7 14 - 19 16
14.
Осасуна
 Заявка 15 4 3 8 17 - 25 15
15.
Севилья
 Заявка 14 2 7 5 20 - 20 13
16.
Кадис
 Заявка 15 2 6 7 12 - 22 12
17.
Мальорка
 Заявка 15 1 8 6 13 - 20 11
18.
Сельта
 Заявка 15 1 6 8 15 - 25 9
19.
Гранада
 Заявка 15 1 4 10 19 - 35 7
20.
Альмерия
 Заявка 15 0 4 11 16 - 37 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 7 7 0 0 17 - 7 21
2.
Барселона
 Заявка 8 7 0 1 16 - 5 21
3.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 1 0 17 - 3 19
4.
Жирона
 Заявка 8 6 1 1 18 - 10 19
5.
Бетис
 Заявка 7 5 2 0 10 - 2 17
6.
Атлетик Б
 Заявка 8 5 2 1 22 - 11 17
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 5 2 1 17 - 10 17
8.
Хетафе
 Заявка 7 4 3 0 8 - 4 15
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
10.
Валенсия
 Заявка 7 4 1 2 8 - 3 13
11.
Алавес
 Заявка 7 4 1 2 10 - 9 13
12.
Севилья
 Заявка 8 2 4 2 13 - 10 10
13.
Кадис
 Заявка 7 2 3 2 7 - 8 9
14.
Райо Вальекано
 Заявка 7 1 4 2 9 - 15 7
15.
Вильярреал
 Заявка 8 2 1 5 14 - 16 7
16.
Гранада
 Заявка 7 1 3 3 11 - 15 6
17.
Мальорка
 Заявка 7 0 6 1 4 - 5 6
18.
Осасуна
 Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
19.
Сельта
 Заявка 8 0 4 4 5 - 12 4
20.
Альмерия
 Заявка 8 0 3 5 10 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 7 6 1 0 16 - 8 19
2.
Реал Мадрид
 Заявка 8 6 1 1 16 - 6 19
3.
Барселона
 Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
4.
Райо Вальекано
 Заявка 8 3 3 2 7 - 7 12
5.
Атлетик Б
 Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
6.
Атлетико М
 Заявка 7 3 1 3 13 - 6 10
7.
Осасуна
 Заявка 7 3 0 4 10 - 13 9
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
9.
Вильярреал
 Заявка 7 2 3 2 8 - 10 9
10.
Бетис
 Заявка 8 1 5 2 8 - 14 8
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 2 1 5 5 - 9 7
12.
Валенсия
 Заявка 8 1 3 4 9 - 17 6
13.
Сельта
 Заявка 7 1 2 4 10 - 13 5
14.
Мальорка
 Заявка 8 1 2 5 9 - 15 5
15.
Хетафе
 Заявка 8 0 4 4 9 - 16 4
16.
Севилья
 Заявка 6 0 3 3 7 - 10 3
17.
Алавес
 Заявка 8 0 3 5 4 - 10 3
18.
Кадис
 Заявка 8 0 3 5 5 - 14 3
19.
Альмерия
 Заявка 7 0 1 6 6 - 19 1
20.
Гранада
 Заявка 8 0 1 7 8 - 20 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 11 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 9 (1)
Вильярреал Морено Херард 8 (2)
Хетафе Майораль Борха 8 (1)
Жирона Довбик Артём 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дьене Даконам 1 6
Осасуна Катена Алехандро 1 6
Реал Мадрид Рюдигер Антонио 7
Гранада Гумбау Херард 7
Кадис Алькарас Рубен 7
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на матче 16-го тура испанской Ла Лиги, в котором "Хетафе" на своём поле будет принимать "Валенсию". Комментировать эту встречу буду я, Соколов Александр. 
  • Текстовая онлайн трансляция матча Хетафе - Валенсия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 декабря 2023, осталось 7 минут.

    Главный судья: Куадра Гильермо

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 41.2% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 135
Хетафе 26.7% (36)
X 46.7% (63)
Валенсия 26.7% (36)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хетафе
Ничья
Валенсия
3.05
2.94
3.20
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Хетафе - Валенсия онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Хетафе - Валенсия

Исход игры
Хетафе
26.5% (36)
Ничья
47.1% (64)
Валенсия
26.5% (36)
Тотал 2.5
Больше
30.17% (35)
Меньше
69.83% (81)
Обе команды забьют
Да
78.45% (91)
Нет
21.55% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.2% (56)
1:2 Валенсия
15.4% (21)
1:0 Хетафе
14% (19)
2:1 Хетафе
5.9% (8)
0:1 Валенсия
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
1:3 Валенсия
1.5% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Хетафе
Валенсия
Бонусы букмекеров
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 