Тур: 16. Стадион: Колизеум.
Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
-
Главный тренер: Бараха Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хетафе
Валенсия
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
66.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
50%
9 побед 6 ничьих 0 побед
20 матчей
20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
15%
85%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 11 побед
32 матча
28.1%
21.9%
50%
9 побед 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
21.9%
34.4%
43.7%
7 побед 11 ничьих 14 побед
Второй тайм
28.1%
37.5%
34.4%
9 побед 12 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
20
Голов в среднем за матч
1.19
1.25
Среднее время на гол
75
72
Всего голов
37
17
Голов в среднем за матч
2.31
1.06
Среднее время на гол
38
84
Всего голов
56
37
Голов в среднем за матч
1.75
1.16
Тотал матчей
2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
20
Больше 63%
Меньше 38%
12
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
Среднее время на гол
51
77
Бомбардиры внутри турнира
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майораль Борха
|8 (2)
|0.53
|Гринвуд Мэйсон
|2
|0.13
|Латаса Хуан
|2
|0.13
|Аленья Карлес
|1
|0.07
|Кармона Хосе Анхель
|1
|0.07
|Митрович Стефан
|1
|0.07
|Максимович Неманья
|1
|0.07
|Альварес Гастон
|1
|0.07
|Рико Диего
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Альдерете Омар
|0
|0
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуро Уго
|7
|0.47
|Герра Хавьер
|3
|0.2
|Ногуэроль Диего Лопес
|2
|0.13
|Пепелу
|2 (2)
|0.13
|Перес Фран
|1
|0.07
|Гайя Хосе
|1
|0.07
|Дьякаби Муктар
|1
|0.07
|Корреа Тьерри
|0
|0
|Гонсалес Уго
|0
|0
|Амалла Селим
|0
|0
|Алмейда Андре IV
|0
|0
Карточки
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьене Даконам
|6
|1
|Мата Хайме
|4
|1
|Дуарте Домингуш
|4
|1
|Дамиан Суарес
|5
|0
|Рико Диего
|5
|0
|Альдерете Омар
|3
|1
|Хосе Бордалас
|3
|1
|Оскар Родригес
|4
|0
|Аленья Карлес
|4
|0
|Анхилери Фабрисио
|2
|1
|Митрович Стефан
|3
|0
|Альварес Гастон
|3
|0
|Латаса Хуан
|3
|0
|Кармона Хосе Анхель
|3
|0
|Сория Давид
|2
|0
|Майораль Борха
|2
|0
|Максимович Неманья
|2
|0
|Арамбарри Мауро
|2
|0
|Гринвуд Мэйсон
|2
|0
|Лосано Энтони
|1
|0
|Порту Кристиан
|1
|0
|Милья Луис
|1
|0
|Иглесиас Хуан
|1
|0
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амалла Селим
|3
|1
|Габриэль Паулиста
|4
|0
|Дьякаби Муктар
|4
|0
|Гайя Хосе
|2
|0
|Перес Фран
|2
|0
|Пепелу
|2
|0
|Дуро Уго
|2
|0
|Озкаджар Дженк
|2
|0
|Герра Хавьер
|2
|0
|Фулкье Димитри
|1
|0
|Корреа Тьерри
|1
|0
|Гильямон Уго
|1
|0
|Мамардашвили Георгий
|1
|0
|Ногуэроль Диего Лопес
|1
|0
|Москера Кристиан
|1
|0
|Гасиоровски Ярек
|1
|0
Результаты матчей
Хетафе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Валенсия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
1
8
Хетафе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Валенсия
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
5
7
Хетафе
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Валенсия
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
14
4
Упущенные победы
6
15
Голы по времени матча
Забито
8
10
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
0
0%
2
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
1
10%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
3
38%
2
20%
76-90
Пропущено
4
16
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
2
50%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
19%
31-45
1
25%
4
25%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
5
31%
76-90
Забито
9
8
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
3
33%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
33%
2
25%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
22%
1
13%
76-90
Пропущено
16
3
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 2
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
1
33%
16-30
3
19%
1
33%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
3
19%
1
33%
76-90
Забито
17
18
10 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
5 Не забивали 3
3
18%
4
22%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
6
35%
3
17%
31-45
2
12%
3
17%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
5
29%
29%
3
17%
76-90
Пропущено
20
19
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
5
25%
2
11%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
4
20%
4
21%
31-45
3
15%
4
21%
46-60
4
20%
2
11%
61-75
3
15%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
Хетафе
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ацнета - Хетафе 1:2 Лас-Пальмас - Хетафе 2:0 Хетафе - Альмерия 2:1 Гранада - Хетафе 1:1
Хетафе - Кадис 1:0 Тардьента - Хетафе 0:12 Мальорка - Хетафе 0:0 Хетафе - Бетис 1:1 Сельта - Хетафе 2:2 Хетафе - Вильярреал 0:0 Атлетик Б - Хетафе 2:2 Реал Сосьедад - Хетафе 4:3 Хетафе - Осасуна 3:2 Реал Мадрид - Хетафе 2:1 Хетафе - Алавес 1:0 Жирона - Хетафе 3:0 Хетафе - Барселона 0:0 Хетафе - Витесс 4:1 Гранада - Хетафе 2:1 Хетафе - Реймс 0:1
Валенсия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ароза - Валенсия 0:1 Жирона - Валенсия 2:1 Валенсия - Сельта 0:0 Реал Мадрид - Валенсия 5:1
Валенсия - Гранада 1:0 Логроньес - Валенсия 0:2 Атлетик Б - Валенсия 2:2 Валенсия - Кадис 2:0 Мальорка - Валенсия 1:1 Бетис - Валенсия 3:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:1 Альмерия - Валенсия 2:2 Валенсия - Атлетико М 3:0 Алавес - Валенсия 1:0 Валенсия - Осасуна 1:2 Валенсия - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Валенсия 1:2 Валенсия - Астон Вилла 1:2 Валенсия - Алавес 2:0 Санкт-Галлен - Валенсия 1:3
Результаты матчей
Хетафе
Валенсия
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Хетафе
Валенсия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
25
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
35
35
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
114
510
510
213
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|33 - 9
|38
|2.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|34 - 18
|38
|3.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|28 - 14
|34
|4.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|30 - 13
|31
|5.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|30 - 18
|28
|6.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|26 - 18
|26
|7.
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|18 - 16
|25
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|13 - 13
|21
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 20
|19
|10.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|17 - 20
|19
|11.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|16 - 22
|19
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|22 - 26
|16
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 19
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|17 - 25
|15
|15.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|20 - 20
|13
|16.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|12 - 22
|12
|17.
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|13 - 20
|11
|18.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|15 - 25
|9
|19.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|19 - 35
|7
|20.
|Заявка
|15
|0
|4
|11
|16 - 37
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|17 - 7
|21
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|16 - 5
|21
|3.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 3
|19
|4.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|18 - 10
|19
|5.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|10 - 2
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 11
|17
|7.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 10
|17
|8.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|8 - 4
|15
|9.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|10.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 3
|13
|11.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 9
|13
|12.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|13 - 10
|10
|13.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|14.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 15
|7
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|14 - 16
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|11 - 15
|6
|17.
|Заявка
|7
|0
|6
|1
|4 - 5
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|19.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 12
|4
|20.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|10 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 8
|19
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 6
|19
|3.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 9
|13
|4.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 7
|12
|5.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 6
|10
|7.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 13
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|10.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 14
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 9
|7
|12.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 17
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|14.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 15
|5
|15.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|9 - 16
|4
|16.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 10
|3
|17.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 10
|3
|18.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 14
|3
|19.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|6 - 19
|1
|20.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|8 - 20
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|11 (2)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|9 (1)
|Вильярреал
|Морено Херард
|8 (2)
|Хетафе
|Майораль Борха
|8 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|7 (4)
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 6
|Осасуна
|Катена Алехандро
|1 6
|Реал Мадрид
|Рюдигер Антонио
|7
|Гранада
|Гумбау Херард
|7
|Кадис
|Алькарас Рубен
|7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хетафе - Валенсия
Исход игры
Хетафе
17.5% (10)
Ничья
47.4% (27)
Валенсия
35.1% (20)
Тотал 2.5
Больше
34.55% (19)
Меньше
65.45% (36)
Обе команды забьют
Да
81.82% (45)
Нет
18.18% (10)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.6% (26)
1:2 Валенсия
21.1% (12)
1:0 Хетафе
12.3% (7)
2:1 Хетафе
5.3% (3)
0:1 Валенсия
5.3% (3)
1:3 Валенсия
3.5% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!