Тур: 16. Стадион: Мендисорроса. Главный судья: Мунуэра Хосе
0:1
Второй тайм: 89'
0'
9' Желтая карточкаКардона Серхи
0:1
31' ГолРодригес Кирьян
33' Желтая карточкаМуньос Хави
49' Желтая карточкаАбкар Абделькабир
53' Undefined phrase: football_event_Омородион Сэмюэль
Ход матча
31'
33'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
6 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 2
-
10 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Марин
Рафа
27
Хави
Лопеc
10
Хаджи
Янис
18
Гуриди
Хон
11
Риоха
Луис
23
Коко
Сауль
15
Мармол
Мика
12
Луаодис
Энзо
19
Кардона
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Марин РафаЗащитник
-
27 Хави ЛопеcЗащитник
-
10 Хаджи ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Гуриди ХонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Риоха ЛуисНападающий
- Запасные игроки
-
31 Овоно ХесусВратарь
-
19 Мараш НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Мендес ТомасПолузащитник
-
42 Роперо УнаиПолузащитник
-
15 Кике ГарсияНападающий
-
Главный тренер: Гарсия Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Коко СаульЗащитник
-
15 Мармол МикаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Луаодис ЭнзоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кардона МаркНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Каба СориНападающий
-
27 Феррер ПауНападающий
-
Главный тренер: Пимьента Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Алавес
Лас-Пальмас
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
11.1%
9 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
14 матчей
35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
64.3%
14.3%
21.4%
9 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1.57
1.57
Среднее время на гол
57
57
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.14
0.86
Среднее время на гол
78
105
Всего голов
19
17
Голов в среднем за матч
1.36
1.21
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
66
74
Бомбардиры внутри турнира
Алавес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Омородион Сэмюэль
|4
|0.25
|Кике Гарсия
|2
|0.13
|Риоха Луис
|1
|0.06
|Дуарте Рубен
|1
|0.06
|Седлар Александр
|1
|0.06
|Гевара Андер
|1
|0.06
|Реббах Абдеррахман
|1
|0.06
|Хави Лопеc
|0
|0
|Гуриди Хон
|0
|0
|Хаджи Янис
|0
|0
Лас-Пальмас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Кирьян
|3
|0.19
|Виера Хонатан
|2 (2)
|0.13
|Кардона Марк
|2 (1)
|0.13
|Молейро Альберто
|1
|0.06
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0.06
|Каба Сори
|1
|0.06
|Бенито Рамирес
|1
|0.06
|Эррера Кристиан
|1
|0.06
|Араухо Хулиан
|1
|0.06
|Коко Сауль
|1
|0.06
|Парк Марвин
|0
|0
|Муньос Хави
|0
|0
Карточки
Алавес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гевара Андер
|5
|0
|Дуарте Рубен
|4
|0
|Горосабел Андони
|4
|0
|Гарсия Луис
|4
|0
|Абкар Абделькабир
|4
|0
|Риоха Луис
|3
|0
|Хаджи Янис
|2
|0
|Седлар Александр
|2
|0
|Омородион Сэмюэль
|2
|0
|Бланко Антонио
|0
|1
|Хави Лопеc
|1
|0
|Сивера Антонио
|1
|0
|Кике Гарсия
|1
|0
|Гуриди Хон
|1
|0
|Бенавидес Карлос
|1
|0
|Алькаин Чебер
|1
|0
|Сола Алекс
|1
|0
|Марин Рафа
|1
|0
Лас-Пальмас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кардона Серхи
|5
|0
|Мармол Мика
|3
|1
|Родригес Кирьян
|4
|0
|Араухо Хулиан
|3
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0
|Муньос Хави
|2
|0
|Каба Сори
|2
|0
|Суарес Алехандро
|2
|0
|Коко Сауль
|2
|0
|Перроне Максимо
|2
|0
|Виера Хонатан
|1
|0
|Мфулу Оменуке
|1
|0
|Лемос Альваро
|1
|0
|Кардона Марк
|1
|0
|Луаодис Энзо
|1
|0
|Парк Марвин
|1
|0
Результаты матчей
Алавес
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Лас-Пальмас
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
0
1
Алавес
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Лас-Пальмас
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
3
8
Алавес
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Лас-Пальмас
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
13
3
Упущенные победы
3
9
Голы по времени матча
Забито
8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
3
38%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
13%
1
20%
76-90
Пропущено
11
9
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
4
36%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
4
36%
2
22%
76-90
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
1
20%
4
50%
76-90
Пропущено
9
4
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
2
50%
61-75
3
33%
2
50%
76-90
Забито
13
13
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
8 Не забивали 7
3
23%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
23%
2
15%
31-45
4
31%
2
15%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
2
15%
5
38%
76-90
Пропущено
20
13
11 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
3
15%
0
0%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
6
30%
1
8%
31-45
1
5%
1
8%
46-60
1
5%
6
46%
61-75
7
35%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Алавес
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Террасса - Алавес 0:1 Мальорка - Алавес 0:0 Алавес - Гранада 3:1 Барселона - Алавес 2:1
Алавес - Альмерия 1:0 Депортиво Мурсия - Алавес 0:10 Атлетико М - Алавес 2:1 Вильярреал - Алавес 1:1 Алавес - Бетис 1:1 Алавес - Осасуна 0:2 Сельта - Алавес 1:1 Алавес - Атлетик Б 0:2 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Алавес - Валенсия 1:0 Хетафе - Алавес 1:0 Алавес - Севилья 4:3 Кадис - Алавес 1:0 Бургос - Алавес 2:1 Осасуна - Алавес 2:3 Валенсия - Алавес 2:0
Лас-Пальмас
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Туделано - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Хетафе 2:0 Бетис - Лас-Пальмас 1:0 Осасуна - Лас-Пальмас 1:1
Лас-Пальмас - Атлетико М 2:1 Манакор - Лас-Пальмас 0:3 Альмерия - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Райо Вальекано 0:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Сельта 2:1 Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Гранада 1:0 Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Атлетико Пасо - Лас-Пальмас 1:0 Жирона - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 0:0 Валенсия - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Мальорка 1:1 РБ Лейпциг - Лас-Пальмас 3:0 Кадис - Лас-Пальмас 0:1
Результаты матчей
Алавес
Лас-Пальмас
Точный счет
0:2
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
1:0
4 раза 50%
1:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
Точный счет
1:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:0
5 раз 33%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
7 раз 47%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
Тоталы голов в матче
Алавес
Лас-Пальмас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
25
34
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
87
213
510
213
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|33 - 9
|38
|2.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|34 - 18
|38
|3.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|28 - 14
|34
|4.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|30 - 13
|31
|5.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|30 - 18
|28
|6.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|26 - 18
|26
|7.
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|18 - 16
|25
|8.
|1:0 Заявка
|16
|7
|3
|6
|14 - 13
|24
|9.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|18 - 20
|22
|10.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|16 - 22
|19
|11.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 21
|19
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|22 - 26
|16
|13.
|0:1 Заявка
|16
|4
|4
|8
|14 - 20
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|17 - 25
|15
|15.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|20 - 20
|13
|16.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|12 - 22
|12
|17.
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|13 - 20
|11
|18.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|15 - 25
|9
|19.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|19 - 35
|7
|20.
|Заявка
|15
|0
|4
|11
|16 - 37
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|17 - 7
|21
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|16 - 5
|21
|3.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 3
|19
|4.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|18 - 10
|19
|5.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|9 - 4
|18
|6.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|10 - 2
|17
|7.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 11
|17
|8.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 10
|17
|9.
|1:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|10.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 3
|13
|11.
|0:1 Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|12.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|13 - 10
|10
|13.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|14.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 15
|7
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|14 - 16
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|11 - 15
|6
|17.
|Заявка
|7
|0
|6
|1
|4 - 5
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|19.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 12
|4
|20.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|10 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 8
|19
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 6
|19
|3.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 9
|13
|4.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 7
|12
|5.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 6
|10
|7.
|1:0 Заявка
|9
|3
|1
|5
|6 - 9
|10
|8.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 13
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|11.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 14
|8
|12.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 18
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|14.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 15
|5
|15.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|9 - 16
|4
|16.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 10
|3
|17.
|0:1 Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 10
|3
|18.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 14
|3
|19.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|6 - 19
|1
|20.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|8 - 20
|1
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|11 (2)
|Атлетико М
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|9 (1)
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|Вильярреал
|Морено Херард
|8 (2)
|Жирона
|Довбик Артём
|7 (4)
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 7
|Осасуна
|Катена Алехандро
|1 6
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|2 4
|Реал Мадрид
|Рюдигер Антонио
|7
|Гранада
|Гумбау Херард
|7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Алавес 0:1 Лас-Пальмас
Исход игры
Алавес
58.3% (67)
Ничья
31.3% (36)
Лас-Пальмас
10.4% (12)
Тотал 2.5
Больше
28.07% (32)
Меньше
71.93% (82)
Обе команды забьют
Да
58.77% (67)
Нет
41.23% (47)
Популярный счёт
1:0 Алавес
33.9% (39)
1:1 Ничья
30.4% (35)
2:1 Алавес
19.1% (22)
1:2 Лас-Пальмас
7.8% (9)
2:0 Алавес
4.3% (5)
0:1 Лас-Пальмас
1.7% (2)
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