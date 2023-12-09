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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Мунуэра Хосе
Алавес
0:1
Второй тайм: 89'
Лас-Пальмас
0'
9' Желтая карточка
Кардона Серхи
0:1
31' Гол
Родригес Кирьян
33' Желтая карточка
Муньос Хави
49' Желтая карточка
Абкар Абделькабир
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Омородион Сэмюэль

Ход матча

9'
 
Кардона Серхи
31'
0:1
Родригес Кирьян
(Молейро Альберто)
33'
 
Муньос Хави
49'
Абкар Абделькабир
 
53'
Омородион Сэмюэль
 
61'
 
Луаодис Энзо
Кардона Марк
61'
 
Парк Марвин
Перроне Максимо
63'
Сола Алекс
Реббах Абдеррахман
 
63'
Бенавидес Карлос
Хаджи Янис
 
75'
 
Эррера Кристиан
Мунир Эль-Хаддади
77'
Кике Гарсия
Бланко Антонио
 
87'
 
Бенито Рамирес
Молейро Альберто

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 2
  • 10 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Прогнозы 115
Алавес 58.3% (67)
X 31.3% (36)
Лас-Пальмас 10.4% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Алавес
Ничья
Лас-Пальмас
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Сивера
Антонио
2
Горосабел
Андони
5
Абкар
Абделькабир
16
Марин
Рафа
27
Хави
Лопеc
10
Хаджи
Янис
8
Бланко
Антонио
18
Гуриди
Хон
21
Реббах
Абдеррахман
32
Омородион
Сэмюэль
11
Риоха
Луис
13
Вальес
Альваро
28
Араухо
Хулиан
23
Коко
Сауль
15
Мармол
Мика
3
Кардона
Серхи
17
Мунир
Эль-Хаддади
5
Муньос
Хави
12
Луаодис
Энзо
20
Родригес
Кирьян
10
Молейро
Альберто
19
Кардона
Марк
Алавес
4-3-3
Лас-Пальмас
4-5-1

История личных встреч

Алавес
Лас-Пальмас

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
11.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

14 матчей

35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

64.3%
14.3%
21.4%
9 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

С
0:0
С
1:1
П
0:4
П
2:0
П
1:1
П
1:1
С
3:2
С
1:1
С
0:2
С
1:1
С
2:1
С
2:1
С
2:1
С
3:1

Голы

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.57
1.57

Среднее время на гол

57
57

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.14
0.86

Среднее время на гол

78
105

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

1.36
1.21

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

66
74

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Омородион Сэмюэль 4 0.25
Кике Гарсия 2 0.13
Риоха Луис 1 0.06
Дуарте Рубен 1 0.06
Седлар Александр 1 0.06
Гевара Андер 1 0.06
Реббах Абдеррахман 1 0.06
Хави Лопеc 0 0
Гуриди Хон 0 0
Хаджи Янис 0 0
Лас-Пальмас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Кирьян 3 0.19
Виера Хонатан 2 (2) 0.13
Кардона Марк 2 (1) 0.13
Молейро Альберто 1 0.06
Мунир Эль-Хаддади 1 0.06
Каба Сори 1 0.06
Бенито Рамирес 1 0.06
Эррера Кристиан 1 0.06
Араухо Хулиан 1 0.06
Коко Сауль 1 0.06
Парк Марвин 0 0
Муньос Хави 0 0

Карточки

Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гевара Андер 5 0
Дуарте Рубен 4 0
Горосабел Андони 4 0
Гарсия Луис 4 0
Абкар Абделькабир 4 0
Риоха Луис 3 0
Хаджи Янис 2 0
Седлар Александр 2 0
Омородион Сэмюэль 2 0
Бланко Антонио 0 1
Хави Лопеc 1 0
Сивера Антонио 1 0
Кике Гарсия 1 0
Гуриди Хон 1 0
Бенавидес Карлос 1 0
Алькаин Чебер 1 0
Сола Алекс 1 0
Марин Рафа 1 0
Лас-Пальмас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кардона Серхи 5 0
Мармол Мика 3 1
Родригес Кирьян 4 0
Араухо Хулиан 3 0
Мунир Эль-Хаддади 2 0
Муньос Хави 2 0
Каба Сори 2 0
Суарес Алехандро 2 0
Коко Сауль 2 0
Перроне Максимо 2 0
Виера Хонатан 1 0
Мфулу Оменуке 1 0
Лемос Альваро 1 0
Кардона Марк 1 0
Луаодис Энзо 1 0
Парк Марвин 1 0

Результаты матчей

Алавес
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Лас-Пальмас
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

0
1
Алавес
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Лас-Пальмас
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

3
8
Алавес
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Лас-Пальмас
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

13
3

Упущенные победы

3
9

Голы по времени матча

Забито

8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
3
38%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Пропущено

11
9
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
4
36%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
4
36%
2
22%
76-90

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
1
20%
4
50%
76-90

Пропущено

9
4
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
2
50%
61-75
3
33%
2
50%
76-90

Забито

13
13
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
8 Не забивали 7
3
23%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
23%
2
15%
31-45
4
31%
2
15%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
2
15%
5
38%
76-90

Пропущено

20
13
11 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
3
15%
0
0%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
6
30%
1
8%
31-45
1
5%
1
8%
46-60
1
5%
6
46%
61-75
7
35%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Алавес
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Террасса - Алавес 0:1 Мальорка - Алавес 0:0 Алавес - Гранада 3:1 Барселона - Алавес 2:1
Алавес - Альмерия 1:0 Депортиво Мурсия - Алавес 0:10 Атлетико М - Алавес 2:1 Вильярреал - Алавес 1:1 Алавес - Бетис 1:1 Алавес - Осасуна 0:2 Сельта - Алавес 1:1 Алавес - Атлетик Б 0:2 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Алавес - Валенсия 1:0 Хетафе - Алавес 1:0 Алавес - Севилья 4:3 Кадис - Алавес 1:0 Бургос - Алавес 2:1 Осасуна - Алавес 2:3 Валенсия - Алавес 2:0
Лас-Пальмас
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Туделано - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Хетафе 2:0 Бетис - Лас-Пальмас 1:0 Осасуна - Лас-Пальмас 1:1
Лас-Пальмас - Атлетико М 2:1 Манакор - Лас-Пальмас 0:3 Альмерия - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Райо Вальекано 0:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Сельта 2:1 Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Гранада 1:0 Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Атлетико Пасо - Лас-Пальмас 1:0 Жирона - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 0:0 Валенсия - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Мальорка 1:1 РБ Лейпциг - Лас-Пальмас 3:0 Кадис - Лас-Пальмас 0:1

Результаты матчей

Алавес
Лас-Пальмас

Точный счет

0:2
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
1:0
4 раза 50%
1:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:0
5 раз 33%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
7 раз 47%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%

Тоталы голов в матче

Алавес
Лас-Пальмас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
3
4
2
5
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
8
7
2
13
1.5
5
10
2
13
2.5
1
14
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 15 12 2 1 33 - 9 38
2.
Жирона
 Заявка 15 12 2 1 34 - 18 38
3.
Барселона
 Заявка 15 10 4 1 28 - 14 34
4.
Атлетико М
 Заявка 14 10 1 3 30 - 13 31
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 8 4 3 30 - 18 28
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 7 5 3 26 - 18 26
7.
Бетис
 Заявка 15 6 7 2 18 - 16 25
8.
Лас-Пальмас
 1:0 Заявка 16 7 3 6 14 - 13 24
9.
Хетафе
 Заявка 16 5 7 4 18 - 20 22
10.
Райо Вальекано
 Заявка 15 4 7 4 16 - 22 19
11.
Валенсия
 Заявка 16 5 4 7 17 - 21 19
12.
Вильярреал
 Заявка 15 4 4 7 22 - 26 16
13.
Алавес
 0:1 Заявка 16 4 4 8 14 - 20 16
14.
Осасуна
 Заявка 15 4 3 8 17 - 25 15
15.
Севилья
 Заявка 14 2 7 5 20 - 20 13
16.
Кадис
 Заявка 15 2 6 7 12 - 22 12
17.
Мальорка
 Заявка 15 1 8 6 13 - 20 11
18.
Сельта
 Заявка 15 1 6 8 15 - 25 9
19.
Гранада
 Заявка 15 1 4 10 19 - 35 7
20.
Альмерия
 Заявка 15 0 4 11 16 - 37 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 7 7 0 0 17 - 7 21
2.
Барселона
 Заявка 8 7 0 1 16 - 5 21
3.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 1 0 17 - 3 19
4.
Жирона
 Заявка 8 6 1 1 18 - 10 19
5.
Хетафе
 Заявка 8 5 3 0 9 - 4 18
6.
Бетис
 Заявка 7 5 2 0 10 - 2 17
7.
Атлетик Б
 Заявка 8 5 2 1 22 - 11 17
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 5 2 1 17 - 10 17
9.
Лас-Пальмас
 1:0 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
10.
Валенсия
 Заявка 7 4 1 2 8 - 3 13
11.
Алавес
 0:1 Заявка 8 4 1 3 10 - 10 13
12.
Севилья
 Заявка 8 2 4 2 13 - 10 10
13.
Кадис
 Заявка 7 2 3 2 7 - 8 9
14.
Райо Вальекано
 Заявка 7 1 4 2 9 - 15 7
15.
Вильярреал
 Заявка 8 2 1 5 14 - 16 7
16.
Гранада
 Заявка 7 1 3 3 11 - 15 6
17.
Мальорка
 Заявка 7 0 6 1 4 - 5 6
18.
Осасуна
 Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
19.
Сельта
 Заявка 8 0 4 4 5 - 12 4
20.
Альмерия
 Заявка 8 0 3 5 10 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 7 6 1 0 16 - 8 19
2.
Реал Мадрид
 Заявка 8 6 1 1 16 - 6 19
3.
Барселона
 Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
4.
Райо Вальекано
 Заявка 8 3 3 2 7 - 7 12
5.
Атлетик Б
 Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
6.
Атлетико М
 Заявка 7 3 1 3 13 - 6 10
7.
Лас-Пальмас
 1:0 Заявка 9 3 1 5 6 - 9 10
8.
Осасуна
 Заявка 7 3 0 4 10 - 13 9
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
10.
Вильярреал
 Заявка 7 2 3 2 8 - 10 9
11.
Бетис
 Заявка 8 1 5 2 8 - 14 8
12.
Валенсия
 Заявка 9 1 3 5 9 - 18 6
13.
Сельта
 Заявка 7 1 2 4 10 - 13 5
14.
Мальорка
 Заявка 8 1 2 5 9 - 15 5
15.
Хетафе
 Заявка 8 0 4 4 9 - 16 4
16.
Севилья
 Заявка 6 0 3 3 7 - 10 3
17.
Алавес
 0:1 Заявка 8 0 3 5 4 - 10 3
18.
Кадис
 Заявка 8 0 3 5 5 - 14 3
19.
Альмерия
 Заявка 7 0 1 6 6 - 19 1
20.
Гранада
 Заявка 8 0 1 7 8 - 20 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 11 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 9 (1)
Хетафе Майораль Борха 9 (1)
Вильярреал Морено Херард 8 (2)
Жирона Довбик Артём 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дьене Даконам 1 7
Осасуна Катена Алехандро 1 6
Хетафе Дуарте Домингуш 2 4
Реал Мадрид Рюдигер Антонио 7
Гранада Гумбау Херард 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 84'
      Риоха Луис из команды Алавес подал угловой слева.
    • 83'
      Горосабел Андони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 83'
      Риоха Луис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 83'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 83'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Алавес.
    • 82'
      Риоха Луис из команды Алавес подал угловой слева.
    • 82'
      Коко Сауль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 82'
      Алавес пытается что-то создать.
    • 81'
      Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
    • 80'
      Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 47% завершится победой Алавес.
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      BetBoom
      2.12 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 115
    Алавес 58.3% (67)
    X 31.3% (36)
    Лас-Пальмас 10.4% (12)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Алавес
    Ничья
    Лас-Пальмас
    24.00
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    4.50
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    4.20
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Алавес 0:1 Лас-Пальмас

    Исход игры
    Алавес
    58.3% (67)
    Ничья
    31.3% (36)
    Лас-Пальмас
    10.4% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.07% (32)
    Меньше
    71.93% (82)
    Обе команды забьют
    Да
    58.77% (67)
    Нет
    41.23% (47)
    Популярный счёт
    1:0 Алавес
    33.9% (39)
    1:1 Ничья
    30.4% (35)
    2:1 Алавес
    19.1% (22)
    1:2 Лас-Пальмас
    7.8% (9)
    2:0 Алавес
    4.3% (5)
    0:1 Лас-Пальмас
    1.7% (2)
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