Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Горосабел Андони получил желтую карточку от судьи

92' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Сола Алекс и попал в перекладину!

91' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Рефери не любит споров - именно за это Луис Гарсия Пласа сейчас получил желтую

90' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Сола Алекс из команды Алавес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

87' Удар от ворот произведет Алавес

86' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Кике Гарсия нанес удар головой, но Alvaro Valles спокойно отбил мяч.

83' Горосабел Андони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Риоха Луис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

83' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Алавес

81' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

80' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

80' Риоха Луис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Муньос Хави выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

74' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Алавес

73' Абкар Абделькабир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Парк Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Сивера Антонио взял и забрал мяч на выходе

71' Вальес Альваро взял и забрал мяч на выходе

70' Перроне Максимо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Коко Сауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Удар от ворот произведет Алавес

66' Удар от ворот произведет Алавес

65' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Удар от ворот произведет Алавес

64' Муньос Хави не смог попасть в створ ударом издали

64' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Араухо Хулиан не смог попасть в створ ударом издали

60' Араухо Хулиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Мармол Мика выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Бланко Антонио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Удар от ворот произведет Алавес

57' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

57' Бланко Антонио не смог попасть в створ ударом издали

55' Хорошую попытку сделал Кардона Марк . Удар в створ, но вратарь начеку

55' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Алавес отменен из-за положения "вне игры".

54' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Алавес

51' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Араухо Хулиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Абкар Абделькабир получил желтую карточку от судьи

48' Игрок из команды Алавес делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

47' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Горосабел Андони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.