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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Сото Сесар
Бетис
 
Позже
Реал Мадрид
Прогнозы 124
Бетис 3.2% (4)
X 10.5% (13)
Реал Мадрид 86.3% (107)
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Прогноз на матч от Liveresult
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13
Силва
Руи
24
Руибаль
Айтор
6
Песселья
Херман
28
Риад
Чади
20
Абнер
27
Алтимира
Серхи
21
Рока
Марк
10
Перес
Айосе
22
Иско
Аларкон
7
Эззалзули
Абде
12
Виллиан
Жозе
13
Лунин
Андрей
17
Васкес
Лукас
22
Рюдигер
Антонио
4
Алаба
Давид
23
Менди
Ферлан
15
Вальверде
Федерико
8
Кроос
Тони
10
Модрич
Лука
5
Беллингем
Джуд
21
Диас
Браим
11
Родриго
Бетис
4-2-3-1
Реал Мадрид
4-2-2-2

История личных встреч

Бетис
Реал Мадрид

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 13 побед

25 матчей

20%
20%
60%
5 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

20%
52%
28%
5 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

12%
36%
52%
3 победы 9 ничьих 13 побед

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:3
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:0
П
0:2
П
1:2
П
3:5
П
0:1
П
2:1
П
1:6
П
1:1
П
5:0
П
0:5
П
2:1
П
3:1
П
1:0
П
2:3
П
4:1
П
6:1
П
1:2
ПД
2:1

Голы

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

1.23
0.75

Среднее время на гол

73
120

Всего голов

24
30

Голов в среднем за матч

2
2.31

Среднее время на гол

45
39

Всего голов

40
39

Голов в среднем за матч

1.6
1.56

Тотал матчей

2.5
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

56
57

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллиан Жозе 6 0.4
Перес Айосе 4 0.27
Иско Аларкон 2 0.13
Рока Марк 2 0.13
Диао Ассане 2 0.13
Гидо Родригес 1 0.07
Эззалзули Абде 1 0.07
Энрике Луис IX 0 0
Карвалью Вилльям 0 0
Сабали Юссуф 0 0
Иглесиас Борха 0 0
Руибаль Айтор 0 0
Миранда Хуан 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллингем Джуд 11 0.73
Родриго 6 0.4
Хоселу Санмартин 5 0.33
Винисиус Жуниор 4 0.27
Карвахаль Даниэль 2 0.13
Диас Браим 2 0.13
Кроос Тони 1 0.07
Вальверде Федерико 1 0.07
Тчуамени Орельен 1 0.07
Гарсия Франсиско III 0 0
Модрич Лука 0 0
Алаба Давид 0 0
Васкес Лукас 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гидо Родригес 5 0
Иско Аларкон 4 0
Песселья Херман 3 0
Миранда Хуан 3 0
Иглесиас Борха 2 0
Руибаль Айтор 2 0
Рока Марк 2 0
Абнер 2 0
Диао Ассане 2 0
Бельерин Эктор 0 1
Виллиан Жозе 0 1
Перес Айосе 1 0
Гуардадо Андрес 1 0
Бартра Марк 1 0
Силва Руи 1 0
Луис Фелипе 1 0
Энрике Луис IX 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рюдигер Антонио 7 0
Камавинга Эдуардо 3 0
Начо Фернандес 1 1
Кроос Тони 2 0
Алаба Давид 2 0
Менди Ферлан 2 0
Винисиус Жуниор 2 0
Тчуамени Орельен 2 0
Беллингем Джуд 2 0
Модрич Лука 1 0
Аррисабалага Кепа 1 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Вальверде Федерико 1 0
Гарсия Франсиско III 1 0
Карло Анчелотти 1 0

Результаты матчей

Бетис
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Реал Мадрид
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
3
Бетис
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Реал Мадрид
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

7
17
Бетис
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
60% (9)
0% (0)
Реал Мадрид
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

8
20

Голы по времени матча

Забито

10
17
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
1
10%
1
6%
1-15
1
10%
4
24%
16-30
2
20%
2
12%
31-45
3
30%
1
6%
46-60
1
10%
6
35%
61-75
2
20%
3
18%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
3
60%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

9
17
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
3
33%
2
12%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
2
22%
2
12%
31-45
1
11%
8
47%
46-60
1
11%
2
12%
61-75
1
11%
2
12%
76-90

Пропущено

13
3
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
2
67%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
3
23%
1
33%
76-90

Забито

19
34
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 9
3 Не забивали 1
4
21%
3
9%
1-15
2
11%
5
15%
16-30
4
21%
4
12%
31-45
4
21%
9
26%
46-60
2
11%
8
24%
61-75
3
16%
5
15%
76-90

Пропущено

15
8
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
0
0%
5
63%
1-15
3
20%
1
13%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
4
27%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Вильяновенсе - Бетис 1:2 Альмерия - Бетис 0:0 Спарта Прага - Бетис 1:0 Бетис - Лас-Пальмас 1:0
Севилья - Бетис 1:1 Бетис - Арис Лимасол 4:1 Бетис - Мальорка 2:0 Эрнан Кортес - Бетис 1:12 Бетис - Осасуна 2:1 Арис Лимасол - Бетис 0:1 Хетафе - Бетис 1:1 Алавес - Бетис 1:1 Бетис - Спарта Прага 2:1 Бетис - Валенсия 3:0 Гранада - Бетис 1:1 Бетис - Кадис 1:1 Рейнджерс - Бетис 1:0 Барселона - Бетис 5:0 Бетис - Райо Вальекано 1:0 Атлетик Б - Бетис 4:2
Реал Мадрид
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Реал Мадрид - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Наполи 4:2 Кадис - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Валенсия 5:1
Реал Мадрид - Брага 3:0 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Брага - Реал Мадрид 1:2 Севилья - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Наполи - Реал Мадрид 2:3 Жирона - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0 Атлетико М - Реал Мадрид 3:1 Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 Реал Мадрид - Хетафе 2:1 Сельта - Реал Мадрид 0:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:3 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2

Результаты матчей

Бетис
Реал Мадрид

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

1:1
4 раза 50%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:1
5 раз 33%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Бетис
Реал Мадрид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
6
1
1
6
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
2
6
1.5
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
14
1
5
10
1.5
11
4
1
14
2.5
5
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 15 12 2 1 33 - 9 38
2.
Жирона
 Заявка 15 12 2 1 34 - 18 38
3.
Барселона
 Заявка 15 10 4 1 28 - 14 34
4.
Атлетико М
 Заявка 14 10 1 3 30 - 13 31
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 8 4 3 30 - 18 28
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 7 5 3 26 - 18 26
7.
Бетис
 Заявка 15 6 7 2 18 - 16 25
8.
Лас-Пальмас
 1:0 Заявка 16 7 3 6 14 - 13 24
9.
Хетафе
 Заявка 16 5 7 4 18 - 20 22
10.
Райо Вальекано
 Заявка 15 4 7 4 16 - 22 19
11.
Валенсия
 Заявка 16 5 4 7 17 - 21 19
12.
Вильярреал
 Заявка 15 4 4 7 22 - 26 16
13.
Алавес
 0:1 Заявка 16 4 4 8 14 - 20 16
14.
Осасуна
 Заявка 15 4 3 8 17 - 25 15
15.
Севилья
 Заявка 14 2 7 5 20 - 20 13
16.
Кадис
 Заявка 15 2 6 7 12 - 22 12
17.
Мальорка
 Заявка 15 1 8 6 13 - 20 11
18.
Сельта
 Заявка 15 1 6 8 15 - 25 9
19.
Гранада
 Заявка 15 1 4 10 19 - 35 7
20.
Альмерия
 Заявка 15 0 4 11 16 - 37 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 7 7 0 0 17 - 7 21
2.
Барселона
 Заявка 8 7 0 1 16 - 5 21
3.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 1 0 17 - 3 19
4.
Жирона
 Заявка 8 6 1 1 18 - 10 19
5.
Хетафе
 Заявка 8 5 3 0 9 - 4 18
6.
Бетис
 Заявка 7 5 2 0 10 - 2 17
7.
Атлетик Б
 Заявка 8 5 2 1 22 - 11 17
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 5 2 1 17 - 10 17
9.
Лас-Пальмас
 1:0 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
10.
Валенсия
 Заявка 7 4 1 2 8 - 3 13
11.
Алавес
 0:1 Заявка 8 4 1 3 10 - 10 13
12.
Севилья
 Заявка 8 2 4 2 13 - 10 10
13.
Кадис
 Заявка 7 2 3 2 7 - 8 9
14.
Райо Вальекано
 Заявка 7 1 4 2 9 - 15 7
15.
Вильярреал
 Заявка 8 2 1 5 14 - 16 7
16.
Гранада
 Заявка 7 1 3 3 11 - 15 6
17.
Мальорка
 Заявка 7 0 6 1 4 - 5 6
18.
Осасуна
 Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
19.
Сельта
 Заявка 8 0 4 4 5 - 12 4
20.
Альмерия
 Заявка 8 0 3 5 10 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 7 6 1 0 16 - 8 19
2.
Реал Мадрид
 Заявка 8 6 1 1 16 - 6 19
3.
Барселона
 Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
4.
Райо Вальекано
 Заявка 8 3 3 2 7 - 7 12
5.
Атлетик Б
 Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
6.
Атлетико М
 Заявка 7 3 1 3 13 - 6 10
7.
Лас-Пальмас
 1:0 Заявка 9 3 1 5 6 - 9 10
8.
Осасуна
 Заявка 7 3 0 4 10 - 13 9
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
10.
Вильярреал
 Заявка 7 2 3 2 8 - 10 9
11.
Бетис
 Заявка 8 1 5 2 8 - 14 8
12.
Валенсия
 Заявка 9 1 3 5 9 - 18 6
13.
Сельта
 Заявка 7 1 2 4 10 - 13 5
14.
Мальорка
 Заявка 8 1 2 5 9 - 15 5
15.
Хетафе
 Заявка 8 0 4 4 9 - 16 4
16.
Севилья
 Заявка 6 0 3 3 7 - 10 3
17.
Алавес
 0:1 Заявка 8 0 3 5 4 - 10 3
18.
Кадис
 Заявка 8 0 3 5 5 - 14 3
19.
Альмерия
 Заявка 7 0 1 6 6 - 19 1
20.
Гранада
 Заявка 8 0 1 7 8 - 20 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 11 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 9 (1)
Хетафе Майораль Борха 9 (1)
Вильярреал Морено Херард 8 (2)
Жирона Довбик Артём 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дьене Даконам 1 7
Осасуна Катена Алехандро 1 6
Хетафе Дуарте Домингуш 2 4
Реал Мадрид Рюдигер Антонио 7
Гранада Гумбау Херард 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Бетис - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 декабря 2023, осталось 27 минут.

    Главный судья: Сото Сесар

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 124
    Бетис 3.2% (4)
    X 10.5% (13)
    Реал Мадрид 86.3% (107)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бетис
    Ничья
    Реал Мадрид
    4.90
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    4.30
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    4.20
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бетис - Реал Мадрид

    Исход игры
    Бетис
    3% (4)
    Ничья
    10.5% (14)
    Реал Мадрид
    86.5% (115)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.95% (70)
    Меньше
    38.05% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    70.8% (80)
    Нет
    29.2% (33)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Мадрид
    43.6% (58)
    0:2 Реал Мадрид
    12% (16)
    0:1 Реал Мадрид
    12% (16)
    1:1 Ничья
    7.5% (10)
    1:3 Реал Мадрид
    5.3% (7)
    2:1 Бетис
    1.5% (2)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
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