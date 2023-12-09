Тур: 16. Стадион: Бенито Вильямарин. Главный судья: Сото Сесар
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
13
Силва
Руи
28
Риад
Чади
20
Абнер
21
Рока
Марк
10
Перес
Айосе
22
Иско
Аларкон
12
Виллиан
Жозе
13
Лунин
Андрей
17
Васкес
Лукас
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
21
Диас
Браим
11
Родриго
- Основной состав
-
13 Силва РуиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Риад ЧадиЗащитник
-
20 АбнерЗащитник
- Полузащитник
-
21 Рока МаркПолузащитник
-
10 Перес АйосеПолузащитник
-
22 Иско АларконПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Круз ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Диао АссанеПолузащитник
- Нападающий
-
11 Энрике Луис
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
13 Лунин АндрейВратарь
-
17 Васкес ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Диас БраимНападающий
-
11 РодригоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Пас НиколасЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бетис
Реал Мадрид
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 13 побед
25 матчей
20%
20%
60%
5 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
20%
52%
28%
5 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
12%
36%
52%
3 победы 9 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
1.23
0.75
Среднее время на гол
73
120
Всего голов
24
30
Голов в среднем за матч
2
2.31
Среднее время на гол
45
39
Всего голов
40
39
Голов в среднем за матч
1.6
1.56
Тотал матчей
2.5
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
56
57
Бомбардиры внутри турнира
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллиан Жозе
|6
|0.4
|Перес Айосе
|4
|0.27
|Иско Аларкон
|2
|0.13
|Рока Марк
|2
|0.13
|Диао Ассане
|2
|0.13
|Гидо Родригес
|1
|0.07
|Эззалзули Абде
|1
|0.07
|Энрике Луис IX
|0
|0
|Карвалью Вилльям
|0
|0
|Сабали Юссуф
|0
|0
|Иглесиас Борха
|0
|0
|Руибаль Айтор
|0
|0
|Миранда Хуан
|0
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беллингем Джуд
|11
|0.73
|Родриго
|6
|0.4
|Хоселу Санмартин
|5
|0.33
|Винисиус Жуниор
|4
|0.27
|Карвахаль Даниэль
|2
|0.13
|Диас Браим
|2
|0.13
|Кроос Тони
|1
|0.07
|Вальверде Федерико
|1
|0.07
|Тчуамени Орельен
|1
|0.07
|Гарсия Франсиско III
|0
|0
|Модрич Лука
|0
|0
|Алаба Давид
|0
|0
|Васкес Лукас
|0
|0
Карточки
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гидо Родригес
|5
|0
|Иско Аларкон
|4
|0
|Песселья Херман
|3
|0
|Миранда Хуан
|3
|0
|Иглесиас Борха
|2
|0
|Руибаль Айтор
|2
|0
|Рока Марк
|2
|0
|Абнер
|2
|0
|Диао Ассане
|2
|0
|Бельерин Эктор
|0
|1
|Виллиан Жозе
|0
|1
|Перес Айосе
|1
|0
|Гуардадо Андрес
|1
|0
|Бартра Марк
|1
|0
|Силва Руи
|1
|0
|Луис Фелипе
|1
|0
|Энрике Луис IX
|1
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рюдигер Антонио
|7
|0
|Камавинга Эдуардо
|3
|0
|Начо Фернандес
|1
|1
|Кроос Тони
|2
|0
|Алаба Давид
|2
|0
|Менди Ферлан
|2
|0
|Винисиус Жуниор
|2
|0
|Тчуамени Орельен
|2
|0
|Беллингем Джуд
|2
|0
|Модрич Лука
|1
|0
|Аррисабалага Кепа
|1
|0
|Карвахаль Даниэль
|1
|0
|Вальверде Федерико
|1
|0
|Гарсия Франсиско III
|1
|0
|Карло Анчелотти
|1
|0
Результаты матчей
Бетис
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Реал Мадрид
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
3
Бетис
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Реал Мадрид
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
7
17
Бетис
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
60% (9)
0% (0)
Реал Мадрид
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
8
20
Голы по времени матча
Забито
10
17
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
1
10%
1
6%
1-15
1
10%
4
24%
16-30
2
20%
2
12%
31-45
3
30%
1
6%
46-60
1
10%
6
35%
61-75
2
20%
3
18%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
3
60%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
9
17
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
3
33%
2
12%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
2
22%
2
12%
31-45
1
11%
8
47%
46-60
1
11%
2
12%
61-75
1
11%
2
12%
76-90
Пропущено
13
3
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
2
67%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
3
23%
1
33%
76-90
Забито
19
34
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 9
3 Не забивали 1
4
21%
3
9%
1-15
2
11%
5
15%
16-30
4
21%
4
12%
31-45
4
21%
9
26%
46-60
2
11%
8
24%
61-75
3
16%
5
15%
76-90
Пропущено
15
8
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
0
0%
5
63%
1-15
3
20%
1
13%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
4
27%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Бетис
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Вильяновенсе - Бетис 1:2 Альмерия - Бетис 0:0 Спарта Прага - Бетис 1:0 Бетис - Лас-Пальмас 1:0
Севилья - Бетис 1:1 Бетис - Арис Лимасол 4:1 Бетис - Мальорка 2:0 Эрнан Кортес - Бетис 1:12 Бетис - Осасуна 2:1 Арис Лимасол - Бетис 0:1 Хетафе - Бетис 1:1 Алавес - Бетис 1:1 Бетис - Спарта Прага 2:1 Бетис - Валенсия 3:0 Гранада - Бетис 1:1 Бетис - Кадис 1:1 Рейнджерс - Бетис 1:0 Барселона - Бетис 5:0 Бетис - Райо Вальекано 1:0 Атлетик Б - Бетис 4:2
Реал Мадрид
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Реал Мадрид - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Наполи 4:2 Кадис - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Валенсия 5:1
Реал Мадрид - Брага 3:0 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Брага - Реал Мадрид 1:2 Севилья - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Наполи - Реал Мадрид 2:3 Жирона - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0 Атлетико М - Реал Мадрид 3:1 Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 Реал Мадрид - Хетафе 2:1 Сельта - Реал Мадрид 0:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:3 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2
Результаты матчей
Бетис
Реал Мадрид
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
1:1
4 раза 50%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:1
5 раз 33%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Бетис
Реал Мадрид
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
34
61
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
26
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
141
510
114
114
510
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|33 - 9
|38
|2.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|34 - 18
|38
|3.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|28 - 14
|34
|4.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|30 - 13
|31
|5.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|30 - 18
|28
|6.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|26 - 18
|26
|7.
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|18 - 16
|25
|8.
|1:0 Заявка
|16
|7
|3
|6
|14 - 13
|24
|9.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|18 - 20
|22
|10.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|16 - 22
|19
|11.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 21
|19
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|22 - 26
|16
|13.
|0:1 Заявка
|16
|4
|4
|8
|14 - 20
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|17 - 25
|15
|15.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|20 - 20
|13
|16.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|12 - 22
|12
|17.
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|13 - 20
|11
|18.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|15 - 25
|9
|19.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|19 - 35
|7
|20.
|Заявка
|15
|0
|4
|11
|16 - 37
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|17 - 7
|21
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|16 - 5
|21
|3.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 3
|19
|4.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|18 - 10
|19
|5.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|9 - 4
|18
|6.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|10 - 2
|17
|7.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 11
|17
|8.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 10
|17
|9.
|1:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|10.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 3
|13
|11.
|0:1 Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|12.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|13 - 10
|10
|13.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|14.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 15
|7
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|14 - 16
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|11 - 15
|6
|17.
|Заявка
|7
|0
|6
|1
|4 - 5
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|19.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 12
|4
|20.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|10 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 8
|19
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 6
|19
|3.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 9
|13
|4.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 7
|12
|5.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 6
|10
|7.
|1:0 Заявка
|9
|3
|1
|5
|6 - 9
|10
|8.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 13
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|11.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 14
|8
|12.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 18
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|14.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 15
|5
|15.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|9 - 16
|4
|16.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 10
|3
|17.
|0:1 Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 10
|3
|18.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 14
|3
|19.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|6 - 19
|1
|20.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|8 - 20
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|11 (2)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|9 (1)
|Хетафе
|Майораль Борха
|9 (1)
|Вильярреал
|Морено Херард
|8 (2)
|Жирона
|Довбик Артём
|7 (4)
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 7
|Осасуна
|Катена Алехандро
|1 6
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|2 4
|Реал Мадрид
|Рюдигер Антонио
|7
|Гранада
|Гумбау Херард
|7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бетис - Реал Мадрид
Исход игры
Бетис
3% (4)
Ничья
10.5% (14)
Реал Мадрид
86.5% (115)
Тотал 2.5
Больше
61.95% (70)
Меньше
38.05% (43)
Обе команды забьют
Да
70.8% (80)
Нет
29.2% (33)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
43.6% (58)
0:2 Реал Мадрид
12% (16)
0:1 Реал Мадрид
12% (16)
1:1 Ничья
7.5% (10)
1:3 Реал Мадрид
5.3% (7)
2:1 Бетис
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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