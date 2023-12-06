Тур: 16. Стадион: Бенито Вильямарин.
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Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
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Главный тренер: Анчелотти Карло
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История личных встреч
Бетис
Реал Мадрид
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 13 побед
25 матчей
20%
20%
60%
5 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
20%
52%
28%
5 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
12%
36%
52%
3 победы 9 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
1.23
0.75
Среднее время на гол
73
120
Всего голов
24
30
Голов в среднем за матч
2
2.31
Среднее время на гол
45
39
Всего голов
40
39
Голов в среднем за матч
1.6
1.56
Тотал матчей
2.5
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
56
57
Бомбардиры внутри турнира
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллиан Жозе
|6
|0.4
|Перес Айосе
|4
|0.27
|Иско Аларкон
|2
|0.13
|Рока Марк
|2
|0.13
|Диао Ассане
|2
|0.13
|Гидо Родригес
|1
|0.07
|Эззалзули Абде
|1
|0.07
|Энрике Луис IX
|0
|0
|Карвалью Вилльям
|0
|0
|Сабали Юссуф
|0
|0
|Иглесиас Борха
|0
|0
|Руибаль Айтор
|0
|0
|Миранда Хуан
|0
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беллингем Джуд
|11
|0.73
|Родриго
|6
|0.4
|Хоселу Санмартин
|5
|0.33
|Винисиус Жуниор
|4
|0.27
|Карвахаль Даниэль
|2
|0.13
|Диас Браим
|2
|0.13
|Кроос Тони
|1
|0.07
|Вальверде Федерико
|1
|0.07
|Тчуамени Орельен
|1
|0.07
|Гарсия Франсиско III
|0
|0
|Модрич Лука
|0
|0
|Алаба Давид
|0
|0
|Васкес Лукас
|0
|0
Карточки
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гидо Родригес
|5
|0
|Иско Аларкон
|4
|0
|Песселья Херман
|3
|0
|Миранда Хуан
|3
|0
|Иглесиас Борха
|2
|0
|Руибаль Айтор
|2
|0
|Рока Марк
|2
|0
|Абнер
|2
|0
|Диао Ассане
|2
|0
|Бельерин Эктор
|0
|1
|Виллиан Жозе
|0
|1
|Перес Айосе
|1
|0
|Гуардадо Андрес
|1
|0
|Бартра Марк
|1
|0
|Силва Руи
|1
|0
|Луис Фелипе
|1
|0
|Энрике Луис IX
|1
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рюдигер Антонио
|7
|0
|Камавинга Эдуардо
|3
|0
|Начо Фернандес
|1
|1
|Кроос Тони
|2
|0
|Алаба Давид
|2
|0
|Менди Ферлан
|2
|0
|Винисиус Жуниор
|2
|0
|Тчуамени Орельен
|2
|0
|Беллингем Джуд
|2
|0
|Модрич Лука
|1
|0
|Аррисабалага Кепа
|1
|0
|Карвахаль Даниэль
|1
|0
|Вальверде Федерико
|1
|0
|Гарсия Франсиско III
|1
|0
|Карло Анчелотти
|1
|0
Результаты матчей
Бетис
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Реал Мадрид
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
3
Бетис
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Реал Мадрид
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
7
17
Бетис
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
60% (9)
0% (0)
Реал Мадрид
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
8
20
Голы по времени матча
Забито
10
17
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
1
10%
1
6%
1-15
1
10%
4
24%
16-30
2
20%
2
12%
31-45
3
30%
1
6%
46-60
1
10%
6
35%
61-75
2
20%
3
18%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
3
60%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
9
17
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
3
33%
2
12%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
2
22%
2
12%
31-45
1
11%
8
47%
46-60
1
11%
2
12%
61-75
1
11%
2
12%
76-90
Пропущено
13
3
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
2
67%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
3
23%
1
33%
76-90
Забито
19
34
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 9
3 Не забивали 1
4
21%
3
9%
1-15
2
11%
5
15%
16-30
4
21%
4
12%
31-45
4
21%
9
26%
46-60
2
11%
8
24%
61-75
3
16%
5
15%
76-90
Пропущено
15
8
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
0
0%
5
63%
1-15
3
20%
1
13%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
4
27%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Бетис
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Вильяновенсе - Бетис 1:2 Альмерия - Бетис 0:0 Спарта Прага - Бетис 1:0 Бетис - Лас-Пальмас 1:0
Севилья - Бетис 1:1 Бетис - Арис Лимасол 4:1 Бетис - Мальорка 2:0 Эрнан Кортес - Бетис 1:12 Бетис - Осасуна 2:1 Арис Лимасол - Бетис 0:1 Хетафе - Бетис 1:1 Алавес - Бетис 1:1 Бетис - Спарта Прага 2:1 Бетис - Валенсия 3:0 Гранада - Бетис 1:1 Бетис - Кадис 1:1 Рейнджерс - Бетис 1:0 Барселона - Бетис 5:0 Бетис - Райо Вальекано 1:0 Атлетик Б - Бетис 4:2
Реал Мадрид
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Реал Мадрид - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Наполи 4:2 Кадис - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Валенсия 5:1
Реал Мадрид - Брага 3:0 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Брага - Реал Мадрид 1:2 Севилья - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Наполи - Реал Мадрид 2:3 Жирона - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0 Атлетико М - Реал Мадрид 3:1 Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 Реал Мадрид - Хетафе 2:1 Сельта - Реал Мадрид 0:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:3 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2
Результаты матчей
Бетис
Реал Мадрид
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
1:1
4 раза 50%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:1
5 раз 33%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Бетис
Реал Мадрид
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
34
61
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
26
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
141
510
114
114
510
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|33 - 9
|38
|2.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|34 - 18
|38
|3.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|28 - 14
|34
|4.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|30 - 13
|31
|5.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|30 - 18
|28
|6.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|26 - 18
|26
|7.
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|18 - 16
|25
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|13 - 13
|21
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 20
|19
|10.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|17 - 20
|19
|11.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|16 - 22
|19
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|22 - 26
|16
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 19
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|17 - 25
|15
|15.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|20 - 20
|13
|16.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|12 - 22
|12
|17.
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|13 - 20
|11
|18.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|15 - 25
|9
|19.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|19 - 35
|7
|20.
|Заявка
|15
|0
|4
|11
|16 - 37
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|17 - 7
|21
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|16 - 5
|21
|3.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 3
|19
|4.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|18 - 10
|19
|5.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|10 - 2
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 11
|17
|7.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 10
|17
|8.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|8 - 4
|15
|9.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|10.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 3
|13
|11.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 9
|13
|12.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|13 - 10
|10
|13.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|14.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 15
|7
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|14 - 16
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|11 - 15
|6
|17.
|Заявка
|7
|0
|6
|1
|4 - 5
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|19.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 12
|4
|20.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|10 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 8
|19
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 6
|19
|3.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 9
|13
|4.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 7
|12
|5.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 6
|10
|7.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 13
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|10.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 14
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 9
|7
|12.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 17
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|14.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 15
|5
|15.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|9 - 16
|4
|16.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 10
|3
|17.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 10
|3
|18.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 14
|3
|19.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|6 - 19
|1
|20.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|8 - 20
|1
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|11 (2)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|9 (1)
|Вильярреал
|Морено Херард
|8 (2)
|Хетафе
|Майораль Борха
|8 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|7 (4)
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 6
|Осасуна
|Катена Алехандро
|1 6
|Реал Мадрид
|Рюдигер Антонио
|7
|Гранада
|Гумбау Херард
|7
|Кадис
|Алькарас Рубен
|7
Прогнозы на матч Бетис - Реал Мадрид
Исход игры
Бетис
4.9% (2)
Ничья
7.3% (3)
Реал Мадрид
87.8% (36)
Тотал 2.5
Больше
62.5% (25)
Меньше
37.5% (15)
Обе команды забьют
Да
67.5% (27)
Нет
32.5% (13)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
43.9% (18)
0:2 Реал Мадрид
19.5% (8)
0:1 Реал Мадрид
12.2% (5)
1:3 Реал Мадрид
9.8% (4)
2:1 Бетис
4.9% (2)
1:1 Ничья
4.9% (2)
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