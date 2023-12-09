Тур: 16. Стадион: Эстадио де ла Керамика. Главный судья: Мелеро Марио
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
15
Моралес
Луис
18
Траоре
Амари
17
Тирни
Киран
23
Браис
Мендес
19
Умар
Садик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Моралес ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Фемения КикоЗащитник
- Полузащитник
-
20 Террац РамонПолузащитник
-
27 Ахомач ИлиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Тирни КиранЗащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Умар СадикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Айеса ГайзкаВратарь
-
32 Марреро УнаиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Пачеко ХонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Андре СилваНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Вильярреал
Реал Сосьедад
18 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
50%
10 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед
32 матча
43.8%
31.3%
24.9%
14 побед 10 ничьих 8 побед
Первый тайм
31.3%
53.1%
15.6%
10 побед 17 ничьих 5 побед
Второй тайм
31.3%
43.8%
24.9%
10 побед 14 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
17
Голов в среднем за матч
1.75
1.06
Среднее время на гол
51
84
Всего голов
16
15
Голов в среднем за матч
1
0.94
Среднее время на гол
90
96
Всего голов
44
32
Голов в среднем за матч
1.38
1
Тотал матчей
2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
Среднее время на гол
65
90
Бомбардиры внутри турнира
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морено Херард
|8 (2)
|0.53
|Сорлот Александр
|6
|0.4
|Моралес Луис
|4
|0.27
|Баэна Алехандро
|1
|0.07
|Парехо Даниэль
|1 (1)
|0.07
|Куэнка Хорхе
|1
|0.07
|Фойт Хуан
|1
|0.07
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|Капу Этьен
|0
|0
|Морено Альберто
|0
|0
|Ахомач Илиас
|0
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оярсабаль Микель
|7 (2)
|0.47
|Кубо Такефуса
|5
|0.33
|Барренечеа Андер
|3
|0.2
|Браис Мендес
|2
|0.13
|Умар Садик
|2
|0.13
|Субименди Мартин
|2
|0.13
|Фернандес Карлос
|2 (1)
|0.13
|Ле Норман Робен
|1
|0.07
|Траоре Амари
|0
|0
|Мерино Микель
|0
|0
|Ариц Элустондо
|0
|0
|Тирни Киран
|0
|0
|Субельдия Игор
|0
|0
|Муньос Айхен
|0
|0
Карточки
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баэна Алехандро
|4
|1
|Педраса Альфонсо
|3
|1
|Комесанья Санти
|4
|0
|Пино Йереми
|4
|0
|Альбиоль Рауль
|3
|0
|Капу Этьен
|3
|0
|Фемения Кико
|3
|0
|Морено Альберто
|1
|1
|Парехо Даниэль
|2
|0
|Манди Аисса
|2
|0
|Бреретон Бен
|2
|0
|Габбия Маттео
|2
|0
|Террац Рамон
|2
|0
|Ахомач Илиас
|2
|0
|Кике Сетьен
|0
|1
|Сорлот Александр
|1
|0
|Куэнка Хорхе
|1
|0
|Фойт Хуан
|1
|0
|Йоргенсен Филип
|1
|0
|Альтимира Адриа
|1
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|1
|0
|Ромеро Карлос
|1
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Субельдия Игор
|6
|0
|Ле Норман Робен
|5
|0
|Браис Мендес
|5
|0
|Мерино Микель
|4
|0
|Траоре Амари
|4
|0
|Фернандес Карлос
|2
|0
|Умар Садик
|2
|0
|Муньос Айхен
|2
|0
|Субименди Мартин
|2
|0
|Пачеко Хон
|2
|0
|Ремиро Алехандро
|1
|0
|Тирни Киран
|1
|0
|Оярсабаль Микель
|1
|0
|Кубо Такефуса
|1
|0
|Туррьентес Беньят
|1
|0
|Урко Гонсалес
|1
|0
|Оласагасти Хон
|1
|0
Результаты матчей
Вильярреал
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Реал Сосьедад
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
9
5
Вильярреал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Реал Сосьедад
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
6
16
Вильярреал
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
67% (10)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Реал Сосьедад
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
15
21
Голы по времени матча
Забито
14
9
3 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
0
0%
1
11%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
3
33%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
3
21%
3
33%
61-75
5
36%
2
22%
76-90
Пропущено
16
8
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
3
19%
1
13%
1-15
3
19%
1
13%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
3
19%
2
25%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
2
13%
3
38%
76-90
Забито
8
16
6 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
2
25%
3
19%
1-15
4
50%
3
19%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
13%
5
31%
61-75
1
13%
1
6%
76-90
Пропущено
10
11
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
2
20%
2
18%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
1
10%
1
9%
61-75
2
20%
6
55%
76-90
Забито
22
25
9 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
1 Не забивали 2
2
9%
4
16%
1-15
5
23%
3
12%
16-30
2
9%
5
20%
31-45
3
14%
2
8%
46-60
4
18%
8
32%
61-75
6
27%
3
12%
76-90
Пропущено
26
19
14 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
3
12%
2
11%
1-15
7
27%
1
5%
16-30
4
15%
3
16%
31-45
4
15%
3
16%
46-60
4
15%
1
5%
61-75
4
15%
9
47%
76-90
Результаты последних матчей
Вильярреал
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вильярреал - Маккаби Хайфа 0:0 Севилья - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Панатинаикос 3:2 Вильярреал - Осасуна 3:1
Самора - Вильярреал 1:2 Атлетико М - Вильярреал 3:1 Маккаби Хайфа - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетик Б 2:3 Чиклана - Вильярреал 0:5 Гранада - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Алавес 1:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 1:2 Вильярреал - Ренн 1:0 Хетафе - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Жирона 1:2 Райо Вальекано - Вильярреал 1:1 Панатинаикос - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Альмерия 2:1 Кадис - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Барселона 3:4
Реал Сосьедад
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Андрач - Реал Сосьедад 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Ред Булл Зальцбург 0:0 Реал Сосьедад - Севилья 2:1
Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Реал Сосьедад - Бенфика 3:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Буньоль - Реал Сосьедад 0:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2 Бенфика - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Ред Булл Зальцбург - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Хетафе 4:3 Реал Сосьедад - Интер Милан 1:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Гранада 5:3 Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 0:0
Результаты матчей
Вильярреал
Реал Сосьедад
Точный счет
1:2
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 60%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
0
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Вильярреал
Реал Сосьедад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
44
26
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
16
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
132
510
69
312
411
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|34 - 10
|39
|2.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|34 - 18
|38
|3.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|28 - 14
|34
|4.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|30 - 13
|31
|5.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|30 - 18
|28
|6.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|26 - 18
|26
|7.
|Заявка
|16
|6
|8
|2
|19 - 17
|26
|8.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|14 - 13
|24
|9.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|18 - 20
|22
|10.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|16 - 22
|19
|11.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 21
|19
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|22 - 26
|16
|13.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|14 - 20
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|17 - 25
|15
|15.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|20 - 20
|13
|16.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|12 - 22
|12
|17.
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|13 - 20
|11
|18.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|15 - 25
|9
|19.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|19 - 35
|7
|20.
|Заявка
|15
|0
|4
|11
|16 - 37
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|17 - 7
|21
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|16 - 5
|21
|3.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 3
|19
|4.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|18 - 10
|19
|5.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|11 - 3
|18
|6.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|9 - 4
|18
|7.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 11
|17
|8.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 10
|17
|9.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|10.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 3
|13
|11.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|12.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|13 - 10
|10
|13.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|14.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 15
|7
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|14 - 16
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|11 - 15
|6
|17.
|Заявка
|7
|0
|6
|1
|4 - 5
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|19.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 12
|4
|20.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|10 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 7
|20
|2.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 8
|19
|3.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 9
|13
|4.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 7
|12
|5.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 6
|10
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|6 - 9
|10
|8.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 13
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|11.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 14
|8
|12.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 18
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|14.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 15
|5
|15.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|9 - 16
|4
|16.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 10
|3
|17.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 10
|3
|18.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 14
|3
|19.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|6 - 19
|1
|20.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|8 - 20
|1
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|12 (2)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|9 (1)
|Хетафе
|Майораль Борха
|9 (1)
|Вильярреал
|Морено Херард
|8 (2)
|Жирона
|Довбик Артём
|7 (4)
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 7
|Осасуна
|Катена Алехандро
|1 6
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|2 4
|Реал Мадрид
|Рюдигер Антонио
|7
|Гранада
|Гумбау Херард
|7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вильярреал - Реал Сосьедад
Исход игры
Вильярреал
21.1% (26)
Ничья
49.6% (61)
Реал Сосьедад
29.3% (36)
Тотал 2.5
Больше
44.35% (51)
Меньше
55.65% (64)
Обе команды забьют
Да
89.57% (103)
Нет
10.43% (12)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.3% (52)
1:2 Реал Сосьедад
17.9% (22)
2:1 Вильярреал
13.8% (17)
2:2 Ничья
6.5% (8)
0:1 Реал Сосьедад
4.9% (6)
1:0 Вильярреал
4.1% (5)
2:3 Реал Сосьедад
1.6% (2)
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