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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Мелеро Марио
Вильярреал
 
Позже
Реал Сосьедад
Прогнозы 119
Вильярреал 21.8% (26)
X 51.3% (61)
Реал Сосьедад 26.9% (32)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Йоргенсен
Филип
8
Фойт
Хуан
3
Альбиоль
Рауль
5
Куэнка
Хорхе
24
Педраса
Альфонсо
26
Альтимира
Адриа
10
Парехо
Даниэль
6
Капу
Этьен
16
Баэна
Алехандро
7
Морено
Херард
15
Моралес
Луис
1
Ремиро
Алехандро
18
Траоре
Амари
5
Субельдия
Игор
6
Ариц
Элустондо
17
Тирни
Киран
23
Браис
Мендес
4
Субименди
Мартин
8
Мерино
Микель
12
Захарян
Арсен
19
Умар
Садик
14
Кубо
Такефуса
Вильярреал
4-4-2
Реал Сосьедад
4-4-2

История личных встреч

Вильярреал
Реал Сосьедад

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
50%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед

32 матча

43.8%
31.3%
24.9%
14 побед 10 ничьих 8 побед

Первый тайм

31.3%
53.1%
15.6%
10 побед 17 ничьих 5 побед

Второй тайм

31.3%
43.8%
24.9%
10 побед 14 ничьих 8 побед

История матчей

ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:3
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
ТМС
2:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:2
П
0:1
П
1:2
П
4:2
П
3:0
П
0:1
КК
1:1
КК
3:1
П
2:1
ТМК
1:1
П
0:0
П
0:2
П
0:0
КК
2:2
КК
1:0
П
4:0
П
1:2
КК
0:1
П
5:1
КК
0:0
П
1:1
П
1:1
П
2:1
П
1:0

Голы

Всего голов

28
17

Голов в среднем за матч

1.75
1.06

Среднее время на гол

51
84

Всего голов

16
15

Голов в среднем за матч

1
0.94

Среднее время на гол

90
96

Всего голов

44
32

Голов в среднем за матч

1.38
1

Тотал матчей

2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
30

Среднее время на гол

65
90

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Херард 8 (2) 0.53
Сорлот Александр 6 0.4
Моралес Луис 4 0.27
Баэна Алехандро 1 0.07
Парехо Даниэль 1 (1) 0.07
Куэнка Хорхе 1 0.07
Фойт Хуан 1 0.07
Педраса Альфонсо 0 0
Капу Этьен 0 0
Морено Альберто 0 0
Ахомач Илиас 0 0
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 7 (2) 0.47
Кубо Такефуса 5 0.33
Барренечеа Андер 3 0.2
Браис Мендес 2 0.13
Умар Садик 2 0.13
Субименди Мартин 2 0.13
Фернандес Карлос 2 (1) 0.13
Ле Норман Робен 1 0.07
Траоре Амари 0 0
Мерино Микель 0 0
Ариц Элустондо 0 0
Тирни Киран 0 0
Субельдия Игор 0 0
Муньос Айхен 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баэна Алехандро 4 1
Педраса Альфонсо 3 1
Комесанья Санти 4 0
Пино Йереми 4 0
Альбиоль Рауль 3 0
Капу Этьен 3 0
Фемения Кико 3 0
Морено Альберто 1 1
Парехо Даниэль 2 0
Манди Аисса 2 0
Бреретон Бен 2 0
Габбия Маттео 2 0
Террац Рамон 2 0
Ахомач Илиас 2 0
Кике Сетьен 0 1
Сорлот Александр 1 0
Куэнка Хорхе 1 0
Фойт Хуан 1 0
Йоргенсен Филип 1 0
Альтимира Адриа 1 0
Марселино Гарсия Тораль 1 0
Ромеро Карлос 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Субельдия Игор 6 0
Ле Норман Робен 5 0
Браис Мендес 5 0
Мерино Микель 4 0
Траоре Амари 4 0
Фернандес Карлос 2 0
Умар Садик 2 0
Муньос Айхен 2 0
Субименди Мартин 2 0
Пачеко Хон 2 0
Ремиро Алехандро 1 0
Тирни Киран 1 0
Оярсабаль Микель 1 0
Кубо Такефуса 1 0
Туррьентес Беньят 1 0
Урко Гонсалес 1 0
Оласагасти Хон 1 0

Результаты матчей

Вильярреал
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Реал Сосьедад
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

9
5
Вильярреал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Реал Сосьедад
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

6
16
Вильярреал
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
67% (10)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Реал Сосьедад
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

15
21

Голы по времени матча

Забито

14
9
3 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
0
0%
1
11%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
3
33%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
3
21%
3
33%
61-75
5
36%
2
22%
76-90

Пропущено

16
8
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
3
19%
1
13%
1-15
3
19%
1
13%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
3
19%
2
25%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
2
13%
3
38%
76-90

Забито

8
16
6 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
2
25%
3
19%
1-15
4
50%
3
19%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
13%
5
31%
61-75
1
13%
1
6%
76-90

Пропущено

10
11
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
2
20%
2
18%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
1
10%
1
9%
61-75
2
20%
6
55%
76-90

Забито

22
25
9 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
1 Не забивали 2
2
9%
4
16%
1-15
5
23%
3
12%
16-30
2
9%
5
20%
31-45
3
14%
2
8%
46-60
4
18%
8
32%
61-75
6
27%
3
12%
76-90

Пропущено

26
19
14 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
3
12%
2
11%
1-15
7
27%
1
5%
16-30
4
15%
3
16%
31-45
4
15%
3
16%
46-60
4
15%
1
5%
61-75
4
15%
9
47%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вильярреал - Маккаби Хайфа 0:0 Севилья - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Панатинаикос 3:2 Вильярреал - Осасуна 3:1
Самора - Вильярреал 1:2 Атлетико М - Вильярреал 3:1 Маккаби Хайфа - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетик Б 2:3 Чиклана - Вильярреал 0:5 Гранада - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Алавес 1:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 1:2 Вильярреал - Ренн 1:0 Хетафе - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Жирона 1:2 Райо Вальекано - Вильярреал 1:1 Панатинаикос - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Альмерия 2:1 Кадис - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Барселона 3:4
Реал Сосьедад
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Андрач - Реал Сосьедад 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Ред Булл Зальцбург 0:0 Реал Сосьедад - Севилья 2:1
Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Реал Сосьедад - Бенфика 3:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Буньоль - Реал Сосьедад 0:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2 Бенфика - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Ред Булл Зальцбург - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Хетафе 4:3 Реал Сосьедад - Интер Милан 1:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Гранада 5:3 Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 0:0

Результаты матчей

Вильярреал
Реал Сосьедад

Точный счет

1:2
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 60%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
0
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Вильярреал
Реал Сосьедад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
4
4
2
6
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5
2
5
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
13
2
5
10
1.5
6
9
3
12
2.5
4
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 16 12 3 1 34 - 10 39
2.
Жирона
 Заявка 15 12 2 1 34 - 18 38
3.
Барселона
 Заявка 15 10 4 1 28 - 14 34
4.
Атлетико М
 Заявка 14 10 1 3 30 - 13 31
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 8 4 3 30 - 18 28
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 7 5 3 26 - 18 26
7.
Бетис
 Заявка 16 6 8 2 19 - 17 26
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 16 7 3 6 14 - 13 24
9.
Хетафе
 Заявка 16 5 7 4 18 - 20 22
10.
Райо Вальекано
 Заявка 15 4 7 4 16 - 22 19
11.
Валенсия
 Заявка 16 5 4 7 17 - 21 19
12.
Вильярреал
 Заявка 15 4 4 7 22 - 26 16
13.
Алавес
 Заявка 16 4 4 8 14 - 20 16
14.
Осасуна
 Заявка 15 4 3 8 17 - 25 15
15.
Севилья
 Заявка 14 2 7 5 20 - 20 13
16.
Кадис
 Заявка 15 2 6 7 12 - 22 12
17.
Мальорка
 Заявка 15 1 8 6 13 - 20 11
18.
Сельта
 Заявка 15 1 6 8 15 - 25 9
19.
Гранада
 Заявка 15 1 4 10 19 - 35 7
20.
Альмерия
 Заявка 15 0 4 11 16 - 37 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 7 7 0 0 17 - 7 21
2.
Барселона
 Заявка 8 7 0 1 16 - 5 21
3.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 1 0 17 - 3 19
4.
Жирона
 Заявка 8 6 1 1 18 - 10 19
5.
Бетис
 Заявка 8 5 3 0 11 - 3 18
6.
Хетафе
 Заявка 8 5 3 0 9 - 4 18
7.
Атлетик Б
 Заявка 8 5 2 1 22 - 11 17
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 5 2 1 17 - 10 17
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
10.
Валенсия
 Заявка 7 4 1 2 8 - 3 13
11.
Алавес
 Заявка 8 4 1 3 10 - 10 13
12.
Севилья
 Заявка 8 2 4 2 13 - 10 10
13.
Кадис
 Заявка 7 2 3 2 7 - 8 9
14.
Райо Вальекано
 Заявка 7 1 4 2 9 - 15 7
15.
Вильярреал
 Заявка 8 2 1 5 14 - 16 7
16.
Гранада
 Заявка 7 1 3 3 11 - 15 6
17.
Мальорка
 Заявка 7 0 6 1 4 - 5 6
18.
Осасуна
 Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
19.
Сельта
 Заявка 8 0 4 4 5 - 12 4
20.
Альмерия
 Заявка 8 0 3 5 10 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 9 6 2 1 17 - 7 20
2.
Жирона
 Заявка 7 6 1 0 16 - 8 19
3.
Барселона
 Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
4.
Райо Вальекано
 Заявка 8 3 3 2 7 - 7 12
5.
Атлетик Б
 Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
6.
Атлетико М
 Заявка 7 3 1 3 13 - 6 10
7.
Лас-Пальмас
 Заявка 9 3 1 5 6 - 9 10
8.
Осасуна
 Заявка 7 3 0 4 10 - 13 9
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
10.
Вильярреал
 Заявка 7 2 3 2 8 - 10 9
11.
Бетис
 Заявка 8 1 5 2 8 - 14 8
12.
Валенсия
 Заявка 9 1 3 5 9 - 18 6
13.
Сельта
 Заявка 7 1 2 4 10 - 13 5
14.
Мальорка
 Заявка 8 1 2 5 9 - 15 5
15.
Хетафе
 Заявка 8 0 4 4 9 - 16 4
16.
Севилья
 Заявка 6 0 3 3 7 - 10 3
17.
Алавес
 Заявка 8 0 3 5 4 - 10 3
18.
Кадис
 Заявка 8 0 3 5 5 - 14 3
19.
Альмерия
 Заявка 7 0 1 6 6 - 19 1
20.
Гранада
 Заявка 8 0 1 7 8 - 20 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 12 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 9 (1)
Хетафе Майораль Борха 9 (1)
Вильярреал Морено Херард 8 (2)
Жирона Довбик Артём 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дьене Даконам 1 7
Осасуна Катена Алехандро 1 6
Хетафе Дуарте Домингуш 2 4
Реал Мадрид Рюдигер Антонио 7
Гранада Гумбау Херард 7
Весь список
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые болельщики. В центральной встрече игрового дня испанской Примеры нас ждет битва "Вильярреала" и "Реал Сосьедад". Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Вильярреал - Реал Сосьедад от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 декабря 2023, осталось 11 минут.

    Главный судья: Мелеро Марио

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

Прогнозы 119
Вильярреал 21.8% (26)
X 51.3% (61)
Реал Сосьедад 26.9% (32)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вильярреал
Ничья
Реал Сосьедад
3.50
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3.50
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2.28
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Вильярреал - Реал Сосьедад

Исход игры
Вильярреал
21.1% (26)
Ничья
49.6% (61)
Реал Сосьедад
29.3% (36)
Тотал 2.5
Больше
44.35% (51)
Меньше
55.65% (64)
Обе команды забьют
Да
89.57% (103)
Нет
10.43% (12)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.3% (52)
1:2 Реал Сосьедад
17.9% (22)
2:1 Вильярреал
13.8% (17)
2:2 Ничья
6.5% (8)
0:1 Реал Сосьедад
4.9% (6)
1:0 Вильярреал
4.1% (5)
2:3 Реал Сосьедад
1.6% (2)
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