Тур: 16. Стадион: Эстади Майорка Сон Муа. Главный судья: Альберола Хавьер
Прогноз на матч от Liveresult
15
Маффео
Пабло
11
Коста
Хауме
12
Саму
Кошта
10
Дардер
Серхи
17
Ларин
Кайл
18
Соу
Джибрил
10
Ракитич
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Маффео ПаблоЗащитник
-
11 Коста ХаумеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Саму КоштаПолузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
-
17 Ларин КайлНападающий
- Запасные игроки
-
25 Куэльяр ИванВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Луна ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Дьедью АматНападающий
-
Главный тренер: Агирре Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Соу ДжибрилПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
27 Салас КикеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Янузай АднанПолузащитник
-
28 Буэно МануПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Мир РафаНападающий
-
Главный тренер: Алонсо Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Мальорка
Севилья
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 11 побед
20 матчей
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
5%
40%
55%
1 победа 8 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
0.8
1
Среднее время на гол
112
90
Всего голов
18
18
Голов в среднем за матч
1.8
1.8
Среднее время на гол
50
50
Всего голов
26
28
Голов в среднем за матч
1.3
1.4
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
Среднее время на гол
69
64
Бомбардиры внутри турнира
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пратс Абдон
|5
|0.33
|Мурики Ведат
|4 (1)
|0.27
|Родригес Даниэль I
|1
|0.07
|Санчес Антонио
|1
|0.07
|Раильо Антонио
|1
|0.07
|Саму Кошта
|1
|0.07
|Дардер Серхи
|0
|0
|Лато Тони
|0
|0
|Маффео Пабло
|0
|0
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эн-Несири Юссеф
|5
|0.36
|Ракитич Иван
|2
|0.14
|Лукебакио Доди
|2
|0.14
|Ламела Эрик
|2
|0.14
|Салас Кике
|2
|0.14
|Окампос Лукас
|1
|0.07
|Сусо Хесус
|1
|0.07
|Соу Джибрил
|1
|0.07
|Гудель Неманья
|1
|0.07
|Мир Рафа
|1
|0.07
|Педроса Адриа
|0
|0
|Хуанлу Санчес
|0
|0
|Баде Луак
|0
|0
Карточки
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маскарель Омар
|4
|1
|Родригес Даниэль I
|5
|0
|Хавьер Агирре
|4
|0
|Настасич Матия
|3
|0
|Коста Хауме
|3
|0
|Вальент Мартин
|3
|0
|Гонсалес Джованни
|3
|0
|Саму Кошта
|3
|0
|Копете Хосе
|3
|0
|Маффео Пабло
|1
|1
|Ларин Кайл
|2
|0
|Дьедью Амат
|2
|0
|Санчес Антонио
|2
|0
|Ману Морланес
|2
|0
|Лато Тони
|1
|0
|Райкович Предраг
|1
|0
|Дардер Серхи
|1
|0
|Льябрес Хавьер
|1
|0
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гудель Неманья
|5
|0
|Рамос Серхио
|3
|1
|Навас Хесус
|3
|1
|Ракитич Иван
|4
|0
|Окампос Лукас
|4
|0
|Ламела Эрик
|3
|0
|Торрес Оливер
|3
|0
|Сумаре Бубакари
|3
|0
|Баде Луак
|1
|1
|Акунья Маркос
|2
|0
|Сусо Хесус
|2
|0
|Соу Джибрил
|2
|0
|Хуанлу Санчес
|2
|0
|Салас Кике
|2
|0
|Хордан Хоан
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Эн-Несири Юссеф
|1
|0
|Педроса Адриа
|1
|0
Результаты матчей
Мальорка
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Севилья
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
8
Мальорка
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Севилья
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
4
10
Мальорка
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (4)
73% (11)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Севилья
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
8
18
Голы по времени матча
Забито
4
8
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
12 Не забивали 9
2
50%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
5
9
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
20%
3
33%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
2
40%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
12
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 7
1
11%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
17%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
1
11%
3
25%
61-75
4
44%
3
25%
76-90
Пропущено
15
11
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
3
27%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
4
27%
3
27%
61-75
1
7%
3
27%
76-90
Забито
13
20
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 2
3
23%
3
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
31%
4
20%
31-45
1
8%
4
20%
46-60
1
8%
3
15%
61-75
4
31%
6
30%
76-90
Пропущено
20
20
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
4
20%
3
15%
1-15
2
10%
6
30%
16-30
5
25%
1
5%
31-45
2
10%
4
20%
46-60
6
30%
3
15%
61-75
1
5%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Мальорка
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Валье Эгуэс - Мальорка 0:3 Мальорка - Алавес 0:0 Мальорка - Кадис 1:1 Атлетико М - Мальорка 1:0
Мальорка - Боавишта 4:1 Бетис - Мальорка 2:0 Бойро - Мальорка 0:4 Мальорка - Хетафе 0:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Мальорка - Валенсия 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 2:2 Мальорка - Барселона 2:2 Жирона - Мальорка 5:3 Сельта - Мальорка 0:1 Мальорка - Атлетик Б 0:0 Гранада - Мальорка 3:2 Мальорка - Вильярреал 0:1 Лас-Пальмас - Мальорка 1:1 Мальорка - Специя 1:1 Сандерленд - Мальорка 1:1
Севилья
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Атлетико Асторга - Севилья 0:2 Севилья - Вильярреал 1:1 Севилья - ПСВ 2:3 Реал Сосьедад - Севилья 2:1
Севилья - Бетис 1:1 Арсенал - Севилья 2:0 Сельта - Севилья 1:1 КД Кинтанар - Севилья 0:3 Кадис - Севилья 2:2 Севилья - Арсенал 1:2 Севилья - Реал Мадрид 1:1 Севилья - Райо Вальекано 2:2 ПСВ - Севилья 2:2 Барселона - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 5:1 Осасуна - Севилья 0:0 Севилья - Ланс 1:1 Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Жирона 1:2 Алавес - Севилья 4:3
Результаты матчей
Мальорка
Севилья
Точный счет
0:0
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
6 раз 75%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
8 раз 57%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Мальорка
Севилья
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
16
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
42
35
24
17
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
122
411
410
114
212
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|34 - 10
|39
|2.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|34 - 18
|38
|3.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|28 - 14
|34
|4.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|30 - 13
|31
|5.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|29 - 18
|29
|6.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|30 - 18
|28
|7.
|Заявка
|16
|6
|8
|2
|19 - 17
|26
|8.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|14 - 13
|24
|9.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|18 - 20
|22
|10.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|16 - 22
|19
|11.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 21
|19
|12.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|14 - 20
|16
|13.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|22 - 29
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|17 - 25
|15
|15.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|20 - 20
|13
|16.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|12 - 22
|12
|17.
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|13 - 20
|11
|18.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|15 - 25
|9
|19.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|19 - 35
|7
|20.
|Заявка
|15
|0
|4
|11
|16 - 37
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|17 - 7
|21
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|16 - 5
|21
|3.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 3
|19
|4.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|18 - 10
|19
|5.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|11 - 3
|18
|6.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|9 - 4
|18
|7.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 11
|17
|8.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 10
|17
|9.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|10.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 3
|13
|11.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|12.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|13 - 10
|10
|13.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|14.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 15
|7
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|14 - 19
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|11 - 15
|6
|17.
|Заявка
|7
|0
|6
|1
|4 - 5
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|19.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 12
|4
|20.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|10 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 7
|20
|2.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 8
|19
|3.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 9
|13
|4.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 7
|12
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 6
|10
|8.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|6 - 9
|10
|9.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 13
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|11.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 14
|8
|12.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 18
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|14.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 15
|5
|15.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|9 - 16
|4
|16.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 10
|3
|17.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 10
|3
|18.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 14
|3
|19.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|6 - 19
|1
|20.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|8 - 20
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
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|Гумбау Херард
|7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Мальорка - Севилья
Исход игры
Мальорка
5.6% (7)
Ничья
52.4% (65)
Севилья
41.9% (52)
Тотал 2.5
Больше
30.43% (35)
Меньше
69.57% (80)
Обе команды забьют
Да
78.26% (90)
Нет
21.74% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.4% (55)
1:2 Севилья
24.2% (30)
0:1 Севилья
9.7% (12)
0:0 Ничья
5.6% (7)
1:0 Мальорка
2.4% (3)
0:2 Севилья
2.4% (3)
1:3 Севилья
1.6% (2)
2:1 Мальорка
1.6% (2)
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