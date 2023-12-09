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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Альберола Хавьер
Мальорка
 
Позже
Севилья
Прогнозы 124
Мальорка 5.6% (7)
X 52.4% (65)
Севилья 41.9% (52)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Мальорка
Ничья
Севилья
3.05
3.10
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Райкович
Предраг
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
2
Настасич
Матия
15
Маффео
Пабло
11
Коста
Хауме
14
Родригес
Даниэль
I
5
Маскарель
Омар
12
Саму
Кошта
10
Дардер
Серхи
17
Ларин
Кайл
1
Дмитрович
Марко
26
Хуанлу
Санчес
6
Гудель
Неманья
4
Рамос
Серхио
3
Педроса
Адриа
18
Соу
Джибрил
24
Сумаре
Бубакари
10
Ракитич
Иван
5
Окампос
Лукас
15
Эн-Несири
Юссеф
11
Лукебакио
Доди
Мальорка
5-4-1
Севилья
4-3-3

История личных встреч

Мальорка
Севилья

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 11 побед

20 матчей

20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

5%
40%
55%
1 победа 8 ничьих 11 побед

История матчей

ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:2
П
2:1
КК
1:2
КК
0:5
П
3:2
П
3:1
П
0:0
П
2:2
П
1:2
П
1:3
П
2:0
П
3:1
П
0:0
ПД
2:3
ПД
1:2

Голы

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

0.8
1

Среднее время на гол

112
90

Всего голов

18
18

Голов в среднем за матч

1.8
1.8

Среднее время на гол

50
50

Всего голов

26
28

Голов в среднем за матч

1.3
1.4

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
3
Больше 15%
Меньше 85%
17

Среднее время на гол

69
64

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пратс Абдон 5 0.33
Мурики Ведат 4 (1) 0.27
Родригес Даниэль I 1 0.07
Санчес Антонио 1 0.07
Раильо Антонио 1 0.07
Саму Кошта 1 0.07
Дардер Серхи 0 0
Лато Тони 0 0
Маффео Пабло 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эн-Несири Юссеф 5 0.36
Ракитич Иван 2 0.14
Лукебакио Доди 2 0.14
Ламела Эрик 2 0.14
Салас Кике 2 0.14
Окампос Лукас 1 0.07
Сусо Хесус 1 0.07
Соу Джибрил 1 0.07
Гудель Неманья 1 0.07
Мир Рафа 1 0.07
Педроса Адриа 0 0
Хуанлу Санчес 0 0
Баде Луак 0 0

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маскарель Омар 4 1
Родригес Даниэль I 5 0
Хавьер Агирре 4 0
Настасич Матия 3 0
Коста Хауме 3 0
Вальент Мартин 3 0
Гонсалес Джованни 3 0
Саму Кошта 3 0
Копете Хосе 3 0
Маффео Пабло 1 1
Ларин Кайл 2 0
Дьедью Амат 2 0
Санчес Антонио 2 0
Ману Морланес 2 0
Лато Тони 1 0
Райкович Предраг 1 0
Дардер Серхи 1 0
Льябрес Хавьер 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гудель Неманья 5 0
Рамос Серхио 3 1
Навас Хесус 3 1
Ракитич Иван 4 0
Окампос Лукас 4 0
Ламела Эрик 3 0
Торрес Оливер 3 0
Сумаре Бубакари 3 0
Баде Луак 1 1
Акунья Маркос 2 0
Сусо Хесус 2 0
Соу Джибрил 2 0
Хуанлу Санчес 2 0
Салас Кике 2 0
Хордан Хоан 1 0
Мир Рафа 1 0
Эн-Несири Юссеф 1 0
Педроса Адриа 1 0

Результаты матчей

Мальорка
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Севилья
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
8
Мальорка
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Севилья
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

4
10
Мальорка
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (4)
73% (11)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Севилья
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

8
18

Голы по времени матча

Забито

4
8
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
12 Не забивали 9
2
50%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

5
9
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
20%
3
33%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
2
40%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
12
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 7
1
11%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
17%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
1
11%
3
25%
61-75
4
44%
3
25%
76-90

Пропущено

15
11
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
3
27%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
4
27%
3
27%
61-75
1
7%
3
27%
76-90

Забито

13
20
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 2
3
23%
3
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
31%
4
20%
31-45
1
8%
4
20%
46-60
1
8%
3
15%
61-75
4
31%
6
30%
76-90

Пропущено

20
20
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
4
20%
3
15%
1-15
2
10%
6
30%
16-30
5
25%
1
5%
31-45
2
10%
4
20%
46-60
6
30%
3
15%
61-75
1
5%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Валье Эгуэс - Мальорка 0:3 Мальорка - Алавес 0:0 Мальорка - Кадис 1:1 Атлетико М - Мальорка 1:0
Мальорка - Боавишта 4:1 Бетис - Мальорка 2:0 Бойро - Мальорка 0:4 Мальорка - Хетафе 0:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Мальорка - Валенсия 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 2:2 Мальорка - Барселона 2:2 Жирона - Мальорка 5:3 Сельта - Мальорка 0:1 Мальорка - Атлетик Б 0:0 Гранада - Мальорка 3:2 Мальорка - Вильярреал 0:1 Лас-Пальмас - Мальорка 1:1 Мальорка - Специя 1:1 Сандерленд - Мальорка 1:1
Севилья
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Атлетико Асторга - Севилья 0:2 Севилья - Вильярреал 1:1 Севилья - ПСВ 2:3 Реал Сосьедад - Севилья 2:1
Севилья - Бетис 1:1 Арсенал - Севилья 2:0 Сельта - Севилья 1:1 КД Кинтанар - Севилья 0:3 Кадис - Севилья 2:2 Севилья - Арсенал 1:2 Севилья - Реал Мадрид 1:1 Севилья - Райо Вальекано 2:2 ПСВ - Севилья 2:2 Барселона - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 5:1 Осасуна - Севилья 0:0 Севилья - Ланс 1:1 Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Жирона 1:2 Алавес - Севилья 4:3

Результаты матчей

Мальорка
Севилья

Точный счет

0:0
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
6 раз 75%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
8 раз 57%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Мальорка
Севилья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
2
3
5
1.5
2
4
1
7
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
12
2
4
11
1.5
4
10
1
14
2.5
2
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 16 12 3 1 34 - 10 39
2.
Жирона
 Заявка 15 12 2 1 34 - 18 38
3.
Барселона
 Заявка 15 10 4 1 28 - 14 34
4.
Атлетико М
 Заявка 14 10 1 3 30 - 13 31
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 8 5 3 29 - 18 29
6.
Атлетик Б
 Заявка 15 8 4 3 30 - 18 28
7.
Бетис
 Заявка 16 6 8 2 19 - 17 26
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 16 7 3 6 14 - 13 24
9.
Хетафе
 Заявка 16 5 7 4 18 - 20 22
10.
Райо Вальекано
 Заявка 15 4 7 4 16 - 22 19
11.
Валенсия
 Заявка 16 5 4 7 17 - 21 19
12.
Алавес
 Заявка 16 4 4 8 14 - 20 16
13.
Вильярреал
 Заявка 16 4 4 8 22 - 29 16
14.
Осасуна
 Заявка 15 4 3 8 17 - 25 15
15.
Севилья
 Заявка 14 2 7 5 20 - 20 13
16.
Кадис
 Заявка 15 2 6 7 12 - 22 12
17.
Мальорка
 Заявка 15 1 8 6 13 - 20 11
18.
Сельта
 Заявка 15 1 6 8 15 - 25 9
19.
Гранада
 Заявка 15 1 4 10 19 - 35 7
20.
Альмерия
 Заявка 15 0 4 11 16 - 37 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 7 7 0 0 17 - 7 21
2.
Барселона
 Заявка 8 7 0 1 16 - 5 21
3.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 1 0 17 - 3 19
4.
Жирона
 Заявка 8 6 1 1 18 - 10 19
5.
Бетис
 Заявка 8 5 3 0 11 - 3 18
6.
Хетафе
 Заявка 8 5 3 0 9 - 4 18
7.
Атлетик Б
 Заявка 8 5 2 1 22 - 11 17
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 5 2 1 17 - 10 17
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
10.
Валенсия
 Заявка 7 4 1 2 8 - 3 13
11.
Алавес
 Заявка 8 4 1 3 10 - 10 13
12.
Севилья
 Заявка 8 2 4 2 13 - 10 10
13.
Кадис
 Заявка 7 2 3 2 7 - 8 9
14.
Райо Вальекано
 Заявка 7 1 4 2 9 - 15 7
15.
Вильярреал
 Заявка 9 2 1 6 14 - 19 7
16.
Гранада
 Заявка 7 1 3 3 11 - 15 6
17.
Мальорка
 Заявка 7 0 6 1 4 - 5 6
18.
Осасуна
 Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
19.
Сельта
 Заявка 8 0 4 4 5 - 12 4
20.
Альмерия
 Заявка 8 0 3 5 10 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 9 6 2 1 17 - 7 20
2.
Жирона
 Заявка 7 6 1 0 16 - 8 19
3.
Барселона
 Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
5.
Райо Вальекано
 Заявка 8 3 3 2 7 - 7 12
6.
Атлетик Б
 Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
7.
Атлетико М
 Заявка 7 3 1 3 13 - 6 10
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 9 3 1 5 6 - 9 10
9.
Осасуна
 Заявка 7 3 0 4 10 - 13 9
10.
Вильярреал
 Заявка 7 2 3 2 8 - 10 9
11.
Бетис
 Заявка 8 1 5 2 8 - 14 8
12.
Валенсия
 Заявка 9 1 3 5 9 - 18 6
13.
Сельта
 Заявка 7 1 2 4 10 - 13 5
14.
Мальорка
 Заявка 8 1 2 5 9 - 15 5
15.
Хетафе
 Заявка 8 0 4 4 9 - 16 4
16.
Севилья
 Заявка 6 0 3 3 7 - 10 3
17.
Алавес
 Заявка 8 0 3 5 4 - 10 3
18.
Кадис
 Заявка 8 0 3 5 5 - 14 3
19.
Альмерия
 Заявка 7 0 1 6 6 - 19 1
20.
Гранада
 Заявка 8 0 1 7 8 - 20 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 12 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 9 (1)
Хетафе Майораль Борха 9 (1)
Вильярреал Морено Херард 8 (2)
Жирона Довбик Артём 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дьене Даконам 1 7
Осасуна Катена Алехандро 1 6
Хетафе Дуарте Домингуш 2 4
Реал Мадрид Рюдигер Антонио 7
Гранада Гумбау Херард 7
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Мальорка - Севилья

Исход игры
Мальорка
5.6% (7)
Ничья
52.4% (65)
Севилья
41.9% (52)
Тотал 2.5
Больше
30.43% (35)
Меньше
69.57% (80)
Обе команды забьют
Да
78.26% (90)
Нет
21.74% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.4% (55)
1:2 Севилья
24.2% (30)
0:1 Севилья
9.7% (12)
0:0 Ничья
5.6% (7)
1:0 Мальорка
2.4% (3)
0:2 Севилья
2.4% (3)
1:3 Севилья
1.6% (2)
2:1 Мальорка
1.6% (2)
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