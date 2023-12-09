Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.

92' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

92' Удар от ворот произведет Мальорка

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

91' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

90' Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Раильо Антонио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

89' Антонио Санчес из команды Мальорка подал угловой слева.

88' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Ракитич Иван из команды Севилья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

87' Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Удар от ворот произведет Мальорка

85' Антонио Санчес из команды Мальорка перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

83' Оооо... вот это был удар! Антонио Санчес должен был забить с этой позиции.

83' Антонио Санчес нанес удар, но тот был заблокирован.

83' Хорошую попытку сделал Антонио Санчес. Удар в створ, но вратарь начеку

83' Пратс Абдон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Лато Тони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Сумаре Бубакари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Удар от ворот произведет Севилья

81' Тактическая замена. Родригес Даниэль I уходит с поля и его заменяет Антонио Санчес

80' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Ракитич Иван пробует нанести удар издали, но Предраг Райкович держит все под контролем

78' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Удар от ворот произведет Севилья

75' Родригес Даниэль I навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Сумаре Бубакари получил желтую карточку от судьи

74' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Хуанлу Санчес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Коста Хауме получил желтую карточку от судьи

68' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

68' Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Севилья , будет отменен из-за фола.

64' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Севилья

62' Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Педроса Адриа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Рамос Серхио нанес удар головой, но Предраг Райкович спокойно отбил мяч.

60' Ракитич Иван навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Ракитич Иван из команды Севилья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

58' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Раильо Антонио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Удар от ворот произведет Мальорка

55' Окампос Лукас нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

54' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Коста Хауме выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

53' Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Гудель Неманья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Удар от ворот произведет Мальорка

49' Янузай Аднан не смог попасть в створ ударом издали

49' Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Сегодняшная посещаемость составляет 16041 болельщиков

47' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Рамос Серхио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.