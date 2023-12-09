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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Зрители: 16041 Главный судья: Альберола Хавьер
Мальорка
1:0
Конец матча
Севилья
0'
1:0
11' Гол
Ларин Кайл
45' Желтая карточка
Эн-Несири Юссеф
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Педроса Адриа
68' Желтая карточка
Коста Хауме
74' Желтая карточка
Сумаре Бубакари
90' Желтая карточка
Пратс Абдон
90'+8

Ход матча

11'
Ларин Кайл
(Саму Кошта)
1:0
33'
 
Янузай Аднан
Лукебакио Доди
45'
 
Эн-Несири Юссеф
62'
 
Педроса Адриа
64'
Пратс Абдон
Ларин Кайл
 
68'
Коста Хауме
 
69'
Гонсалес Джованни
Вальент Мартин
 
69'
Лато Тони
Коста Хауме
 
74'
 
Сумаре Бубакари
81'
Санчес Антонио
Родригес Даниэль
 
81'
Ману Морланес
Дардер Серхи
 
83'
 
Торрес Оливер
Соу Джибрил
88'
 
Салас Кике
Педроса Адриа
90'
Пратс Абдон
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 11
  • 3 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 12
  • 3 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 204 Количество передач 496
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 125
Мальорка 6.4% (8)
X 52% (65)
Севилья 41.6% (52)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Райкович
Предраг
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
2
Настасич
Матия
15
Маффео
Пабло
11
Коста
Хауме
14
Родригес
Даниэль
I
5
Маскарель
Омар
12
Саму
Кошта
10
Дардер
Серхи
17
Ларин
Кайл
1
Дмитрович
Марко
26
Хуанлу
Санчес
6
Гудель
Неманья
4
Рамос
Серхио
3
Педроса
Адриа
18
Соу
Джибрил
24
Сумаре
Бубакари
10
Ракитич
Иван
5
Окампос
Лукас
15
Эн-Несири
Юссеф
11
Лукебакио
Доди
Мальорка
5-4-1
Севилья
4-3-3

История личных встреч

Мальорка
Севилья

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 11 побед

20 матчей

20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

5%
40%
55%
1 победа 8 ничьих 11 побед

История матчей

ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:2
П
2:1
КК
1:2
КК
0:5
П
3:2
П
3:1
П
0:0
П
2:2
П
1:2
П
1:3
П
2:0
П
3:1
П
0:0
ПД
2:3
ПД
1:2

Голы

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

0.8
1

Среднее время на гол

112
90

Всего голов

18
18

Голов в среднем за матч

1.8
1.8

Среднее время на гол

50
50

Всего голов

26
28

Голов в среднем за матч

1.3
1.4

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
3
Больше 15%
Меньше 85%
17

Среднее время на гол

69
64

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пратс Абдон 5 0.31
Мурики Ведат 4 (1) 0.25
Родригес Даниэль I 1 0.06
Санчес Антонио 1 0.06
Саму Кошта 1 0.06
Ларин Кайл 1 0.06
Раильо Антонио 1 0.06
Дардер Серхи 0 0
Лато Тони 0 0
Маффео Пабло 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эн-Несири Юссеф 5 0.33
Ракитич Иван 2 0.13
Лукебакио Доди 2 0.13
Ламела Эрик 2 0.13
Салас Кике 2 0.13
Окампос Лукас 1 0.07
Сусо Хесус 1 0.07
Соу Джибрил 1 0.07
Гудель Неманья 1 0.07
Мир Рафа 1 0.07
Педроса Адриа 0 0
Хуанлу Санчес 0 0
Баде Луак 0 0

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маскарель Омар 4 1
Родригес Даниэль I 5 0
Коста Хауме 4 0
Хавьер Агирре 4 0
Настасич Матия 3 0
Вальент Мартин 3 0
Гонсалес Джованни 3 0
Саму Кошта 3 0
Копете Хосе 3 0
Маффео Пабло 1 1
Ларин Кайл 2 0
Дьедью Амат 2 0
Санчес Антонио 2 0
Ману Морланес 2 0
Лато Тони 1 0
Пратс Абдон 1 0
Райкович Предраг 1 0
Дардер Серхи 1 0
Льябрес Хавьер 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гудель Неманья 5 0
Рамос Серхио 3 1
Навас Хесус 3 1
Ракитич Иван 4 0
Окампос Лукас 4 0
Сумаре Бубакари 4 0
Ламела Эрик 3 0
Торрес Оливер 3 0
Баде Луак 1 1
Акунья Маркос 2 0
Сусо Хесус 2 0
Соу Джибрил 2 0
Эн-Несири Юссеф 2 0
Хуанлу Санчес 2 0
Салас Кике 2 0
Хордан Хоан 1 0
Мир Рафа 1 0
Педроса Адриа 1 0

Результаты матчей

Мальорка
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Севилья
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
8
Мальорка
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Севилья
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

4
10
Мальорка
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (5)
69% (11)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Севилья
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

8
18

Голы по времени матча

Забито

5
8
5 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 10
3
60%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

5
10
3 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
20%
4
40%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
40%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
12
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 8
1
11%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
17%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
1
11%
3
25%
61-75
4
44%
3
25%
76-90

Пропущено

15
11
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
3
27%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
4
27%
3
27%
61-75
1
7%
3
27%
76-90

Забито

14
20
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 3
4
29%
3
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
29%
4
20%
31-45
1
7%
4
20%
46-60
1
7%
3
15%
61-75
4
29%
6
30%
76-90

Пропущено

20
21
11 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
4
20%
4
19%
1-15
2
10%
6
29%
16-30
5
25%
1
5%
31-45
2
10%
4
19%
46-60
6
30%
3
14%
61-75
1
5%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Валье Эгуэс - Мальорка 0:3 Мальорка - Алавес 0:0 Мальорка - Кадис 1:1 Атлетико М - Мальорка 1:0
Мальорка - Боавишта 4:1 Бетис - Мальорка 2:0 Бойро - Мальорка 0:4 Мальорка - Хетафе 0:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Мальорка - Валенсия 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 2:2 Мальорка - Барселона 2:2 Жирона - Мальорка 5:3 Сельта - Мальорка 0:1 Мальорка - Атлетик Б 0:0 Гранада - Мальорка 3:2 Мальорка - Вильярреал 0:1 Лас-Пальмас - Мальорка 1:1 Мальорка - Специя 1:1 Сандерленд - Мальорка 1:1
Севилья
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Атлетико Асторга - Севилья 0:2 Севилья - Вильярреал 1:1 Севилья - ПСВ 2:3 Реал Сосьедад - Севилья 2:1
Севилья - Бетис 1:1 Арсенал - Севилья 2:0 Сельта - Севилья 1:1 КД Кинтанар - Севилья 0:3 Кадис - Севилья 2:2 Севилья - Арсенал 1:2 Севилья - Реал Мадрид 1:1 Севилья - Райо Вальекано 2:2 ПСВ - Севилья 2:2 Барселона - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 5:1 Осасуна - Севилья 0:0 Севилья - Ланс 1:1 Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Жирона 1:2 Алавес - Севилья 4:3

Результаты матчей

Мальорка
Севилья

Точный счет

0:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
6 раз 75%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Мальорка
Севилья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
1
7
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
3
3
5
1.5
2
5
1
7
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
12
3
4
12
1.5
4
11
1
15
2.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 16 12 3 1 34 - 10 39
2.
Жирона
 Заявка 15 12 2 1 34 - 18 38
3.
Барселона
 Заявка 15 10 4 1 28 - 14 34
4.
Атлетико М
 Заявка 14 10 1 3 30 - 13 31
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 8 5 3 29 - 18 29
6.
Атлетик Б
 Заявка 15 8 4 3 30 - 18 28
7.
Бетис
 Заявка 16 6 8 2 19 - 17 26
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 16 7 3 6 14 - 13 24
9.
Хетафе
 Заявка 16 5 7 4 18 - 20 22
10.
Райо Вальекано
 Заявка 15 4 7 4 16 - 22 19
11.
Валенсия
 Заявка 16 5 4 7 17 - 21 19
12.
Алавес
 Заявка 16 4 4 8 14 - 20 16
13.
Вильярреал
 Заявка 16 4 4 8 22 - 29 16
14.
Осасуна
 Заявка 15 4 3 8 17 - 25 15
15.
Мальорка
 Заявка 16 2 8 6 14 - 20 14
16.
Севилья
 Заявка 15 2 7 6 20 - 21 13
17.
Кадис
 Заявка 15 2 6 7 12 - 22 12
18.
Сельта
 Заявка 15 1 6 8 15 - 25 9
19.
Гранада
 Заявка 15 1 4 10 19 - 35 7
20.
Альмерия
 Заявка 15 0 4 11 16 - 37 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 7 7 0 0 17 - 7 21
2.
Барселона
 Заявка 8 7 0 1 16 - 5 21
3.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 1 0 17 - 3 19
4.
Жирона
 Заявка 8 6 1 1 18 - 10 19
5.
Бетис
 Заявка 8 5 3 0 11 - 3 18
6.
Хетафе
 Заявка 8 5 3 0 9 - 4 18
7.
Атлетик Б
 Заявка 8 5 2 1 22 - 11 17
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 5 2 1 17 - 10 17
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
10.
Валенсия
 Заявка 7 4 1 2 8 - 3 13
11.
Алавес
 Заявка 8 4 1 3 10 - 10 13
12.
Севилья
 Заявка 8 2 4 2 13 - 10 10
13.
Кадис
 Заявка 7 2 3 2 7 - 8 9
14.
Мальорка
 Заявка 8 1 6 1 5 - 5 9
15.
Райо Вальекано
 Заявка 7 1 4 2 9 - 15 7
16.
Вильярреал
 Заявка 9 2 1 6 14 - 19 7
17.
Гранада
 Заявка 7 1 3 3 11 - 15 6
18.
Осасуна
 Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
19.
Сельта
 Заявка 8 0 4 4 5 - 12 4
20.
Альмерия
 Заявка 8 0 3 5 10 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 9 6 2 1 17 - 7 20
2.
Жирона
 Заявка 7 6 1 0 16 - 8 19
3.
Барселона
 Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
5.
Райо Вальекано
 Заявка 8 3 3 2 7 - 7 12
6.
Атлетик Б
 Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
7.
Атлетико М
 Заявка 7 3 1 3 13 - 6 10
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 9 3 1 5 6 - 9 10
9.
Осасуна
 Заявка 7 3 0 4 10 - 13 9
10.
Вильярреал
 Заявка 7 2 3 2 8 - 10 9
11.
Бетис
 Заявка 8 1 5 2 8 - 14 8
12.
Валенсия
 Заявка 9 1 3 5 9 - 18 6
13.
Сельта
 Заявка 7 1 2 4 10 - 13 5
14.
Мальорка
 Заявка 8 1 2 5 9 - 15 5
15.
Хетафе
 Заявка 8 0 4 4 9 - 16 4
16.
Севилья
 Заявка 7 0 3 4 7 - 11 3
17.
Алавес
 Заявка 8 0 3 5 4 - 10 3
18.
Кадис
 Заявка 8 0 3 5 5 - 14 3
19.
Альмерия
 Заявка 7 0 1 6 6 - 19 1
20.
Гранада
 Заявка 8 0 1 7 8 - 20 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 12 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 9 (1)
Хетафе Майораль Борха 9 (1)
Вильярреал Морено Херард 8 (2)
Жирона Довбик Артём 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дьене Даконам 1 7
Осасуна Катена Алехандро 1 6
Хетафе Дуарте Домингуш 2 4
Реал Мадрид Рюдигер Антонио 7
Гранада Гумбау Херард 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Мальорка вырывает победу
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Мальорка: 33%, Севилья: 67%.
  • 98'
    Рамос Серхио из команды Севилья перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 98'
    Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 98'
    Мальорка пытается что-то создать.
  • 97'
    Лато Тони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Mallorca Son Moix. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 125
    Мальорка 6.4% (8)
    X 52% (65)
    Севилья 41.6% (52)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мальорка 1:0 Севилья

    Исход игры
    Мальорка
    6.4% (8)
    Ничья
    52% (65)
    Севилья
    41.6% (52)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.43% (35)
    Меньше
    69.57% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    78.26% (90)
    Нет
    21.74% (25)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    44% (55)
    1:2 Севилья
    24% (30)
    0:1 Севилья
    9.6% (12)
    0:0 Ничья
    5.6% (7)
    1:0 Мальорка
    2.4% (3)
    0:2 Севилья
    2.4% (3)
    1:3 Севилья
    1.6% (2)
    2:1 Мальорка
    1.6% (2)
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