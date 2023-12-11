Тур: 16. Стадион: Кампо де Вальекас. Главный судья: Гарсия Виктор
0:0
Первый тайм: 15'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
74 Владение мячом, % 26
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Балью
Иван
16
Мумин
Абдул
17
Лопес
Унаи
20
Васкес
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
-
16 Мумин АбдулЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Лопес УнаиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Перес КикеЗащитник
- Полузащитник
-
11 Нтекья РандиПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Сисс ПатеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Бебе ТьягуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Родригес Франсиско
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Васкес КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Вильяр ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Сотело ХьюгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
-
-
Главный тренер: Бенитес Рафаэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Райо Вальекано
Сельта
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
20 матчей
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
7
Голов в среднем за матч
2
0.7
Среднее время на гол
45
128
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
1.6
1
Среднее время на гол
56
90
Всего голов
36
17
Голов в среднем за матч
1.8
0.85
Тотал матчей
2.5
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
50
105
Бомбардиры внутри турнира
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Альваро Ривера
|4
|0.27
|Паласон Иси
|2 (2)
|0.13
|Бебе Тьягу
|2 (1)
|0.13
|Лопес Унаи
|1
|0.07
|Мумин Абдул
|1
|0.07
|Де Фрутос Хорхе
|1
|0.07
|Сисс Пате
|1
|0.07
|Перес Кике
|1
|0.07
|Валентин Оскар
|1
|0.07
|Фалькао Радамель
|1 (1)
|0.07
|Нтекья Ранди
|1 (1)
|0.07
|Рауль де Томас
|0
|0
|Лежён Флорьян
|0
|0
|Камелло Серхио
|0
|0
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларсен Йорген
|5
|0.33
|Бамба Джонатан
|2
|0.13
|Дувикас Анастасиос
|2
|0.13
|Аспас Яго
|1
|0.07
|Мингеса Оскар
|1
|0.07
|Старфельт Карл
|1
|0.07
|Нуньес Унай
|1
|0.07
|Сведберг Виллиот
|1
|0.07
|Санчес Мануэль
|0
|0
|Де ла Торре Лука
|0
|0
Карточки
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эспино Альфонсо
|5
|0
|Гарсия Альваро Ривера
|5
|0
|Лежён Флорьян
|4
|0
|Валентин Оскар
|2
|1
|Рауль де Томас
|3
|0
|Лопес Унаи
|3
|0
|Эрнандес Аридане
|3
|0
|Мумин Абдул
|1
|1
|Трехо Оскар
|2
|0
|Фалькао Радамель
|2
|0
|Паласон Иси
|2
|0
|Сисс Пате
|2
|0
|Перес Кике
|2
|0
|Камелло Серхио
|2
|0
|Родригес Франсиско
|1
|0
|Бебе Тьягу
|1
|0
|Балью Иван
|1
|0
|Димитриевски Столе
|1
|0
|Ратиу Андрей
|1
|0
|Чаваррия Пеп
|1
|0
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аспас Яго
|4
|0
|Нуньес Унай
|4
|0
|Тапия Ренато
|2
|1
|Де ла Торре Лука
|2
|1
|Старфельт Карл
|2
|0
|Пейнадо Франсиско
|2
|0
|Вильяр Иван
|0
|1
|Гуаита Висенте
|1
|0
|Родригес Мигель
|1
|0
|Серви Франко
|1
|0
|Санчес Мануэль
|1
|0
|Васкес Кевин
|1
|0
|Перес Карлес
|1
|0
|Мингеса Оскар
|1
|0
|Дотор Карлос
|1
|0
|Рафаэль Бенитес
|1
|0
Результаты матчей
Райо Вальекано
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сельта
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
8
7
Райо Вальекано
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сельта
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
7
4
Райо Вальекано
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сельта
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
4
9
Упущенные победы
15
11
Голы по времени матча
Забито
10
10
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
3
30%
16-30
3
30%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
4
40%
3
30%
76-90
Пропущено
14
13
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
4
29%
2
15%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
3
21%
7
54%
76-90
Забито
8
4
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
10 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
4
50%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
6
13
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
3
23%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
4
31%
61-75
1
17%
3
23%
76-90
Забито
18
14
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 5
4 Не забивали 7
2
11%
0
0%
1-15
5
28%
5
36%
16-30
3
17%
3
21%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
6
33%
3
21%
76-90
Пропущено
20
26
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 14
2
10%
1
4%
1-15
2
10%
4
15%
16-30
4
20%
4
15%
31-45
3
15%
2
8%
46-60
5
25%
5
19%
61-75
4
20%
10
38%
76-90
Результаты последних матчей
Райо Вальекано
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Еклано - Райо Вальекано 0:2 Атлетик Б - Райо Вальекано 4:0 Райо Вальекано - Барселона 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2
Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Атлетико Лугонес - Райо Вальекано 0:6 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2 Лас-Пальмас - Райо Вальекано 0:1 Севилья - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Мальорка 2:2 Кадис - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Вильярреал 1:1 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Алькоркон - Райо Вальекано 2:2 Бетис - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Атлетико М 0:7 Гранада - Райо Вальекано 0:2 Альмерия - Райо Вальекано 0:2 Брайтон - Райо Вальекано 1:1 Вальядолид - Райо Вальекано 3:2
Сельта
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сестао - Сельта 1:2 Сельта - Кадис 1:1 Валенсия - Сельта 0:0 Атлетик Б - Сельта 4:3
Сельта - Севилья 1:1 Турегано КФ - Сельта 0:4 Жирона - Сельта 1:0 Сельта - Атлетико М 0:3 Сельта - Хетафе 2:2 Лас-Пальмас - Сельта 2:1 Сельта - Алавес 1:1 Барселона - Сельта 3:2 Сельта - Мальорка 0:1 Альмерия - Сельта 2:3 Сельта - Реал Мадрид 0:1 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Сельта - Осасуна 0:2 Компостела - Сельта 0:3 Вольфсбург - Сельта 0:1 Сельта - Лион 1:0
Результаты матчей
Райо Вальекано
Сельта
Точный счет
1:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:7
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
2:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Райо Вальекано
Сельта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
44
34
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
52
35
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
96
69
411
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|38 - 20
|41
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|34 - 10
|39
|3.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|32 - 14
|34
|4.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|30 - 18
|34
|5.
|1:0 Заявка
|16
|9
|4
|3
|31 - 18
|31
|6.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|29 - 18
|29
|7.
|Заявка
|16
|6
|8
|2
|19 - 17
|26
|8.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|14 - 13
|24
|9.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|18 - 20
|22
|10.
|0:0 Заявка
|16
|4
|8
|4
|16 - 22
|20
|11.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 21
|19
|12.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|14 - 20
|16
|13.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|22 - 29
|16
|14.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 26
|16
|15.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|14 - 20
|14
|16.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|20 - 21
|13
|17.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|13 - 23
|13
|18.
|0:0 Заявка
|16
|1
|7
|8
|15 - 25
|10
|19.
|0:1 Заявка
|16
|1
|4
|11
|19 - 36
|7
|20.
|Заявка
|16
|0
|4
|12
|17 - 39
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|19 - 8
|24
|2.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|18 - 9
|21
|3.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 3
|19
|4.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|18 - 10
|19
|5.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|11 - 3
|18
|6.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|9 - 4
|18
|7.
|1:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 11
|17
|8.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 10
|17
|9.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|10.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 3
|13
|11.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|12.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|13 - 10
|10
|13.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 9
|10
|14.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|5 - 5
|9
|15.
|0:0 Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 15
|8
|16.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|14 - 19
|7
|17.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|18.
|0:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 16
|6
|19.
|0:0 Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 12
|4
|20.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|10 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|20 - 10
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 7
|20
|3.
|1:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 7
|14
|4.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 9
|13
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|6.
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 7
|12
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 6
|10
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|9.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|6 - 9
|10
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|11.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 14
|8
|12.
|0:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 13
|6
|13.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 18
|6
|14.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 15
|5
|15.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|9 - 16
|4
|16.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 11
|3
|17.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 10
|3
|18.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 14
|3
|19.
|0:1 Заявка
|8
|0
|1
|7
|8 - 20
|1
|20.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|7 - 21
|1
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|12 (2)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|9 (2)
|Хетафе
|Майораль Борха
|9 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|8 (4)
|Атлетик Б
|Уильямс Иньяки
|8 (3)
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 7
|Кадис
|Алехо Иван
|8
|Осасуна
|Катена Алехандро
|1 6
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|2 4
|Реал Мадрид
|Рюдигер Антонио
|7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Райо Вальекано 0:0 Сельта
Исход игры
Райо Вальекано
57.7% (75)
Ничья
30% (39)
Сельта
12.3% (16)
Тотал 2.5
Больше
32.46% (37)
Меньше
67.54% (77)
Обе команды забьют
Да
59.65% (68)
Нет
40.35% (46)
Популярный счёт
1:0 Райо Вальекано
26.2% (34)
1:1 Ничья
23.8% (31)
2:1 Райо Вальекано
21.5% (28)
1:2 Сельта
4.6% (6)
0:0 Ничья
3.8% (5)
0:1 Сельта
2.3% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
0:2 Сельта
1.5% (2)
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