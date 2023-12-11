  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Гарсия Виктор
Райо Вальекано
0:0
Первый тайм: 15'
Сельта
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 74 Владение мячом, % 26

Владение мячом

Прогнозы 129
Райо Вальекано 58.1% (75)
X 29.5% (38)
Сельта 12.4% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Райо Вальекано
Ничья
Сельта
2.80
Реклама, betcity.ru
3.20
Реклама, fon.bet
3.25
Реклама, betboom.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
16
Мумин
Абдул
24
Лежён
Флорьян
3
Чаваррия
Пеп
17
Лопес
Унаи
23
Валентин
Оскар
7
Паласон
Иси
8
Трехо
Оскар
18
Гарсия
Альваро
Ривера
22
Рауль
де
Томас
25
Гуаита
Висенте
20
Васкес
Кевин
2
Старфельт
Карл
4
Нуньес
Унай
23
Санчес
Мануэль
3
Мингеса
Оскар
5
Тапия
Ренато
14
Де
ла
Торре
Лука
17
Бамба
Джонатан
12
Дувикас
Анастасиос
18
Ларсен
Йорген
Райо Вальекано
4-2-3-1
Сельта
4-4-2

История личных встреч

Райо Вальекано
Сельта

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

20 матчей

40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:0
П
2:2
П
4:2
П
3:0
П
3:0
П
6:1
П
1:0
П
3:0
П
0:2
П
0:2
П
3:2
С
0:0
С
1:3
С
1:2
С
0:0
С
4:1
С
0:0

Голы

Всего голов

20
7

Голов в среднем за матч

2
0.7

Среднее время на гол

45
128

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

1.6
1

Среднее время на гол

56
90

Всего голов

36
17

Голов в среднем за матч

1.8
0.85

Тотал матчей

2.5
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

50
105

Бомбардиры внутри турнира

Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Альваро Ривера 4 0.27
Паласон Иси 2 (2) 0.13
Бебе Тьягу 2 (1) 0.13
Лопес Унаи 1 0.07
Мумин Абдул 1 0.07
Де Фрутос Хорхе 1 0.07
Сисс Пате 1 0.07
Перес Кике 1 0.07
Валентин Оскар 1 0.07
Фалькао Радамель 1 (1) 0.07
Нтекья Ранди 1 (1) 0.07
Рауль де Томас 0 0
Лежён Флорьян 0 0
Камелло Серхио 0 0
Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларсен Йорген 5 0.33
Бамба Джонатан 2 0.13
Дувикас Анастасиос 2 0.13
Аспас Яго 1 0.07
Мингеса Оскар 1 0.07
Старфельт Карл 1 0.07
Нуньес Унай 1 0.07
Сведберг Виллиот 1 0.07
Санчес Мануэль 0 0
Де ла Торре Лука 0 0

Карточки

Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эспино Альфонсо 5 0
Гарсия Альваро Ривера 5 0
Лежён Флорьян 4 0
Валентин Оскар 2 1
Рауль де Томас 3 0
Лопес Унаи 3 0
Эрнандес Аридане 3 0
Мумин Абдул 1 1
Трехо Оскар 2 0
Фалькао Радамель 2 0
Паласон Иси 2 0
Сисс Пате 2 0
Перес Кике 2 0
Камелло Серхио 2 0
Родригес Франсиско 1 0
Бебе Тьягу 1 0
Балью Иван 1 0
Димитриевски Столе 1 0
Ратиу Андрей 1 0
Чаваррия Пеп 1 0
Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 4 0
Нуньес Унай 4 0
Тапия Ренато 2 1
Де ла Торре Лука 2 1
Старфельт Карл 2 0
Пейнадо Франсиско 2 0
Вильяр Иван 0 1
Гуаита Висенте 1 0
Родригес Мигель 1 0
Серви Франко 1 0
Санчес Мануэль 1 0
Васкес Кевин 1 0
Перес Карлес 1 0
Мингеса Оскар 1 0
Дотор Карлос 1 0
Рафаэль Бенитес 1 0

Результаты матчей

Райо Вальекано
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сельта
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

8
7
Райо Вальекано
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сельта
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

7
4
Райо Вальекано
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сельта
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

4
9

Упущенные победы

15
11

Голы по времени матча

Забито

10
10
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
3
30%
16-30
3
30%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
4
40%
3
30%
76-90

Пропущено

14
13
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
4
29%
2
15%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
3
21%
7
54%
76-90

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
10 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
4
50%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
13
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
3
23%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
4
31%
61-75
1
17%
3
23%
76-90

Забито

18
14
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 5
4 Не забивали 7
2
11%
0
0%
1-15
5
28%
5
36%
16-30
3
17%
3
21%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
6
33%
3
21%
76-90

Пропущено

20
26
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 14
2
10%
1
4%
1-15
2
10%
4
15%
16-30
4
20%
4
15%
31-45
3
15%
2
8%
46-60
5
25%
5
19%
61-75
4
20%
10
38%
76-90

Результаты последних матчей

Райо Вальекано
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Еклано - Райо Вальекано 0:2 Атлетик Б - Райо Вальекано 4:0 Райо Вальекано - Барселона 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2
Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Атлетико Лугонес - Райо Вальекано 0:6 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2 Лас-Пальмас - Райо Вальекано 0:1 Севилья - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Мальорка 2:2 Кадис - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Вильярреал 1:1 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Алькоркон - Райо Вальекано 2:2 Бетис - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Атлетико М 0:7 Гранада - Райо Вальекано 0:2 Альмерия - Райо Вальекано 0:2 Брайтон - Райо Вальекано 1:1 Вальядолид - Райо Вальекано 3:2
Сельта
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сестао - Сельта 1:2 Сельта - Кадис 1:1 Валенсия - Сельта 0:0 Атлетик Б - Сельта 4:3
Сельта - Севилья 1:1 Турегано КФ - Сельта 0:4 Жирона - Сельта 1:0 Сельта - Атлетико М 0:3 Сельта - Хетафе 2:2 Лас-Пальмас - Сельта 2:1 Сельта - Алавес 1:1 Барселона - Сельта 3:2 Сельта - Мальорка 0:1 Альмерия - Сельта 2:3 Сельта - Реал Мадрид 0:1 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Сельта - Осасуна 0:2 Компостела - Сельта 0:3 Вольфсбург - Сельта 0:1 Сельта - Лион 1:0

Результаты матчей

Райо Вальекано
Сельта

Точный счет

1:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:7
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

2:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Райо Вальекано
Сельта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
4
3
4
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
2
3
5
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
9
6
6
9
1.5
4
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 16 13 2 1 38 - 20 41
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 12 3 1 34 - 10 39
3.
Атлетико М
 Заявка 15 11 1 3 32 - 14 34
4.
Барселона
 Заявка 16 10 4 2 30 - 18 34
5.
Атлетик Б
 1:0 Заявка 16 9 4 3 31 - 18 31
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 8 5 3 29 - 18 29
7.
Бетис
 Заявка 16 6 8 2 19 - 17 26
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 16 7 3 6 14 - 13 24
9.
Хетафе
 Заявка 16 5 7 4 18 - 20 22
10.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 16 4 8 4 16 - 22 20
11.
Валенсия
 Заявка 16 5 4 7 17 - 21 19
12.
Алавес
 Заявка 16 4 4 8 14 - 20 16
13.
Вильярреал
 Заявка 16 4 4 8 22 - 29 16
14.
Осасуна
 Заявка 16 4 4 8 18 - 26 16
15.
Мальорка
 Заявка 16 2 8 6 14 - 20 14
16.
Севилья
 Заявка 15 2 7 6 20 - 21 13
17.
Кадис
 Заявка 16 2 7 7 13 - 23 13
18.
Сельта
 0:0 Заявка 16 1 7 8 15 - 25 10
19.
Гранада
 0:1 Заявка 16 1 4 11 19 - 36 7
20.
Альмерия
 Заявка 16 0 4 12 17 - 39 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 8 8 0 0 19 - 8 24
2.
Барселона
 Заявка 9 7 0 2 18 - 9 21
3.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 1 0 17 - 3 19
4.
Жирона
 Заявка 8 6 1 1 18 - 10 19
5.
Бетис
 Заявка 8 5 3 0 11 - 3 18
6.
Хетафе
 Заявка 8 5 3 0 9 - 4 18
7.
Атлетик Б
 1:0 Заявка 8 5 2 1 22 - 11 17
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 5 2 1 17 - 10 17
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
10.
Валенсия
 Заявка 7 4 1 2 8 - 3 13
11.
Алавес
 Заявка 8 4 1 3 10 - 10 13
12.
Севилья
 Заявка 8 2 4 2 13 - 10 10
13.
Кадис
 Заявка 8 2 4 2 8 - 9 10
14.
Мальорка
 Заявка 8 1 6 1 5 - 5 9
15.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 8 1 5 2 9 - 15 8
16.
Вильярреал
 Заявка 9 2 1 6 14 - 19 7
17.
Осасуна
 Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
18.
Гранада
 0:1 Заявка 8 1 3 4 11 - 16 6
19.
Сельта
 0:0 Заявка 8 0 4 4 5 - 12 4
20.
Альмерия
 Заявка 8 0 3 5 10 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 8 7 1 0 20 - 10 22
2.
Реал Мадрид
 Заявка 9 6 2 1 17 - 7 20
3.
Атлетик Б
 1:0 Заявка 8 4 2 2 9 - 7 14
4.
Барселона
 Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
6.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 8 3 3 2 7 - 7 12
7.
Атлетико М
 Заявка 7 3 1 3 13 - 6 10
8.
Осасуна
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 9 3 1 5 6 - 9 10
10.
Вильярреал
 Заявка 7 2 3 2 8 - 10 9
11.
Бетис
 Заявка 8 1 5 2 8 - 14 8
12.
Сельта
 0:0 Заявка 8 1 3 4 10 - 13 6
13.
Валенсия
 Заявка 9 1 3 5 9 - 18 6
14.
Мальорка
 Заявка 8 1 2 5 9 - 15 5
15.
Хетафе
 Заявка 8 0 4 4 9 - 16 4
16.
Севилья
 Заявка 7 0 3 4 7 - 11 3
17.
Алавес
 Заявка 8 0 3 5 4 - 10 3
18.
Кадис
 Заявка 8 0 3 5 5 - 14 3
19.
Гранада
 0:1 Заявка 8 0 1 7 8 - 20 1
20.
Альмерия
 Заявка 8 0 1 7 7 - 21 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 12 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 9 (2)
Хетафе Майораль Борха 9 (1)
Жирона Довбик Артём 8 (4)
Атлетик Б Уильямс Иньяки 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дьене Даконам 1 7
Кадис Алехо Иван 8
Осасуна Катена Алехандро 1 6
Хетафе Дуарте Домингуш 2 4
Реал Мадрид Рюдигер Антонио 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Campo de Futbol de Vallecas. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 37% завершится победой Райо Вальекано.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.70. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      2.70 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 129
    Райо Вальекано 58.1% (75)
    X 29.5% (38)
    Сельта 12.4% (16)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Райо Вальекано
    Ничья
    Сельта
    2.80
    Реклама, betcity.ru
    3.20
    Реклама, fon.bet
    3.25
    Реклама, betboom.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Райо Вальекано 0:0 Сельта онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Райо Вальекано 0:0 Сельта

    Исход игры
    Райо Вальекано
    57.7% (75)
    Ничья
    30% (39)
    Сельта
    12.3% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.46% (37)
    Меньше
    67.54% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    59.65% (68)
    Нет
    40.35% (46)
    Популярный счёт
    1:0 Райо Вальекано
    26.2% (34)
    1:1 Ничья
    23.8% (31)
    2:1 Райо Вальекано
    21.5% (28)
    1:2 Сельта
    4.6% (6)
    0:0 Ничья
    3.8% (5)
    0:1 Сельта
    2.3% (3)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
    0:2 Сельта
    1.5% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Райо Вальекано
    Сельта
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     