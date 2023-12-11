Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Pep Chavarria выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Нуньес Унай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Матч возобновлен

84' Пейнадо Франсиско на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Сисс Пате получил желтую карточку от судьи

83' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Васкес Кевин пробует нанести удар издали, но Столе Димитриевски держит все под контролем

82' Де Фрутос Хорхе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Пейнадо Франсиско выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Фалькао Радамель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Тапия Ренато не смог попасть в створ ударом издали

77' Лежён Флорьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Паласон Иси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Игрок из команды Сельта делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

75' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Лопес Унаи получил желтую карточку от судьи

73' Удар от ворот произведет Сельта

71' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

70' Лопес Унаи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Хорошую попытку сделал Рауль де Томас . Удар в створ, но вратарь начеку

68' Валентин Оскар получил желтую карточку от судьи

67' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе

64' Pep Chavarria из команды Райо Вальекано перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

63' Матч возобновится спорным мячом

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Удар от ворот произведет Сельта

61' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Мумин Абдул выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Удар от ворот произведет Сельта

59' Pep Chavarria из команды Райо Вальекано своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

57' Мингеса Оскар наказан за толчок Pep Chavarria

57' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Старфельт Карл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе

52' Валентин Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе

50' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Хорошую попытку сделал Паласон Иси . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Лежён Флорьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника