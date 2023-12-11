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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Зрители: 11796 Главный судья: Гарсия Виктор
Райо Вальекано
0:0
Конец матча
Сельта
0'
68' Желтая карточка
Валентин Оскар
73' Желтая карточка
Лопес Унаи
83' Желтая карточка
Сисс Пате
90'+6

Ход матча

46'
Де Фрутос Хорхе
Трехо Оскар
 
65'
 
Серви Франко
Бамба Джонатан
65'
 
Пейнадо Франсиско
Мингеса Оскар
68'
Валентин Оскар
 
71'
Сисс Пате
Валентин Оскар
 
71'
Фалькао Радамель
Рауль де Томас
 
72'
 
Аспас Яго
Дувикас Анастасиос
73'
Лопес Унаи
 
82'
Посо Хосе
Балью Иван
 
83'
Сисс Пате
 
85'
Бебе Тьягу
Паласон Иси
 
88'
 
Дотор Карлос
Пейнадо Франсиско

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 576 Количество передач 352
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 130
Райо Вальекано 57.7% (75)
X 30% (39)
Сельта 12.3% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
16
Мумин
Абдул
24
Лежён
Флорьян
3
Чаваррия
Пеп
17
Лопес
Унаи
23
Валентин
Оскар
7
Паласон
Иси
8
Трехо
Оскар
18
Гарсия
Альваро
Ривера
22
Рауль
де
Томас
25
Гуаита
Висенте
20
Васкес
Кевин
2
Старфельт
Карл
4
Нуньес
Унай
23
Санчес
Мануэль
3
Мингеса
Оскар
5
Тапия
Ренато
14
Де
ла
Торре
Лука
17
Бамба
Джонатан
18
Ларсен
Йорген
12
Дувикас
Анастасиос
Райо Вальекано
4-2-3-1
Сельта
4-4-2

История личных встреч

Райо Вальекано
Сельта

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

20 матчей

40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:0
П
2:2
П
4:2
П
3:0
П
3:0
П
6:1
П
1:0
П
3:0
П
0:2
П
0:2
П
3:2
С
0:0
С
1:3
С
1:2
С
0:0
С
4:1
С
0:0

Голы

Всего голов

20
7

Голов в среднем за матч

2
0.7

Среднее время на гол

45
128

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

1.6
1

Среднее время на гол

56
90

Всего голов

36
17

Голов в среднем за матч

1.8
0.85

Тотал матчей

2.5
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

50
105

Бомбардиры внутри турнира

Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Альваро Ривера 4 0.25
Паласон Иси 2 (2) 0.13
Бебе Тьягу 2 (1) 0.13
Лопес Унаи 1 0.06
Мумин Абдул 1 0.06
Де Фрутос Хорхе 1 0.06
Сисс Пате 1 0.06
Перес Кике 1 0.06
Валентин Оскар 1 0.06
Фалькао Радамель 1 (1) 0.06
Нтекья Ранди 1 (1) 0.06
Рауль де Томас 0 0
Лежён Флорьян 0 0
Камелло Серхио 0 0
Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларсен Йорген 5 0.31
Бамба Джонатан 2 0.13
Дувикас Анастасиос 2 0.13
Аспас Яго 1 0.06
Мингеса Оскар 1 0.06
Старфельт Карл 1 0.06
Нуньес Унай 1 0.06
Сведберг Виллиот 1 0.06
Санчес Мануэль 0 0
Де ла Торре Лука 0 0

Карточки

Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эспино Альфонсо 5 0
Гарсия Альваро Ривера 5 0
Валентин Оскар 3 1
Лежён Флорьян 4 0
Лопес Унаи 4 0
Рауль де Томас 3 0
Эрнандес Аридане 3 0
Сисс Пате 3 0
Мумин Абдул 1 1
Трехо Оскар 2 0
Фалькао Радамель 2 0
Паласон Иси 2 0
Перес Кике 2 0
Камелло Серхио 2 0
Родригес Франсиско 1 0
Бебе Тьягу 1 0
Балью Иван 1 0
Димитриевски Столе 1 0
Ратиу Андрей 1 0
Чаваррия Пеп 1 0
Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 4 0
Нуньес Унай 4 0
Тапия Ренато 2 1
Де ла Торре Лука 2 1
Старфельт Карл 2 0
Пейнадо Франсиско 2 0
Вильяр Иван 0 1
Гуаита Висенте 1 0
Родригес Мигель 1 0
Серви Франко 1 0
Санчес Мануэль 1 0
Васкес Кевин 1 0
Перес Карлес 1 0
Мингеса Оскар 1 0
Дотор Карлос 1 0
Рафаэль Бенитес 1 0

Результаты матчей

Райо Вальекано
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сельта
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

8
7
Райо Вальекано
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сельта
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

7
4
Райо Вальекано
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Сельта
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

4
9

Упущенные победы

15
11

Голы по времени матча

Забито

10
10
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
3
30%
16-30
3
30%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
4
40%
3
30%
76-90

Пропущено

14
13
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
4
29%
2
15%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
3
21%
7
54%
76-90

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
11 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
4
50%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
13
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
3
23%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
4
31%
61-75
1
17%
3
23%
76-90

Забито

18
14
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 5
5 Не забивали 8
2
11%
0
0%
1-15
5
28%
5
36%
16-30
3
17%
3
21%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
6
33%
3
21%
76-90

Пропущено

20
26
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 14
2
10%
1
4%
1-15
2
10%
4
15%
16-30
4
20%
4
15%
31-45
3
15%
2
8%
46-60
5
25%
5
19%
61-75
4
20%
10
38%
76-90

Результаты последних матчей

Райо Вальекано
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Еклано - Райо Вальекано 0:2 Атлетик Б - Райо Вальекано 4:0 Райо Вальекано - Барселона 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2
Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Атлетико Лугонес - Райо Вальекано 0:6 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2 Лас-Пальмас - Райо Вальекано 0:1 Севилья - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Мальорка 2:2 Кадис - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Вильярреал 1:1 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Алькоркон - Райо Вальекано 2:2 Бетис - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Атлетико М 0:7 Гранада - Райо Вальекано 0:2 Альмерия - Райо Вальекано 0:2 Брайтон - Райо Вальекано 1:1 Вальядолид - Райо Вальекано 3:2
Сельта
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сестао - Сельта 1:2 Сельта - Кадис 1:1 Валенсия - Сельта 0:0 Атлетик Б - Сельта 4:3
Сельта - Севилья 1:1 Турегано КФ - Сельта 0:4 Жирона - Сельта 1:0 Сельта - Атлетико М 0:3 Сельта - Хетафе 2:2 Лас-Пальмас - Сельта 2:1 Сельта - Алавес 1:1 Барселона - Сельта 3:2 Сельта - Мальорка 0:1 Альмерия - Сельта 2:3 Сельта - Реал Мадрид 0:1 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Сельта - Осасуна 0:2 Компостела - Сельта 0:3 Вольфсбург - Сельта 0:1 Сельта - Лион 1:0

Результаты матчей

Райо Вальекано
Сельта

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:7
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

2:2
3 раза 19%
0:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Райо Вальекано
Сельта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
4
3
5
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
3
3
5
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
9
7
6
10
1.5
4
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 16 13 2 1 38 - 20 41
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 12 3 1 34 - 10 39
3.
Атлетико М
 Заявка 15 11 1 3 32 - 14 34
4.
Барселона
 Заявка 16 10 4 2 30 - 18 34
5.
Атлетик Б
 Заявка 16 8 5 3 31 - 19 29
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 8 5 3 29 - 18 29
7.
Бетис
 Заявка 16 6 8 2 19 - 17 26
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 16 7 3 6 14 - 13 24
9.
Хетафе
 Заявка 16 5 7 4 18 - 20 22
10.
Райо Вальекано
 Заявка 16 4 8 4 16 - 22 20
11.
Валенсия
 Заявка 16 5 4 7 17 - 21 19
12.
Алавес
 Заявка 16 4 4 8 14 - 20 16
13.
Вильярреал
 Заявка 16 4 4 8 22 - 29 16
14.
Осасуна
 Заявка 16 4 4 8 18 - 26 16
15.
Мальорка
 Заявка 16 2 8 6 14 - 20 14
16.
Севилья
 Заявка 15 2 7 6 20 - 21 13
17.
Кадис
 Заявка 16 2 7 7 13 - 23 13
18.
Сельта
 Заявка 16 1 7 8 15 - 25 10
19.
Гранада
 Заявка 16 1 5 10 20 - 36 8
20.
Альмерия
 Заявка 16 0 4 12 17 - 39 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 8 8 0 0 19 - 8 24
2.
Барселона
 Заявка 9 7 0 2 18 - 9 21
3.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 1 0 17 - 3 19
4.
Жирона
 Заявка 8 6 1 1 18 - 10 19
5.
Бетис
 Заявка 8 5 3 0 11 - 3 18
6.
Хетафе
 Заявка 8 5 3 0 9 - 4 18
7.
Атлетик Б
 Заявка 8 5 2 1 22 - 11 17
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 5 2 1 17 - 10 17
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
10.
Валенсия
 Заявка 7 4 1 2 8 - 3 13
11.
Алавес
 Заявка 8 4 1 3 10 - 10 13
12.
Севилья
 Заявка 8 2 4 2 13 - 10 10
13.
Кадис
 Заявка 8 2 4 2 8 - 9 10
14.
Мальорка
 Заявка 8 1 6 1 5 - 5 9
15.
Райо Вальекано
 Заявка 8 1 5 2 9 - 15 8
16.
Гранада
 Заявка 8 1 4 3 12 - 16 7
17.
Вильярреал
 Заявка 9 2 1 6 14 - 19 7
18.
Осасуна
 Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
19.
Сельта
 Заявка 8 0 4 4 5 - 12 4
20.
Альмерия
 Заявка 8 0 3 5 10 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 8 7 1 0 20 - 10 22
2.
Реал Мадрид
 Заявка 9 6 2 1 17 - 7 20
3.
Барселона
 Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
5.
Атлетик Б
 Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
6.
Райо Вальекано
 Заявка 8 3 3 2 7 - 7 12
7.
Атлетико М
 Заявка 7 3 1 3 13 - 6 10
8.
Осасуна
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 9 3 1 5 6 - 9 10
10.
Вильярреал
 Заявка 7 2 3 2 8 - 10 9
11.
Бетис
 Заявка 8 1 5 2 8 - 14 8
12.
Сельта
 Заявка 8 1 3 4 10 - 13 6
13.
Валенсия
 Заявка 9 1 3 5 9 - 18 6
14.
Мальорка
 Заявка 8 1 2 5 9 - 15 5
15.
Хетафе
 Заявка 8 0 4 4 9 - 16 4
16.
Севилья
 Заявка 7 0 3 4 7 - 11 3
17.
Алавес
 Заявка 8 0 3 5 4 - 10 3
18.
Кадис
 Заявка 8 0 3 5 5 - 14 3
19.
Гранада
 Заявка 8 0 1 7 8 - 20 1
20.
Альмерия
 Заявка 8 0 1 7 7 - 21 1
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 12 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 9 (2)
Хетафе Майораль Борха 9 (1)
Жирона Довбик Артём 8 (4)
Атлетик Б Уильямс Иньяки 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дьене Даконам 1 7
Кадис Алехо Иван 8
Осасуна Катена Алехандро 1 6
Хетафе Дуарте Домингуш 2 4
Реал Мадрид Рюдигер Антонио 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 130
    Райо Вальекано 57.7% (75)
    X 30% (39)
    Сельта 12.3% (16)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Райо Вальекано 0:0 Сельта

    Исход игры
    Райо Вальекано
    57.7% (75)
    Ничья
    30% (39)
    Сельта
    12.3% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.46% (37)
    Меньше
    67.54% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    59.65% (68)
    Нет
    40.35% (46)
    Популярный счёт
    1:0 Райо Вальекано
    26.2% (34)
    1:1 Ничья
    23.8% (31)
    2:1 Райо Вальекано
    21.5% (28)
    1:2 Сельта
    4.6% (6)
    0:0 Ничья
    3.8% (5)
    0:1 Сельта
    2.3% (3)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
    0:2 Сельта
    1.5% (2)
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