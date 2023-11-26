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  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023
Сковде АИК
0:0
Первый тайм: 15'
Фалькенберг
0'
Лучшие коэффициенты
Сковде АИК
Ничья
Фалькенберг
2.33
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3.50
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3.10
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Все Коэффициенты
25
Otto
Lindell
22
Elias
Lindell
5
Броман
Густав
3
Filip
Schyberg
20
Armend
Suljev
9
Isak
Bjerkebo
21
Видьеског
Исак
6
Токич
Марк
13
Hugo
Engstroem
11
Yusuff
Abdulazeez
7
Darrell
Kamdem
Tibell
1
Эрландссон
Тим
18
Боргстрем
Линус
2
Йоханссон
Габриэль
4
Tim
Staalheden
5
Эрикссон
Адам
28
Нильссон
Мелькер
12
Карлссон
Кристоффер
9
Хинтса
Оливер
30
Godwin
Aguda
17
Lucas
Sibelius
10
Шахин
Леонардо
Сковде АИК
4-4-2
Фалькенберг
4-2-3-1

История личных встреч

Сковде АИК
Фалькенберг

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

С
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Сковде АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yusuff Abdulazeez 7 0.22
Hugo Engstroem 6 0.19
Видьеског Исак 6 (1) 0.19
Isak Bjerkebo 5 0.16
Filip Schyberg 5 0.16
Darrell Kamdem Tibell 3 0.09
Броман Густав 3 (1) 0.09
Mikael Moerk 2 0.06
Токич Марк 2 0.06
Elmar Abraham 1 0.03
Emil Bellander 1 0.03
Башич Алдин 1 0.03
Oscar Lennerskog 1 0.03
Yoann Fellrath 1 0.03
Рхосе Лукас 0 0
Armend Suljev 0 0
Сёрман Самуэль 0 0
Маттссон Линус 0 0
Elias Lindell 0 0
Фалькенберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Godwin Aguda 1 0.5
Хинтса Оливер 1 0.5

Карточки

Сковде АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Видьеског Исак 11 0
Elias Lindell 9 0
Hugo Engstroem 8 0
Oscar Lennerskog 4 1
Броман Густав 5 0
Yusuff Abdulazeez 4 0
Filip Schyberg 4 0
Elmar Abraham 4 0
Рхосе Лукас 3 0
Hampus Soederstroem 1 1
Mikael Moerk 2 0
Darrell Kamdem Tibell 2 0
Armend Suljev 2 0
Marcus Froejd 0 1
Emil Bellander 1 0
Токич Марк 1 0
Маттссон Линус 1 0
Mirza Kalijundzic 1 0
Yoann Fellrath 1 0
Isak Bjerkebo 1 0
Marc Agerborn 1 0
Фалькенберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрикссон Адам 1 0

Результаты матчей

Сковде АИК
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
13% (2)
20% (3)
Фалькенберг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

7
0
Сковде АИК
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Фалькенберг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

29
0

Упущенные победы

8
2
Сковде АИК
79.2%
20.8%
19 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (11)
48% (15)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (19)
23% (7)
16% (5)
Фалькенберг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

10
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

33
0

Упущенные победы

15
2

Голы по времени матча

Забито

27
0
9 В 1-м тайме 0
18 Во 2-м тайме 0
9 Забивали первыми 0
19 Не забивали 1
6
22%
0
0%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
1
4%
0
0%
31-45
6
22%
0
0%
46-60
9
33%
0
0%
61-75
3
11%
0
0%
76-90

Пропущено

16
0
7 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
5
31%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
31%
0
0%
76-90

Забито

19
2
12 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 0
21 Не забивали 0
4
21%
0
0%
1-15
7
37%
0
0%
16-30
1
5%
1
50%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
26%
1
50%
76-90

Пропущено

36
2
13 В 1-м тайме 1
23 Во 2-м тайме 1
9 Пропускали первыми 1
15 Не пропускали 1
2
6%
1
50%
1-15
5
14%
0
0%
16-30
6
17%
0
0%
31-45
10
28%
0
0%
46-60
6
17%
0
0%
61-75
7
19%
1
50%
76-90

Забито

46
2
21 В 1-м тайме 1
25 Во 2-м тайме 1
15 Забивали первыми 0
9 Не забивали 0
10
22%
0
0%
1-15
9
20%
0
0%
16-30
2
4%
1
50%
31-45
8
17%
0
0%
46-60
9
20%
0
0%
61-75
8
17%
1
50%
76-90

Пропущено

52
2
20 В 1-м тайме 1
32 Во 2-м тайме 1
13 Пропускали первыми 1
23 Не пропускали 1
2
4%
1
50%
1-15
10
19%
0
0%
16-30
8
15%
0
0%
31-45
13
25%
0
0%
46-60
7
13%
0
0%
61-75
12
23%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Сковде АИК
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Фалькенберг - Сковде АИК 2:2 Сковде АИК - Хельсинборг 1:0 Треллеборг - Сковде АИК 2:2 Сковде АИК - Утсиктенс 2:0
Йёнчёпинг - Сковде АИК 2:2 Сковде АИК - Гефле 3:1 Браге - Сковде АИК 3:2 Сковде АИК - Ландскруна 4:2 Сковде АИК - Эстерсунд 5:1 Эребру - Сковде АИК 5:3 Сковде АИК - Эстер 1:2 ГАИС - Сковде АИК 3:1 Франке - Сковде АИК 0:5 Сковде АИК - Сундсвалль 2:0 Эргрюте - Сковде АИК 1:2 Сковде АИК - Вестерос 0:2 Сирианска Эскильстуна - Сковде АИК 3:0 Сковде АИК - Эргрюте 2:0 Эстер - Сковде АИК 2:1 Сковде АИК - ГАИС 0:0
Фалькенберг
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Фалькенберг - Сковде АИК 2:2 Фалькенберг - Олимпик Линденген 3:1 Торнс - Фалькенберг 2:2 Фалькенберг - Эскилсминне 3:1
Оскаршамнс АИК - Фалькенберг 0:4 Фалькенберг - Тролльхеттан 5:1 Твоокер - Фалькенберг 0:2 Фалькенберг - Оддевольд 2:0 Ариана ФК - Фалькенберг 1:1 Фалькенберг - Норрбю 2:1 Отвидаберг - Фалькенберг 1:1 Фалькенберг - Энгельхолмс 2:0 Ахлафорс ИФ - Фалькенберг 0:1 Фалькенберг - Эстер 1:2 Фалькенберг - Венерсборг ИФ 1:0 Фалькенберг - Лундс ФФ 2:0 Юнгшиле - Фалькенберг 1:1 Фалькенберг - Ариана ФК 2:1 Эскилсминне - Фалькенберг 0:2 Фалькенберг - Хальмстад 2:3

Результаты матчей

Сковде АИК
Фалькенберг

Точный счет

2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:0
5 раз 16%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
9 раз 29%
2
9 раз 29%
1
8 раз 26%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Сковде АИК
Фалькенберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
8
7
1.5
4
11
2.5
2
13
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
6
10
1.5
1
15
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
9
0.5
Больше Меньше
14
17
1.5
5
26
2.5
2
29
3.5
1
30
4.5

Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 17 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 14 (5)
Вестерос Jabir Abdihakim Ali 14 (2)
Утсиктенс Lucas Hedlund 13 (3)
Эребру Хольмберг Карл 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сковде АИК Видьеског Исак 11
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 2 6
Эстер Вестермарк Йеспер 9
Эргрюте Дротт Джонатан 9
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сковде АИК
Ничья
Фалькенберг
2.33
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3.50
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