3:0
Конец матча
0'
1:0
25' ГолDarrell Kamdem Tibell
28' Желтая карточкаTim Staalheden
41' Желтая карточкаDarrell Kamdem Tibell
2:0
43' ГолArmend Suljev
54' Желтая карточкаБроман Густав
66' Желтая карточкаШахин Леонардо
3:0
75' ГолDarrell Kamdem Tibell
90'+5
Ход матча
25'
28'
43'
2:0
54'
66'
75'
25
Otto
Lindell
- Основной состав
-
25 Otto LindellВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Рхосе ЛукасЗащитник
- Защитник
-
-
-
-
23 David Frisk
-
Главный тренер: Tobias Linderoth
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Godwin AgudaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кристоффер Андерссон
История личных встреч
Сковде АИК
Фалькенберг
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Сковде АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yusuff Abdulazeez
|7
|0.22
|Hugo Engstroem
|6
|0.19
|Видьеског Исак
|6 (1)
|0.19
|Darrell Kamdem Tibell
|5
|0.16
|Isak Bjerkebo
|5
|0.16
|Filip Schyberg
|5
|0.16
|Броман Густав
|3 (1)
|0.09
|Mikael Moerk
|2
|0.06
|Токич Марк
|2
|0.06
|Elmar Abraham
|1
|0.03
|Armend Suljev
|1
|0.03
|Emil Bellander
|1
|0.03
|Башич Алдин
|1
|0.03
|Oscar Lennerskog
|1
|0.03
|Yoann Fellrath
|1
|0.03
|Рхосе Лукас
|0
|0
|Сёрман Самуэль
|0
|0
|Маттссон Линус
|0
|0
|Elias Lindell
|0
|0
Фалькенберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Godwin Aguda
|1
|0.5
|Хинтса Оливер
|1
|0.5
Карточки
Сковде АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Видьеског Исак
|11
|0
|Elias Lindell
|9
|0
|Hugo Engstroem
|8
|0
|Броман Густав
|6
|0
|Oscar Lennerskog
|4
|1
|Yusuff Abdulazeez
|4
|0
|Filip Schyberg
|4
|0
|Elmar Abraham
|4
|0
|Рхосе Лукас
|3
|0
|Darrell Kamdem Tibell
|3
|0
|Hampus Soederstroem
|1
|1
|Mikael Moerk
|2
|0
|Armend Suljev
|2
|0
|Marcus Froejd
|0
|1
|Emil Bellander
|1
|0
|Токич Марк
|1
|0
|Маттссон Линус
|1
|0
|Mirza Kalijundzic
|1
|0
|Yoann Fellrath
|1
|0
|Isak Bjerkebo
|1
|0
|Marc Agerborn
|1
|0
Фалькенберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрикссон Адам
|1
|0
|Шахин Леонардо
|1
|0
|Tim Staalheden
|1
|0
Результаты матчей
Сковде АИК
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (11)
13% (2)
19% (3)
Фалькенберг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
7
0
Сковде АИК
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Фалькенберг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
29
0
Упущенные победы
8
2
Сковде АИК
80%
20%
20 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (12)
47% (15)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (20)
22% (7)
16% (5)
Фалькенберг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
11
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
33
0
Упущенные победы
15
2
Голы по времени матча
Забито
30
0
11 В 1-м тайме 0
19 Во 2-м тайме 0
10 Забивали первыми 0
19 Не забивали 2
6
20%
0
0%
1-15
3
10%
0
0%
16-30
2
7%
0
0%
31-45
6
20%
0
0%
46-60
10
33%
0
0%
61-75
3
10%
0
0%
76-90
Пропущено
16
3
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
5
31%
1
33%
16-30
2
13%
1
33%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
1
6%
1
33%
61-75
5
31%
0
0%
76-90
Забито
19
2
12 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 0
22 Не забивали 1
4
21%
0
0%
1-15
7
37%
0
0%
16-30
1
5%
1
50%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
26%
1
50%
76-90
Пропущено
36
2
13 В 1-м тайме 1
23 Во 2-м тайме 1
9 Пропускали первыми 1
15 Не пропускали 1
2
6%
1
50%
1-15
5
14%
0
0%
16-30
6
17%
0
0%
31-45
10
28%
0
0%
46-60
6
17%
0
0%
61-75
7
19%
1
50%
76-90
Забито
49
2
23 В 1-м тайме 1
26 Во 2-м тайме 1
16 Забивали первыми 0
9 Не забивали 1
10
20%
0
0%
1-15
10
20%
0
0%
16-30
3
6%
1
50%
31-45
8
16%
0
0%
46-60
10
20%
0
0%
61-75
8
16%
1
50%
76-90
Пропущено
52
5
20 В 1-м тайме 3
32 Во 2-м тайме 2
13 Пропускали первыми 2
23 Не пропускали 2
2
4%
1
20%
1-15
10
19%
1
20%
16-30
8
15%
1
20%
31-45
13
25%
0
0%
46-60
7
13%
1
20%
61-75
12
23%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Сковде АИК
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Фалькенберг - Сковде АИК 2:2 Сковде АИК - Хельсинборг 1:0 Треллеборг - Сковде АИК 2:2 Сковде АИК - Утсиктенс 2:0
Йёнчёпинг - Сковде АИК 2:2 Сковде АИК - Гефле 3:1 Браге - Сковде АИК 3:2 Сковде АИК - Ландскруна 4:2 Сковде АИК - Эстерсунд 5:1 Эребру - Сковде АИК 5:3 Сковде АИК - Эстер 1:2 ГАИС - Сковде АИК 3:1 Франке - Сковде АИК 0:5 Сковде АИК - Сундсвалль 2:0 Эргрюте - Сковде АИК 1:2 Сковде АИК - Вестерос 0:2 Сирианска Эскильстуна - Сковде АИК 3:0 Сковде АИК - Эргрюте 2:0 Эстер - Сковде АИК 2:1 Сковде АИК - ГАИС 0:0
Фалькенберг
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Фалькенберг - Сковде АИК 2:2 Фалькенберг - Олимпик Линденген 3:1 Торнс - Фалькенберг 2:2 Фалькенберг - Эскилсминне 3:1
Оскаршамнс АИК - Фалькенберг 0:4 Фалькенберг - Тролльхеттан 5:1 Твоокер - Фалькенберг 0:2 Фалькенберг - Оддевольд 2:0 Ариана ФК - Фалькенберг 1:1 Фалькенберг - Норрбю 2:1 Отвидаберг - Фалькенберг 1:1 Фалькенберг - Энгельхолмс 2:0 Ахлафорс ИФ - Фалькенберг 0:1 Фалькенберг - Эстер 1:2 Фалькенберг - Венерсборг ИФ 1:0 Фалькенберг - Лундс ФФ 2:0 Юнгшиле - Фалькенберг 1:1 Фалькенберг - Ариана ФК 2:1 Эскилсминне - Фалькенберг 0:2 Фалькенберг - Хальмстад 2:3
Результаты матчей
Сковде АИК
Фалькенберг
Точный счет
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:2
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
0
1 раз 100%
Точный счет
2:0
5 раз 16%
0:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
9 раз 28%
2
9 раз 28%
1
8 раз 25%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Сковде АИК
Фалькенберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
97
511
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
610
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
239
Больше Меньше
11
1517
11
626
230
131
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|17 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|14 (5)
|Вестерос
|Jabir Abdihakim Ali
|14 (2)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|13 (3)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|13 (2)
|Сковде АИК
|Видьеског Исак
|11
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|2 6
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|9
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|9