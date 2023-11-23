0:1
Конец матча
0'
52' Желтая карточкаJonathan Guersac
0:1
78' ГолNoah Christoffersson
81' Желтая карточкаNoah Christoffersson
86' Желтая карточкаАбрахам Саргон
90'+5
Ход матча
52'
78'
86'
- Основной состав
-
30 Гарача ДеянВратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Nsima PeterНападающий
-
20 Aziz Harabi
-
-
-
-
Главный тренер: Hakan Bezgin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
28 Erion Sadiku
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Alex Rahm
-
-
-
Главный тренер: Джеффри Обинн
Бомбардиры внутри турнира
Юнайтед ИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Эргрюте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Noah Christoffersson
|7
|0.23
|Силисуфай Эди
|5
|0.16
|Хаглинд-Сангре Маркус
|3 (1)
|0.1
|Тагессон Линус
|3
|0.1
|Дальквист Исак
|2
|0.06
|Hady Saleh Karim
|2
|0.06
|Полсон Дэниел
|2
|0.06
|Муянич Амел
|2
|0.06
|Азулай Джонатан
|2 (2)
|0.06
|Хольмен Кевин
|1
|0.03
|Дальстрём Виллиам
|1
|0.03
|Дротт Джонатан
|1
|0.03
|Erion Sadiku
|1
|0.03
|Christoffer Styffe
|1
|0.03
|Свенссон Уильям
|1
|0.03
|Беркрот Никлас
|0
|0
|Люндберг Виктор
|0
|0
|Нюх Мубаарак
|0
|0
Карточки
Юнайтед ИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jonathan Guersac
|1
|0
Эргрюте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дротт Джонатан
|9
|0
|Erion Sadiku
|9
|0
|Хольмен Кевин
|6
|0
|Hady Saleh Karim
|4
|1
|Азулай Джонатан
|5
|0
|Полсон Дэниел
|5
|0
|Тагессон Линус
|5
|0
|Свенссон Уильям
|5
|0
|Люндберг Виктор
|4
|0
|Дальквист Хампус
|4
|0
|Хаглинд-Сангре Маркус
|3
|0
|Дальквист Исак
|3
|0
|Андреассон Антон
|2
|0
|Беркрот Никлас
|2
|0
|Силисуфай Эди
|2
|0
|Абрахам Саргон
|2
|0
|Нилльсон Маттиас
|2
|0
|Нюх Мубаарак
|2
|0
|Noah Christoffersson
|2
|0
|Дальстрём Виллиам
|2
|0
|Christoffer Styffe
|2
|0
|Муянич Амел
|2
|0
Результаты матчей
Юнайтед ИК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Эргрюте
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
0
4
Юнайтед ИК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Эргрюте
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
0
14
Упущенные победы
0
17
Юнайтед ИК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Эргрюте
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (7)
42% (13)
35% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
35% (11)
32% (10)
Сухие победы
0
6
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
0
18
Упущенные победы
0
21
Голы по времени матча
Забито
0
15
0 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 5
1 Не забивали 21
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
3
20%
76-90
Пропущено
1
21
0 В 1-м тайме 11
1 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 9
1 Не пропускали 11
0
0%
5
24%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
1
100%
5
24%
76-90
Забито
0
20
0 В 1-м тайме 12
0 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 7
1 Не забивали 19
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
0
0%
8
40%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
0
0%
3
15%
76-90
Пропущено
0
25
0 В 1-м тайме 12
0 Во 2-м тайме 13
0 Пропускали первыми 8
0 Не пропускали 13
0
0%
3
12%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
0
0%
6
24%
31-45
0
0%
4
16%
46-60
0
0%
5
20%
61-75
0
0%
4
16%
76-90
Забито
0
35
0 В 1-м тайме 19
0 Во 2-м тайме 16
0 Забивали первыми 12
1 Не забивали 9
0
0%
4
11%
1-15
0
0%
5
14%
16-30
0
0%
10
29%
31-45
0
0%
6
17%
46-60
0
0%
4
11%
61-75
0
0%
6
17%
76-90
Пропущено
1
46
0 В 1-м тайме 23
1 Во 2-м тайме 23
1 Пропускали первыми 17
1 Не пропускали 24
0
0%
8
17%
1-15
0
0%
6
13%
16-30
0
0%
9
20%
31-45
0
0%
8
17%
46-60
0
0%
6
13%
61-75
1
100%
9
20%
76-90
Результаты последних матчей
Юнайтед ИК
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Юнайтед ИК - Сильвия 2:0 Тебю - Юнайтед ИК 1:2 Юнайтед ИК - Стоксунд 5:1 Хаммарбю ТФФ - Юнайтед ИК 2:3
Юнайтед ИК - Карлштад 3:1 Мутала - Юнайтед ИК 0:2 Юнайтед ИК - Васалунд 1:0 Далкурд - Юнайтед ИК 1:2 Юнайтед ИК - Питео 1:1 Эребру Сюрианска - Юнайтед ИК 4:4 Юнайтед ИК - Соллентуна 1:2 Умео - Юнайтед ИК 3:2 Юнайтед ИК - Йёнчёпинг 3:0 Сандвикен - Юнайтед ИК 3:1 Юнайтед ИК - Интер Стокгольм 4:2 Боденс - Юнайтед ИК 1:1 Юнайтед ИК - Эребру Сюрианска 2:0 Тебю - Юнайтед ИК 0:3 Интер Стокгольм - Юнайтед ИК 1:1 Юнайтед ИК - Хаммарбю ТФФ 3:1
Эргрюте
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Ландскруна - Эргрюте 1:2 Эргрюте - Вестерос 1:0 Сундсвалль - Эргрюте 1:0 Эргрюте - Треллеборг 0:2
Эргрюте - Утсиктенс 2:2 Гефле - Эргрюте 0:1 Эргрюте - ГАИС 1:4 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:1 Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Эребру 0:3 Эстер - Эргрюте 2:0 Йёнчёпингс БК - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Эстерсунд 2:2 Эргрюте - Сковде АИК 1:2 Хельсинборг - Эргрюте 2:3 Эргрюте - Браге 1:1 Сковде АИК - Эргрюте 2:0 Эргрюте - Хельсинборг 1:2 Браге - Эргрюте 4:1 Утсиктенс - Эргрюте 3:0
Результаты матчей
Юнайтед ИК
Эргрюте
Точный счет
0:1
1 раз 100%
2:2
5 раз 33%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
2:2
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
13 раз 42%
0
9 раз 29%
2
6 раз 19%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Юнайтед ИК
Эргрюте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|17 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|14 (5)
|Вестерос
|Jabir Abdihakim Ali
|14 (2)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|13 (3)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|13 (2)
|Сковде АИК
|Видьеског Исак
|11
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|2 6
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|9
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|9