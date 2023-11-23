  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023
Юнайтед ИК
0:1
Конец матча
Эргрюте
0'
52' Желтая карточка
Jonathan Guersac
0:1
78' Гол
Noah Christoffersson
81' Желтая карточка
Noah Christoffersson
86' Желтая карточка
Абрахам Саргон
90'+5
Юнайтед ИК
Эргрюте

Бомбардиры внутри турнира

Юнайтед ИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эргрюте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Noah Christoffersson 7 0.23
Силисуфай Эди 5 0.16
Хаглинд-Сангре Маркус 3 (1) 0.1
Тагессон Линус 3 0.1
Дальквист Исак 2 0.06
Hady Saleh Karim 2 0.06
Полсон Дэниел 2 0.06
Муянич Амел 2 0.06
Азулай Джонатан 2 (2) 0.06
Хольмен Кевин 1 0.03
Дальстрём Виллиам 1 0.03
Дротт Джонатан 1 0.03
Erion Sadiku 1 0.03
Christoffer Styffe 1 0.03
Свенссон Уильям 1 0.03
Беркрот Никлас 0 0
Люндберг Виктор 0 0
Нюх Мубаарак 0 0

Карточки

Юнайтед ИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jonathan Guersac 1 0
Эргрюте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дротт Джонатан 9 0
Erion Sadiku 9 0
Хольмен Кевин 6 0
Hady Saleh Karim 4 1
Азулай Джонатан 5 0
Полсон Дэниел 5 0
Тагессон Линус 5 0
Свенссон Уильям 5 0
Люндберг Виктор 4 0
Дальквист Хампус 4 0
Хаглинд-Сангре Маркус 3 0
Дальквист Исак 3 0
Андреассон Антон 2 0
Беркрот Никлас 2 0
Силисуфай Эди 2 0
Абрахам Саргон 2 0
Нилльсон Маттиас 2 0
Нюх Мубаарак 2 0
Noah Christoffersson 2 0
Дальстрём Виллиам 2 0
Christoffer Styffe 2 0
Муянич Амел 2 0

Результаты матчей

Юнайтед ИК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Эргрюте
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

0
4
Юнайтед ИК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Эргрюте
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

0
14

Упущенные победы

0
17
Юнайтед ИК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Эргрюте
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (7)
42% (13)
35% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
35% (11)
32% (10)

Сухие победы

0
6

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

0
18

Упущенные победы

0
21

Голы по времени матча

Забито

0
15
0 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 5
1 Не забивали 21
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
3
20%
76-90

Пропущено

1
21
0 В 1-м тайме 11
1 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 9
1 Не пропускали 11
0
0%
5
24%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
1
100%
5
24%
76-90

Забито

0
20
0 В 1-м тайме 12
0 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 7
1 Не забивали 19
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
0
0%
8
40%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
0
0%
3
15%
76-90

Пропущено

0
25
0 В 1-м тайме 12
0 Во 2-м тайме 13
0 Пропускали первыми 8
0 Не пропускали 13
0
0%
3
12%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
0
0%
6
24%
31-45
0
0%
4
16%
46-60
0
0%
5
20%
61-75
0
0%
4
16%
76-90

Забито

0
35
0 В 1-м тайме 19
0 Во 2-м тайме 16
0 Забивали первыми 12
1 Не забивали 9
0
0%
4
11%
1-15
0
0%
5
14%
16-30
0
0%
10
29%
31-45
0
0%
6
17%
46-60
0
0%
4
11%
61-75
0
0%
6
17%
76-90

Пропущено

1
46
0 В 1-м тайме 23
1 Во 2-м тайме 23
1 Пропускали первыми 17
1 Не пропускали 24
0
0%
8
17%
1-15
0
0%
6
13%
16-30
0
0%
9
20%
31-45
0
0%
8
17%
46-60
0
0%
6
13%
61-75
1
100%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Юнайтед ИК
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Юнайтед ИК - Сильвия 2:0 Тебю - Юнайтед ИК 1:2 Юнайтед ИК - Стоксунд 5:1 Хаммарбю ТФФ - Юнайтед ИК 2:3
Юнайтед ИК - Карлштад 3:1 Мутала - Юнайтед ИК 0:2 Юнайтед ИК - Васалунд 1:0 Далкурд - Юнайтед ИК 1:2 Юнайтед ИК - Питео 1:1 Эребру Сюрианска - Юнайтед ИК 4:4 Юнайтед ИК - Соллентуна 1:2 Умео - Юнайтед ИК 3:2 Юнайтед ИК - Йёнчёпинг 3:0 Сандвикен - Юнайтед ИК 3:1 Юнайтед ИК - Интер Стокгольм 4:2 Боденс - Юнайтед ИК 1:1 Юнайтед ИК - Эребру Сюрианска 2:0 Тебю - Юнайтед ИК 0:3 Интер Стокгольм - Юнайтед ИК 1:1 Юнайтед ИК - Хаммарбю ТФФ 3:1
Эргрюте
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Ландскруна - Эргрюте 1:2 Эргрюте - Вестерос 1:0 Сундсвалль - Эргрюте 1:0 Эргрюте - Треллеборг 0:2
Эргрюте - Утсиктенс 2:2 Гефле - Эргрюте 0:1 Эргрюте - ГАИС 1:4 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:1 Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Эребру 0:3 Эстер - Эргрюте 2:0 Йёнчёпингс БК - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Эстерсунд 2:2 Эргрюте - Сковде АИК 1:2 Хельсинборг - Эргрюте 2:3 Эргрюте - Браге 1:1 Сковде АИК - Эргрюте 2:0 Эргрюте - Хельсинборг 1:2 Браге - Эргрюте 4:1 Утсиктенс - Эргрюте 3:0

Результаты матчей

Юнайтед ИК
Эргрюте

Точный счет

0:1
1 раз 100%
2:2
5 раз 33%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
2:2
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
13 раз 42%
0
9 раз 29%
2
6 раз 19%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Юнайтед ИК
Эргрюте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 17 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 14 (5)
Вестерос Jabir Abdihakim Ali 14 (2)
Утсиктенс Lucas Hedlund 13 (3)
Эребру Хольмберг Карл 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сковде АИК Видьеског Исак 11
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 2 6
Эстер Вестермарк Йеспер 9
Эргрюте Дротт Джонатан 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Где смотреть матч Юнайтед ИК 0:1 Эргрюте онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     