  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023
Эргрюте
1:0
Конец матча
Юнайтед ИК
0'
1:0
18' Гол
Люндберг Виктор
56' Желтая карточка
Тарасов Игорь
81' Желтая карточка
Charbel Ceylan
84' Желтая карточка
Christian Aphrem
90'+6
12
Нилльсон
Маттиас
2
Тагессон
Линус
5
Christoffer
Styffe
22
Хаглинд-Сангре
Маркус
24
Свенссон
Уильям
14
Полсон
Дэниел
6
Хольмен
Кевин
28
Erion
Sadiku
10
Беркрот
Никлас
7
Абрахам
Саргон
9
Люндберг
Виктор
30
Гарача
Деян
77
Jonathan
Guersac
4
Тарасов
Игорь
11
Joshua
Adomako
15
Kgotso
Masangane
97
Mamadouba
Diaby
19
Amar
Eminovic
6
Gabriel
Aphrem
8
Benjamin
Laturnus
9
Shergo
Shhab
14
Nsima
Peter
Эргрюте
4-4-2
Юнайтед ИК
5-3-2

История личных встреч

Эргрюте
Юнайтед ИК

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

С
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Эргрюте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Noah Christoffersson 7 0.22
Силисуфай Эди 5 0.16
Хаглинд-Сангре Маркус 3 (1) 0.09
Тагессон Линус 3 0.09
Дальквист Исак 2 0.06
Hady Saleh Karim 2 0.06
Полсон Дэниел 2 0.06
Муянич Амел 2 0.06
Азулай Джонатан 2 (2) 0.06
Хольмен Кевин 1 0.03
Люндберг Виктор 1 0.03
Дальстрём Виллиам 1 0.03
Дротт Джонатан 1 0.03
Erion Sadiku 1 0.03
Christoffer Styffe 1 0.03
Свенссон Уильям 1 0.03
Беркрот Никлас 0 0
Нюх Мубаарак 0 0
Юнайтед ИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Эргрюте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дротт Джонатан 9 0
Erion Sadiku 9 0
Хольмен Кевин 6 0
Hady Saleh Karim 4 1
Азулай Джонатан 5 0
Полсон Дэниел 5 0
Тагессон Линус 5 0
Свенссон Уильям 5 0
Люндберг Виктор 4 0
Дальквист Хампус 4 0
Хаглинд-Сангре Маркус 3 0
Дальквист Исак 3 0
Андреассон Антон 2 0
Беркрот Никлас 2 0
Силисуфай Эди 2 0
Абрахам Саргон 2 0
Нилльсон Маттиас 2 0
Нюх Мубаарак 2 0
Noah Christoffersson 2 0
Дальстрём Виллиам 2 0
Christoffer Styffe 2 0
Муянич Амел 2 0
Юнайтед ИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тарасов Игорь 1 0
Charbel Ceylan 1 0
Jonathan Guersac 1 0
Christian Aphrem 1 0

Результаты матчей

Эргрюте
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Юнайтед ИК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

15
0
Эргрюте
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Юнайтед ИК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

17
1

Упущенные победы

11
0
Эргрюте
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
38% (12)
41% (13)
22% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)
Юнайтед ИК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

6
1

Волевые победы

18
1

Упущенные победы

26
0

Голы по времени матча

Забито

21
0
13 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 0
8 Забивали первыми 0
19 Не забивали 2
1
5%
0
0%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
8
38%
0
0%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
3
14%
0
0%
76-90

Пропущено

25
1
12 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 0
8 Пропускали первыми 1
13 Не пропускали 1
3
12%
0
0%
1-15
3
12%
1
100%
16-30
6
24%
0
0%
31-45
4
16%
0
0%
46-60
5
20%
0
0%
61-75
4
16%
0
0%
76-90

Забито

15
0
7 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 0
22 Не забивали 2
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
0
0%
76-90

Пропущено

21
1
11 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 1
9 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 1
5
24%
0
0%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
5
24%
1
100%
76-90

Забито

36
0
20 В 1-м тайме 0
16 Во 2-м тайме 0
13 Забивали первыми 0
9 Не забивали 2
4
11%
0
0%
1-15
6
17%
0
0%
16-30
10
28%
0
0%
31-45
6
17%
0
0%
46-60
4
11%
0
0%
61-75
6
17%
0
0%
76-90

Пропущено

46
2
23 В 1-м тайме 1
23 Во 2-м тайме 1
17 Пропускали первыми 2
24 Не пропускали 2
8
17%
0
0%
1-15
6
13%
1
50%
16-30
9
20%
0
0%
31-45
8
17%
0
0%
46-60
6
13%
0
0%
61-75
9
20%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Эргрюте
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Юнайтед ИК - Эргрюте 0:1 Ландскруна - Эргрюте 1:2 Эргрюте - Вестерос 1:0 Сундсвалль - Эргрюте 1:0
Эргрюте - Треллеборг 0:2 Эргрюте - Утсиктенс 2:2 Гефле - Эргрюте 0:1 Эргрюте - ГАИС 1:4 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:1 Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Эребру 0:3 Эстер - Эргрюте 2:0 Йёнчёпингс БК - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Эстерсунд 2:2 Эргрюте - Сковде АИК 1:2 Хельсинборг - Эргрюте 2:3 Эргрюте - Браге 1:1 Сковде АИК - Эргрюте 2:0 Эргрюте - Хельсинборг 1:2 Браге - Эргрюте 4:1
Юнайтед ИК
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Юнайтед ИК - Эргрюте 0:1 Юнайтед ИК - Сильвия 2:0 Тебю - Юнайтед ИК 1:2 Юнайтед ИК - Стоксунд 5:1
Хаммарбю ТФФ - Юнайтед ИК 2:3 Юнайтед ИК - Карлштад 3:1 Мутала - Юнайтед ИК 0:2 Юнайтед ИК - Васалунд 1:0 Далкурд - Юнайтед ИК 1:2 Юнайтед ИК - Питео 1:1 Эребру Сюрианска - Юнайтед ИК 4:4 Юнайтед ИК - Соллентуна 1:2 Умео - Юнайтед ИК 3:2 Юнайтед ИК - Йёнчёпинг 3:0 Сандвикен - Юнайтед ИК 3:1 Юнайтед ИК - Интер Стокгольм 4:2 Боденс - Юнайтед ИК 1:1 Юнайтед ИК - Эребру Сюрианска 2:0 Тебю - Юнайтед ИК 0:3 Интер Стокгольм - Юнайтед ИК 1:1

Результаты матчей

Эргрюте
Юнайтед ИК

Точный счет

2:2
5 раз 31%
1:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:2
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
14 раз 44%
0
9 раз 28%
2
6 раз 19%
3
3 раза 9%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Эргрюте
Юнайтед ИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
6
10
1.5
1
15
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
3
13
1.5
2
14
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
9
0.5
Больше Меньше
9
23
1.5
3
29
2.5

Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 17 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 14 (5)
Вестерос Jabir Abdihakim Ali 14 (2)
Утсиктенс Lucas Hedlund 13 (3)
Эребру Хольмберг Карл 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сковде АИК Видьеског Исак 11
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 2 6
Эстер Вестермарк Йеспер 9
Эргрюте Дротт Джонатан 9
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 18'
      Тагессон Линус сделал результативную передачу.
    • 18'
      Г О О О О Л - Люндберг Виктор бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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