1:0
Конец матча
0'
1:0
18' ГолЛюндберг Виктор
56' Желтая карточкаТарасов Игорь
81' Желтая карточкаCharbel Ceylan
84' Желтая карточкаChristian Aphrem
90'+6
Ход матча
18'
56'
81'
84'
28
Erion
Sadiku
30
Гарача
Деян
14
Nsima
Peter
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Erion SadikuПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Alex Rahm
-
-
-
Главный тренер: Xabier Ruiz
- Основной состав
-
30 Гарача ДеянВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Nsima PeterНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
87 Aziz Harabi
-
98 Mergim Laci
-
Главный тренер: Hakan Bezgin
История личных встреч
Эргрюте
Юнайтед ИК
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Эргрюте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Noah Christoffersson
|7
|0.22
|Силисуфай Эди
|5
|0.16
|Хаглинд-Сангре Маркус
|3 (1)
|0.09
|Тагессон Линус
|3
|0.09
|Дальквист Исак
|2
|0.06
|Hady Saleh Karim
|2
|0.06
|Полсон Дэниел
|2
|0.06
|Муянич Амел
|2
|0.06
|Азулай Джонатан
|2 (2)
|0.06
|Хольмен Кевин
|1
|0.03
|Люндберг Виктор
|1
|0.03
|Дальстрём Виллиам
|1
|0.03
|Дротт Джонатан
|1
|0.03
|Erion Sadiku
|1
|0.03
|Christoffer Styffe
|1
|0.03
|Свенссон Уильям
|1
|0.03
|Беркрот Никлас
|0
|0
|Нюх Мубаарак
|0
|0
Юнайтед ИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Эргрюте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дротт Джонатан
|9
|0
|Erion Sadiku
|9
|0
|Хольмен Кевин
|6
|0
|Hady Saleh Karim
|4
|1
|Азулай Джонатан
|5
|0
|Полсон Дэниел
|5
|0
|Тагессон Линус
|5
|0
|Свенссон Уильям
|5
|0
|Люндберг Виктор
|4
|0
|Дальквист Хампус
|4
|0
|Хаглинд-Сангре Маркус
|3
|0
|Дальквист Исак
|3
|0
|Андреассон Антон
|2
|0
|Беркрот Никлас
|2
|0
|Силисуфай Эди
|2
|0
|Абрахам Саргон
|2
|0
|Нилльсон Маттиас
|2
|0
|Нюх Мубаарак
|2
|0
|Noah Christoffersson
|2
|0
|Дальстрём Виллиам
|2
|0
|Christoffer Styffe
|2
|0
|Муянич Амел
|2
|0
Юнайтед ИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тарасов Игорь
|1
|0
|Charbel Ceylan
|1
|0
|Jonathan Guersac
|1
|0
|Christian Aphrem
|1
|0
Результаты матчей
Эргрюте
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Юнайтед ИК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
15
0
Эргрюте
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Юнайтед ИК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
17
1
Упущенные победы
11
0
Эргрюте
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
38% (12)
41% (13)
22% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)
Юнайтед ИК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
6
1
Волевые победы
18
1
Упущенные победы
26
0
Голы по времени матча
Забито
21
0
13 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 0
8 Забивали первыми 0
19 Не забивали 2
1
5%
0
0%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
8
38%
0
0%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
3
14%
0
0%
76-90
Пропущено
25
1
12 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 0
8 Пропускали первыми 1
13 Не пропускали 1
3
12%
0
0%
1-15
3
12%
1
100%
16-30
6
24%
0
0%
31-45
4
16%
0
0%
46-60
5
20%
0
0%
61-75
4
16%
0
0%
76-90
Забито
15
0
7 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 0
22 Не забивали 2
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
0
0%
76-90
Пропущено
21
1
11 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 1
9 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 1
5
24%
0
0%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
5
24%
1
100%
76-90
Забито
36
0
20 В 1-м тайме 0
16 Во 2-м тайме 0
13 Забивали первыми 0
9 Не забивали 2
4
11%
0
0%
1-15
6
17%
0
0%
16-30
10
28%
0
0%
31-45
6
17%
0
0%
46-60
4
11%
0
0%
61-75
6
17%
0
0%
76-90
Пропущено
46
2
23 В 1-м тайме 1
23 Во 2-м тайме 1
17 Пропускали первыми 2
24 Не пропускали 2
8
17%
0
0%
1-15
6
13%
1
50%
16-30
9
20%
0
0%
31-45
8
17%
0
0%
46-60
6
13%
0
0%
61-75
9
20%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Эргрюте
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Юнайтед ИК - Эргрюте 0:1 Ландскруна - Эргрюте 1:2 Эргрюте - Вестерос 1:0 Сундсвалль - Эргрюте 1:0
Эргрюте - Треллеборг 0:2 Эргрюте - Утсиктенс 2:2 Гефле - Эргрюте 0:1 Эргрюте - ГАИС 1:4 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:1 Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Эребру 0:3 Эстер - Эргрюте 2:0 Йёнчёпингс БК - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Эстерсунд 2:2 Эргрюте - Сковде АИК 1:2 Хельсинборг - Эргрюте 2:3 Эргрюте - Браге 1:1 Сковде АИК - Эргрюте 2:0 Эргрюте - Хельсинборг 1:2 Браге - Эргрюте 4:1
Юнайтед ИК
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Юнайтед ИК - Эргрюте 0:1 Юнайтед ИК - Сильвия 2:0 Тебю - Юнайтед ИК 1:2 Юнайтед ИК - Стоксунд 5:1
Хаммарбю ТФФ - Юнайтед ИК 2:3 Юнайтед ИК - Карлштад 3:1 Мутала - Юнайтед ИК 0:2 Юнайтед ИК - Васалунд 1:0 Далкурд - Юнайтед ИК 1:2 Юнайтед ИК - Питео 1:1 Эребру Сюрианска - Юнайтед ИК 4:4 Юнайтед ИК - Соллентуна 1:2 Умео - Юнайтед ИК 3:2 Юнайтед ИК - Йёнчёпинг 3:0 Сандвикен - Юнайтед ИК 3:1 Юнайтед ИК - Интер Стокгольм 4:2 Боденс - Юнайтед ИК 1:1 Юнайтед ИК - Эребру Сюрианска 2:0 Тебю - Юнайтед ИК 0:3 Интер Стокгольм - Юнайтед ИК 1:1
Результаты матчей
Эргрюте
Юнайтед ИК
Точный счет
2:2
5 раз 31%
1:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
0
1 раз 100%
Точный счет
2:2
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
14 раз 44%
0
9 раз 28%
2
6 раз 19%
3
3 раза 9%
0
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Эргрюте
Юнайтед ИК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
610
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
313
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
239
Больше Меньше
923
329
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|17 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|14 (5)
|Вестерос
|Jabir Abdihakim Ali
|14 (2)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|13 (3)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|13 (2)
|Сковде АИК
|Видьеског Исак
|11
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|2 6
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|9
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|9