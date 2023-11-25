Стадион: Exploria Stadium.
0:0
Первый тайм: 35'
Ход матча
16'
27'
Прогноз на матч от Liveresult
77
Ангуло
Иван
14
Йебоа
Яв
10
Росси
Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Ангуло ИванПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Смит КайлЗащитник
-
11 Охеда МартинПолузащитник
-
21 Урсо ЖуниорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
8 ФелипеНападающий
-
Главный тренер: Пареха Оскар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Йебоа ЯвЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Росси ДиегоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Буш ИвенВратарь
- Защитник
-
25 Завадски ШонЗащитник
-
27 Арфстен МаксЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Молино КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Нанси Вильфрид
История личных встреч
Орландо Сити
Коламбус Крю
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
91.7%
33.3%
11 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
20 матчей
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
12
Голов в среднем за матч
2.08
1.5
Среднее время на гол
43
60
Всего голов
15
18
Голов в среднем за матч
1.88
1.5
Среднее время на гол
48
60
Всего голов
40
30
Голов в среднем за матч
2
1.5
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
45
60
Бомбардиры внутри турнира
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Факундо
|14 (5)
|0.38
|Макгуайр Дункан
|13
|0.35
|Охеда Мартин
|6
|0.16
|Ангуло Иван
|6
|0.16
|Кара Эркан
|5
|0.14
|Энрике Рамиро
|4
|0.11
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|2
|0.05
|Вильдер Картахена
|2
|0.05
|Араухо Сесар
|1
|0.03
|Рафаэл Дос Сантос
|1
|0.03
|Смит Кайл
|1
|0.03
|Карлос Антонио
|1
|0.03
|Перейра Маурисио
|0
|0
|Холлидей Майкл
|0
|0
|Гонсалес Гастон
|0
|0
|Стедждухар Мейсон
|0
|0
Коламбус Крю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Хуан
|19 (6)
|0.5
|Селараян Лукас
|10 (2)
|0.26
|Кристиан Рамирез
|8
|0.21
|Росси Диего
|4
|0.11
|Моррис Эйдан
|4
|0.11
|Рассел-Роу Джейсен
|4
|0.11
|Нэйджби Дарлингтон
|4
|0.11
|Амундсен Мальте
|4
|0.11
|Йебоа Яв
|3
|0.08
|Арфстен Макс
|3
|0.08
|Завадски Шон
|3
|0.08
|Мэцан Александру
|2
|0.05
|Грессель Юлиан
|1
|0.03
|Медранда Джимми
|1
|0.03
|Кинтон Филип
|1
|0.03
|Фарси Мохамед
|0
|0
|Морейра Стивен
|0
|0
|Сандс Уилл
|0
|0
|Шульте Патрик
|0
|0
Карточки
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вильдер Картахена
|9
|1
|Араухо Сесар
|9
|0
|Карлос Антонио
|6
|0
|Шлегель Родриго
|6
|0
|Смит Кайл
|5
|0
|Янссон Робин
|5
|0
|Ангуло Иван
|5
|0
|Гальесе Педро
|4
|0
|Перейра Маурисио
|4
|0
|Фелипе
|4
|0
|Энрике Рамиро
|4
|0
|Рафаэл Дос Сантос
|3
|0
|Холлидей Майкл
|2
|0
|Торрес Факундо
|2
|0
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|2
|0
|Макгуайр Дункан
|2
|0
|Урсо Жуниор
|1
|0
|Стедждухар Мейсон
|1
|0
|Кара Эркан
|1
|0
Коламбус Крю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амундсен Мальте
|8
|0
|Эрнандес Хуан
|5
|1
|Завадски Шон
|6
|0
|Нэйджби Дарлингтон
|5
|0
|Моррис Эйдан
|5
|0
|Селараян Лукас
|4
|0
|Морейра Стивен
|3
|0
|Йебоа Яв
|3
|0
|Дегенек Милош
|3
|0
|Вальесилья Эксон
|3
|0
|Шульте Патрик
|3
|0
|Кристиан Рамирез
|2
|0
|Мэцан Александру
|2
|0
|Рассел-Роу Джейсен
|2
|0
|Кинтон Филип
|2
|0
|Медранда Джимми
|1
|0
|Росси Диего
|1
|0
|Чеберко Евгений
|1
|0
|Сандс Уилл
|1
|0
|Фарси Мохамед
|1
|0
|Арфстен Макс
|1
|0
Результаты матчей
Орландо Сити
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
17% (3)
33% (6)
Коламбус Крю
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
5% (1)
32% (6)
63% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
42% (8)
47% (9)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
7
16
Орландо Сити
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Коламбус Крю
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
24
46
Орландо Сити
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
33% (12)
42% (15)
25% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (13)
28% (10)
36% (13)
Коламбус Крю
17.9%
82.1%
5 побед 23 поражения
Первый тайм
22% (8)
30% (11)
49% (18)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (5)
41% (15)
46% (17)
Сухие победы
9
1
Сухие поражения
6
10
Волевые победы
18
7
Упущенные победы
31
62
Голы по времени матча
Забито
31
25
12 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 9
20 Не забивали 23
2
6%
1
4%
1-15
4
13%
4
16%
16-30
6
19%
6
24%
31-45
10
32%
5
20%
46-60
3
10%
6
24%
61-75
6
19%
3
12%
76-90
Пропущено
20
39
7 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 25
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 17
1
5%
2
5%
1-15
4
20%
7
18%
16-30
2
10%
5
13%
31-45
4
20%
7
18%
46-60
4
20%
4
10%
61-75
5
25%
14
36%
76-90
Забито
26
47
8 В 1-м тайме 27
18 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 14
21 Не забивали 18
3
12%
8
17%
1-15
3
12%
10
21%
16-30
2
8%
9
19%
31-45
6
23%
8
17%
46-60
7
27%
6
13%
61-75
5
19%
6
13%
76-90
Пропущено
19
16
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
0
0%
3
19%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
4
21%
3
19%
31-45
4
21%
5
31%
46-60
3
16%
2
13%
61-75
5
26%
3
19%
76-90
Забито
57
72
20 В 1-м тайме 38
37 Во 2-м тайме 34
20 Забивали первыми 23
5 Не забивали 4
5
9%
9
13%
1-15
7
12%
14
19%
16-30
8
14%
15
21%
31-45
16
28%
13
18%
46-60
10
18%
12
17%
61-75
11
19%
9
13%
76-90
Пропущено
39
55
14 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 35
14 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 28
1
3%
5
9%
1-15
7
18%
7
13%
16-30
6
15%
8
15%
31-45
8
21%
12
22%
46-60
7
18%
6
11%
61-75
10
26%
17
31%
76-90
Результаты последних матчей
Орландо Сити
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Нэшвилл - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Нэшвилл 1:0 Торонто - Орландо Сити 0:2 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 3:2
Нэшвилл - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 3:0 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 2:0 Орландо Сити - Коламбус Крю 4:3 Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Шарлотт - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Сент-Луис Сити 2:1 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:3 Интер Майами - Орландо Сити 3:1 Сантос Лагуна - Орландо Сити 2:3 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Реал Солт-Лейк - Орландо Сити 4:0 Орландо Сити - Торонто 4:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 3:1
Коламбус Крю
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 4:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 4:2 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 2:0 Коламбус Крю - ФК Монреаль 2:1
Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:2 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 1:1 Даллас - Коламбус Крю 1:1 Коламбус Крю - Чикаго Файр 3:0 Орландо Сити - Коламбус Крю 4:3 ФК Монреаль - Коламбус Крю 2:4 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 2:0 Коламбус Крю - Торонто 2:0 Коламбус Крю - Цинциннати 3:0 Коламбус Крю - Миннесота Юнайтед 3:3 Америка Мехико - Коламбус Крю 1:4 Коламбус Крю - Сент-Луис Сити 2:1 Портленд Тимберс - Коламбус Крю 3:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Интер Майами - Коламбус Крю 2:2
Результаты матчей
Орландо Сити
Коламбус Крю
Точный счет
1:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
2:0
5 раз 26%
1:1
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
4
2 раза 11%
2
8 раз 42%
1
4 раза 21%
3
3 раза 16%
4
3 раза 16%
6
1 раз 5%
Точный счет
0:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
1:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
3 раза 17%
2
7 раз 39%
1
7 раз 39%
0
2 раза 11%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 14%
1:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:1
7 раз 19%
2:0
6 раз 16%
1:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:2
3 раза 8%
4:2
3 раза 8%
2:2
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 36%
2
9 раз 25%
0
6 раз 17%
3
6 раз 17%
4
2 раза 6%
2
15 раз 41%
1
11 раз 30%
3
4 раза 11%
4
4 раза 11%
0
2 раза 5%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Орландо Сити
Коламбус Крю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
99
154
513
712
216
415
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
162
810
99
315
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
306
Больше Меньше
352
1719
2413
828
928
234
532
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|23 (6)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|19 (7)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|19 (2)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|18 (12)
|Ванкувер Уайткэпс
|Уайт Брайан
|16 (4)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 13
|Реал Солт-Лейк
|Вера Брайан
|13
|Хьюстон Динамо
|Эскобар Франко
|12
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|12
|Филадельфия Юнион
|Мартинес Хосе Андрес
|12