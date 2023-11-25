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  4. МЛС 2023
Стадион: .
Орландо Сити
0:0
Первый тайм: 35'
Коламбус Крю
0'
16' Желтая карточка
Шлегель Родриго
27' Желтая карточка
Камашо Руди

Ход матча

16'
Шлегель Родриго
 
27'
 
Камашо Руди
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Орландо Сити
Ничья
Коламбус Крю
2.70
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3.15
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Гальесе
Педро
23
Тоурхалльссон
Дагюр
Дан
15
Шлегель
Родриго
6
Янссон
Робин
3
Рафаэл
Дос
Сантос
5
Араухо
Сесар
16
Вильдер
Картахена
17
Торрес
Факундо
10
Перейра
Маурисио
77
Ангуло
Иван
13
Макгуайр
Дункан
28
Шульте
Патрик
31
Морейра
Стивен
4
Камашо
Руди
18
Амундсен
Мальте
23
Фарси
Мохамед
14
Йебоа
Яв
6
Нэйджби
Дарлингтон
8
Моррис
Эйдан
10
Росси
Диего
20
Мэцан
Александру
9
Эрнандес
Хуан
Орландо Сити
4-2-3-1
Коламбус Крю
3-4-1-2

История личных встреч

Орландо Сити
Коламбус Крю

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

91.7%
33.3%
11 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

20 матчей

50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

М
4:3
М
2:2
М
2:1
М
0:2
М
3:2
М
3:2
М
2:1
М
1:0
М
0:2
М
2:1
М
3:2
М
0:1
М
1:1
М
2:0
М
1:4
М
2:2
М
5:2
ОК
2:0
М
2:2
М
3:0

Голы

Всего голов

25
12

Голов в среднем за матч

2.08
1.5

Среднее время на гол

43
60

Всего голов

15
18

Голов в среднем за матч

1.88
1.5

Среднее время на гол

48
60

Всего голов

40
30

Голов в среднем за матч

2
1.5

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

45
60

Бомбардиры внутри турнира

Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Факундо 14 (5) 0.38
Макгуайр Дункан 13 0.35
Охеда Мартин 6 0.16
Ангуло Иван 6 0.16
Кара Эркан 5 0.14
Энрике Рамиро 4 0.11
Тоурхалльссон Дагюр Дан 2 0.05
Вильдер Картахена 2 0.05
Араухо Сесар 1 0.03
Рафаэл Дос Сантос 1 0.03
Смит Кайл 1 0.03
Карлос Антонио 1 0.03
Перейра Маурисио 0 0
Холлидей Майкл 0 0
Гонсалес Гастон 0 0
Стедждухар Мейсон 0 0
Коламбус Крю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Хуан 19 (6) 0.5
Селараян Лукас 10 (2) 0.26
Кристиан Рамирез 8 0.21
Росси Диего 4 0.11
Моррис Эйдан 4 0.11
Рассел-Роу Джейсен 4 0.11
Нэйджби Дарлингтон 4 0.11
Амундсен Мальте 4 0.11
Йебоа Яв 3 0.08
Арфстен Макс 3 0.08
Завадски Шон 3 0.08
Мэцан Александру 2 0.05
Грессель Юлиан 1 0.03
Медранда Джимми 1 0.03
Кинтон Филип 1 0.03
Фарси Мохамед 0 0
Морейра Стивен 0 0
Сандс Уилл 0 0
Шульте Патрик 0 0

Карточки

Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вильдер Картахена 9 1
Араухо Сесар 9 0
Карлос Антонио 6 0
Шлегель Родриго 6 0
Смит Кайл 5 0
Янссон Робин 5 0
Ангуло Иван 5 0
Гальесе Педро 4 0
Перейра Маурисио 4 0
Фелипе 4 0
Энрике Рамиро 4 0
Рафаэл Дос Сантос 3 0
Холлидей Майкл 2 0
Торрес Факундо 2 0
Тоурхалльссон Дагюр Дан 2 0
Макгуайр Дункан 2 0
Урсо Жуниор 1 0
Стедждухар Мейсон 1 0
Кара Эркан 1 0
Коламбус Крю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амундсен Мальте 8 0
Эрнандес Хуан 5 1
Завадски Шон 6 0
Нэйджби Дарлингтон 5 0
Моррис Эйдан 5 0
Селараян Лукас 4 0
Морейра Стивен 3 0
Йебоа Яв 3 0
Дегенек Милош 3 0
Вальесилья Эксон 3 0
Шульте Патрик 3 0
Кристиан Рамирез 2 0
Мэцан Александру 2 0
Рассел-Роу Джейсен 2 0
Кинтон Филип 2 0
Медранда Джимми 1 0
Росси Диего 1 0
Чеберко Евгений 1 0
Сандс Уилл 1 0
Фарси Мохамед 1 0
Арфстен Макс 1 0

Результаты матчей

Орландо Сити
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
17% (3)
33% (6)
Коламбус Крю
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
5% (1)
32% (6)
63% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
42% (8)
47% (9)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

7
16
Орландо Сити
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Коламбус Крю
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

24
46
Орландо Сити
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
33% (12)
42% (15)
25% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (13)
28% (10)
36% (13)
Коламбус Крю
17.9%
82.1%
5 побед 23 поражения
Первый тайм
22% (8)
30% (11)
49% (18)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (5)
41% (15)
46% (17)

Сухие победы

9
1

Сухие поражения

6
10

Волевые победы

18
7

Упущенные победы

31
62

Голы по времени матча

Забито

31
25
12 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 9
20 Не забивали 23
2
6%
1
4%
1-15
4
13%
4
16%
16-30
6
19%
6
24%
31-45
10
32%
5
20%
46-60
3
10%
6
24%
61-75
6
19%
3
12%
76-90

Пропущено

20
39
7 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 25
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 17
1
5%
2
5%
1-15
4
20%
7
18%
16-30
2
10%
5
13%
31-45
4
20%
7
18%
46-60
4
20%
4
10%
61-75
5
25%
14
36%
76-90

Забито

26
47
8 В 1-м тайме 27
18 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 14
21 Не забивали 18
3
12%
8
17%
1-15
3
12%
10
21%
16-30
2
8%
9
19%
31-45
6
23%
8
17%
46-60
7
27%
6
13%
61-75
5
19%
6
13%
76-90

Пропущено

19
16
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
0
0%
3
19%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
4
21%
3
19%
31-45
4
21%
5
31%
46-60
3
16%
2
13%
61-75
5
26%
3
19%
76-90

Забито

57
72
20 В 1-м тайме 38
37 Во 2-м тайме 34
20 Забивали первыми 23
5 Не забивали 4
5
9%
9
13%
1-15
7
12%
14
19%
16-30
8
14%
15
21%
31-45
16
28%
13
18%
46-60
10
18%
12
17%
61-75
11
19%
9
13%
76-90

Пропущено

39
55
14 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 35
14 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 28
1
3%
5
9%
1-15
7
18%
7
13%
16-30
6
15%
8
15%
31-45
8
21%
12
22%
46-60
7
18%
6
11%
61-75
10
26%
17
31%
76-90

Результаты последних матчей

Орландо Сити
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Нэшвилл - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Нэшвилл 1:0 Торонто - Орландо Сити 0:2 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 3:2
Нэшвилл - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 3:0 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 2:0 Орландо Сити - Коламбус Крю 4:3 Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Шарлотт - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Сент-Луис Сити 2:1 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:3 Интер Майами - Орландо Сити 3:1 Сантос Лагуна - Орландо Сити 2:3 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Реал Солт-Лейк - Орландо Сити 4:0 Орландо Сити - Торонто 4:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 3:1
Коламбус Крю
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 4:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 4:2 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 2:0 Коламбус Крю - ФК Монреаль 2:1
Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:2 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 1:1 Даллас - Коламбус Крю 1:1 Коламбус Крю - Чикаго Файр 3:0 Орландо Сити - Коламбус Крю 4:3 ФК Монреаль - Коламбус Крю 2:4 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 2:0 Коламбус Крю - Торонто 2:0 Коламбус Крю - Цинциннати 3:0 Коламбус Крю - Миннесота Юнайтед 3:3 Америка Мехико - Коламбус Крю 1:4 Коламбус Крю - Сент-Луис Сити 2:1 Портленд Тимберс - Коламбус Крю 3:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Интер Майами - Коламбус Крю 2:2

Результаты матчей

Орландо Сити
Коламбус Крю

Точный счет

1:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
2:0
5 раз 26%
1:1
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
4
2 раза 11%
2
8 раз 42%
1
4 раза 21%
3
3 раза 16%
4
3 раза 16%
6
1 раз 5%

Точный счет

0:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
1:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
3 раза 17%
2
7 раз 39%
1
7 раз 39%
0
2 раза 11%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 14%
1:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:1
7 раз 19%
2:0
6 раз 16%
1:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:2
3 раза 8%
4:2
3 раза 8%
2:2
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 36%
2
9 раз 25%
0
6 раз 17%
3
6 раз 17%
4
2 раза 6%
2
15 раз 41%
1
11 раз 30%
3
4 раза 11%
4
4 раза 11%
0
2 раза 5%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Орландо Сити
Коламбус Крю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
9
9
1.5
15
4
5
13
2.5
7
12
2
16
3.5
4
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
16
2
8
10
1.5
9
9
3
15
2.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
6
0.5
Больше Меньше
35
2
17
19
1.5
24
13
8
28
2.5
9
28
2
34
3.5
5
32

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 23 (6)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 19 (7)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 19 (2)
Цинциннати Акоста Лусиано 18 (12)
Ванкувер Уайткэпс Уайт Брайан 16 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 13
Реал Солт-Лейк Вера Брайан 13
Хьюстон Динамо Эскобар Франко 12
Сент-Луис Сити Паркер Тим 12
Филадельфия Юнион Мартинес Хосе Андрес 12
Весь список
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