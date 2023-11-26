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  4. МЛС 2023
Стадион: .
Цинциннати
0:0
Перерыв
Филадельфия Юнион
0'
11' Желтая карточка
Лоу Дэмион
30' Желтая карточка
Гэддис Рэймон

Ход матча

11'
 
Лоу Дэмион
30'
Гэддис Рэймон
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Цинциннати
Ничья
Филадельфия Юнион
2.25
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4.30
4.30
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
18
Челентано
Роман
28
Гэддис
Рэймон
15
Москера
Йерсон
32
Мерфи
Ян
2
Пауэлл
Альвас
31
Барреаль
Альваро
7
Кубо
Юя
93
Морено
Хуниор
10
Акоста
Лусиано
19
Васкес
Брэндон
9
Бупендза
Аарон
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
17
Лоу
Дэмион
3
Эллиотт
Джек
26
Харриэль
Натан
11
Бедойя
Алехандро
8
Мартинес
Хосе
Андрес
16
МакГлинн
Джек
10
Газдаг
Даниэль
9
Карранса
Хулиан
7
Уре
Микаэль
Цинциннати
3-4-1-2
Филадельфия Юнион
4-3-1-2

История личных встреч

Цинциннати
Филадельфия Юнион

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед

12 матчей

16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед

История матчей

М
2:2
М
1:0
ТМК
3:1
М
1:0
М
3:1
М
1:1
М
2:0
М
1:2
М
3:0
М
0:0
М
2:0
М
0:2

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1
0.57

Среднее время на гол

90
157

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

1.58
0.75

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9

Среднее время на гол

56
120

Бомбардиры внутри турнира

Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акоста Лусиано 18 (7) 0.49
Васкес Брэндон 8 (1) 0.22
Барреаль Альваро 7 0.19
Бупендза Аарон 6 0.16
Баджи Доминик 5 0.14
Морено Хуниор 4 0.11
Сантос Сержио II 4 0.11
Нвободо Обинна 2 0.05
Ариас Сантьяго 2 0.05
Москера Йерсон 2 0.05
Хагглунд Ник 1 0.03
Бреннер 1 0.03
Кубо Юя 0 0
Пауэлл Альвас 0 0
Миазга Мэтт 0 0
Ангуло Марко 0 0
Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газдаг Даниэль 15 (12) 0.41
Карранса Хулиан 14 0.38
Уре Микаэль 10 0.27
Мартинес Хосе Андрес 3 0.08
МакГлинн Джек 2 0.05
Салливан Куинн 2 0.05
Донован Крис 2 0.05
Глеснес Якоб 2 0.05
Лоу Дэмион 2 0.05
Харриэль Натан 2 0.05
Вагнер Кай 1 0.03
Торрес Хоакин 1 0.03
Флэк Леон 1 0.03
Перея Андрес 1 0.03
Бедойя Алехандро 0 0
Эллиотт Джек 0 0
Реал Мэттью 0 0
Мбезо Оливье 0 0

Карточки

Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миазга Мэтт 11 0
Нвободо Обинна 10 0
Москера Йерсон 8 1
Акоста Лусиано 7 0
Барреаль Альваро 7 0
Мерфи Ян 3 2
Сантос Сержио II 5 0
Ариас Сантьяго 4 0
Гэддис Рэймон 4 0
Хагглунд Ник 2 1
Васкес Брэндон 3 0
Бупендза Аарон 3 0
Челентано Роман 3 0
Пинту Малик 3 0
Пауэлл Альвас 1 1
Кубо Юя 2 0
Бреннер 2 0
Ангуло Марко 2 0
Хэлси Бретт 1 0
Ордоньес Аркимидес 1 0
Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Хосе Андрес 12 0
Карранса Хулиан 7 2
Эллиотт Джек 6 1
Лоу Дэмион 7 0
Буэно Хесус 3 2
Бедойя Алехандро 6 0
Глеснес Якоб 6 0
Вагнер Кай 6 0
Газдаг Даниэль 5 0
Флэк Леон 5 0
Харриэль Натан 5 0
Уре Микаэль 3 0
Торрес Хоакин 3 0
Мбезо Оливье 3 0
Салливан Куинн 3 0
Барибо Тай 2 0
Блэйк Андре 1 0
Реал Мэттью 1 0
МакГлинн Джек 1 0
Донован Крис 1 0

Результаты матчей

Цинциннати
87.5%
12.5%
14 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
72% (13)
28% (5)
0% (0)
Филадельфия Юнион
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (10)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)

Сухие победы

9
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

6
15
Цинциннати
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
33% (6)
56% (10)
Филадельфия Юнион
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

24
33
Цинциннати
63%
37%
17 побед 10 поражений
Первый тайм
47% (17)
39% (14)
14% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (15)
31% (11)
28% (10)
Филадельфия Юнион
26.9%
73.1%
7 побед 19 поражений
Первый тайм
14% (5)
47% (17)
39% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
36% (13)
36% (13)

Сухие победы

11
3

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

17
5

Упущенные победы

30
48

Голы по времени матча

Забито

36
27
16 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 6
19 Не забивали 21
3
8%
2
7%
1-15
6
17%
2
7%
16-30
7
19%
9
33%
31-45
8
22%
7
26%
46-60
8
22%
3
11%
61-75
4
11%
4
15%
76-90

Пропущено

13
26
10 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 15
3
23%
5
19%
1-15
2
15%
4
15%
16-30
5
38%
3
12%
31-45
2
15%
4
15%
46-60
0
0%
4
15%
61-75
1
8%
6
23%
76-90

Забито

26
34
6 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 10
21 Не забивали 23
1
4%
2
6%
1-15
1
4%
9
26%
16-30
4
15%
10
29%
29%
31-45
5
19%
5
15%
46-60
6
23%
3
9%
61-75
9
35%
5
15%
76-90

Пропущено

26
16
20 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 10
5
19%
3
19%
1-15
5
19%
1
6%
16-30
10
38%
1
6%
31-45
3
12%
3
19%
46-60
1
4%
4
25%
61-75
2
8%
4
25%
76-90

Забито

62
61
22 В 1-м тайме 34
40 Во 2-м тайме 27
21 Забивали первыми 16
4 Не забивали 8
4
6%
4
7%
1-15
7
11%
11
18%
16-30
11
18%
19
31%
31-45
13
21%
12
20%
46-60
14
23%
6
10%
61-75
13
21%
9
15%
76-90

Пропущено

39
42
30 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 25
8
21%
8
19%
1-15
7
18%
5
12%
16-30
15
38%
4
10%
31-45
5
13%
7
17%
46-60
1
3%
8
19%
61-75
3
8%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Цинциннати
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Интер Майами - Цинциннати 0:1
Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Торонто - Цинциннати 2:3 Цинциннати - Шарлотт 3:0 ФК Монреаль - Цинциннати 1:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:2 Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 3:0 Цинциннати - Интер Майами 3:3 Коламбус Крю - Цинциннати 3:0 Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Чивас Гвадалахара 3:1 Цинциннати - Спортинг Канзас-Сити 3:3 Цинциннати - Нэшвилл 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Шарлотт - Цинциннати 2:2
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 0:0
Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 3:2 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Даллас 1:1 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 0:0 Шарлотт - Филадельфия Юнион 2:2 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:2 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Торонто - Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 1:3 Филадельфия Юнион - Монтеррей 3:0 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:4 Филадельфия Юнион - Керетаро 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Филадельфия Юнион - Керетаро 5:1 Филадельфия Юнион - Тихуана 3:1

Результаты матчей

Цинциннати
Филадельфия Юнион

Точный счет

3:0
5 раз 28%
1:0
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:0
4 раза 22%
4:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

3
7 раз 39%
2
5 раз 28%
1
5 раз 28%
0
1 раз 6%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
3
4 раза 22%
4
4 раза 22%
2
2 раза 11%

Точный счет

1:1
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%

Точный счет

3:0
7 раз 19%
0:1
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
4:1
3 раза 8%
0:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 36%
3
10 раз 28%
2
9 раз 25%
0
4 раза 11%
1
11 раз 31%
2
8 раз 22%
0
7 раз 19%
3
6 раз 17%
4
4 раза 11%

Тоталы голов в матче

Цинциннати
Филадельфия Юнион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
1
0.5
Больше Меньше
14
4
12
6
1.5
10
8
7
11
2.5
8
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
15
3
7
11
1.5
8
10
3
15
2.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
32
4
0.5
Больше Меньше
29
7
19
17
1.5
18
18
10
26
2.5
10
26

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 23 (6)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 20 (7)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 19 (2)
Цинциннати Акоста Лусиано 18 (12)
Ванкувер Уайткэпс Уайт Брайан 16 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 13
Реал Солт-Лейк Вера Брайан 13
Хьюстон Динамо Эскобар Франко 12
Сент-Луис Сити Паркер Тим 12
Филадельфия Юнион Мартинес Хосе Андрес 12
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  • Первый тайм
  • 30'
    Гэддис Рэймон получил желтую карточку от судьи
  • 11'
    Лоу Дэмион получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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