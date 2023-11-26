Стадион: TQL Stadium.
1:0
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаЛоу Дэмион
30' Желтая карточкаГэддис Рэймон
51' Желтая карточкаКарранса Хулиан
76' Желтая карточкаБупендза Аарон
1:0
90' ГолМоскера Йерсон
90'+9
Ход матча
11'
30'
51'
76'
90'
1:0
90'
Прогноз на матч от Liveresult
32
Мерфи
Ян
7
Кубо
Юя
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
17
Лоу
Дэмион
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Мерфи ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
7 Кубо ЮяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
42 Хэлси БреттЗащитник
-
34 Агедо ЛондонЗащитник
- Защитник
-
26 Пинту МаликПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нунан Пэт
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
-
17 Лоу ДэмионЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бендик ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Буэно ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Барибо ТайНападающий
- Нападающий
-
25 Донован КрисНападающий
-
Главный тренер: Кёртин Джим
История личных встреч
Цинциннати
Филадельфия Юнион
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед
12 матчей
16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1
0.57
Среднее время на гол
90
157
Всего голов
14
5
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
19
9
Голов в среднем за матч
1.58
0.75
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
Среднее время на гол
56
120
Бомбардиры внутри турнира
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акоста Лусиано
|18 (7)
|0.49
|Васкес Брэндон
|8 (1)
|0.22
|Барреаль Альваро
|7
|0.19
|Бупендза Аарон
|6
|0.16
|Баджи Доминик
|5
|0.14
|Морено Хуниор
|4
|0.11
|Сантос Сержио II
|4
|0.11
|Москера Йерсон
|3
|0.08
|Нвободо Обинна
|2
|0.05
|Ариас Сантьяго
|2
|0.05
|Хагглунд Ник
|1
|0.03
|Бреннер
|1
|0.03
|Кубо Юя
|0
|0
|Пауэлл Альвас
|0
|0
|Миазга Мэтт
|0
|0
|Ангуло Марко
|0
|0
|Мерфи Ян
|0
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Газдаг Даниэль
|15 (12)
|0.41
|Карранса Хулиан
|14
|0.38
|Уре Микаэль
|10
|0.27
|Мартинес Хосе Андрес
|3
|0.08
|МакГлинн Джек
|2
|0.05
|Салливан Куинн
|2
|0.05
|Донован Крис
|2
|0.05
|Глеснес Якоб
|2
|0.05
|Лоу Дэмион
|2
|0.05
|Харриэль Натан
|2
|0.05
|Вагнер Кай
|1
|0.03
|Торрес Хоакин
|1
|0.03
|Флэк Леон
|1
|0.03
|Перея Андрес
|1
|0.03
|Бедойя Алехандро
|0
|0
|Эллиотт Джек
|0
|0
|Реал Мэттью
|0
|0
|Мбезо Оливье
|0
|0
Карточки
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Миазга Мэтт
|11
|0
|Нвободо Обинна
|10
|0
|Москера Йерсон
|8
|1
|Акоста Лусиано
|7
|0
|Барреаль Альваро
|7
|0
|Мерфи Ян
|3
|2
|Сантос Сержио II
|5
|0
|Ариас Сантьяго
|4
|0
|Гэддис Рэймон
|4
|0
|Бупендза Аарон
|4
|0
|Хагглунд Ник
|2
|1
|Васкес Брэндон
|3
|0
|Челентано Роман
|3
|0
|Пинту Малик
|3
|0
|Пауэлл Альвас
|1
|1
|Кубо Юя
|2
|0
|Бреннер
|2
|0
|Ангуло Марко
|2
|0
|Хэлси Бретт
|1
|0
|Ордоньес Аркимидес
|1
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Хосе Андрес
|12
|0
|Карранса Хулиан
|8
|2
|Эллиотт Джек
|6
|1
|Лоу Дэмион
|7
|0
|Буэно Хесус
|3
|2
|Бедойя Алехандро
|6
|0
|Глеснес Якоб
|6
|0
|Вагнер Кай
|6
|0
|Газдаг Даниэль
|5
|0
|Флэк Леон
|5
|0
|Харриэль Натан
|5
|0
|Уре Микаэль
|3
|0
|Торрес Хоакин
|3
|0
|Мбезо Оливье
|3
|0
|Салливан Куинн
|3
|0
|Барибо Тай
|2
|0
|Блэйк Андре
|1
|0
|Реал Мэттью
|1
|0
|МакГлинн Джек
|1
|0
|Донован Крис
|1
|0
Результаты матчей
Цинциннати
88.2%
11.8%
15 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
74% (14)
26% (5)
0% (0)
Филадельфия Юнион
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (10)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Сухие победы
10
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
6
15
Цинциннати
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
33% (6)
56% (10)
Филадельфия Юнион
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
24
33
Цинциннати
64.3%
35.7%
18 побед 10 поражений
Первый тайм
46% (17)
41% (15)
14% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (16)
30% (11)
27% (10)
Филадельфия Юнион
25.9%
74.1%
7 побед 20 поражений
Первый тайм
14% (5)
49% (18)
38% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
35% (13)
38% (14)
Сухие победы
12
3
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
17
5
Упущенные победы
30
48
Голы по времени матча
Забито
37
27
16 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 6
19 Не забивали 22
3
8%
2
7%
1-15
6
16%
2
7%
16-30
7
19%
9
33%
31-45
8
22%
7
26%
46-60
8
22%
3
11%
61-75
5
14%
4
15%
76-90
Пропущено
13
27
10 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 13
10 Не пропускали 16
3
23%
5
19%
1-15
2
15%
4
15%
16-30
5
38%
3
11%
31-45
2
15%
4
15%
46-60
0
0%
4
15%
61-75
1
8%
7
26%
76-90
Забито
26
34
6 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 10
22 Не забивали 24
1
4%
2
6%
1-15
1
4%
9
26%
16-30
4
15%
10
29%
29%
31-45
5
19%
5
15%
46-60
6
23%
3
9%
61-75
9
35%
5
15%
76-90
Пропущено
26
16
20 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 10
5
19%
3
19%
1-15
5
19%
1
6%
16-30
10
38%
1
6%
31-45
3
12%
3
19%
46-60
1
4%
4
25%
61-75
2
8%
4
25%
76-90
Забито
63
61
22 В 1-м тайме 34
41 Во 2-м тайме 27
22 Забивали первыми 16
4 Не забивали 9
4
6%
4
7%
1-15
7
11%
11
18%
16-30
11
17%
19
31%
31-45
13
21%
12
20%
46-60
14
22%
6
10%
61-75
14
22%
9
15%
76-90
Пропущено
39
43
30 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 26
14 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 26
8
21%
8
19%
1-15
7
18%
5
12%
16-30
15
38%
4
9%
31-45
5
13%
7
16%
46-60
1
3%
8
19%
61-75
3
8%
11
26%
76-90
Результаты последних матчей
Цинциннати
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Интер Майами - Цинциннати 0:1
Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Торонто - Цинциннати 2:3 Цинциннати - Шарлотт 3:0 ФК Монреаль - Цинциннати 1:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:2 Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 3:0 Цинциннати - Интер Майами 3:3 Коламбус Крю - Цинциннати 3:0 Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Чивас Гвадалахара 3:1 Цинциннати - Спортинг Канзас-Сити 3:3 Цинциннати - Нэшвилл 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Шарлотт - Цинциннати 2:2
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 0:0
Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 3:2 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Даллас 1:1 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 0:0 Шарлотт - Филадельфия Юнион 2:2 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:2 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Торонто - Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 1:3 Филадельфия Юнион - Монтеррей 3:0 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:4 Филадельфия Юнион - Керетаро 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Филадельфия Юнион - Керетаро 5:1 Филадельфия Юнион - Тихуана 3:1
Результаты матчей
Цинциннати
Филадельфия Юнион
Точный счет
1:0
5 раз 26%
3:0
5 раз 26%
2:1
3 раза 16%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
0:0
4 раза 22%
4:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
3
7 раз 37%
1
6 раз 32%
2
5 раз 26%
0
1 раз 5%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
3
4 раза 22%
4
4 раза 22%
2
2 раза 11%
Точный счет
1:1
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
1
7 раз 37%
2
6 раз 32%
0
4 раза 21%
3
2 раза 11%
Точный счет
3:0
7 раз 19%
1:0
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
2:1
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
4:1
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 38%
3
10 раз 27%
2
9 раз 24%
0
4 раза 11%
1
11 раз 30%
0
8 раз 22%
2
8 раз 22%
3
6 раз 16%
4
4 раза 11%
Тоталы голов в матче
Цинциннати
Филадельфия Юнион
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
181
Больше Меньше
144
127
108
712
810
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
154
711
811
315
217
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
334
Больше Меньше
298
1918
1819
1027
1027
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|23 (6)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|20 (7)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|19 (2)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|18 (12)
|Ванкувер Уайткэпс
|Уайт Брайан
|16 (4)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 13
|Реал Солт-Лейк
|Вера Брайан
|13
|Хьюстон Динамо
|Эскобар Франко
|12
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|12
|Филадельфия Юнион
|Мартинес Хосе Андрес
|12