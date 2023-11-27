Тур: 14.
3:2
Конец матча
0'
40' Желтая карточкаМарконе Иван
1:0
42' ГолГарро Родриго
2:0
61' ГолValentin Depietri
3:0
68' ГолСоса Рамон
69' Желтая карточкаСоса Рамон
81' Желтая карточкаSantiago Toloza
3:1
83' ГолAlexis Conelo
3:2
90' ГолMatias Gimenez Rojas
90'+6
Ход матча
40'
42'
1:0
61'
2:0
68'
3:0
69'
81'
83'
3:1
90'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Эррера
Гидо
17
Риверос
Блас
24
Соса
Рамон
33
Рей
Родриго
15
Перес
Дамиан
23
Марконе
Иван
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Риверос БласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Соса РамонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Jose RomeroНападающий
-
-
40 Bruno Juncos
-
-
21 Mateo Seoane
-
46 Matias Gomez
-
-
-
Главный тренер: Javier Gandolfi
- Основной состав
-
33 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Перес ДамианЗащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Sergio OrtizПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
41 Javier Ruiz
-
-
79 Ayrton Costa
-
-
-
Главный тренер: Carlos Tevez
История личных встреч
Тальерес Кордоба
Индепендьенте Авельянеда
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
11 матчей
18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
9.1%
27.3%
63.6%
1 победа 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1
0.6
Среднее время на гол
90
150
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
1.6
1.67
Среднее время на гол
56
54
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
1.27
1.18
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
70
76
Бомбардиры внутри турнира
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соса Рамон
|4 (1)
|0.29
|Бустос Науэль
|3
|0.21
|Гарро Родриго
|2
|0.14
|Lucas Suarez II
|2
|0.14
|Valentin Depietri
|1
|0.07
|Juan Rodriguez2
|1
|0.07
|Галарса Матиас
|1
|0.07
|Diego Barrera
|0
|0
|Jose Romero
|0
|0
|Бенавидес Гастон Америко
|0
|0
|Вильягра Родриго
|0
|0
|Javier Vallejo
|0
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matias Gimenez Rojas
|5 (1)
|0.36
|Alexis Conelo
|4
|0.29
|Braian Martinez
|2 (1)
|0.14
|Joaquin Laso
|1
|0.07
|Исла Маурисио
|1
|0.07
|Christian Baez
|1
|0.07
|Lucas Gonzalez
|1
|0.07
|Манкуэльо Федерико
|0
|0
|Лопес Кевин
|0
|0
|Ayrton Costa
|0
|0
Карточки
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарро Родриго
|4
|0
|Мантилья Кевин
|4
|0
|Juan Portillo
|2
|0
|Matias Gomez
|2
|0
|Бустос Науэль
|2
|0
|Бенавидес Гастон Америко
|2
|0
|Ортегоса Диего
|2
|0
|Соса Рамон
|2
|0
|Jose Romero
|1
|0
|Lucas Suarez II
|1
|0
|Вильягра Родриго
|1
|0
|Valentin Depietri
|1
|0
|Juan Rodriguez2
|1
|0
|Lautro Ovando
|1
|0
|Diego Barrera
|1
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марконе Иван
|5
|0
|Christian Baez
|4
|0
|Перес Дамиан
|3
|0
|Joaquin Laso
|3
|0
|Alexis Conelo
|3
|0
|Агилар Фелипе
|3
|0
|Matias Gimenez Rojas
|3
|0
|Рей Родриго
|2
|0
|Braian Martinez
|2
|0
|Santiago Toloza
|2
|0
|Исла Маурисио
|1
|0
|Манкуэльо Федерико
|1
|0
|Буффарини Хулио
|1
|0
|Лопес Кевин
|1
|0
|Sergio Ortiz
|1
|0
|Javier Ostachuk
|1
|0
|Javier Ruiz
|1
|0
Результаты матчей
Тальерес Кордоба
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Индепендьенте Авельянеда
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
1
3
Тальерес Кордоба
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Индепендьенте Авельянеда
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
4
6
Тальерес Кордоба
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Индепендьенте Авельянеда
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
14
3
Упущенные победы
5
9
Голы по времени матча
Забито
9
9
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
1
11%
2
22%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
2
22%
5
56%
76-90
Пропущено
5
9
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
60%
3
33%
76-90
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
17%
76-90
Пропущено
11
2
8 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
9%
2
100%
76-90
Забито
14
15
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
7 Не забивали 6
2
14%
2
13%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
3
21%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
21%
1
7%
61-75
4
29%
6
40%
76-90
Пропущено
16
11
10 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
5
31%
2
18%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
4
25%
5
45%
76-90
Результаты последних матчей
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Колон - Тальерес Кордоба 3:0 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 1:0
Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:1 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Тальерес Кордоба - Барракас Сентраль 4:0 Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:0 Тальерес Кордоба - Колон 2:2 Тальерес Кордоба - Уракан 2:1 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 0:3 Ньюэллс Олд Бойз - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:2 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Уракан - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 0:0 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 3:0
Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Колон 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 0:2 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:1
Результаты матчей
Тальерес Кордоба
Индепендьенте Авельянеда
Точный счет
0:0
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
4 раза 29%
1:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
2
5 раз 36%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Тальерес Кордоба
Индепендьенте Авельянеда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
34
34
25
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
52
16
43
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
86
410
68
311
113
113
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
- — Выход в плей-офф
|Бельграно
|Lucas Passerini
|9 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|9
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|7 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6 (1)
|Бока Хуниорс
|Мерентиель Мигель
|6 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 6
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|1 6
|Сармьенто
|Diego Calcaterra
|7
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|7
|Ривер Плейт
|Перес Энцо
|1 5