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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 14.
Тальерес Кордоба
3:2
Конец матча
Индепендьенте Авельянеда
0'
40' Желтая карточка
Марконе Иван
1:0
42' Гол
Гарро Родриго
2:0
61' Гол
Valentin Depietri
3:0
68' Гол
Соса Рамон
69' Желтая карточка
Соса Рамон
81' Желтая карточка
Santiago Toloza
3:1
83' Гол
Alexis Conelo
3:2
90' Гол
Matias Gimenez Rojas
90'+6
22
Эррера
Гидо
29
Бенавидес
Гастон
Америко
4
Каталан
Матиас
6
Juan
Rodriguez2
17
Риверос
Блас
18
Вильягра
Родриго
28
Juan
Portillo
15
Valentin
Depietri
16
Гарро
Родриго
24
Соса
Рамон
9
Lautro
Ovando
33
Рей
Родриго
21
Буффарини
Хулио
13
Christian
Baez
2
Joaquin
Laso
15
Перес
Дамиан
23
Марконе
Иван
11
Манкуэльо
Федерико
17
Lucas
Gonzalez
32
Alexis
Conelo
34
Matias
Gimenez
Rojas
29
Braian
Martinez
Тальерес Кордоба
4-2-3-1
Индепендьенте Авельянеда
4-3-3

История личных встреч

Тальерес Кордоба
Индепендьенте Авельянеда

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

11 матчей

18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

9.1%
27.3%
63.6%
1 победа 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

ЛП
0:1
К
0:0
ЛП
1:0
ЛП
1:2
КПЛ
3:1
С
3:2
С
1:1
С
0:2
П
0:2
ПБ
3:0
ПБ
2:2

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1
0.6

Среднее время на гол

90
150

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

1.6
1.67

Среднее время на гол

56
54

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.27
1.18

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

70
76

Бомбардиры внутри турнира

Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соса Рамон 4 (1) 0.29
Бустос Науэль 3 0.21
Гарро Родриго 2 0.14
Lucas Suarez II 2 0.14
Valentin Depietri 1 0.07
Juan Rodriguez2 1 0.07
Галарса Матиас 1 0.07
Diego Barrera 0 0
Jose Romero 0 0
Бенавидес Гастон Америко 0 0
Вильягра Родриго 0 0
Javier Vallejo 0 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matias Gimenez Rojas 5 (1) 0.36
Alexis Conelo 4 0.29
Braian Martinez 2 (1) 0.14
Joaquin Laso 1 0.07
Исла Маурисио 1 0.07
Christian Baez 1 0.07
Lucas Gonzalez 1 0.07
Манкуэльо Федерико 0 0
Лопес Кевин 0 0
Ayrton Costa 0 0

Карточки

Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарро Родриго 4 0
Мантилья Кевин 4 0
Juan Portillo 2 0
Matias Gomez 2 0
Бустос Науэль 2 0
Бенавидес Гастон Америко 2 0
Ортегоса Диего 2 0
Соса Рамон 2 0
Jose Romero 1 0
Lucas Suarez II 1 0
Вильягра Родриго 1 0
Valentin Depietri 1 0
Juan Rodriguez2 1 0
Lautro Ovando 1 0
Diego Barrera 1 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марконе Иван 5 0
Christian Baez 4 0
Перес Дамиан 3 0
Joaquin Laso 3 0
Alexis Conelo 3 0
Агилар Фелипе 3 0
Matias Gimenez Rojas 3 0
Рей Родриго 2 0
Braian Martinez 2 0
Santiago Toloza 2 0
Исла Маурисио 1 0
Манкуэльо Федерико 1 0
Буффарини Хулио 1 0
Лопес Кевин 1 0
Sergio Ortiz 1 0
Javier Ostachuk 1 0
Javier Ruiz 1 0

Результаты матчей

Тальерес Кордоба
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Индепендьенте Авельянеда
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

1
3
Тальерес Кордоба
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Индепендьенте Авельянеда
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

4
6
Тальерес Кордоба
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Индепендьенте Авельянеда
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

14
3

Упущенные победы

5
9

Голы по времени матча

Забито

9
9
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
1
11%
2
22%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
2
22%
5
56%
76-90

Пропущено

5
9
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
60%
3
33%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
17%
76-90

Пропущено

11
2
8 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
9%
2
100%
76-90

Забито

14
15
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
7 Не забивали 6
2
14%
2
13%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
3
21%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
21%
1
7%
61-75
4
29%
6
40%
76-90

Пропущено

16
11
10 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
5
31%
2
18%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
4
25%
5
45%
76-90

Результаты последних матчей

Тальерес Кордоба
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Колон - Тальерес Кордоба 3:0 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 1:0
Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:1 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Тальерес Кордоба - Барракас Сентраль 4:0 Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:0 Тальерес Кордоба - Колон 2:2 Тальерес Кордоба - Уракан 2:1 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 0:3 Ньюэллс Олд Бойз - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:2 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Уракан - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 0:0 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 3:0
Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Колон 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 0:2 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:1

Результаты матчей

Тальерес Кордоба
Индепендьенте Авельянеда

Точный счет

0:0
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
4 раза 29%
1:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
2
5 раз 36%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Тальерес Кордоба
Индепендьенте Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
4
3
4
1.5
2
5
2
5
2.5
1
6
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
5
2
1
6
1.5
4
3
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
8
6
4
10
1.5
6
8
3
11
2.5
1
13
1
13
3.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 14 8 2 4 19 - 11 26
2.
Ривер Плейт
 14 7 3 4 24 - 16 24
3.
Банфилд
 14 6 5 3 11 - 6 23
4.
Росарио Сентраль
 14 6 5 3 17 - 13 23
5.
Индепендьенте Авельянеда
 14 6 5 3 15 - 11 23
6.
Велес Сарсфилд
 14 6 4 4 17 - 14 22
7.
Колон
 14 6 2 6 19 - 17 20
8.
Институто Кордоба
 14 4 8 2 11 - 7 20
9.
Тальерес Кордоба
 14 4 5 5 15 - 15 17
10.
Атлетико Тукуман
 14 4 5 5 9 - 12 17
11.
Химнасия Ла-Плата
 14 4 3 7 13 - 21 15
12.
Архентинос Хуниорс
 13 3 4 6 18 - 22 13
13.
Барракас Сентраль
 13 3 4 6 9 - 20 13
14.
Арсенал Саранди
 14 3 4 7 10 - 15 13

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 13 5 7 1 13 - 7 22
2.
Бельграно
 13 5 6 2 19 - 14 21
3.
Расинг Авельянеда
 13 5 6 2 18 - 15 21
4.
Платенсе
 14 5 5 4 13 - 16 20
5.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 5 4 4 11 - 12 19
6.
Эстудиантес Ла Плата
 13 4 4 5 10 - 12 16
7.
Сармьенто
 14 3 7 4 8 - 8 16
8.
Унион Санта-Фе
 14 3 7 4 10 - 13 16
9.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 4 3 6 11 - 10 15
10.
Бока Хуниорс
 13 4 3 6 15 - 15 15
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 13 2 9 2 9 - 11 15
12.
Дефенса и Хустисия
 13 3 5 5 12 - 13 14
13.
Тигре
 14 3 4 7 8 - 13 13
14.
Ланус
 13 2 5 6 8 - 13 11

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 8 5 3 0 12 - 4 18
2.
Колон
 7 5 2 0 13 - 4 17
3.
Ривер Плейт
 7 5 1 1 14 - 4 16
4.
Велес Сарсфилд
 7 5 1 1 12 - 5 16
5.
Уракан
 7 5 1 1 11 - 4 16
6.
Банфилд
 7 4 2 1 9 - 3 14
7.
Тальерес Кордоба
 7 3 4 0 10 - 4 13
8.
Индепендьенте Авельянеда
 7 3 3 1 6 - 2 12
9.
Барракас Сентраль
 6 3 2 1 8 - 6 11
10.
Арсенал Саранди
 7 3 2 2 6 - 5 11
11.
Атлетико Тукуман
 7 3 2 2 4 - 4 11
12.
Химнасия Ла-Плата
 7 3 0 4 10 - 13 9
13.
Архентинос Хуниорс
 7 2 3 2 11 - 10 9
14.
Институто Кордоба
 6 1 3 2 4 - 4 6

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Платенсе
 7 4 3 0 6 - 2 15
2.
Бельграно
 7 4 2 1 15 - 10 14
3.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 4 1 2 8 - 7 13
4.
Годой Крус
 6 3 3 0 6 - 2 12
5.
Бока Хуниорс
 7 3 2 2 7 - 6 11
6.
Унион Санта-Фе
 7 2 5 0 4 - 2 11
7.
Расинг Авельянеда
 6 3 1 2 8 - 8 10
8.
Сармьенто
 7 2 4 1 4 - 2 10
9.
Дефенса и Хустисия
 7 2 3 2 8 - 8 9
10.
Эстудиантес Ла Плата
 6 2 2 2 5 - 6 8
11.
Ланус
 7 2 2 3 6 - 8 8
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 1 3 4 - 5 7
13.
Тигре
 7 1 4 2 3 - 5 7
14.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 0 5 1 6 - 9 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 8 3 5 0 7 - 3 14
2.
Индепендьенте Авельянеда
 7 3 2 2 9 - 9 11
3.
Уракан
 7 3 1 3 8 - 7 10
4.
Банфилд
 7 2 3 2 2 - 3 9
5.
Ривер Плейт
 7 2 2 3 10 - 12 8
6.
Атлетико Тукуман
 7 1 3 3 5 - 8 6
7.
Велес Сарсфилд
 7 1 3 3 5 - 9 6
8.
Химнасия Ла-Плата
 7 1 3 3 3 - 8 6
9.
Росарио Сентраль
 6 1 2 3 5 - 9 5
10.
Архентинос Хуниорс
 6 1 1 4 7 - 12 4
11.
Тальерес Кордоба
 7 1 1 5 5 - 11 4
12.
Колон
 7 1 0 6 6 - 13 3
13.
Арсенал Саранди
 7 0 2 5 4 - 10 2
14.
Барракас Сентраль
 7 0 2 5 1 - 14 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 7 2 5 0 10 - 7 11
2.
Годой Крус
 7 2 4 1 7 - 5 10
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 2 4 1 3 - 2 10
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 2 2 3 7 - 5 8
5.
Эстудиантес Ла Плата
 7 2 2 3 5 - 6 8
6.
Бельграно
 6 1 4 1 4 - 4 7
7.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 3 2 3 - 5 6
8.
Тигре
 7 2 0 5 5 - 8 6
9.
Сармьенто
 7 1 3 3 4 - 6 6
10.
Дефенса и Хустисия
 6 1 2 3 4 - 5 5
11.
Унион Санта-Фе
 7 1 2 4 6 - 11 5
12.
Платенсе
 7 1 2 4 7 - 14 5
13.
Бока Хуниорс
 6 1 1 4 8 - 9 4
14.
Ланус
 6 0 3 3 2 - 5 3
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Бельграно Lucas Passerini 9 (1)
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 9
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 7 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 6 (1)
Бока Хуниорс Мерентиель Мигель 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 6
Унион Санта-Фе Franco Calderon 1 6
Сармьенто Diego Calcaterra 7
Унион Санта-Фе Пас Николас 7
Ривер Плейт Перес Энцо 1 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 51'
      Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
    • 46'
      Брайан Мартинес уходит с поля. Santiago Toloza выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Г О О О О Л - Гарро Родриго бьет в цель!
    • 40'
      Марконе Иван получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Тальерес Кордоба 3:2 Индепендьенте Авельянеда онлайн

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