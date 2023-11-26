  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 14.
Ривер Плейт
0:0
Второй тайм: 65'
Институто Кордоба
0'
44' Желтая карточка
Lucas Rodriguez I
50' Желтая карточка
Damian Puebla
59' Желтая карточка
Matias Romero1
1
Армани
Франко
20
Каско
Милтон
14
Пирес
Леандро
17
Диас
Пауло
13
Диас
Энцо
Эрнан
26
Фернандес
Игнасио
22
Краневиттер
Матиас
10
Лансини
Мануэль
11
Де
ла
Крус
Николас
21
Барко
Эсекьель
25
Рондон
Саломон
28
Роффо
Мануэль
2
Juan
Franco
24
Exequiel
Parmisari
6
Fernando
Alarcon
15
Lucas
Rodriguez
I
32
Matias
Romero1
5
Roberto
Agustin
Bochi
19
Gaston
Lodico
7
Gregorio
Rodríguez
22
Damian
Puebla
9
Adrian
Martinez
Ривер Плейт
4-2-3-1
Институто Кордоба
4-4-2

История личных встреч

Ривер Плейт
Институто Кордоба

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛП
3:1
К
4:1
ПБ
1:0
НБ
0:0

Голы

Всего голов

8
0

Голов в среднем за матч

2.67
0

Среднее время на гол

33
0

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
0.67

Среднее время на гол

0
135

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

2
0.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

45
180

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борха Мигель 6 (1) 0.43
Рондон Саломон 5 0.36
Солари Пабло 4 0.29
Барко Эсекьель 2 0.14
Де ла Крус Николас 2 0.14
Мартинес Гонсало 1 0.07
Диас Пауло 1 0.07
Палавесино Агустин 1 0.07
Диас Энцо Эрнан 1 0.07
Фернандес Игнасио 0 0
Колидио Факундо 0 0
Симон Сантьяго 0 0
Перес Энцо 0 0
Институто Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Adrian Martinez 5 (1) 0.36
Jonas Acevedo 2 0.14
Lucas Albertengo 1 0.07
Nicolas Barrientos 1 0.07
Brahian Cuello 1 0.07
Gregorio Rodríguez 1 0.07
Gaston Lodico 0 0
Gabriel Maximiliano Graciani I 0 0
Jonathan Bay 0 0

Карточки

Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Энцо 5 1
Фернандес Игнасио 3 0
Диас Пауло 3 0
Альендро Родриго 3 0
Каско Милтон 2 0
Лансини Мануэль 2 0
Барко Эсекьель 2 0
Де ла Крус Николас 2 0
Диас Энцо Эрнан 2 0
Рондон Саломон 1 0
Фунес Мори 1 0
Пирес Леандро 1 0
Армани Франко 1 0
Краневиттер Матиас 1 0
Борха Мигель 1 0
Палавесино Агустин 1 0
Колидио Факундо 1 0
Эррера Марсело II 1 0
Симон Сантьяго 1 0
Институто Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Juan Franco 5 0
Fernando Alarcon 4 0
Adrian Martinez 4 0
Lucas Rodriguez I 4 0
Gaston Lodico 4 0
Jonathan Bay 2 0
Роффо Мануэль 2 0
Jonas Acevedo 2 0
Luciano Aued 1 0
Exequiel Parmisari 1 0
Gabriel Maximiliano Graciani I 1 0
Nicolas Barrientos 1 0
Sebastian Corda 1 0
Giuliano Cerato 1 0
Matias Romero1 1 0
Damian Puebla 1 0

Результаты матчей

Ривер Плейт
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Институто Кордоба
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

1
1
Ривер Плейт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Институто Кордоба
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

7
4
Ривер Плейт
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Институто Кордоба
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (4)
69% (9)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

8
5

Голы по времени матча

Забито

13
7
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
1
8%
1
14%
1-15
2
15%
3
43%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
2
29%
61-75
6
46%
1
14%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Забито

11
4
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 11
1
9%
1
25%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
1
25%
46-60
1
9%
1
25%
61-75
2
18%
1
25%
76-90

Пропущено

11
4
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
3
27%
1
25%
1-15
2
18%
1
25%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
2
50%
76-90

Забито

24
11
10 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
1 Не забивали 7
2
8%
2
18%
1-15
5
21%
3
27%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
4
17%
1
9%
46-60
2
8%
3
27%
61-75
8
33%
2
18%
76-90

Пропущено

16
7
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
3
19%
2
29%
1-15
3
19%
1
14%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
4
25%
1
14%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
2
13%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Ривер Плейт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:1 Ривер Плейт - Уракан 1:2 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 3:0
Колон - Ривер Плейт 2:2 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 1:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:2 Банфилд - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:0 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 3:1 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:0 Ривер Плейт - Барракас Сентраль 5:1 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:1 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:3 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ривер Плейт 0:0
Институто Кордоба
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:0 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0
Уракан - Институто Кордоба 1:3 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 1:1 Годой Крус - Институто Кордоба 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Колон 3:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Банфилд 0:1 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 0:0 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:1 Институто Кордоба - Уракан 0:2 Годой Крус - Институто Кордоба 4:2 Институто Кордоба - Ланус 2:1 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Тигре 0:1 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Бельграно 1:0

Результаты матчей

Ривер Плейт
Институто Кордоба

Точный счет

1:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
5
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:0
5 раз 38%
0:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Ривер Плейт
Институто Кордоба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
1
5
3
3
2.5
1
5
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
4
3
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
6
7
7
6
1.5
3
10
3
10
2.5
2
11
1
12
3.5
1
12
4.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 1:0 14 8 2 4 18 - 11 26
2.
Ривер Плейт
 0:0 14 7 3 4 24 - 16 24
3.
Банфилд
 14 6 5 3 11 - 6 23
4.
Росарио Сентраль
 2:1 14 6 5 3 17 - 13 23
5.
Индепендьенте Авельянеда
 0:2 14 6 5 3 13 - 10 23
6.
Велес Сарсфилд
 14 6 4 4 17 - 14 22
7.
Колон
 14 6 2 6 19 - 17 20
8.
Институто Кордоба
 0:0 14 4 8 2 11 - 7 20
9.
Тальерес Кордоба
 2:0 14 4 5 5 14 - 13 17
10.
Атлетико Тукуман
 0:1 14 4 5 5 9 - 11 17
11.
Химнасия Ла-Плата
 14 4 3 7 13 - 21 15
12.
Архентинос Хуниорс
 13 3 4 6 18 - 22 13
13.
Барракас Сентраль
 13 3 4 6 9 - 20 13
14.
Арсенал Саранди
 1:2 14 3 4 7 10 - 15 13

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 13 5 7 1 13 - 7 22
2.
Бельграно
 13 5 6 2 19 - 14 21
3.
Расинг Авельянеда
 13 5 6 2 18 - 15 21
4.
Платенсе
 14 5 5 4 13 - 16 20
5.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 5 4 4 11 - 12 19
6.
Эстудиантес Ла Плата
 13 4 4 5 10 - 12 16
7.
Сармьенто
 14 3 7 4 8 - 8 16
8.
Унион Санта-Фе
 14 3 7 4 10 - 13 16
9.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 4 3 6 11 - 10 15
10.
Бока Хуниорс
 13 4 3 6 15 - 15 15
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 13 2 9 2 9 - 11 15
12.
Дефенса и Хустисия
 13 3 5 5 12 - 13 14
13.
Тигре
 14 3 4 7 8 - 13 13
14.
Ланус
 13 2 5 6 8 - 13 11

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 2:1 8 5 3 0 12 - 4 18
2.
Колон
 7 5 2 0 13 - 4 17
3.
Ривер Плейт
 0:0 7 5 1 1 14 - 4 16
4.
Велес Сарсфилд
 7 5 1 1 12 - 5 16
5.
Уракан
 1:0 7 5 1 1 11 - 4 16
6.
Банфилд
 7 4 2 1 9 - 3 14
7.
Тальерес Кордоба
 2:0 7 3 4 0 9 - 2 13
8.
Индепендьенте Авельянеда
 0:2 7 3 3 1 6 - 2 12
9.
Барракас Сентраль
 6 3 2 1 8 - 6 11
10.
Арсенал Саранди
 1:2 7 3 2 2 6 - 5 11
11.
Атлетико Тукуман
 0:1 7 3 2 2 4 - 3 11
12.
Химнасия Ла-Плата
 7 3 0 4 10 - 13 9
13.
Архентинос Хуниорс
 7 2 3 2 11 - 10 9
14.
Институто Кордоба
 0:0 6 1 3 2 4 - 4 6

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Платенсе
 7 4 3 0 6 - 2 15
2.
Бельграно
 7 4 2 1 15 - 10 14
3.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 4 1 2 8 - 7 13
4.
Годой Крус
 6 3 3 0 6 - 2 12
5.
Бока Хуниорс
 7 3 2 2 7 - 6 11
6.
Унион Санта-Фе
 7 2 5 0 4 - 2 11
7.
Расинг Авельянеда
 6 3 1 2 8 - 8 10
8.
Сармьенто
 7 2 4 1 4 - 2 10
9.
Дефенса и Хустисия
 7 2 3 2 8 - 8 9
10.
Эстудиантес Ла Плата
 6 2 2 2 5 - 6 8
11.
Ланус
 7 2 2 3 6 - 8 8
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 1 3 4 - 5 7
13.
Тигре
 7 1 4 2 3 - 5 7
14.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 0 5 1 6 - 9 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 0:0 8 3 5 0 7 - 3 14
2.
Индепендьенте Авельянеда
 0:2 7 3 2 2 7 - 8 11
3.
Уракан
 1:0 7 3 1 3 7 - 7 10
4.
Банфилд
 7 2 3 2 2 - 3 9
5.
Ривер Плейт
 0:0 7 2 2 3 10 - 12 8
6.
Атлетико Тукуман
 0:1 7 1 3 3 5 - 8 6
7.
Велес Сарсфилд
 7 1 3 3 5 - 9 6
8.
Химнасия Ла-Плата
 7 1 3 3 3 - 8 6
9.
Росарио Сентраль
 2:1 6 1 2 3 5 - 9 5
10.
Архентинос Хуниорс
 6 1 1 4 7 - 12 4
11.
Тальерес Кордоба
 2:0 7 1 1 5 5 - 11 4
12.
Колон
 7 1 0 6 6 - 13 3
13.
Арсенал Саранди
 1:2 7 0 2 5 4 - 10 2
14.
Барракас Сентраль
 7 0 2 5 1 - 14 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 7 2 5 0 10 - 7 11
2.
Годой Крус
 7 2 4 1 7 - 5 10
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 2 4 1 3 - 2 10
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 2 2 3 7 - 5 8
5.
Эстудиантес Ла Плата
 7 2 2 3 5 - 6 8
6.
Бельграно
 6 1 4 1 4 - 4 7
7.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 3 2 3 - 5 6
8.
Тигре
 7 2 0 5 5 - 8 6
9.
Сармьенто
 7 1 3 3 4 - 6 6
10.
Дефенса и Хустисия
 6 1 2 3 4 - 5 5
11.
Унион Санта-Фе
 7 1 2 4 6 - 11 5
12.
Платенсе
 7 1 2 4 7 - 14 5
13.
Бока Хуниорс
 6 1 1 4 8 - 9 4
14.
Ланус
 6 0 3 3 2 - 5 3
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Бельграно Lucas Passerini 9 (1)
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 9
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 7 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 6 (1)
Бока Хуниорс Мерентиель Мигель 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 6
Унион Санта-Фе Franco Calderon 1 6
Сармьенто Diego Calcaterra 7
Унион Санта-Фе Пас Николас 7
Ривер Плейт Перес Энцо 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Лукас Родригес получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 69% завершится победой Институто Кордоба.
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Ривер Плейт
Ничья
Институто Кордоба
7.40
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