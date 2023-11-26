Тур: 14.
0:0
Второй тайм: 65'
0'
44' Желтая карточкаLucas Rodriguez I
50' Желтая карточкаDamian Puebla
59' Желтая карточкаMatias Romero1
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
20
Каско
Милтон
17
Диас
Пауло
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Солари ПаблоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Демичелис Мартин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Luciano AuedПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Dabove
История личных встреч
Ривер Плейт
Институто Кордоба
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
0
Голов в среднем за матч
2.67
0
Среднее время на гол
33
0
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
0.67
Среднее время на гол
0
135
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
2
0.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
45
180
Бомбардиры внутри турнира
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борха Мигель
|6 (1)
|0.43
|Рондон Саломон
|5
|0.36
|Солари Пабло
|4
|0.29
|Барко Эсекьель
|2
|0.14
|Де ла Крус Николас
|2
|0.14
|Мартинес Гонсало
|1
|0.07
|Диас Пауло
|1
|0.07
|Палавесино Агустин
|1
|0.07
|Диас Энцо Эрнан
|1
|0.07
|Фернандес Игнасио
|0
|0
|Колидио Факундо
|0
|0
|Симон Сантьяго
|0
|0
|Перес Энцо
|0
|0
Институто Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Adrian Martinez
|5 (1)
|0.36
|Jonas Acevedo
|2
|0.14
|Lucas Albertengo
|1
|0.07
|Nicolas Barrientos
|1
|0.07
|Brahian Cuello
|1
|0.07
|Gregorio Rodríguez
|1
|0.07
|Gaston Lodico
|0
|0
|Gabriel Maximiliano Graciani I
|0
|0
|Jonathan Bay
|0
|0
Карточки
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Энцо
|5
|1
|Фернандес Игнасио
|3
|0
|Диас Пауло
|3
|0
|Альендро Родриго
|3
|0
|Каско Милтон
|2
|0
|Лансини Мануэль
|2
|0
|Барко Эсекьель
|2
|0
|Де ла Крус Николас
|2
|0
|Диас Энцо Эрнан
|2
|0
|Рондон Саломон
|1
|0
|Фунес Мори
|1
|0
|Пирес Леандро
|1
|0
|Армани Франко
|1
|0
|Краневиттер Матиас
|1
|0
|Борха Мигель
|1
|0
|Палавесино Агустин
|1
|0
|Колидио Факундо
|1
|0
|Эррера Марсело II
|1
|0
|Симон Сантьяго
|1
|0
Институто Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Juan Franco
|5
|0
|Fernando Alarcon
|4
|0
|Adrian Martinez
|4
|0
|Lucas Rodriguez I
|4
|0
|Gaston Lodico
|4
|0
|Jonathan Bay
|2
|0
|Роффо Мануэль
|2
|0
|Jonas Acevedo
|2
|0
|Luciano Aued
|1
|0
|Exequiel Parmisari
|1
|0
|Gabriel Maximiliano Graciani I
|1
|0
|Nicolas Barrientos
|1
|0
|Sebastian Corda
|1
|0
|Giuliano Cerato
|1
|0
|Matias Romero1
|1
|0
|Damian Puebla
|1
|0
Результаты матчей
Ривер Плейт
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Институто Кордоба
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
1
1
Ривер Плейт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Институто Кордоба
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
7
4
Ривер Плейт
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Институто Кордоба
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (4)
69% (9)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
8
5
Голы по времени матча
Забито
13
7
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
1
8%
1
14%
1-15
2
15%
3
43%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
2
29%
61-75
6
46%
1
14%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Забито
11
4
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 11
1
9%
1
25%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
1
25%
46-60
1
9%
1
25%
61-75
2
18%
1
25%
76-90
Пропущено
11
4
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
3
27%
1
25%
1-15
2
18%
1
25%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
2
50%
76-90
Забито
24
11
10 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
1 Не забивали 7
2
8%
2
18%
1-15
5
21%
3
27%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
4
17%
1
9%
46-60
2
8%
3
27%
61-75
8
33%
2
18%
76-90
Пропущено
16
7
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
3
19%
2
29%
1-15
3
19%
1
14%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
4
25%
1
14%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
2
13%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Ривер Плейт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:1 Ривер Плейт - Уракан 1:2 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 3:0
Колон - Ривер Плейт 2:2 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 1:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:2 Банфилд - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:0 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 3:1 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:0 Ривер Плейт - Барракас Сентраль 5:1 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:1 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:3 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ривер Плейт 0:0
Институто Кордоба
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:0 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0
Уракан - Институто Кордоба 1:3 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 1:1 Годой Крус - Институто Кордоба 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Колон 3:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Банфилд 0:1 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 0:0 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:1 Институто Кордоба - Уракан 0:2 Годой Крус - Институто Кордоба 4:2 Институто Кордоба - Ланус 2:1 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Тигре 0:1 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Бельграно 1:0
Результаты матчей
Ривер Плейт
Институто Кордоба
Точный счет
1:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
5
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:0
5 раз 38%
0:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Ривер Плейт
Институто Кордоба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
15
33
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
43
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
67
76
310
310
211
112
112
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|14
|8
|2
|4
|18 - 11
|26
|2.
|0:0
|14
|7
|3
|4
|24 - 16
|24
|3.
|14
|6
|5
|3
|11 - 6
|23
|4.
|2:1
|14
|6
|5
|3
|17 - 13
|23
|5.
|0:2
|14
|6
|5
|3
|13 - 10
|23
|6.
|14
|6
|4
|4
|17 - 14
|22
|7.
|14
|6
|2
|6
|19 - 17
|20
|8.
|0:0
|14
|4
|8
|2
|11 - 7
|20
|9.
|2:0
|14
|4
|5
|5
|14 - 13
|17
|10.
|0:1
|14
|4
|5
|5
|9 - 11
|17
|11.
|14
|4
|3
|7
|13 - 21
|15
|12.
|13
|3
|4
|6
|18 - 22
|13
|13.
|13
|3
|4
|6
|9 - 20
|13
|14.
|1:2
|14
|3
|4
|7
|10 - 15
|13
Группа B
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|8
|5
|3
|0
|12 - 4
|18
|2.
|7
|5
|2
|0
|13 - 4
|17
|3.
|0:0
|7
|5
|1
|1
|14 - 4
|16
|4.
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|5.
|1:0
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|6.
|7
|4
|2
|1
|9 - 3
|14
|7.
|2:0
|7
|3
|4
|0
|9 - 2
|13
|8.
|0:2
|7
|3
|3
|1
|6 - 2
|12
|9.
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|10.
|1:2
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|11.
|0:1
|7
|3
|2
|2
|4 - 3
|11
|12.
|7
|3
|0
|4
|10 - 13
|9
|13.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|14.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|4 - 4
|6
Группа B
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|8
|3
|5
|0
|7 - 3
|14
|2.
|0:2
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|3.
|1:0
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|4.
|7
|2
|3
|2
|2 - 3
|9
|5.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|6.
|0:1
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|7.
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|8.
|7
|1
|3
|3
|3 - 8
|6
|9.
|2:1
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|10.
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|11.
|2:0
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|12.
|7
|1
|0
|6
|6 - 13
|3
|13.
|1:2
|7
|0
|2
|5
|4 - 10
|2
|14.
|7
|0
|2
|5
|1 - 14
|2
Группа B
- — Выход в плей-офф
|Бельграно
|Lucas Passerini
|9 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|9
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|7 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6 (1)
|Бока Хуниорс
|Мерентиель Мигель
|6 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 6
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|1 6
|Сармьенто
|Diego Calcaterra
|7
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|7
|Ривер Плейт
|Перес Энцо
|1 5