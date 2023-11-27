Стадион: Lumen Field.
0:0
Первый тайм: 8'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
23
Leo
Chu
16
Крепо
Максим
99
Буанга
Денис
10
Вела
Карлос
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Leo ChuПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
73 Варгас ОбедПолузащитник
-
19 Эбер АраужоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Cody Baker
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
- Основной состав
-
16 Крепо МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Буанга ДенисНападающий
-
10 Вела КарлосНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Лонг АаронЗащитник
- Защитник
-
19 Богуш МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Ордаз НатанНападающий
-
Главный тренер: Черандоло Стивен
История личных встреч
Сиэтл Саундерс
Лос-Анджелес
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
17 матчей
29.4%
23.5%
47.1%
5 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
23.5%
29.4%
47.1%
4 победы 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
1.56
0.88
Среднее время на гол
57
102
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
30
16
Голов в среднем за матч
1.76
0.94
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
51
95
Бомбардиры внутри турнира
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моррис Джордан
|13
|0.35
|Руснак Альберт
|7 (1)
|0.19
|Leo Chu
|5
|0.14
|Руидиас Рауль
|5
|0.14
|Ролдан Кристиан
|3
|0.08
|Эбер Араужо
|2
|0.05
|Гомес Еймар
|2
|0.05
|Лодейро Николас
|1 (1)
|0.03
|Рольдан Александер
|1
|0.03
|Монтеро Фреди
|1
|0.03
|Атенсио Джошуа
|1
|0.03
|Paul Rothrock
|1
|0.03
|Joao Paulo I
|0
|0
|Jackson Ragen
|0
|0
|Толо Нуху
|0
|0
|Reed Baker-Whiting
|0
|0
|Варгас Обед
|0
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буанга Денис
|23 (4)
|0.64
|Вела Карлос
|9 (3)
|0.25
|Холлингсхед Райан
|6
|0.17
|Тильман Тимоти
|4
|0.11
|Богуш Матеуш
|3 (1)
|0.08
|Бюк Стипе
|3
|0.08
|Опоку Квадво
|2
|0.06
|Оливера Кристиан
|2
|0.06
|Санчес Илье
|1
|0.03
|Сифуэнтес Хосе
|1
|0.03
|Гонсалес Марио
|1
|0.03
|Кьеллини Джорджо
|1
|0.03
|Мальдонадо Дениль
|1
|0.03
|Мурильо Хесус
|1
|0.03
|Крастев Филип
|1
|0.03
|Паласиос Диего
|0
|0
|Лонг Аарон
|0
|0
|Паленсия Серги
|0
|0
|Ордаз Натан
|0
|0
Карточки
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jackson Ragen
|9
|0
|Joao Paulo I
|7
|1
|Leo Chu
|6
|1
|Гомес Еймар
|7
|0
|Толо Нуху
|7
|0
|Лодейро Николас
|6
|0
|Руснак Альберт
|5
|0
|Рольдан Александер
|5
|0
|Атенсио Джошуа
|4
|0
|Cody Baker
|3
|0
|Ролдан Кристиан
|2
|0
|Руидиас Рауль
|1
|0
|Abdoulaye Cissoko
|1
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паласиос Диего
|10
|0
|Санчес Илье
|7
|0
|Тильман Тимоти
|6
|0
|Богуш Матеуш
|6
|0
|Акоста Келлин
|5
|0
|Холлингсхед Райан
|5
|0
|Мальдонадо Дениль
|5
|0
|Паленсия Серги
|4
|0
|Мурильо Хесус
|4
|0
|Сифуэнтес Хосе
|4
|0
|Лонг Аарон
|3
|0
|Буанга Денис
|3
|0
|Опоку Квадво
|1
|1
|Кьеллини Джорджо
|2
|0
|Оливера Кристиан
|2
|0
|Крисостомо Даниэль
|2
|0
|Дуэньяс Эрик
|2
|0
|Бюк Стипе
|2
|0
|Гонсалес Марио
|1
|0
|Вела Карлос
|1
|0
|Крепо Максим
|1
|0
Результаты матчей
Сиэтл Саундерс
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Лос-Анджелес
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
4
6
Сиэтл Саундерс
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Лос-Анджелес
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
12
8
Упущенные победы
21
37
Сиэтл Саундерс
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (13)
43% (16)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
41% (15)
22% (8)
Лос-Анджелес
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
19% (7)
39% (14)
42% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (7)
47% (17)
33% (12)
Сухие победы
12
4
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
14
12
Упущенные победы
25
43
Голы по времени матча
Забито
20
20
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 6
25 Не забивали 25
2
10%
2
10%
1-15
3
15%
4
20%
16-30
4
20%
3
15%
31-45
2
10%
4
20%
46-60
5
25%
4
20%
61-75
4
20%
3
15%
76-90
Пропущено
13
21
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
2
15%
2
10%
1-15
0
0%
5
24%
16-30
4
31%
2
10%
31-45
3
23%
4
19%
46-60
3
23%
3
14%
61-75
1
8%
5
24%
76-90
Забито
24
40
8 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 11
24 Не забивали 21
1
4%
6
15%
1-15
4
17%
6
15%
16-30
3
13%
8
20%
31-45
9
38%
3
8%
46-60
2
8%
7
18%
61-75
5
21%
10
25%
76-90
Пропущено
23
20
10 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
4
17%
3
15%
1-15
4
17%
6
30%
16-30
2
9%
1
5%
31-45
1
4%
4
20%
46-60
6
26%
4
20%
61-75
6
26%
2
10%
76-90
Забито
44
60
17 В 1-м тайме 29
27 Во 2-м тайме 31
18 Забивали первыми 17
12 Не забивали 10
3
7%
8
13%
1-15
7
16%
10
17%
16-30
7
16%
11
18%
31-45
11
25%
7
12%
46-60
7
16%
11
18%
61-75
9
20%
13
22%
76-90
Пропущено
36
41
16 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 24
6
17%
5
12%
1-15
4
11%
11
27%
16-30
6
17%
3
7%
31-45
4
11%
8
20%
46-60
9
25%
7
17%
61-75
7
19%
7
17%
76-90
Результаты последних матчей
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Даллас - Сиэтл Саундерс 3:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 2:0 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 0:2
Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 0:0 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 2:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:2 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Атланта Юнайтед 0:2 Монтеррей - Сиэтл Саундерс 4:2 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 3:0 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:3 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0 Сиэтл Саундерс - Орландо Сити 0:0
Лос-Анджелес
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 5:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:1 Остин - Лос-Анджелес 2:4
Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 5:1 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 0:1 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 0:0 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Интер Майами 1:3 Шарлотт - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Лос-Анджелес - Монтеррей 2:3 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 4:0 Лос-Анджелес - Хуарес 7:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Сент-Луис Сити 3:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1
Результаты матчей
Сиэтл Саундерс
Лос-Анджелес
Точный счет
0:0
4 раза 21%
1:0
4 раза 21%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 37%
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
4 раза 22%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
3 раза 17%
5
2 раза 11%
Точный счет
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 33%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
3
2 раза 11%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
6 раз 16%
1:0
6 раз 16%
1:2
5 раз 14%
2:0
4 раза 11%
1:1
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
4:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 32%
1
12 раз 32%
2
8 раз 22%
3
3 раза 8%
4
2 раза 5%
1
11 раз 31%
0
10 раз 28%
3
5 раз 14%
2
4 раза 11%
4
4 раза 11%
5
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Сиэтл Саундерс
Лос-Анджелес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
153
613
117
217
810
118
513
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
117
711
414
315
315
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2512
Больше Меньше
2610
1324
1521
532
1125
235
630
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|23 (6)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|20 (7)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|19 (2)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|18 (12)
|Ванкувер Уайткэпс
|Уайт Брайан
|16 (4)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 13
|Реал Солт-Лейк
|Вера Брайан
|13
|Хьюстон Динамо
|Эскобар Франко
|12
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|12
|Хьюстон Динамо
|Карраскилья Адальберто
|12