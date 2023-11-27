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  4. МЛС 2023
Стадион: .
Сиэтл Саундерс
0:0
Первый тайм: 8'
Лос-Анджелес
0'
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сиэтл Саундерс
Ничья
Лос-Анджелес
2.60
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
24
Фрай
Стефан
16
Рольдан
Александер
28
Гомес
Еймар
25
Jackson
Ragen
5
Толо
Нуху
6
Joao
Paulo
I
84
Атенсио
Джошуа
7
Ролдан
Кристиан
11
Руснак
Альберт
23
Leo
Chu
13
Моррис
Джордан
16
Крепо
Максим
24
Холлингсхед
Райан
3
Мурильо
Хесус
14
Кьеллини
Джорджо
12
Паласиос
Диего
11
Тильман
Тимоти
6
Санчес
Илье
23
Акоста
Келлин
25
Оливера
Кристиан
99
Буанга
Денис
10
Вела
Карлос
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1
Лос-Анджелес
4-3-3

История личных встреч

Сиэтл Саундерс
Лос-Анджелес

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

17 матчей

29.4%
23.5%
47.1%
5 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

23.5%
29.4%
47.1%
4 победы 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

М
1:0
М
0:0
М
2:1
М
1:1
М
3:0
М
2:0
М
1:1
М
3:1
М
3:1
М
3:0
М
3:1
ЧМ
1:4
М
1:3
М
1:1
М
4:1
М
1:0
М
0:1

Голы

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

1.56
0.88

Среднее время на гол

57
102

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

30
16

Голов в среднем за матч

1.76
0.94

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

51
95

Бомбардиры внутри турнира

Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Джордан 13 0.35
Руснак Альберт 7 (1) 0.19
Leo Chu 5 0.14
Руидиас Рауль 5 0.14
Ролдан Кристиан 3 0.08
Эбер Араужо 2 0.05
Гомес Еймар 2 0.05
Лодейро Николас 1 (1) 0.03
Рольдан Александер 1 0.03
Монтеро Фреди 1 0.03
Атенсио Джошуа 1 0.03
Paul Rothrock 1 0.03
Joao Paulo I 0 0
Jackson Ragen 0 0
Толо Нуху 0 0
Reed Baker-Whiting 0 0
Варгас Обед 0 0
Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буанга Денис 23 (4) 0.64
Вела Карлос 9 (3) 0.25
Холлингсхед Райан 6 0.17
Тильман Тимоти 4 0.11
Богуш Матеуш 3 (1) 0.08
Бюк Стипе 3 0.08
Опоку Квадво 2 0.06
Оливера Кристиан 2 0.06
Санчес Илье 1 0.03
Сифуэнтес Хосе 1 0.03
Гонсалес Марио 1 0.03
Кьеллини Джорджо 1 0.03
Мальдонадо Дениль 1 0.03
Мурильо Хесус 1 0.03
Крастев Филип 1 0.03
Паласиос Диего 0 0
Лонг Аарон 0 0
Паленсия Серги 0 0
Ордаз Натан 0 0

Карточки

Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jackson Ragen 9 0
Joao Paulo I 7 1
Leo Chu 6 1
Гомес Еймар 7 0
Толо Нуху 7 0
Лодейро Николас 6 0
Руснак Альберт 5 0
Рольдан Александер 5 0
Атенсио Джошуа 4 0
Cody Baker 3 0
Ролдан Кристиан 2 0
Руидиас Рауль 1 0
Abdoulaye Cissoko 1 0
Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паласиос Диего 10 0
Санчес Илье 7 0
Тильман Тимоти 6 0
Богуш Матеуш 6 0
Акоста Келлин 5 0
Холлингсхед Райан 5 0
Мальдонадо Дениль 5 0
Паленсия Серги 4 0
Мурильо Хесус 4 0
Сифуэнтес Хосе 4 0
Лонг Аарон 3 0
Буанга Денис 3 0
Опоку Квадво 1 1
Кьеллини Джорджо 2 0
Оливера Кристиан 2 0
Крисостомо Даниэль 2 0
Дуэньяс Эрик 2 0
Бюк Стипе 2 0
Гонсалес Марио 1 0
Вела Карлос 1 0
Крепо Максим 1 0

Результаты матчей

Сиэтл Саундерс
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Лос-Анджелес
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

4
6
Сиэтл Саундерс
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Лос-Анджелес
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

12
8

Упущенные победы

21
37
Сиэтл Саундерс
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (13)
43% (16)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
41% (15)
22% (8)
Лос-Анджелес
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
19% (7)
39% (14)
42% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (7)
47% (17)
33% (12)

Сухие победы

12
4

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

14
12

Упущенные победы

25
43

Голы по времени матча

Забито

20
20
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 6
25 Не забивали 25
2
10%
2
10%
1-15
3
15%
4
20%
16-30
4
20%
3
15%
31-45
2
10%
4
20%
46-60
5
25%
4
20%
61-75
4
20%
3
15%
76-90

Пропущено

13
21
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
2
15%
2
10%
1-15
0
0%
5
24%
16-30
4
31%
2
10%
31-45
3
23%
4
19%
46-60
3
23%
3
14%
61-75
1
8%
5
24%
76-90

Забито

24
40
8 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 11
24 Не забивали 21
1
4%
6
15%
1-15
4
17%
6
15%
16-30
3
13%
8
20%
31-45
9
38%
3
8%
46-60
2
8%
7
18%
61-75
5
21%
10
25%
76-90

Пропущено

23
20
10 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
4
17%
3
15%
1-15
4
17%
6
30%
16-30
2
9%
1
5%
31-45
1
4%
4
20%
46-60
6
26%
4
20%
61-75
6
26%
2
10%
76-90

Забито

44
60
17 В 1-м тайме 29
27 Во 2-м тайме 31
18 Забивали первыми 17
12 Не забивали 10
3
7%
8
13%
1-15
7
16%
10
17%
16-30
7
16%
11
18%
31-45
11
25%
7
12%
46-60
7
16%
11
18%
61-75
9
20%
13
22%
76-90

Пропущено

36
41
16 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 24
6
17%
5
12%
1-15
4
11%
11
27%
16-30
6
17%
3
7%
31-45
4
11%
8
20%
46-60
9
25%
7
17%
61-75
7
19%
7
17%
76-90

Результаты последних матчей

Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Даллас - Сиэтл Саундерс 3:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 2:0 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 0:2
Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 0:0 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 2:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:2 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Атланта Юнайтед 0:2 Монтеррей - Сиэтл Саундерс 4:2 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 3:0 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:3 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0 Сиэтл Саундерс - Орландо Сити 0:0
Лос-Анджелес
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 5:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:1 Остин - Лос-Анджелес 2:4
Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 5:1 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 0:1 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 0:0 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Интер Майами 1:3 Шарлотт - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Лос-Анджелес - Монтеррей 2:3 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 4:0 Лос-Анджелес - Хуарес 7:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Сент-Луис Сити 3:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1

Результаты матчей

Сиэтл Саундерс
Лос-Анджелес

Точный счет

0:0
4 раза 21%
1:0
4 раза 21%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 37%
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
4 раза 22%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
3 раза 17%
5
2 раза 11%

Точный счет

1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 33%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
3
2 раза 11%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
6 раз 16%
1:0
6 раз 16%
1:2
5 раз 14%
2:0
4 раза 11%
1:1
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
4:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 32%
1
12 раз 32%
2
8 раз 22%
3
3 раза 8%
4
2 раза 5%
1
11 раз 31%
0
10 раз 28%
3
5 раз 14%
2
4 раза 11%
4
4 раза 11%
5
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Сиэтл Саундерс
Лос-Анджелес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
15
3
6
13
1.5
11
7
2
17
2.5
8
10
1
18
3.5
5
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
11
7
7
11
1.5
4
14
3
15
2.5
3
15
1
17
3.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
12
0.5
Больше Меньше
26
10
13
24
1.5
15
21
5
32
2.5
11
25
2
35
3.5
6
30

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 23 (6)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 20 (7)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 19 (2)
Цинциннати Акоста Лусиано 18 (12)
Ванкувер Уайткэпс Уайт Брайан 16 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 13
Реал Солт-Лейк Вера Брайан 13
Хьюстон Динамо Эскобар Франко 12
Сент-Луис Сити Паркер Тим 12
Хьюстон Динамо Карраскилья Адальберто 12
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
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