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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Ковач Иштван
Германнштадт
0:0
Первый тайм: 13'
Политехника Яссы
0'

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Германнштадт
Ничья
Политехника Яссы
3.65
4.00
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5.40
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Все Коэффициенты
25
Кабуз
Каталин
17
Бутян
Михай
5
Бейян
Флориан
4
Стойка
Йонуц
51
Ороиан
Александру
96
Балауре
Сильвиу
14
Sota
Mino
8
Альхассан
Баба
97
Alexandru
Daniel
Jipa
10
Янку
Габриэль
30
Паращив
Даниэль
1
Лунг
Силвиу
2
Мартак
Мариус
6
Илие
Флорин
32
Катанец
Матия
27
Rares
Ispas
7
Чобану
Андрей
37
Бордеяну
Михай
24
Julian
Marchioni
18
Stefan
Stefanovici
21
Luis
Phelipe
17
Харрисон
Шейон
Германнштадт
Политехника Яссы

История личных встреч

Германнштадт
Политехника Яссы

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

12 матчей

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
2 победы 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

С
1:3
ЛI
2:1
Л1ГБ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
Л1ГБ
2:2
Л1ГБ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
Л1ГБ
1:1
Л1ГБ
0:1
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.17
1.33

Среднее время на гол

77
67

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

0.83
0.83

Среднее время на гол

108
108

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

1
1.08

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

90
83

Бомбардиры внутри турнира

Германнштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паращив Даниэль 6 (2) 0.35
Балауре Сильвиу 5 0.29
Янку Габриэль 2 0.12
Альхассан Баба 2 0.12
Негуц Кристиан 1 0.06
Ороиан Александру 1 0.06
Petru Dragos 1 0.06
Alexandru Daniel Jipa 1 0.06
Гэман Валеричэ 1 0.06
Бейян Флориан 1 0.06
Петреску Петришор 1 0.06
Sota Mino 1 0.06
Политехника Яссы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alin Roman II 4 0.24
Luis Phelipe 3 0.18
Харрисон Шейон 3 0.18
Julian Marchioni 2 0.12
Andrei Gheorghita 2 0.12
Carlos Jatoba 1 0.06
Катанец Матия 1 0.06
Войтуш Якуб 1 0.06
Буш Сержиу 1 0.06
Васвари Габриэл 1 0.06
Rares Ispas 0 0
Мартак Мариус 0 0
Бордеяну Михай 0 0

Карточки

Германнштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sota Mino 4 1
Балауре Сильвиу 3 0
Негуц Кристиан 3 0
Ороиан Александру 3 0
Альхассан Баба 3 0
Petru Dragos 3 0
Бейян Флориан 2 0
Ciprian Biceanu 2 0
Marius Constantin Maldarasanu 1 0
Янку Габриэль 1 0
Летица Карло 1 0
Опрут Рауль 1 0
Кабуз Каталин 1 0
Стойка Йонуц 1 0
Медина Паоло 1 0
Паращив Даниэль 1 0
Политехника Яссы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Luis Phelipe 5 0
Leontin Grozavu 3 1
Мартак Мариус 4 0
Alin Roman II 2 1
Самайоа Николас 2 1
Бордеяну Михай 3 0
Ион Роберт 1 1
Войтуш Якуб 2 0
Лунг Силвиу 2 0
Илие Флорин 2 0
Julian Marchioni 2 0
Carlos Jatoba 2 0
Stefan Stefanovici 2 0
Andrei Gheorghita 2 0
Ionut Ailenei 2 0
Катанец Матия 1 0
Васвари Габриэл 1 0
Catalin Hlistei 1 0
Иту Кэтэлин 1 0

Результаты матчей

Германнштадт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Политехника Яссы
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

5
3
Германнштадт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Политехника Яссы
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
7

Упущенные победы

8
7
Германнштадт
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Политехника Яссы
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
9

Упущенные победы

13
10

Голы по времени матча

Забито

15
10
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
2
13%
2
20%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
1
7%
3
30%
31-45
6
40%
2
20%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
2
20%
76-90

Пропущено

8
10
6 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
13%
2
20%
1-15
1
13%
3
30%
16-30
4
50%
2
20%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
9
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
1
13%
2
22%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
3
38%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

9
13
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
4
44%
1
8%
16-30
1
11%
2
15%
31-45
1
11%
2
15%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
1
11%
6
46%
76-90

Забито

23
19
7 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 9
4 Не забивали 4
3
13%
4
21%
1-15
2
9%
2
11%
16-30
2
9%
5
26%
31-45
9
39%
3
16%
46-60
2
9%
3
16%
61-75
5
22%
2
11%
76-90

Пропущено

17
23
11 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
1
6%
3
13%
1-15
5
29%
29%
4
17%
16-30
5
29%
29%
4
17%
31-45
3
18%
4
17%
46-60
2
12%
2
9%
61-75
1
6%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Германнштадт
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Фарул Констанца - Германнштадт 1:1 Германнштадт - ЧФР Клуж 1:0 Прогресул Печица - Германнштадт 0:6 Оцелул Галац - Германнштадт 1:1
Германнштадт - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Рапид Бухарест 1:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 Германнштадт - ФКСБ 2:2 Германнштадт - Волунтари 3:1 Ботошани - Германнштадт 2:2 Германнштадт - Университатя Клуж 2:2 Сепси - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 3:2 Университатя Крайова - Германнштадт 1:0 Германнштадт - УТА Арад 2:1 Политехника Яссы - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Фарул Констанца 0:1 Шкупи - Германнштадт 1:0
Политехника Яссы
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Политехника Яссы - ЧФР Клуж 3:3 Политехника Яссы - Оцелул Галац 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - У Крайова 1948 1:1
Политехника Яссы - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Политехника Яссы 3:2 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Политехника Яссы 1:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:1 Университатя Клуж - Политехника Яссы 0:2 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Университатя Крайова 1:4 УТА Арад - Политехника Яссы 1:0 Фарул Констанца - Политехника Яссы 1:3 Политехника Яссы - Германнштадт 1:3 ЧФР Клуж - Политехника Яссы 2:0 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 4:1 Униря Деж - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - Стяуа Бухарест 5:1 Глория Бузау - Политехника Яссы 1:1

Результаты матчей

Германнштадт
Политехника Яссы

Точный счет

2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
4 раза 50%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
5 раз 31%
2:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Германнштадт
Политехника Яссы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
1
5
3
1.5
1
7
2
6
2.5
1
7
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
2
6
1.5
4
4
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
12
4
7
9
1.5
5
11
3
13
2.5
2
14
1
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 16 10 4 2 30 - 16 34
2.
ЧФР Клуж
 16 9 4 3 31 - 17 31
3.
Рапид Бухарест
 16 8 6 2 31 - 17 30
4.
Университатя Крайова
 16 7 5 4 22 - 16 26
5.
Германнштадт
 0:0 17 5 10 2 24 - 16 25
6.
Фарул Констанца
 16 6 4 6 22 - 24 22
7.
Петролул Плоешти
 16 4 10 2 19 - 16 22
8.
Сепси
 16 5 5 6 18 - 18 20
9.
Университатя Клуж
 16 4 8 4 22 - 23 20
10.
Оцелул Галац
 16 3 11 2 16 - 14 20
11.
Политехника Яссы
 0:0 17 4 7 6 19 - 23 19
12.
УТА Арад
 16 4 6 6 19 - 25 18
13.
Волунтари
 16 4 5 7 20 - 29 17
14.
У Крайова 1948
 16 4 3 9 25 - 30 15
15.
Динамо Бухарест
 16 2 4 10 9 - 27 10
16.
Ботошани
 16 0 8 8 17 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 8 6 2 0 15 - 3 20
2.
Рапид Бухарест
 8 5 2 1 17 - 8 17
3.
Университатя Крайова
 8 5 2 1 14 - 6 17
4.
ФКСБ
 8 5 2 1 13 - 7 17
5.
Германнштадт
 0:0 9 4 4 1 15 - 8 16
6.
Сепси
 8 3 4 1 11 - 9 13
7.
Фарул Констанца
 9 3 4 2 14 - 11 13
8.
УТА Арад
 8 3 2 3 10 - 12 11
9.
Петролул Плоешти
 8 2 5 1 12 - 12 11
10.
Оцелул Галац
 8 1 5 2 6 - 8 8
11.
Политехника Яссы
 0:0 8 1 5 2 9 - 13 8
12.
Волунтари
 7 2 1 4 8 - 13 7
13.
У Крайова 1948
 8 2 1 5 17 - 19 7
14.
Университатя Клуж
 8 1 3 4 7 - 13 6
15.
Динамо Бухарест
 8 1 3 4 3 - 10 6
16.
Ботошани
 8 0 5 3 8 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 8 5 2 1 17 - 9 17
2.
Университатя Клуж
 8 3 5 0 15 - 10 14
3.
Рапид Бухарест
 8 3 4 1 14 - 9 13
4.
Оцелул Галац
 8 2 6 0 10 - 6 12
5.
ЧФР Клуж
 8 3 2 3 16 - 14 11
6.
Петролул Плоешти
 8 2 5 1 7 - 4 11
7.
Политехника Яссы
 0:0 9 3 2 4 10 - 10 11
8.
Волунтари
 9 2 4 3 12 - 16 10
9.
Фарул Констанца
 7 3 0 4 8 - 13 9
10.
Университатя Крайова
 8 2 3 3 8 - 10 9
11.
Германнштадт
 0:0 8 1 6 1 9 - 8 9
12.
У Крайова 1948
 8 2 2 4 8 - 11 8
13.
Сепси
 8 2 1 5 7 - 9 7
14.
УТА Арад
 8 1 4 3 9 - 13 7
15.
Динамо Бухарест
 8 1 1 6 6 - 17 4
16.
Ботошани
 8 0 3 5 9 - 20 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 9 (3)
Университатя Клуж Нистор Дан 8 (6)
ФКСБ Олару Дариус 7 (2)
Оцелул Галац Alexandru Pop 7 (1)
ЧФР Клуж Отеле Филип 6 (4)
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Топ нарушителей
Ботошани Пий Джуниор 1 6
Волунтари Матрикарди Патрисио 1 5
ФКСБ Пантя Александру 1 5
Сепси Ниняй Бранислав 6
Университатя Крайова Банку Никусор 6
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