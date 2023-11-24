Неудачный пенальти! - Petrisor Petrescu подходит к мячу, чтобы выполнить пенальти, но ему не удается хорошо пробить.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Petrisor Petrescu из команды Германнштадт исполняет угловой.

89' Оооо... вот это был удар! Рубен Фонсека должен был забить с этой позиции.

89' Хорошую попытку сделал Рубен Фонсека. Удар в створ, но вратарь начеку

89' Petrisor Petrescu из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

88' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Рубен Фонсека из команды Германнштадт в офсайде

85' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Тактическая замена. Паращив Даниэль уходит с поля и его заменяет Рубен Фонсека

84' Ciprian Biceanu не смог попасть в створ ударом издали

83' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

82' Удар от ворот произведет Германнштадт

81' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Ionut Stoica ослабляет давление, выбив мяч.

79' Sota Mino выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Alin Roman не смог попасть в створ ударом издали

73' Petrisor Petrescu из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

72' Катанец Матия выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Тактическая замена. Балауре Сильвиу уходит с поля и его заменяет Petrisor Petrescu

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Ionut Stoica из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

67' Cristian Negut из команды Германнштадт в офсайде

67' Илие Флорин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Ороиан Александру не смог попасть в створ ударом издали

65' Sota Mino выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Лунг Силвиу взял и забрал мяч на выходе

63' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

63' Luis Phelipe выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Матч возобновлен

60' Luis Phelipe на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Тактическая замена. Янку Габриэль уходит с поля и его заменяет Cristian Negut

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Судья подбегает и показывает Альхассан Баба из команды Германнштадт отложенную желтую карточку за фол.

58' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Судья свистит. Буш Сержиу атаковал сзади соперника. Это Ionut Stoica заработал своей команде штрафной

56' Удар от ворот произведет Германнштадт

55' Матч возобновлен

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Матч возобновлен

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Альхассан Баба не смог попасть в створ ударом издали

50' Stefan Stefanovici навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Catalin Cabuz делает важнейший сейв!

49' Оооо... вот это был удар! Буш Сержиу должен был забить с этой позиции.

49' Хорошую попытку сделал Буш Сержиу . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Luis Phelipe создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Катанец Матия выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Alexandru Daniel Jipa выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника