Тур: 17. Стадион: Stadionul Municipal, Sibiu. Главный судья: Ковач Иштван
0:0
Конец матча
0'
32' Желтая карточкаJulian Marchioni
37' Желтая карточкаБейян Флориан
59' Желтая карточкаАльхассан Баба
0:0
90' Не забитый пенальтиПетреску Петришор
90' Желтая карточкаЛунг Силвиу
90'+7
Ход матча
32'
37'
59'
90'
90'
Владение мячом
17
Бутян
Михай
14
Sota
Mino
27
Rares
Ispas
21
Luis
Phelipe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Бутян МихайЗащитник
- Полузащитник
-
14 Sota MinoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Vlad Mutiu
-
-
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Rares IspasЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Luis PhelipeПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
23 Ион РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Грозаву Леонтин
История личных встреч
Германнштадт
Политехника Яссы
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
12 матчей
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
2 победы 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1.17
1.33
Среднее время на гол
77
67
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
0.83
0.83
Среднее время на гол
108
108
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
1
1.08
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
90
83
Бомбардиры внутри турнира
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паращив Даниэль
|6 (2)
|0.35
|Балауре Сильвиу
|5
|0.29
|Янку Габриэль
|2
|0.12
|Альхассан Баба
|2
|0.12
|Негуц Кристиан
|1
|0.06
|Ороиан Александру
|1
|0.06
|Petru Dragos
|1
|0.06
|Alexandru Daniel Jipa
|1
|0.06
|Гэман Валеричэ
|1
|0.06
|Бейян Флориан
|1
|0.06
|Петреску Петришор
|1
|0.06
|Sota Mino
|1
|0.06
Политехника Яссы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alin Roman II
|4
|0.24
|Luis Phelipe
|3
|0.18
|Харрисон Шейон
|3
|0.18
|Julian Marchioni
|2
|0.12
|Andrei Gheorghita
|2
|0.12
|Carlos Jatoba
|1
|0.06
|Катанец Матия
|1
|0.06
|Войтуш Якуб
|1
|0.06
|Буш Сержиу
|1
|0.06
|Васвари Габриэл
|1
|0.06
|Rares Ispas
|0
|0
|Мартак Мариус
|0
|0
|Бордеяну Михай
|0
|0
Карточки
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sota Mino
|4
|1
|Альхассан Баба
|4
|0
|Бейян Флориан
|3
|0
|Балауре Сильвиу
|3
|0
|Негуц Кристиан
|3
|0
|Ороиан Александру
|3
|0
|Petru Dragos
|3
|0
|Ciprian Biceanu
|2
|0
|Marius Constantin Maldarasanu
|1
|0
|Янку Габриэль
|1
|0
|Летица Карло
|1
|0
|Опрут Рауль
|1
|0
|Кабуз Каталин
|1
|0
|Стойка Йонуц
|1
|0
|Медина Паоло
|1
|0
|Паращив Даниэль
|1
|0
Политехника Яссы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Luis Phelipe
|5
|0
|Leontin Grozavu
|3
|1
|Мартак Мариус
|4
|0
|Alin Roman II
|2
|1
|Самайоа Николас
|2
|1
|Julian Marchioni
|3
|0
|Бордеяну Михай
|3
|0
|Ион Роберт
|1
|1
|Войтуш Якуб
|2
|0
|Лунг Силвиу
|2
|0
|Илие Флорин
|2
|0
|Carlos Jatoba
|2
|0
|Stefan Stefanovici
|2
|0
|Andrei Gheorghita
|2
|0
|Ionut Ailenei
|2
|0
|Катанец Матия
|1
|0
|Васвари Габриэл
|1
|0
|Catalin Hlistei
|1
|0
|Иту Кэтэлин
|1
|0
Результаты матчей
Германнштадт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Политехника Яссы
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
5
3
Германнштадт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Политехника Яссы
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
7
Упущенные победы
8
7
Германнштадт
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Политехника Яссы
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
9
Упущенные победы
13
10
Голы по времени матча
Забито
15
10
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
2
13%
2
20%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
1
7%
3
30%
31-45
6
40%
2
20%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
2
20%
76-90
Пропущено
8
10
6 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
13%
2
20%
1-15
1
13%
3
30%
16-30
4
50%
2
20%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
9
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
1
13%
2
22%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
3
38%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
9
13
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
4
44%
1
8%
16-30
1
11%
2
15%
31-45
1
11%
2
15%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
1
11%
6
46%
76-90
Забито
23
19
7 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 9
4 Не забивали 4
3
13%
4
21%
1-15
2
9%
2
11%
16-30
2
9%
5
26%
31-45
9
39%
3
16%
46-60
2
9%
3
16%
61-75
5
22%
2
11%
76-90
Пропущено
17
23
11 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
1
6%
3
13%
1-15
5
29%
29%
4
17%
16-30
5
29%
29%
4
17%
31-45
3
18%
4
17%
46-60
2
12%
2
9%
61-75
1
6%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Германнштадт
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Фарул Констанца - Германнштадт 1:1 Германнштадт - ЧФР Клуж 1:0 Прогресул Печица - Германнштадт 0:6 Оцелул Галац - Германнштадт 1:1
Германнштадт - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Рапид Бухарест 1:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 Германнштадт - ФКСБ 2:2 Германнштадт - Волунтари 3:1 Ботошани - Германнштадт 2:2 Германнштадт - Университатя Клуж 2:2 Сепси - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 3:2 Университатя Крайова - Германнштадт 1:0 Германнштадт - УТА Арад 2:1 Политехника Яссы - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Фарул Констанца 0:1 Шкупи - Германнштадт 1:0
Политехника Яссы
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Политехника Яссы - ЧФР Клуж 3:3 Политехника Яссы - Оцелул Галац 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - У Крайова 1948 1:1
Политехника Яссы - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Политехника Яссы 3:2 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Политехника Яссы 1:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:1 Университатя Клуж - Политехника Яссы 0:2 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Университатя Крайова 1:4 УТА Арад - Политехника Яссы 1:0 Фарул Констанца - Политехника Яссы 1:3 Политехника Яссы - Германнштадт 1:3 ЧФР Клуж - Политехника Яссы 2:0 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 4:1 Униря Деж - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - Стяуа Бухарест 5:1 Глория Бузау - Политехника Яссы 1:1
Результаты матчей
Германнштадт
Политехника Яссы
Точный счет
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
4 раза 50%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
5 раз 31%
2:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Германнштадт
Политехника Яссы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
71
53
17
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
26
44
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
124
79
511
313
214
115
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (3)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|8 (6)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|7 (2)
|Оцелул Галац
|Alexandru Pop
|7 (1)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|6 (4)
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 6
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 5
|ФКСБ
|Пантя Александру
|1 5
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|6
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|6