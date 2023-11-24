Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

42' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Seniko Doua выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Удар от ворот произведет Ботошани

42' Папп Пол не смог попасть в створ ударом издали

41' Оооо... вот это был удар! Иличич Мирослав должен был забить с этой позиции.

41' Хорошую попытку сделал Иличич Мирослав . Удар в створ, но вратарь начеку

41' Kablan N'Goma создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

38' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

38' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Ботошани

37' Бензар Ромарио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

36' Удар от ворот произведет Ботошани

36' Жаир не смог попасть в створ ударом издали

34' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

32' НЕТ КАРТОЧКИ! - После просмотра ситуации, судья изменил решение по карточке, которую ранее получил Мутомбо Габриэль из команды Ботошани

32' После проверки VAR рефери поменял решение - Петролул Плоешти не будет бить пенальти!

30' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Петролул Плоешти

29' Хорошую попытку сделал Грозав Георге-Теодор . Удар в створ, но вратарь начеку

29' Папп Пол создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Удар от ворот произведет Ботошани

28' Seniko Doua не смог попасть в створ ударом издали

28' Тичу Валентин Константин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Kablan N'Goma создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Удар от ворот произведет Ботошани

24' Seniko Doua создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Матч возобновлен

20' Муси Александру Мариан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Хорошую попытку сделал Муси Александру Мариан . Удар в створ, но вратарь начеку

19' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Gabriel Eugen David оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Andrei Dragu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Тичу Валентин Константин бьет со штрафного в створ, но Razvan Ducan держит все под контролем

9' Зима Лукаш взял и забрал мяч на выходе

7' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Муси Александру Мариан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Сэто Такаюки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Петро Чарльз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Ботошани начинает с центра поля