Тур: 17. Стадион: Илие Оана. Главный судья: Flueran Nicusor
0:0
Перерыв
0'
45' Желтая карточкаПатаке Андрей
Ход матча
29'
29'
45'
Владение мячом
38
Зима
Лукаш
4
Папп
Пол
11
Сэто
Такаюки
71
Seniko
Doua
8
Жаир
68
Дукан
Рэзван
23
Andrei
Dragu
28
Петро
Чарльз
- Основной состав
-
38 Зима ЛукашВратарь
-
4 Папп ПолЗащитник
-
11 Сэто ТакаюкиЗащитник
- Защитник
-
71 Seniko DouaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ЖаирПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Эшану МихайВратарь
-
22 Раду ДенисЗащитник
-
10 Роман МихайНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
93 Zoran Mitrov
-
-
Главный тренер: Florin Pirvu
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
68 Дукан РэзванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Andrei DraguЗащитник
-
28 Петро ЧарльзПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
82 Уреке АндрейВратарь
-
32 Шерони АлинЗащитник
-
66 Муаддиб ЖалиПолузащитник
- Полузащитник
-
98 Касап КарлоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
12 Adams Friday
-
Главный тренер: Andrei Patache
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Петролул Плоешти
Ботошани
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
21 матч
52.4%
19%
28.6%
11 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
52.4%
14.3%
7 побед 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
38.1%
38.1%
23.8%
8 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
15
Голов в среднем за матч
1.73
1.25
Среднее время на гол
52
72
Всего голов
18
9
Голов в среднем за матч
1.8
1
Среднее время на гол
50
90
Всего голов
37
24
Голов в среднем за матч
1.76
1.14
Тотал матчей
2.5
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
Среднее время на гол
51
78
Бомбардиры внутри турнира
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жаир
|5
|0.29
|Грозав Георге-Теодор
|4 (1)
|0.24
|Муси Александру Мариан
|3
|0.18
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3
|0.18
|Петрович Зоран
|1
|0.06
|Хужа Мариан Фернандо
|1
|0.06
|Тичу Валентин Константин
|0
|0
|Будеску Константин
|0
|0
|Думитриу Лучан
|0
|0
|Seniko Doua
|0
|0
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Флореску Эдуард
|6 (2)
|0.35
|Eugen Gabriel David
|3
|0.18
|Дикан Виктор
|2
|0.12
|Виргиль Пинсон
|1
|0.06
|Шерони Алин
|1
|0.06
|Иличич Мирослав
|1
|0.06
|Дроле Жан-Армель
|1
|0.06
|Роман Михай V
|1
|0.06
|Бензар Ромарио
|0
|0
|Пий Джуниор
|0
|0
|Andrei Dragu
|0
|0
|Adams Friday
|0
|0
Карточки
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Seniko Doua
|5
|0
|Папп Пол
|4
|0
|Мейхерс Барт
|4
|0
|Думитриу Лучан
|4
|0
|Тичу Валентин Константин
|2
|1
|Guilherme Gomes Garutti
|1
|1
|Ханка Серджу
|2
|0
|Жаир
|1
|0
|Грозав Георге-Теодор
|1
|0
|Диоманде Исмаэль
|1
|0
|Зима Лукаш
|1
|0
|Омрани Билель
|1
|0
|Жефферсон IV
|1
|0
|Иробисо Кристиан Окечукву
|1
|0
|Петрович Зоран
|1
|0
|Роман Михай V
|1
|0
|Pedro Justiniano
|1
|0
|Хужа Мариан Фернандо
|1
|0
|Zoran Mitrov
|1
|0
|Florin Pirvu
|1
|0
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пий Джуниор
|6
|1
|Мутомбо Габриэль
|4
|0
|Eugen Gabriel David
|4
|0
|Дикан Виктор
|4
|0
|Шерони Алин
|3
|0
|Флореску Эдуард
|3
|0
|Виргиль Пинсон
|3
|0
|Олинга Фабрис
|1
|1
|Дроле Жан-Армель
|1
|1
|Алекса Дан
|2
|0
|Камара Секу
|2
|0
|Цигэнашу Александр
|2
|0
|Патаке Андрей
|2
|0
|Дукан Рэзван
|2
|0
|Andrei Dragu
|2
|0
|Бензар Ромарио
|1
|0
|Касап Карло
|1
|0
|Петро Чарльз
|1
|0
|Забу Сирил
|1
|0
|Kablan N'Goma
|1
|0
|Чиоу Мариус Лулиан
|1
|0
|Iulian Carausu
|1
|0
Результаты матчей
Петролул Плоешти
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Ботошани
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
5
10
Петролул Плоешти
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
88% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Ботошани
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
5
8
Петролул Плоешти
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
19% (3)
75% (12)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
Ботошани
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
10
18
Голы по времени матча
Забито
12
10
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
2
17%
1
10%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
3
25%
3
30%
46-60
3
25%
1
10%
61-75
2
17%
2
20%
76-90
Пропущено
12
19
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
17%
2
11%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
8%
3
16%
31-45
2
17%
3
16%
46-60
2
17%
5
26%
61-75
5
42%
5
26%
76-90
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
13 Не забивали 12
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
20%
3
38%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
6
13
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
17%
3
23%
1-15
1
17%
3
23%
16-30
1
17%
2
15%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
8%
76-90
Забито
17
18
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 5
3
18%
1
6%
1-15
2
12%
3
17%
16-30
1
6%
5
28%
31-45
4
24%
5
28%
46-60
4
24%
2
11%
61-75
3
18%
2
11%
76-90
Пропущено
18
32
6 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
3
17%
5
16%
1-15
1
6%
4
13%
16-30
2
11%
5
16%
31-45
2
11%
7
22%
46-60
4
22%
5
16%
61-75
6
33%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Петролул Плоешти
(20 матчей)
35%
55%
10%
7 побед 11 ничьих 2 поражения
Университатя Клуж - Петролул Плоешти 0:0 Сепси - Петролул Плоешти 0:0 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:2
Университатя Крайова - Петролул Плоешти 1:3 Петролул Плоешти - УТА Арад 0:0 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 0:0 Прогресул Печица - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:2 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 4:3 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - Фарул Констанца 3:2 Петролул Плоешти - Волунтари 0:2 Ботошани - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 1:1 Петролул Плоешти - Осиек 1:1
Ботошани
(20 матчей)
5%
40%
55%
1 победа 8 ничьих 11 поражений
Ботошани - Волунтари 3:3 Фарул Констанца - Ботошани 1:1 КСМ Александрия - Ботошани 2:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:3
Сепси - Ботошани 5:2 Ботошани - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Ботошани 5:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:3 Ботошани - УТА Арад 2:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:1 Ботошани - Германнштадт 2:2 ЧФР Клуж - Ботошани 3:1 Ботошани - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - Ботошани 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Ботошани 2:2 Ботошани - Петролул Плоешти 1:1 Волунтари - Ботошани 2:1 Ботошани - Ференцварош 0:3 Ботошани - Закакиу 3:0
Результаты матчей
Петролул Плоешти
Ботошани
Точный счет
0:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
0:0
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
2:2
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Петролул Плоешти
Ботошани
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
44
44
35
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
71
26
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
115
610
511
313
115
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|4
|2
|30 - 16
|34
|2.
|16
|9
|4
|3
|31 - 17
|31
|3.
|16
|8
|6
|2
|31 - 17
|30
|4.
|16
|7
|5
|4
|22 - 16
|26
|5.
|17
|5
|10
|2
|24 - 16
|25
|6.
|0:0
|17
|4
|11
|2
|19 - 16
|23
|7.
|16
|6
|4
|6
|22 - 24
|22
|8.
|16
|5
|5
|6
|18 - 18
|20
|9.
|16
|4
|8
|4
|22 - 23
|20
|10.
|16
|3
|11
|2
|16 - 14
|20
|11.
|17
|4
|7
|6
|19 - 23
|19
|12.
|16
|4
|6
|6
|19 - 25
|18
|13.
|16
|4
|5
|7
|20 - 29
|17
|14.
|16
|4
|3
|9
|25 - 30
|15
|15.
|16
|2
|4
|10
|9 - 27
|10
|16.
|0:0
|17
|0
|9
|8
|17 - 33
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|15 - 3
|20
|2.
|8
|5
|2
|1
|17 - 8
|17
|3.
|8
|5
|2
|1
|14 - 6
|17
|4.
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|5.
|9
|4
|4
|1
|15 - 8
|16
|6.
|8
|3
|4
|1
|11 - 9
|13
|7.
|9
|3
|4
|2
|14 - 11
|13
|8.
|0:0
|9
|2
|6
|1
|12 - 12
|12
|9.
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|10.
|8
|1
|5
|2
|6 - 8
|8
|11.
|8
|1
|5
|2
|9 - 13
|8
|12.
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|13.
|8
|2
|1
|5
|17 - 19
|7
|14.
|8
|1
|3
|4
|7 - 13
|6
|15.
|8
|1
|3
|4
|3 - 10
|6
|16.
|0:0
|8
|0
|5
|3
|8 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|17 - 9
|17
|2.
|8
|3
|5
|0
|15 - 10
|14
|3.
|8
|3
|4
|1
|14 - 9
|13
|4.
|8
|2
|6
|0
|10 - 6
|12
|5.
|8
|3
|2
|3
|16 - 14
|11
|6.
|0:0
|8
|2
|5
|1
|7 - 4
|11
|7.
|9
|3
|2
|4
|10 - 10
|11
|8.
|9
|2
|4
|3
|12 - 16
|10
|9.
|7
|3
|0
|4
|8 - 13
|9
|10.
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|11.
|8
|1
|6
|1
|9 - 8
|9
|12.
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|13.
|8
|2
|1
|5
|7 - 9
|7
|14.
|8
|1
|4
|3
|9 - 13
|7
|15.
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|16.
|0:0
|9
|0
|4
|5
|9 - 20
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (3)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|8 (6)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|7 (2)
|Оцелул Галац
|Alexandru Pop
|7 (1)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|6 (4)
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 6
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 5
|ФКСБ
|Пантя Александру
|1 5
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|6
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|6