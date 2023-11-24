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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Flueran Nicusor
Петролул Плоешти
2:1
Конец матча
Ботошани
0'
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Мутомбо Габриэль
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Мутомбо Габриэль
45' Желтая карточка
Патаке Андрей
1:0
52' Гол
Тичу Валентин Константин
2:0
55' Гол
Грозав Георге-Теодор
65' Желтая карточка
Eugen Gabriel David
70' Желтая карточка
Диоманде Исмаэль
70' Желтая карточка
Мутомбо Габриэль
2:1
81' Пенальти
Флореску Эдуард
90'+7
38
Зима
Лукаш
4
Папп
Пол
11
Сэто
Такаюки
2
Хужа
Мариан
Фернандо
71
Seniko
Doua
5
Тичу
Валентин
Константин
6
Жефферсон
IV
82
Диоманде
Исмаэль
8
Жаир
99
Муси
Александру
Мариан
7
Грозав
Георге-Теодор
68
Дукан
Рэзван
3
Мутомбо
Габриэль
6
Дикан
Виктор
30
Цигэнашу
Александр
20
Бензар
Ромарио
23
Andrei
Dragu
28
Петро
Чарльз
8
Флореску
Эдуард
33
Eugen
Gabriel
David
60
Иличич
Мирослав
10
Kablan
N'Goma
Петролул Плоешти
Ботошани

История личных встреч

Петролул Плоешти
Ботошани

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

21 матч

52.4%
19%
28.6%
11 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
52.4%
14.3%
7 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

38.1%
38.1%
23.8%
8 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

С
1:1
С
1:0
С
5:0
С
2:1
Л1ГБ
0:4
Л1ГБ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ДА
1:1
ВД
4:2
ВД
2:1
ВД
2:2
ВД
1:0
ВД
4:2
ВД
0:2
ВД
1:1

Голы

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

1.73
1.25

Среднее время на гол

52
72

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

1.8
1

Среднее время на гол

50
90

Всего голов

37
24

Голов в среднем за матч

1.76
1.14

Тотал матчей

2.5
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19

Среднее время на гол

51
78

Бомбардиры внутри турнира

Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жаир 5 0.29
Грозав Георге-Теодор 5 (1) 0.29
Муси Александру Мариан 3 0.18
Иробисо Кристиан Окечукву 3 0.18
Тичу Валентин Константин 1 0.06
Петрович Зоран 1 0.06
Хужа Мариан Фернандо 1 0.06
Будеску Константин 0 0
Думитриу Лучан 0 0
Seniko Doua 0 0
Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Флореску Эдуард 7 (3) 0.41
Eugen Gabriel David 3 0.18
Дикан Виктор 2 0.12
Виргиль Пинсон 1 0.06
Шерони Алин 1 0.06
Иличич Мирослав 1 0.06
Дроле Жан-Армель 1 0.06
Роман Михай V 1 0.06
Бензар Ромарио 0 0
Пий Джуниор 0 0
Andrei Dragu 0 0
Adams Friday 0 0

Карточки

Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Seniko Doua 5 0
Папп Пол 4 0
Мейхерс Барт 4 0
Думитриу Лучан 4 0
Тичу Валентин Константин 2 1
Guilherme Gomes Garutti 1 1
Диоманде Исмаэль 2 0
Ханка Серджу 2 0
Жаир 1 0
Грозав Георге-Теодор 1 0
Зима Лукаш 1 0
Омрани Билель 1 0
Жефферсон IV 1 0
Иробисо Кристиан Окечукву 1 0
Петрович Зоран 1 0
Роман Михай V 1 0
Pedro Justiniano 1 0
Хужа Мариан Фернандо 1 0
Zoran Mitrov 1 0
Florin Pirvu 1 0
Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пий Джуниор 6 1
Мутомбо Габриэль 5 0
Eugen Gabriel David 5 0
Дикан Виктор 4 0
Шерони Алин 3 0
Флореску Эдуард 3 0
Виргиль Пинсон 3 0
Олинга Фабрис 1 1
Дроле Жан-Армель 1 1
Алекса Дан 2 0
Камара Секу 2 0
Цигэнашу Александр 2 0
Патаке Андрей 2 0
Дукан Рэзван 2 0
Andrei Dragu 2 0
Бензар Ромарио 1 0
Касап Карло 1 0
Петро Чарльз 1 0
Забу Сирил 1 0
Kablan N'Goma 1 0
Чиоу Мариус Лулиан 1 0
Iulian Carausu 1 0

Результаты матчей

Петролул Плоешти
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Ботошани
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

5
11
Петролул Плоешти
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
88% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Ботошани
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

5
8
Петролул Плоешти
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (3)
76% (13)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
Ботошани
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

10
19

Голы по времени матча

Забито

14
11
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
2
14%
1
9%
1-15
2
14%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
5
36%
3
27%
46-60
3
21%
1
9%
61-75
2
14%
3
27%
76-90

Пропущено

13
21
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
15%
2
10%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
8%
3
14%
31-45
2
15%
5
24%
46-60
2
15%
5
24%
61-75
6
46%
5
24%
76-90

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
14 Не забивали 13
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
20%
3
38%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

6
13
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
17%
3
23%
1-15
1
17%
3
23%
16-30
1
17%
2
15%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
8%
76-90

Забито

19
19
6 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
8 Не забивали 5
3
16%
1
5%
1-15
2
11%
3
16%
16-30
1
5%
5
26%
31-45
6
32%
5
26%
46-60
4
21%
2
11%
61-75
3
16%
3
16%
76-90

Пропущено

19
34
6 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 15
3
16%
5
15%
1-15
1
5%
4
12%
16-30
2
11%
5
15%
31-45
2
11%
9
26%
46-60
4
21%
5
15%
61-75
7
37%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Петролул Плоешти
(20 матчей)
35%
55%
10%
7 побед 11 ничьих 2 поражения
Университатя Клуж - Петролул Плоешти 0:0 Сепси - Петролул Плоешти 0:0 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:2
Университатя Крайова - Петролул Плоешти 1:3 Петролул Плоешти - УТА Арад 0:0 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 0:0 Прогресул Печица - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:2 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 4:3 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - Фарул Констанца 3:2 Петролул Плоешти - Волунтари 0:2 Ботошани - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 1:1 Петролул Плоешти - Осиек 1:1
Ботошани
(20 матчей)
5%
40%
55%
1 победа 8 ничьих 11 поражений
Ботошани - Волунтари 3:3 Фарул Констанца - Ботошани 1:1 КСМ Александрия - Ботошани 2:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:3
Сепси - Ботошани 5:2 Ботошани - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Ботошани 5:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:3 Ботошани - УТА Арад 2:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:1 Ботошани - Германнштадт 2:2 ЧФР Клуж - Ботошани 3:1 Ботошани - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - Ботошани 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Ботошани 2:2 Ботошани - Петролул Плоешти 1:1 Волунтари - Ботошани 2:1 Ботошани - Ференцварош 0:3 Ботошани - Закакиу 3:0

Результаты матчей

Петролул Плоешти
Ботошани

Точный счет

0:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

0:0
5 раз 29%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Петролул Плоешти
Ботошани

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
4
4
5
4
1.5
3
5
2
7
2.5
1
7
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
8
1
2
6
1.5
2
7
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
12
5
7
10
1.5
5
12
3
14
2.5
1
16
1
16
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 16 10 4 2 30 - 16 34
2.
ЧФР Клуж
 16 9 4 3 31 - 17 31
3.
Рапид Бухарест
 16 8 6 2 31 - 17 30
4.
Университатя Крайова
 16 7 5 4 22 - 16 26
5.
Германнштадт
 17 5 10 2 24 - 16 25
6.
Петролул Плоешти
 17 5 10 2 21 - 17 25
7.
Фарул Констанца
 16 6 4 6 22 - 24 22
8.
Сепси
 16 5 5 6 18 - 18 20
9.
Университатя Клуж
 16 4 8 4 22 - 23 20
10.
Оцелул Галац
 16 3 11 2 16 - 14 20
11.
Политехника Яссы
 17 4 7 6 19 - 23 19
12.
УТА Арад
 16 4 6 6 19 - 25 18
13.
Волунтари
 16 4 5 7 20 - 29 17
14.
У Крайова 1948
 16 4 3 9 25 - 30 15
15.
Динамо Бухарест
 16 2 4 10 9 - 27 10
16.
Ботошани
 17 0 8 9 18 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 8 6 2 0 15 - 3 20
2.
Рапид Бухарест
 8 5 2 1 17 - 8 17
3.
Университатя Крайова
 8 5 2 1 14 - 6 17
4.
ФКСБ
 8 5 2 1 13 - 7 17
5.
Германнштадт
 9 4 4 1 15 - 8 16
6.
Петролул Плоешти
 9 3 5 1 14 - 13 14
7.
Сепси
 8 3 4 1 11 - 9 13
8.
Фарул Констанца
 9 3 4 2 14 - 11 13
9.
УТА Арад
 8 3 2 3 10 - 12 11
10.
Оцелул Галац
 8 1 5 2 6 - 8 8
11.
Политехника Яссы
 8 1 5 2 9 - 13 8
12.
Волунтари
 7 2 1 4 8 - 13 7
13.
У Крайова 1948
 8 2 1 5 17 - 19 7
14.
Университатя Клуж
 8 1 3 4 7 - 13 6
15.
Динамо Бухарест
 8 1 3 4 3 - 10 6
16.
Ботошани
 8 0 5 3 8 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 8 5 2 1 17 - 9 17
2.
Университатя Клуж
 8 3 5 0 15 - 10 14
3.
Рапид Бухарест
 8 3 4 1 14 - 9 13
4.
Оцелул Галац
 8 2 6 0 10 - 6 12
5.
ЧФР Клуж
 8 3 2 3 16 - 14 11
6.
Петролул Плоешти
 8 2 5 1 7 - 4 11
7.
Политехника Яссы
 9 3 2 4 10 - 10 11
8.
Волунтари
 9 2 4 3 12 - 16 10
9.
Фарул Констанца
 7 3 0 4 8 - 13 9
10.
Университатя Крайова
 8 2 3 3 8 - 10 9
11.
Германнштадт
 8 1 6 1 9 - 8 9
12.
У Крайова 1948
 8 2 2 4 8 - 11 8
13.
Сепси
 8 2 1 5 7 - 9 7
14.
УТА Арад
 8 1 4 3 9 - 13 7
15.
Динамо Бухарест
 8 1 1 6 6 - 17 4
16.
Ботошани
 9 0 3 6 10 - 22 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 9 (3)
Университатя Клуж Нистор Дан 8 (6)
Ботошани Флореску Эдуард 7 (4)
ФКСБ Олару Дариус 7 (2)
Оцелул Галац Alexandru Pop 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ботошани Пий Джуниор 1 6
Волунтари Матрикарди Патрисио 1 5
ФКСБ Пантя Александру 1 5
Сепси Ниняй Бранислав 6
Университатя Крайова Банку Никусор 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Петролул Плоешти: 60%, Ботошани: 40%.
  • 97'
    Зима Лукаш из команды Петролул Плоешти перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    Матч возобновлен
  • 96'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 95'
    Adams Friday задерживает мяч рукой
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