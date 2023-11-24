Тур: 17. Стадион: Илие Оана. Главный судья: Flueran Nicusor
2:1
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаПатаке Андрей
1:0
52' ГолТичу Валентин Константин
2:0
55' ГолГрозав Георге-Теодор
65' Желтая карточкаEugen Gabriel David
70' Желтая карточкаДиоманде Исмаэль
70' Желтая карточкаМутомбо Габриэль
2:1
81' ПенальтиФлореску Эдуард
90'+7
Ход матча
29'
29'
45'
52'
55'
70'
70'
81'
2:1
Владение мячом
38
Зима
Лукаш
4
Папп
Пол
11
Сэто
Такаюки
71
Seniko
Doua
8
Жаир
68
Дукан
Рэзван
23
Andrei
Dragu
28
Петро
Чарльз
- Основной состав
-
38 Зима ЛукашВратарь
-
4 Папп ПолЗащитник
-
11 Сэто ТакаюкиЗащитник
- Защитник
-
71 Seniko DouaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ЖаирПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Эшану МихайВратарь
-
22 Раду ДенисЗащитник
-
10 Роман МихайНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
93 Zoran Mitrov
-
-
Главный тренер: Florin Pirvu
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
68 Дукан РэзванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Andrei DraguЗащитник
-
28 Петро ЧарльзПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
82 Уреке АндрейВратарь
-
32 Шерони АлинЗащитник
-
66 Муаддиб ЖалиПолузащитник
- Полузащитник
-
98 Касап КарлоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
12 Adams Friday
-
Главный тренер: Andrei Patache
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Петролул Плоешти
Ботошани
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
21 матч
52.4%
19%
28.6%
11 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
52.4%
14.3%
7 побед 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
38.1%
38.1%
23.8%
8 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
15
Голов в среднем за матч
1.73
1.25
Среднее время на гол
52
72
Всего голов
18
9
Голов в среднем за матч
1.8
1
Среднее время на гол
50
90
Всего голов
37
24
Голов в среднем за матч
1.76
1.14
Тотал матчей
2.5
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
Среднее время на гол
51
78
Бомбардиры внутри турнира
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жаир
|5
|0.29
|Грозав Георге-Теодор
|5 (1)
|0.29
|Муси Александру Мариан
|3
|0.18
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3
|0.18
|Тичу Валентин Константин
|1
|0.06
|Петрович Зоран
|1
|0.06
|Хужа Мариан Фернандо
|1
|0.06
|Будеску Константин
|0
|0
|Думитриу Лучан
|0
|0
|Seniko Doua
|0
|0
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Флореску Эдуард
|7 (3)
|0.41
|Eugen Gabriel David
|3
|0.18
|Дикан Виктор
|2
|0.12
|Виргиль Пинсон
|1
|0.06
|Шерони Алин
|1
|0.06
|Иличич Мирослав
|1
|0.06
|Дроле Жан-Армель
|1
|0.06
|Роман Михай V
|1
|0.06
|Бензар Ромарио
|0
|0
|Пий Джуниор
|0
|0
|Andrei Dragu
|0
|0
|Adams Friday
|0
|0
Карточки
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Seniko Doua
|5
|0
|Папп Пол
|4
|0
|Мейхерс Барт
|4
|0
|Думитриу Лучан
|4
|0
|Тичу Валентин Константин
|2
|1
|Guilherme Gomes Garutti
|1
|1
|Диоманде Исмаэль
|2
|0
|Ханка Серджу
|2
|0
|Жаир
|1
|0
|Грозав Георге-Теодор
|1
|0
|Зима Лукаш
|1
|0
|Омрани Билель
|1
|0
|Жефферсон IV
|1
|0
|Иробисо Кристиан Окечукву
|1
|0
|Петрович Зоран
|1
|0
|Роман Михай V
|1
|0
|Pedro Justiniano
|1
|0
|Хужа Мариан Фернандо
|1
|0
|Zoran Mitrov
|1
|0
|Florin Pirvu
|1
|0
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пий Джуниор
|6
|1
|Мутомбо Габриэль
|5
|0
|Eugen Gabriel David
|5
|0
|Дикан Виктор
|4
|0
|Шерони Алин
|3
|0
|Флореску Эдуард
|3
|0
|Виргиль Пинсон
|3
|0
|Олинга Фабрис
|1
|1
|Дроле Жан-Армель
|1
|1
|Алекса Дан
|2
|0
|Камара Секу
|2
|0
|Цигэнашу Александр
|2
|0
|Патаке Андрей
|2
|0
|Дукан Рэзван
|2
|0
|Andrei Dragu
|2
|0
|Бензар Ромарио
|1
|0
|Касап Карло
|1
|0
|Петро Чарльз
|1
|0
|Забу Сирил
|1
|0
|Kablan N'Goma
|1
|0
|Чиоу Мариус Лулиан
|1
|0
|Iulian Carausu
|1
|0
Результаты матчей
Петролул Плоешти
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Ботошани
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
5
11
Петролул Плоешти
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
88% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Ботошани
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
5
8
Петролул Плоешти
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (3)
76% (13)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
Ботошани
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
10
19
Голы по времени матча
Забито
14
11
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
2
14%
1
9%
1-15
2
14%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
5
36%
3
27%
46-60
3
21%
1
9%
61-75
2
14%
3
27%
76-90
Пропущено
13
21
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
15%
2
10%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
8%
3
14%
31-45
2
15%
5
24%
46-60
2
15%
5
24%
61-75
6
46%
5
24%
76-90
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
14 Не забивали 13
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
20%
3
38%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
6
13
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
17%
3
23%
1-15
1
17%
3
23%
16-30
1
17%
2
15%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
8%
76-90
Забито
19
19
6 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
8 Не забивали 5
3
16%
1
5%
1-15
2
11%
3
16%
16-30
1
5%
5
26%
31-45
6
32%
5
26%
46-60
4
21%
2
11%
61-75
3
16%
3
16%
76-90
Пропущено
19
34
6 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 15
3
16%
5
15%
1-15
1
5%
4
12%
16-30
2
11%
5
15%
31-45
2
11%
9
26%
46-60
4
21%
5
15%
61-75
7
37%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Петролул Плоешти
(20 матчей)
35%
55%
10%
7 побед 11 ничьих 2 поражения
Университатя Клуж - Петролул Плоешти 0:0 Сепси - Петролул Плоешти 0:0 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:2
Университатя Крайова - Петролул Плоешти 1:3 Петролул Плоешти - УТА Арад 0:0 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 0:0 Прогресул Печица - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:2 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 4:3 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - Фарул Констанца 3:2 Петролул Плоешти - Волунтари 0:2 Ботошани - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 1:1 Петролул Плоешти - Осиек 1:1
Ботошани
(20 матчей)
5%
40%
55%
1 победа 8 ничьих 11 поражений
Ботошани - Волунтари 3:3 Фарул Констанца - Ботошани 1:1 КСМ Александрия - Ботошани 2:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:3
Сепси - Ботошани 5:2 Ботошани - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Ботошани 5:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:3 Ботошани - УТА Арад 2:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:1 Ботошани - Германнштадт 2:2 ЧФР Клуж - Ботошани 3:1 Ботошани - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - Ботошани 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Ботошани 2:2 Ботошани - Петролул Плоешти 1:1 Волунтари - Ботошани 2:1 Ботошани - Ференцварош 0:3 Ботошани - Закакиу 3:0
Результаты матчей
Петролул Плоешти
Ботошани
Точный счет
0:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
0:0
5 раз 29%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Петролул Плоешти
Ботошани
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
44
54
35
27
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
81
26
27
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
125
710
512
314
116
116
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (3)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|8 (6)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|7 (4)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|7 (2)
|Оцелул Галац
|Alexandru Pop
|7 (1)
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 6
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 5
|ФКСБ
|Пантя Александру
|1 5
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|6
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|6