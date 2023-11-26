Тур: 17. Стадион: Оцелул. Главный судья: Феснич Оратиу
28
Гонсалвес
21
Teles
67
Фредерик
34
Раул
Силва
19
Кольич
Элвир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 TelesПолузащитник
-
67 ФредерикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Relu Stoian
-
-
14 Andrei Rus
-
-
Главный тренер: Мунтяну Доринел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Раул СилваЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Хури ЛьесПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Петев Ивайло
История личных встреч
Оцелул Галац
Университатя Крайова
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
12 матчей
33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1
0.4
Среднее время на гол
90
225
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1
0.75
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
Среднее время на гол
90
120
Бомбардиры внутри турнира
Оцелул Галац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexandru Pop
|7 (1)
|0.44
|Yuri Cisotti
|3 (2)
|0.19
|Фредерик
|2
|0.13
|Teles
|1
|0.06
|Фатаи Кехинде
|1
|0.06
|Бодиштяну Штефан
|1
|0.06
|Желев Милен
|0
|0
|Гонсалвес
|0
|0
|Гайтан Пабло
|0
|0
|Танасе Рэзван
|0
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркович Йован
|4
|0.25
|Иван Андрей
|3 (2)
|0.19
|Крецу Александру
|3
|0.19
|Митрицэ Александру
|2
|0.13
|Рогульич Анте
|2
|0.13
|Дансиу Мариан
|2
|0.13
|Банку Никусор
|1
|0.06
|Хури Льес
|1
|0.06
|Кэпэцынэ Михай
|1
|0.06
|Скречу Владимир
|1
|0.06
|Баярам Штефан
|1
|0.06
|Куртич Ясмин
|1 (1)
|0.06
|Влэдою Штефан
|0
|0
Карточки
Оцелул Галац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Желев Милен
|5
|0
|Ariel Lopez1
|5
|0
|Yuri Cisotti
|4
|0
|Alexandru Pop
|2
|1
|Гонсалвес
|3
|0
|Живулич Диего
|3
|0
|Mihai Adascalitei
|3
|0
|Танасе Рэзван
|3
|0
|Фредерик
|2
|0
|George Carjan
|2
|0
|Жардан Василий
|2
|0
|Relu Stoian
|2
|0
|Jonathan Cisse
|2
|0
|Бодиштяну Штефан
|2
|0
|Andrei Rus
|2
|0
|Доринель Мунтеану
|1
|0
|Нягу Ионуц
|1
|0
|Teles
|1
|0
|Ловрич Драган
|1
|0
|Латушан Розарио
|1
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Банку Никусор
|6
|0
|Иван Андрей
|4
|1
|Матею Александру
|3
|0
|Кэпэцынэ Михай
|3
|0
|Влэдою Штефан
|3
|0
|Маркович Йован
|3
|0
|Juraj Badelj
|1
|1
|Лаурентин Рехекампф
|2
|0
|Крецу Александру
|2
|0
|Хури Льес
|2
|0
|Митрицэ Александру
|2
|0
|Скречу Владимир
|2
|0
|Борца Флорин
|2
|0
|Дансиу Мариан
|2
|0
|Куртич Ясмин
|1
|0
|Зайков Джоко
|1
|0
|Кольич Элвир
|1
|0
|Попеску Лаурентиу
|1
|0
|Нчамаа Базилио
|1
|0
|Баярам Штефан
|1
|0
|Ишфан Александру
|1
|0
Результаты матчей
Оцелул Галац
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Университатя Крайова
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
6
2
Оцелул Галац
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Университатя Крайова
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
10
13
Оцелул Галац
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Университатя Крайова
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
31% (5)
63% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
16
15
Голы по времени матча
Забито
6
8
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
2
33%
1
13%
61-75
1
17%
4
50%
76-90
Пропущено
8
10
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
38%
5
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
63%
2
20%
76-90
Забито
10
14
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
3
30%
4
29%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
10%
1
7%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
2
20%
2
14%
61-75
2
20%
3
21%
76-90
Пропущено
6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
50%
1
17%
76-90
Забито
16
22
6 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 9
7 Не забивали 5
3
19%
5
23%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
2
13%
2
9%
31-45
3
19%
2
9%
46-60
4
25%
3
14%
61-75
3
19%
7
32%
76-90
Пропущено
14
16
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
0
0%
1
6%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
4
29%
7
44%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
8
57%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Оцелул Галац
(20 матчей)
20%
70%
10%
4 победы 14 ничьих 2 поражения
УТА Арад - Оцелул Галац 2:4 Политехника Яссы - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - ФКСБ 1:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:1
ЧФР Клуж - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 ФК Залау - Оцелул Галац 1:4 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:2 Оцелул Галац - Волунтари 2:2 Ботошани - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:1 Сепси - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - ФКСБ 0:2 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - УТА Арад 1:1 Оцелул Галац - Войводина Нови Сад 2:2 Оцелул Галац - Марибор 0:0
Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 Университатя Крайова - У Крайова 1948 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:0
Университатя Крайова - Петролул Плоешти 1:3 Волунтари - Университатя Крайова 0:0 Университатя Крайова - Ботошани 5:1 ФК Тунари - Университатя Крайова 1:1 Университатя Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Сепси 2:1 ФКСБ - Университатя Крайова 3:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - УТА Арад 3:0 Политехника Яссы - Университатя Крайова 1:4 Университатя Крайова - Германнштадт 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Славия София 3:2 Локомотив Пловдив - Университатя Крайова 2:0
Результаты матчей
Оцелул Галац
Университатя Крайова
Точный счет
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
0:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:1
5 раз 31%
0:0
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Оцелул Галац
Университатя Крайова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
71
17
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
44
35
26
17
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
115
412
511
115
313
115
214
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (3)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|8 (6)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|7 (4)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|7 (2)
|Оцелул Галац
|Alexandru Pop
|7 (1)
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 6
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 5
|ФКСБ
|Пантя Александру
|1 5
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|6
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|6