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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Феснич Оратиу
Оцелул Галац
1:3
Конец матча
Университатя Крайова
0'
19' Желтая карточка
Скречу Владимир
1:0
20' Пенальти
Alexandru Pop
1:1
53' Гол
Митрицэ Александру
62' Желтая карточка
Живулич Диего
1:2
80' Гол
Митрицэ Александру
82' Желтая карточка
Фатаи Кехинде
1:3
83' Гол
Митрицэ Александру
90'+5
13
Cosmin
Dur-Bozoanca
2
Желев
Милен
6
Jonathan
Cisse
25
Ловрич
Драган
28
Гонсалвес
23
Жардан
Василий
31
Живулич
Диего
21
Teles
67
Фредерик
11
Alexandru
Pop
20
Бодиштяну
Штефан
21
Попеску
Лаурентиу
23
Кэпэцынэ
Михай
6
Скречу
Владимир
34
Раул
Силва
11
Банку
Никусор
4
Крецу
Александру
8
Матею
Александру
37
Дансиу
Мариан
28
Митрицэ
Александру
9
Иван
Андрей
19
Кольич
Элвир
Оцелул Галац
Университатя Крайова

История личных встреч

Оцелул Галац
Университатя Крайова

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

12 матчей

33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

С
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ДА
2:1
ДА
0:1
ДА
3:0
ДА
1:0
ДА
0:2
ДА
1:1
ДА
2:1

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1
0.4

Среднее время на гол

90
225

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1
0.75

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9

Среднее время на гол

90
120

Бомбардиры внутри турнира

Оцелул Галац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexandru Pop 8 (2) 0.47
Yuri Cisotti 3 (2) 0.18
Фредерик 2 0.12
Teles 1 0.06
Фатаи Кехинде 1 0.06
Бодиштяну Штефан 1 0.06
Желев Милен 0 0
Гонсалвес 0 0
Гайтан Пабло 0 0
Танасе Рэзван 0 0
Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрицэ Александру 5 0.29
Маркович Йован 4 0.24
Крецу Александру 3 0.18
Иван Андрей 3 (2) 0.18
Рогульич Анте 2 0.12
Дансиу Мариан 2 0.12
Банку Никусор 1 0.06
Хури Льес 1 0.06
Кэпэцынэ Михай 1 0.06
Скречу Владимир 1 0.06
Баярам Штефан 1 0.06
Куртич Ясмин 1 (1) 0.06
Влэдою Штефан 0 0

Карточки

Оцелул Галац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Желев Милен 5 0
Ariel Lopez1 5 0
Живулич Диего 4 0
Yuri Cisotti 4 0
Alexandru Pop 2 1
Гонсалвес 3 0
Mihai Adascalitei 3 0
Танасе Рэзван 3 0
Фредерик 2 0
George Carjan 2 0
Жардан Василий 2 0
Relu Stoian 2 0
Jonathan Cisse 2 0
Бодиштяну Штефан 2 0
Andrei Rus 2 0
Доринель Мунтеану 1 0
Нягу Ионуц 1 0
Фатаи Кехинде 1 0
Teles 1 0
Ловрич Драган 1 0
Латушан Розарио 1 0
Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Банку Никусор 6 0
Иван Андрей 4 1
Матею Александру 3 0
Кэпэцынэ Михай 3 0
Влэдою Штефан 3 0
Скречу Владимир 3 0
Маркович Йован 3 0
Juraj Badelj 1 1
Лаурентин Рехекампф 2 0
Крецу Александру 2 0
Хури Льес 2 0
Митрицэ Александру 2 0
Борца Флорин 2 0
Дансиу Мариан 2 0
Куртич Ясмин 1 0
Зайков Джоко 1 0
Кольич Элвир 1 0
Попеску Лаурентиу 1 0
Нчамаа Базилио 1 0
Баярам Штефан 1 0
Ишфан Александру 1 0

Результаты матчей

Оцелул Галац
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Университатя Крайова
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

7
2
Оцелул Галац
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Университатя Крайова
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

10
13
Оцелул Галац
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Университатя Крайова
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
29% (5)
65% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

17
15

Голы по времени матча

Забито

7
11
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
0
0%
1
9%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
2
29%
1
9%
61-75
1
14%
6
55%
76-90

Пропущено

11
11
3 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
3
27%
5
45%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
7
64%
2
18%
76-90

Забито

10
14
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 10
3
30%
4
29%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
10%
1
7%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
2
20%
2
14%
61-75
2
20%
3
21%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
50%
1
17%
76-90

Забито

17
25
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 9
7 Не забивали 5
3
18%
5
20%
1-15
2
12%
3
12%
16-30
2
12%
2
8%
31-45
3
18%
3
12%
46-60
4
24%
3
12%
61-75
3
18%
9
36%
76-90

Пропущено

17
17
5 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
0
0%
1
6%
1-15
1
6%
3
18%
16-30
4
24%
7
41%
31-45
2
12%
1
6%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
10
59%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Оцелул Галац
(20 матчей)
20%
70%
10%
4 победы 14 ничьих 2 поражения
УТА Арад - Оцелул Галац 2:4 Политехника Яссы - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - ФКСБ 1:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:1
ЧФР Клуж - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 ФК Залау - Оцелул Галац 1:4 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:2 Оцелул Галац - Волунтари 2:2 Ботошани - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:1 Сепси - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - ФКСБ 0:2 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - УТА Арад 1:1 Оцелул Галац - Войводина Нови Сад 2:2 Оцелул Галац - Марибор 0:0
Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 Университатя Крайова - У Крайова 1948 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:0
Университатя Крайова - Петролул Плоешти 1:3 Волунтари - Университатя Крайова 0:0 Университатя Крайова - Ботошани 5:1 ФК Тунари - Университатя Крайова 1:1 Университатя Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Сепси 2:1 ФКСБ - Университатя Крайова 3:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - УТА Арад 3:0 Политехника Яссы - Университатя Крайова 1:4 Университатя Крайова - Германнштадт 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Славия София 3:2 Локомотив Пловдив - Университатя Крайова 2:0

Результаты матчей

Оцелул Галац
Университатя Крайова

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:1
5 раз 29%
0:0
4 раза 24%
0:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
3 раза 18%
4
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Оцелул Галац
Университатя Крайова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
1
1
8
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
4
3
5
1.5
3
6
1
7
2.5
2
7
1
7
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
12
5
4
13
1.5
6
11
1
16
2.5
4
13
1
16
3.5
2
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 0:0 17 10 5 2 30 - 16 35
2.
ЧФР Клуж
 17 9 5 3 31 - 17 32
3.
Рапид Бухарест
 16 8 6 2 31 - 17 30
4.
Университатя Крайова
 17 8 5 4 25 - 17 29
5.
Германнштадт
 17 5 10 2 24 - 16 25
6.
Петролул Плоешти
 17 5 10 2 21 - 17 25
7.
Фарул Констанца
 17 6 4 7 24 - 28 22
8.
Сепси
 16 5 5 6 18 - 18 20
9.
Университатя Клуж
 16 4 8 4 22 - 23 20
10.
Волунтари
 17 5 5 7 24 - 31 20
11.
Оцелул Галац
 17 3 11 3 17 - 17 20
12.
Политехника Яссы
 17 4 7 6 19 - 23 19
13.
УТА Арад
 17 4 7 6 19 - 25 19
14.
У Крайова 1948
 16 4 3 9 25 - 30 15
15.
Динамо Бухарест
 0:0 17 2 5 10 9 - 27 11
16.
Ботошани
 17 0 8 9 18 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 9 6 3 0 15 - 3 21
2.
Рапид Бухарест
 8 5 2 1 17 - 8 17
3.
Университатя Крайова
 8 5 2 1 14 - 6 17
4.
ФКСБ
 0:0 8 5 2 1 13 - 7 17
5.
Германнштадт
 9 4 4 1 15 - 8 16
6.
Петролул Плоешти
 9 3 5 1 14 - 13 14
7.
Сепси
 8 3 4 1 11 - 9 13
8.
Фарул Констанца
 9 3 4 2 14 - 11 13
9.
УТА Арад
 8 3 2 3 10 - 12 11
10.
Волунтари
 8 3 1 4 12 - 15 10
11.
Политехника Яссы
 8 1 5 2 9 - 13 8
12.
Оцелул Галац
 9 1 5 3 7 - 11 8
13.
У Крайова 1948
 8 2 1 5 17 - 19 7
14.
Динамо Бухарест
 0:0 9 1 4 4 3 - 10 7
15.
Университатя Клуж
 8 1 3 4 7 - 13 6
16.
Ботошани
 8 0 5 3 8 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 0:0 9 5 3 1 17 - 9 18
2.
Университатя Клуж
 8 3 5 0 15 - 10 14
3.
Рапид Бухарест
 8 3 4 1 14 - 9 13
4.
Оцелул Галац
 8 2 6 0 10 - 6 12
5.
Университатя Крайова
 9 3 3 3 11 - 11 12
6.
ЧФР Клуж
 8 3 2 3 16 - 14 11
7.
Петролул Плоешти
 8 2 5 1 7 - 4 11
8.
Политехника Яссы
 9 3 2 4 10 - 10 11
9.
Волунтари
 9 2 4 3 12 - 16 10
10.
Фарул Констанца
 8 3 0 5 10 - 17 9
11.
Германнштадт
 8 1 6 1 9 - 8 9
12.
У Крайова 1948
 8 2 2 4 8 - 11 8
13.
УТА Арад
 9 1 5 3 9 - 13 8
14.
Сепси
 8 2 1 5 7 - 9 7
15.
Динамо Бухарест
 0:0 8 1 1 6 6 - 17 4
16.
Ботошани
 9 0 3 6 10 - 22 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 9 (3)
Университатя Клуж Нистор Дан 8 (6)
Оцелул Галац Alexandru Pop 8 (1)
Ботошани Флореску Эдуард 7 (4)
ФКСБ Олару Дариус 7 (2)
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Топ нарушителей
Ботошани Пий Джуниор 1 6
Волунтари Матрикарди Патрисио 1 5
ФКСБ Пантя Александру 1 5
Сепси Ниняй Бранислав 6
Университатя Крайова Банку Никусор 6
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