Тур: 17. Стадион: Оцелул. Главный судья: Феснич Оратиу
1:3
Конец матча
0'
19' Желтая карточкаСкречу Владимир
1:0
20' ПенальтиAlexandru Pop
1:1
53' ГолМитрицэ Александру
62' Желтая карточкаЖивулич Диего
1:2
80' ГолМитрицэ Александру
82' Желтая карточкаФатаи Кехинде
1:3
83' ГолМитрицэ Александру
90'+5
Ход матча
19'
20'
1:0
53'
60'
62'
80'
82'
83'
Владение мячом
28
Гонсалвес
21
Teles
67
Фредерик
34
Раул
Силва
19
Кольич
Элвир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 TelesПолузащитник
-
67 ФредерикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Relu Stoian
-
-
14 Andrei Rus
-
-
Главный тренер: Мунтяну Доринел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Раул СилваЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Хури ЛьесПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Петев Ивайло
История личных встреч
Оцелул Галац
Университатя Крайова
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
12 матчей
33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1
0.4
Среднее время на гол
90
225
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1
0.75
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
Среднее время на гол
90
120
Бомбардиры внутри турнира
Оцелул Галац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexandru Pop
|8 (2)
|0.47
|Yuri Cisotti
|3 (2)
|0.18
|Фредерик
|2
|0.12
|Teles
|1
|0.06
|Фатаи Кехинде
|1
|0.06
|Бодиштяну Штефан
|1
|0.06
|Желев Милен
|0
|0
|Гонсалвес
|0
|0
|Гайтан Пабло
|0
|0
|Танасе Рэзван
|0
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрицэ Александру
|5
|0.29
|Маркович Йован
|4
|0.24
|Крецу Александру
|3
|0.18
|Иван Андрей
|3 (2)
|0.18
|Рогульич Анте
|2
|0.12
|Дансиу Мариан
|2
|0.12
|Банку Никусор
|1
|0.06
|Хури Льес
|1
|0.06
|Кэпэцынэ Михай
|1
|0.06
|Скречу Владимир
|1
|0.06
|Баярам Штефан
|1
|0.06
|Куртич Ясмин
|1 (1)
|0.06
|Влэдою Штефан
|0
|0
Карточки
Оцелул Галац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Желев Милен
|5
|0
|Ariel Lopez1
|5
|0
|Живулич Диего
|4
|0
|Yuri Cisotti
|4
|0
|Alexandru Pop
|2
|1
|Гонсалвес
|3
|0
|Mihai Adascalitei
|3
|0
|Танасе Рэзван
|3
|0
|Фредерик
|2
|0
|George Carjan
|2
|0
|Жардан Василий
|2
|0
|Relu Stoian
|2
|0
|Jonathan Cisse
|2
|0
|Бодиштяну Штефан
|2
|0
|Andrei Rus
|2
|0
|Доринель Мунтеану
|1
|0
|Нягу Ионуц
|1
|0
|Фатаи Кехинде
|1
|0
|Teles
|1
|0
|Ловрич Драган
|1
|0
|Латушан Розарио
|1
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Банку Никусор
|6
|0
|Иван Андрей
|4
|1
|Матею Александру
|3
|0
|Кэпэцынэ Михай
|3
|0
|Влэдою Штефан
|3
|0
|Скречу Владимир
|3
|0
|Маркович Йован
|3
|0
|Juraj Badelj
|1
|1
|Лаурентин Рехекампф
|2
|0
|Крецу Александру
|2
|0
|Хури Льес
|2
|0
|Митрицэ Александру
|2
|0
|Борца Флорин
|2
|0
|Дансиу Мариан
|2
|0
|Куртич Ясмин
|1
|0
|Зайков Джоко
|1
|0
|Кольич Элвир
|1
|0
|Попеску Лаурентиу
|1
|0
|Нчамаа Базилио
|1
|0
|Баярам Штефан
|1
|0
|Ишфан Александру
|1
|0
Результаты матчей
Оцелул Галац
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Университатя Крайова
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
7
2
Оцелул Галац
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Университатя Крайова
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
10
13
Оцелул Галац
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Университатя Крайова
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
29% (5)
65% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
17
15
Голы по времени матча
Забито
7
11
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
0
0%
1
9%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
2
29%
1
9%
61-75
1
14%
6
55%
76-90
Пропущено
11
11
3 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
3
27%
5
45%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
7
64%
2
18%
76-90
Забито
10
14
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 10
3
30%
4
29%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
10%
1
7%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
2
20%
2
14%
61-75
2
20%
3
21%
76-90
Пропущено
6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
50%
1
17%
76-90
Забито
17
25
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 9
7 Не забивали 5
3
18%
5
20%
1-15
2
12%
3
12%
16-30
2
12%
2
8%
31-45
3
18%
3
12%
46-60
4
24%
3
12%
61-75
3
18%
9
36%
76-90
Пропущено
17
17
5 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
0
0%
1
6%
1-15
1
6%
3
18%
16-30
4
24%
7
41%
31-45
2
12%
1
6%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
10
59%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Оцелул Галац
(20 матчей)
20%
70%
10%
4 победы 14 ничьих 2 поражения
УТА Арад - Оцелул Галац 2:4 Политехника Яссы - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - ФКСБ 1:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:1
ЧФР Клуж - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 ФК Залау - Оцелул Галац 1:4 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:2 Оцелул Галац - Волунтари 2:2 Ботошани - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:1 Сепси - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - ФКСБ 0:2 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - УТА Арад 1:1 Оцелул Галац - Войводина Нови Сад 2:2 Оцелул Галац - Марибор 0:0
Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 Университатя Крайова - У Крайова 1948 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:0
Университатя Крайова - Петролул Плоешти 1:3 Волунтари - Университатя Крайова 0:0 Университатя Крайова - Ботошани 5:1 ФК Тунари - Университатя Крайова 1:1 Университатя Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Сепси 2:1 ФКСБ - Университатя Крайова 3:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - УТА Арад 3:0 Политехника Яссы - Университатя Крайова 1:4 Университатя Крайова - Германнштадт 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Славия София 3:2 Локомотив Пловдив - Университатя Крайова 2:0
Результаты матчей
Оцелул Галац
Университатя Крайова
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
0:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:1
5 раз 29%
0:0
4 раза 24%
0:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
3 раза 18%
4
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Оцелул Галац
Университатя Крайова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
71
18
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
54
35
36
17
27
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
125
413
611
116
413
116
215
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|17
|10
|5
|2
|30 - 16
|35
|2.
|17
|9
|5
|3
|31 - 17
|32
|3.
|16
|8
|6
|2
|31 - 17
|30
|4.
|17
|8
|5
|4
|25 - 17
|29
|5.
|17
|5
|10
|2
|24 - 16
|25
|6.
|17
|5
|10
|2
|21 - 17
|25
|7.
|17
|6
|4
|7
|24 - 28
|22
|8.
|16
|5
|5
|6
|18 - 18
|20
|9.
|16
|4
|8
|4
|22 - 23
|20
|10.
|17
|5
|5
|7
|24 - 31
|20
|11.
|17
|3
|11
|3
|17 - 17
|20
|12.
|17
|4
|7
|6
|19 - 23
|19
|13.
|17
|4
|7
|6
|19 - 25
|19
|14.
|16
|4
|3
|9
|25 - 30
|15
|15.
|0:0
|17
|2
|5
|10
|9 - 27
|11
|16.
|17
|0
|8
|9
|18 - 35
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|3
|0
|15 - 3
|21
|2.
|8
|5
|2
|1
|17 - 8
|17
|3.
|8
|5
|2
|1
|14 - 6
|17
|4.
|0:0
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|5.
|9
|4
|4
|1
|15 - 8
|16
|6.
|9
|3
|5
|1
|14 - 13
|14
|7.
|8
|3
|4
|1
|11 - 9
|13
|8.
|9
|3
|4
|2
|14 - 11
|13
|9.
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|10.
|8
|3
|1
|4
|12 - 15
|10
|11.
|8
|1
|5
|2
|9 - 13
|8
|12.
|9
|1
|5
|3
|7 - 11
|8
|13.
|8
|2
|1
|5
|17 - 19
|7
|14.
|0:0
|9
|1
|4
|4
|3 - 10
|7
|15.
|8
|1
|3
|4
|7 - 13
|6
|16.
|8
|0
|5
|3
|8 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|9
|5
|3
|1
|17 - 9
|18
|2.
|8
|3
|5
|0
|15 - 10
|14
|3.
|8
|3
|4
|1
|14 - 9
|13
|4.
|8
|2
|6
|0
|10 - 6
|12
|5.
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|6.
|8
|3
|2
|3
|16 - 14
|11
|7.
|8
|2
|5
|1
|7 - 4
|11
|8.
|9
|3
|2
|4
|10 - 10
|11
|9.
|9
|2
|4
|3
|12 - 16
|10
|10.
|8
|3
|0
|5
|10 - 17
|9
|11.
|8
|1
|6
|1
|9 - 8
|9
|12.
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|13.
|9
|1
|5
|3
|9 - 13
|8
|14.
|8
|2
|1
|5
|7 - 9
|7
|15.
|0:0
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|16.
|9
|0
|3
|6
|10 - 22
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (3)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|8 (6)
|Оцелул Галац
|Alexandru Pop
|8 (1)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|7 (4)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|7 (2)
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 6
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 5
|ФКСБ
|Пантя Александру
|1 5
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|6
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|6