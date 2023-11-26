28' Омавоо Жозуэ на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Абдалла Хаким выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Радунович Ристо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Пантя Александру создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Пантя Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Коман Флоринел не смог попасть в створ ударом издали

23' Омавоо Жозуэ выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Дани Иглесиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Игра в одни ворота сейчас. ФКСБ доминирует и владеет мячом

20' Cristian Costin наказан за толчок Олару Дариус

19' Гезали Ламин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Удар от ворот произведет ФКСБ

17' Радунович Ристо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Голубович Аднан взял и забрал мяч на выходе

14' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

12' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

12' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Adrian Sut пробует нанести удар издали, но Adnan Golubovic держит все под контролем

10' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

9' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Cristian Costin наказан за толчок Коман Флоринел

8' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Хорошую попытку сделал Коман Флоринел . Удар в створ, но вратарь начеку

7' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Олару Дариус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Adrian Sut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть