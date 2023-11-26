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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Калин Юлиан
Динамо Бухарест
0:0
Первый тайм: 41'
ФКСБ
0'

Ход матча

29'
Патрике Разван
Омавоо Жозуэ
 

Владение мячом

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Динамо Бухарест
Ничья
ФКСБ
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Все Коэффициенты
1
Голубович
Аднан
98
Костин
Кристиан
5
Лукао
II
28
Омавоо
Жозуэ
31
Амзар
Йонуц
10
Дани
Иглесиас
4
Бена
Квентин
99
Гезали
Ламин
16
Илич
Кристиан
19
Абдалла
Хаким
7
Goncalo
Gregorio
32
Тарновану
Стефан
28
Пантя
Александру
30
Siyabonga
Ngezana
16
Ликсандру
Михай
33
Радунович
Ристо
88
Джокович
Дамьян
8
Шут
Адриан
27
Олару
Дариус
25
Балута
Александр
11
Микулеску
Давид
7
Коман
Флоринел
Динамо Бухарест
ФКСБ

История личных встреч

Динамо Бухарест
ФКСБ

17 матчей

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.4%
29.4%
14 побед 5 ничьих 0 побед

27 матчей

29.6%
70.4%
0 побед 8 ничьих 19 побед

Первый тайм

40.7%
59.3%
0 побед 11 ничьих 17 побед

Второй тайм

40.7%
59.3%
0 побед 11 ничьих 14 побед

44 матча

25%
31.8%
43.2%
11 побед 14 ничьих 19 побед

Первый тайм

25%
36.4%
38.6%
11 побед 16 ничьих 17 побед

Второй тайм

31.8%
36.4%
31.8%
14 побед 16 ничьих 14 побед

История матчей

С
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
6:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:2
К
1:0
К
0:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:3
Л1
2:2
Л1
1:0
Л1ГА
2:1
Л1ГА
2:1
КЛ
1:3
КЛ
4:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
К
2:2
Л1ГА
1:1
Л1ГА
1:1
К
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
3:0
К
1:1
К
5:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
3:2
ДА
1:3
К
2:1
ДА
0:1
ДА
2:1
ДА
2:0
ДА
0:1
ДА
1:1
ДА
1:1
ДА
2:1
ДА
1:0

Голы

Всего голов

29
25

Голов в среднем за матч

1.38
1.09

Среднее время на гол

65
82

Всего голов

43
30

Голов в среднем за матч

1.87
1.43

Среднее время на гол

48
63

Всего голов

72
55

Голов в среднем за матч

1.64
1.25

Тотал матчей

2.5
42
Больше 95%
Меньше 5%
2
36
Больше 82%
Меньше 18%
8
25
Больше 57%
Меньше 43%
19
14
Больше 32%
Меньше 68%
30
6
Больше 14%
Меньше 86%
38
3
Больше 7%
Меньше 93%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
43

Среднее время на гол

55
72

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Goncalo Gregorio 3 0.18
Dennis Politic 2 0.12
Костин Кристиан 1 0.06
Ларрусеа Горка 1 0.06
Абдалла Хаким 1 0.06
Патрике Разван 0 0
Илич Кристиан 0 0
Бани Андрей 0 0
Амзар Йонуц 0 0
ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олару Дариус 7 (2) 0.41
Коман Флоринел 5 (1) 0.29
Компаньо Андреа 4 (2) 0.24
Попеску Октавиан 2 0.12
Дава Джойским 2 0.12
Шут Адриан 2 0.12
Джокович Дамьян 2 (1) 0.12
Радунович Ристо 1 0.06
Балута Александр 1 0.06
Попеску Овидиу 1 0.06
Микулеску Давид 1 0.06
Эджума Малком 1 0.06
Ликсандру Михай 1 0.06
Кордя Андрей 0 0
Крецу Валентин 0 0
Siyabonga Ngezana 0 0

Карточки

Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рошу Нелуц 5 0
Dennis Politic 5 0
Амзар Йонуц 5 0
Моура Габриэл 4 0
Ларрусеа Горка 4 0
Буркэ Овидиу 3 0
Илич Кристиан 3 0
Бена Квентин 3 0
Бани Андрей 3 0
Лукао II 2 0
Голубович Аднан 2 0
Омавоо Жозуэ 2 0
Патрике Разван 1 0
Рошу Юлиан 1 0
Гезали Ламин 1 0
Костин Кристиан 1 0
Григоре Рикардо 1 0
Andrei Florescu 1 0
ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пантя Александру 5 1
Попеску Овидиу 6 0
Крецу Валентин 3 1
Коман Флоринел 3 1
Дава Джойским 3 1
Радунович Ристо 4 0
Попеску Октавиан 4 0
Балута Александр 3 0
Олару Дариус 3 0
Компаньо Андреа 3 0
Эджума Малком 2 0
Тарновану Стефан 2 0
Кирикеш Влад 1 0
Siyabonga Ngezana 1 0
Кордя Андрей 1 0
Шут Адриан 1 0
Ликсандру Михай 1 0
Радаславеску Эдуард 1 0

Результаты матчей

Динамо Бухарест
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
ФКСБ
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

2
5
Динамо Бухарест
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
ФКСБ
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

13
2

Упущенные победы

4
12
Динамо Бухарест
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
ФКСБ
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

14
5

Упущенные победы

6
17

Голы по времени матча

Забито

2
17
2 В 1-м тайме 9
0 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 7
14 Не забивали 8
1
50%
5
29%
29%
1-15
1
50%
2
12%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
0
0%
5
29%
29%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
0
0%
1
6%
76-90

Пропущено

11
9
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
3
33%
46-60
1
9%
3
33%
61-75
5
45%
1
11%
76-90

Забито

7
13
4 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
2
29%
4
31%
1-15
1
14%
2
15%
16-30
1
14%
4
31%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

16
7
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
2
13%
0
0%
1-15
3
19%
1
14%
16-30
3
19%
2
29%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
1
6%
1
14%
61-75
4
25%
3
43%
76-90

Забито

9
30
6 В 1-м тайме 19
3 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 13
9 Не забивали 1
3
33%
9
30%
1-15
2
22%
4
13%
16-30
1
11%
6
20%
31-45
1
11%
5
17%
46-60
0
0%
5
17%
61-75
2
22%
1
3%
76-90

Пропущено

27
16
11 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 2
14 Не пропускали 10
2
7%
1
6%
1-15
3
11%
2
13%
16-30
6
22%
2
13%
31-45
5
19%
3
19%
46-60
2
7%
4
25%
61-75
9
33%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Бухарест
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 УТА Арад - Динамо Бухарест 2:1 Бихор Орадя - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 0:0
Германнштадт - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 1:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 1:1 Динамо Бухарест - Фарул Констанца 0:2 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Волунтари - Динамо Бухарест 2:3 Динамо Бухарест - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Сепси 0:3 ФКСБ - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:2 Динамо Киев - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Залаэгерсег 0:1
ФКСБ
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
ФКСБ - У Крайова 1948 2:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:2 Оцелул Галац - ФКСБ 1:1 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:2
ФКСБ - Волунтари 0:0 Ботошани - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Клуж 2:2 Бихор Орадя - ФКСБ 0:2 Сепси - ФКСБ 2:5 Германнштадт - ФКСБ 2:2 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 3:0 УТА Арад - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Норшелланн - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Норшелланн 0:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ - ЦСКА-1948 3:2 Оцелул Галац - ФКСБ 0:2 ЦСКА-1948 - ФКСБ 0:1

Результаты матчей

Динамо Бухарест
ФКСБ

Точный счет

0:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
3 раза 38%
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
4:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
2:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 56%
1
6 раз 38%
3
1 раз 6%
2
7 раз 44%
1
5 раз 31%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Динамо Бухарест
ФКСБ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
7
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
1
7
1.5
5
3
1
7
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
9
0.5
Больше Меньше
15
1
1
15
1.5
10
6
1
15
2.5
3
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 0:0 17 10 5 2 30 - 16 35
2.
ЧФР Клуж
 17 9 5 3 31 - 17 32
3.
Рапид Бухарест
 16 8 6 2 31 - 17 30
4.
Университатя Крайова
 17 8 5 4 25 - 17 29
5.
Германнштадт
 17 5 10 2 24 - 16 25
6.
Петролул Плоешти
 17 5 10 2 21 - 17 25
7.
Фарул Констанца
 17 6 4 7 24 - 28 22
8.
Сепси
 16 5 5 6 18 - 18 20
9.
Университатя Клуж
 16 4 8 4 22 - 23 20
10.
Волунтари
 17 5 5 7 24 - 31 20
11.
Оцелул Галац
 17 3 11 3 17 - 17 20
12.
Политехника Яссы
 17 4 7 6 19 - 23 19
13.
УТА Арад
 17 4 7 6 19 - 25 19
14.
У Крайова 1948
 16 4 3 9 25 - 30 15
15.
Динамо Бухарест
 0:0 17 2 5 10 9 - 27 11
16.
Ботошани
 17 0 8 9 18 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 9 6 3 0 15 - 3 21
2.
Рапид Бухарест
 8 5 2 1 17 - 8 17
3.
Университатя Крайова
 8 5 2 1 14 - 6 17
4.
ФКСБ
 0:0 8 5 2 1 13 - 7 17
5.
Германнштадт
 9 4 4 1 15 - 8 16
6.
Петролул Плоешти
 9 3 5 1 14 - 13 14
7.
Сепси
 8 3 4 1 11 - 9 13
8.
Фарул Констанца
 9 3 4 2 14 - 11 13
9.
УТА Арад
 8 3 2 3 10 - 12 11
10.
Волунтари
 8 3 1 4 12 - 15 10
11.
Политехника Яссы
 8 1 5 2 9 - 13 8
12.
Оцелул Галац
 9 1 5 3 7 - 11 8
13.
У Крайова 1948
 8 2 1 5 17 - 19 7
14.
Динамо Бухарест
 0:0 9 1 4 4 3 - 10 7
15.
Университатя Клуж
 8 1 3 4 7 - 13 6
16.
Ботошани
 8 0 5 3 8 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 0:0 9 5 3 1 17 - 9 18
2.
Университатя Клуж
 8 3 5 0 15 - 10 14
3.
Рапид Бухарест
 8 3 4 1 14 - 9 13
4.
Оцелул Галац
 8 2 6 0 10 - 6 12
5.
Университатя Крайова
 9 3 3 3 11 - 11 12
6.
ЧФР Клуж
 8 3 2 3 16 - 14 11
7.
Петролул Плоешти
 8 2 5 1 7 - 4 11
8.
Политехника Яссы
 9 3 2 4 10 - 10 11
9.
Волунтари
 9 2 4 3 12 - 16 10
10.
Фарул Констанца
 8 3 0 5 10 - 17 9
11.
Германнштадт
 8 1 6 1 9 - 8 9
12.
У Крайова 1948
 8 2 2 4 8 - 11 8
13.
УТА Арад
 9 1 5 3 9 - 13 8
14.
Сепси
 8 2 1 5 7 - 9 7
15.
Динамо Бухарест
 0:0 8 1 1 6 6 - 17 4
16.
Ботошани
 9 0 3 6 10 - 22 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 9 (3)
Университатя Клуж Нистор Дан 8 (6)
Оцелул Галац Alexandru Pop 8 (1)
Ботошани Флореску Эдуард 7 (4)
ФКСБ Олару Дариус 7 (2)
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Топ нарушителей
Ботошани Пий Джуниор 1 6
Волунтари Матрикарди Патрисио 1 5
ФКСБ Пантя Александру 1 5
Сепси Ниняй Бранислав 6
Университатя Крайова Банку Никусор 6
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