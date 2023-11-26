Тур: 17. Стадион: Национальный стадион (Бухарест). Главный судья: Калин Юлиан
0:0
Первый тайм: 41'
0'
Ход матча
Владение мячом
5
Лукао
II
28
Омавоо
Жозуэ
31
Амзар
Йонуц
99
Гезали
Ламин
27
Олару
Дариус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 Лукао IIЗащитник
-
28 Омавоо ЖозуэЗащитник
-
31 Амзар ЙонуцЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Гезали ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Гиафер ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Бани АндрейНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ovidiu Burca
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Mihai Toma
-
Главный тренер: Ilias Charalampous
История личных встреч
Динамо Бухарест
ФКСБ
17 матчей
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
82.4%
29.4%
14 побед 5 ничьих 0 побед
27 матчей
29.6%
70.4%
0 побед 8 ничьих 19 побед
Первый тайм
40.7%
59.3%
0 побед 11 ничьих 17 побед
Второй тайм
40.7%
59.3%
0 побед 11 ничьих 14 побед
44 матча
25%
31.8%
43.2%
11 побед 14 ничьих 19 побед
Первый тайм
25%
36.4%
38.6%
11 побед 16 ничьих 17 побед
Второй тайм
31.8%
36.4%
31.8%
14 побед 16 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
25
Голов в среднем за матч
1.38
1.09
Среднее время на гол
65
82
Всего голов
43
30
Голов в среднем за матч
1.87
1.43
Среднее время на гол
48
63
Всего голов
72
55
Голов в среднем за матч
1.64
1.25
Тотал матчей
2.5
42
Больше 95%
Меньше 5%
2
36
Больше 82%
Меньше 18%
8
25
Больше 57%
Меньше 43%
19
14
Больше 32%
Меньше 68%
30
6
Больше 14%
Меньше 86%
38
3
Больше 7%
Меньше 93%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
Среднее время на гол
55
72
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Goncalo Gregorio
|3
|0.18
|Dennis Politic
|2
|0.12
|Костин Кристиан
|1
|0.06
|Ларрусеа Горка
|1
|0.06
|Абдалла Хаким
|1
|0.06
|Патрике Разван
|0
|0
|Илич Кристиан
|0
|0
|Бани Андрей
|0
|0
|Амзар Йонуц
|0
|0
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олару Дариус
|7 (2)
|0.41
|Коман Флоринел
|5 (1)
|0.29
|Компаньо Андреа
|4 (2)
|0.24
|Попеску Октавиан
|2
|0.12
|Дава Джойским
|2
|0.12
|Шут Адриан
|2
|0.12
|Джокович Дамьян
|2 (1)
|0.12
|Радунович Ристо
|1
|0.06
|Балута Александр
|1
|0.06
|Попеску Овидиу
|1
|0.06
|Микулеску Давид
|1
|0.06
|Эджума Малком
|1
|0.06
|Ликсандру Михай
|1
|0.06
|Кордя Андрей
|0
|0
|Крецу Валентин
|0
|0
|Siyabonga Ngezana
|0
|0
Карточки
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рошу Нелуц
|5
|0
|Dennis Politic
|5
|0
|Амзар Йонуц
|5
|0
|Моура Габриэл
|4
|0
|Ларрусеа Горка
|4
|0
|Буркэ Овидиу
|3
|0
|Илич Кристиан
|3
|0
|Бена Квентин
|3
|0
|Бани Андрей
|3
|0
|Лукао II
|2
|0
|Голубович Аднан
|2
|0
|Омавоо Жозуэ
|2
|0
|Патрике Разван
|1
|0
|Рошу Юлиан
|1
|0
|Гезали Ламин
|1
|0
|Костин Кристиан
|1
|0
|Григоре Рикардо
|1
|0
|Andrei Florescu
|1
|0
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пантя Александру
|5
|1
|Попеску Овидиу
|6
|0
|Крецу Валентин
|3
|1
|Коман Флоринел
|3
|1
|Дава Джойским
|3
|1
|Радунович Ристо
|4
|0
|Попеску Октавиан
|4
|0
|Балута Александр
|3
|0
|Олару Дариус
|3
|0
|Компаньо Андреа
|3
|0
|Эджума Малком
|2
|0
|Тарновану Стефан
|2
|0
|Кирикеш Влад
|1
|0
|Siyabonga Ngezana
|1
|0
|Кордя Андрей
|1
|0
|Шут Адриан
|1
|0
|Ликсандру Михай
|1
|0
|Радаславеску Эдуард
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Бухарест
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
ФКСБ
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
2
5
Динамо Бухарест
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
ФКСБ
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
13
2
Упущенные победы
4
12
Динамо Бухарест
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
ФКСБ
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
14
5
Упущенные победы
6
17
Голы по времени матча
Забито
2
17
2 В 1-м тайме 9
0 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 7
14 Не забивали 8
1
50%
5
29%
29%
1-15
1
50%
2
12%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
0
0%
5
29%
29%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
0
0%
1
6%
76-90
Пропущено
11
9
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
3
33%
46-60
1
9%
3
33%
61-75
5
45%
1
11%
76-90
Забито
7
13
4 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
2
29%
4
31%
1-15
1
14%
2
15%
16-30
1
14%
4
31%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
16
7
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
2
13%
0
0%
1-15
3
19%
1
14%
16-30
3
19%
2
29%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
1
6%
1
14%
61-75
4
25%
3
43%
76-90
Забито
9
30
6 В 1-м тайме 19
3 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 13
9 Не забивали 1
3
33%
9
30%
1-15
2
22%
4
13%
16-30
1
11%
6
20%
31-45
1
11%
5
17%
46-60
0
0%
5
17%
61-75
2
22%
1
3%
76-90
Пропущено
27
16
11 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 2
14 Не пропускали 10
2
7%
1
6%
1-15
3
11%
2
13%
16-30
6
22%
2
13%
31-45
5
19%
3
19%
46-60
2
7%
4
25%
61-75
9
33%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Бухарест
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 УТА Арад - Динамо Бухарест 2:1 Бихор Орадя - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 0:0
Германнштадт - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 1:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 1:1 Динамо Бухарест - Фарул Констанца 0:2 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Волунтари - Динамо Бухарест 2:3 Динамо Бухарест - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Сепси 0:3 ФКСБ - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:2 Динамо Киев - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Залаэгерсег 0:1
ФКСБ
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
ФКСБ - У Крайова 1948 2:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:2 Оцелул Галац - ФКСБ 1:1 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:2
ФКСБ - Волунтари 0:0 Ботошани - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Клуж 2:2 Бихор Орадя - ФКСБ 0:2 Сепси - ФКСБ 2:5 Германнштадт - ФКСБ 2:2 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 3:0 УТА Арад - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Норшелланн - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Норшелланн 0:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ - ЦСКА-1948 3:2 Оцелул Галац - ФКСБ 0:2 ЦСКА-1948 - ФКСБ 0:1
Результаты матчей
Динамо Бухарест
ФКСБ
Точный счет
0:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
3 раза 38%
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
4:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
2:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 56%
1
6 раз 38%
3
1 раз 6%
2
7 раз 44%
1
5 раз 31%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Динамо Бухарест
ФКСБ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
71
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
17
53
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
79
Больше Меньше
151
115
106
115
313
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|17
|10
|5
|2
|30 - 16
|35
|2.
|17
|9
|5
|3
|31 - 17
|32
|3.
|16
|8
|6
|2
|31 - 17
|30
|4.
|17
|8
|5
|4
|25 - 17
|29
|5.
|17
|5
|10
|2
|24 - 16
|25
|6.
|17
|5
|10
|2
|21 - 17
|25
|7.
|17
|6
|4
|7
|24 - 28
|22
|8.
|16
|5
|5
|6
|18 - 18
|20
|9.
|16
|4
|8
|4
|22 - 23
|20
|10.
|17
|5
|5
|7
|24 - 31
|20
|11.
|17
|3
|11
|3
|17 - 17
|20
|12.
|17
|4
|7
|6
|19 - 23
|19
|13.
|17
|4
|7
|6
|19 - 25
|19
|14.
|16
|4
|3
|9
|25 - 30
|15
|15.
|0:0
|17
|2
|5
|10
|9 - 27
|11
|16.
|17
|0
|8
|9
|18 - 35
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|3
|0
|15 - 3
|21
|2.
|8
|5
|2
|1
|17 - 8
|17
|3.
|8
|5
|2
|1
|14 - 6
|17
|4.
|0:0
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|5.
|9
|4
|4
|1
|15 - 8
|16
|6.
|9
|3
|5
|1
|14 - 13
|14
|7.
|8
|3
|4
|1
|11 - 9
|13
|8.
|9
|3
|4
|2
|14 - 11
|13
|9.
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|10.
|8
|3
|1
|4
|12 - 15
|10
|11.
|8
|1
|5
|2
|9 - 13
|8
|12.
|9
|1
|5
|3
|7 - 11
|8
|13.
|8
|2
|1
|5
|17 - 19
|7
|14.
|0:0
|9
|1
|4
|4
|3 - 10
|7
|15.
|8
|1
|3
|4
|7 - 13
|6
|16.
|8
|0
|5
|3
|8 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|9
|5
|3
|1
|17 - 9
|18
|2.
|8
|3
|5
|0
|15 - 10
|14
|3.
|8
|3
|4
|1
|14 - 9
|13
|4.
|8
|2
|6
|0
|10 - 6
|12
|5.
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|6.
|8
|3
|2
|3
|16 - 14
|11
|7.
|8
|2
|5
|1
|7 - 4
|11
|8.
|9
|3
|2
|4
|10 - 10
|11
|9.
|9
|2
|4
|3
|12 - 16
|10
|10.
|8
|3
|0
|5
|10 - 17
|9
|11.
|8
|1
|6
|1
|9 - 8
|9
|12.
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|13.
|9
|1
|5
|3
|9 - 13
|8
|14.
|8
|2
|1
|5
|7 - 9
|7
|15.
|0:0
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|16.
|9
|0
|3
|6
|10 - 22
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (3)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|8 (6)
|Оцелул Галац
|Alexandru Pop
|8 (1)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|7 (4)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|7 (2)
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 6
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 5
|ФКСБ
|Пантя Александру
|1 5
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|6
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|6