Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Adrian Sut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

52' Сегодняшная посещаемость составляет 22926 болельщиков

52' Команда ФКСБ имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

52' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Джокович Дамьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

51' Дани Иглесиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Cristian Costin наказан за толчок Коман Флоринел

49' Голубович Аднан взял и забрал мяч на выходе

49' Матч возобновлен

48' Микулеску Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

47' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

46' Микулеску Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для ФКСБ

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

45' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Adrian Sut на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Олару Дариус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

36' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

33' Удар от ворот произведет ФКСБ

33' Амзар Йонуц оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

33' Дани Иглесиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

30' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Матч возобновится спорным мячом

28' Омавоо Жозуэ на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Абдалла Хаким выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Радунович Ристо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Пантя Александру создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Пантя Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Коман Флоринел не смог попасть в створ ударом издали

23' Омавоо Жозуэ выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Дани Иглесиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Игра в одни ворота сейчас. ФКСБ доминирует и владеет мячом

20' Cristian Costin наказан за толчок Олару Дариус

19' Гезали Ламин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Удар от ворот произведет ФКСБ

17' Радунович Ристо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Голубович Аднан взял и забрал мяч на выходе

14' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

12' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

12' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Adrian Sut пробует нанести удар издали, но Adnan Golubovic держит все под контролем

10' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

9' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Cristian Costin наказан за толчок Коман Флоринел

8' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Хорошую попытку сделал Коман Флоринел . Удар в створ, но вратарь начеку

7' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Олару Дариус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Adrian Sut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть