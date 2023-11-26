Тур: 17. Стадион: Национальный стадион (Бухарест). Зрители: 22926 Главный судья: Калин Юлиан
0:1
Конец матча
0'
51' Желтая карточкаБена Квентин
51' Желтая карточкаШут Адриан
0:1
52' ГолКоман Флоринел
54' Желтая карточкаПатрике Разван
73' Желтая карточкаЛиксандру Михай
79' Желтая карточкаКоман Флоринел
89' Желтая карточкаSiyabonga Ngezana
90' Желтая карточкаБалута Александр
90'+7
Ход матча
51'
51'
52'
0:1
54'
73'
79'
90'
Владение мячом
5
Лукао
II
28
Омавоо
Жозуэ
31
Амзар
Йонуц
99
Гезали
Ламин
27
Олару
Дариус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 Лукао IIЗащитник
-
28 Омавоо ЖозуэЗащитник
-
31 Амзар ЙонуцЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Гезали ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Гиафер ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Бани АндрейНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ovidiu Burca
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Mihai Toma
-
Главный тренер: Ilias Charalampous
История личных встреч
Динамо Бухарест
ФКСБ
17 матчей
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
82.4%
29.4%
14 побед 5 ничьих 0 побед
27 матчей
29.6%
70.4%
0 побед 8 ничьих 19 побед
Первый тайм
40.7%
59.3%
0 побед 11 ничьих 17 побед
Второй тайм
40.7%
59.3%
0 побед 11 ничьих 14 побед
44 матча
25%
31.8%
43.2%
11 побед 14 ничьих 19 побед
Первый тайм
25%
36.4%
38.6%
11 побед 16 ничьих 17 побед
Второй тайм
31.8%
36.4%
31.8%
14 побед 16 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
25
Голов в среднем за матч
1.38
1.09
Среднее время на гол
65
82
Всего голов
43
30
Голов в среднем за матч
1.87
1.43
Среднее время на гол
48
63
Всего голов
72
55
Голов в среднем за матч
1.64
1.25
Тотал матчей
2.5
42
Больше 95%
Меньше 5%
2
36
Больше 82%
Меньше 18%
8
25
Больше 57%
Меньше 43%
19
14
Больше 32%
Меньше 68%
30
6
Больше 14%
Меньше 86%
38
3
Больше 7%
Меньше 93%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
Среднее время на гол
55
72
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Goncalo Gregorio
|3
|0.18
|Dennis Politic
|2
|0.12
|Костин Кристиан
|1
|0.06
|Ларрусеа Горка
|1
|0.06
|Абдалла Хаким
|1
|0.06
|Патрике Разван
|0
|0
|Илич Кристиан
|0
|0
|Бани Андрей
|0
|0
|Амзар Йонуц
|0
|0
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олару Дариус
|7 (2)
|0.41
|Коман Флоринел
|6 (1)
|0.35
|Компаньо Андреа
|4 (2)
|0.24
|Попеску Октавиан
|2
|0.12
|Дава Джойским
|2
|0.12
|Шут Адриан
|2
|0.12
|Джокович Дамьян
|2 (1)
|0.12
|Радунович Ристо
|1
|0.06
|Балута Александр
|1
|0.06
|Попеску Овидиу
|1
|0.06
|Микулеску Давид
|1
|0.06
|Эджума Малком
|1
|0.06
|Ликсандру Михай
|1
|0.06
|Кордя Андрей
|0
|0
|Крецу Валентин
|0
|0
|Siyabonga Ngezana
|0
|0
Карточки
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рошу Нелуц
|5
|0
|Dennis Politic
|5
|0
|Амзар Йонуц
|5
|0
|Моура Габриэл
|4
|0
|Ларрусеа Горка
|4
|0
|Бена Квентин
|4
|0
|Буркэ Овидиу
|3
|0
|Илич Кристиан
|3
|0
|Бани Андрей
|3
|0
|Патрике Разван
|2
|0
|Лукао II
|2
|0
|Голубович Аднан
|2
|0
|Омавоо Жозуэ
|2
|0
|Рошу Юлиан
|1
|0
|Гезали Ламин
|1
|0
|Костин Кристиан
|1
|0
|Григоре Рикардо
|1
|0
|Andrei Florescu
|1
|0
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пантя Александру
|5
|1
|Попеску Овидиу
|6
|0
|Коман Флоринел
|4
|1
|Крецу Валентин
|3
|1
|Дава Джойским
|3
|1
|Радунович Ристо
|4
|0
|Попеску Октавиан
|4
|0
|Балута Александр
|4
|0
|Олару Дариус
|3
|0
|Компаньо Андреа
|3
|0
|Siyabonga Ngezana
|2
|0
|Эджума Малком
|2
|0
|Тарновану Стефан
|2
|0
|Шут Адриан
|2
|0
|Ликсандру Михай
|2
|0
|Кирикеш Влад
|1
|0
|Кордя Андрей
|1
|0
|Радаславеску Эдуард
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Бухарест
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
ФКСБ
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
2
5
Динамо Бухарест
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
ФКСБ
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
13
2
Упущенные победы
4
12
Динамо Бухарест
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
ФКСБ
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
14
5
Упущенные победы
6
17
Голы по времени матча
Забито
2
18
2 В 1-м тайме 9
0 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 8
15 Не забивали 8
1
50%
5
28%
1-15
1
50%
2
11%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
0
0%
6
33%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
0
0%
1
6%
76-90
Пропущено
12
9
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
3
25%
3
33%
46-60
1
8%
3
33%
61-75
5
42%
1
11%
76-90
Забито
7
13
4 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 10
2
29%
4
31%
1-15
1
14%
2
15%
16-30
1
14%
4
31%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
16
7
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
2
13%
0
0%
1-15
3
19%
1
14%
16-30
3
19%
2
29%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
1
6%
1
14%
61-75
4
25%
3
43%
76-90
Забито
9
31
6 В 1-м тайме 19
3 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 14
10 Не забивали 1
3
33%
9
29%
29%
1-15
2
22%
4
13%
16-30
1
11%
6
19%
31-45
1
11%
6
19%
46-60
0
0%
5
16%
61-75
2
22%
1
3%
76-90
Пропущено
28
16
11 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 2
15 Не пропускали 10
2
7%
1
6%
1-15
3
11%
2
13%
16-30
6
21%
2
13%
31-45
6
21%
3
19%
46-60
2
7%
4
25%
61-75
9
32%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Бухарест
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 УТА Арад - Динамо Бухарест 2:1 Бихор Орадя - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 0:0
Германнштадт - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 1:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 1:1 Динамо Бухарест - Фарул Констанца 0:2 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Волунтари - Динамо Бухарест 2:3 Динамо Бухарест - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Сепси 0:3 ФКСБ - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:2 Динамо Киев - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Залаэгерсег 0:1
ФКСБ
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
ФКСБ - У Крайова 1948 2:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:2 Оцелул Галац - ФКСБ 1:1 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:2
ФКСБ - Волунтари 0:0 Ботошани - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Клуж 2:2 Бихор Орадя - ФКСБ 0:2 Сепси - ФКСБ 2:5 Германнштадт - ФКСБ 2:2 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 3:0 УТА Арад - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Норшелланн - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Норшелланн 0:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ - ЦСКА-1948 3:2 Оцелул Галац - ФКСБ 0:2 ЦСКА-1948 - ФКСБ 0:1
Результаты матчей
Динамо Бухарест
ФКСБ
Точный счет
0:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
6 раз 67%
1
3 раза 33%
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
4:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
0:1
3 раза 33%
2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
10 раз 59%
1
6 раз 35%
3
1 раз 6%
2
7 раз 41%
1
6 раз 35%
3
2 раза 12%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Динамо Бухарест
ФКСБ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
36
Больше Меньше
71
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
17
54
17
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
710
Больше Меньше
161
116
107
116
314
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (3)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|8 (6)
|Оцелул Галац
|Alexandru Pop
|8 (1)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|7 (4)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|7 (2)
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 6
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 5
|ФКСБ
|Пантя Александру
|1 5
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|6
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|6