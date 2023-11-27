Тур: 17. Стадион: Ион Облеменко. Главный судья: Rares George Vidican
1:1
Перерыв
Ход матча
10'
22'
31'
1:1
Владение мячом
44
Бэлаша
Михай
21
Алими
Исник
10
Матей
Космин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бауса ХуанПолузащитник
-
23 Поп ВладПолузащитник
-
51 Сидибе СекуПолузащитник
-
79 Бута ГабриэлПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Giovanni Costantino
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Бэлаша МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Алими ИсникПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Матей КосминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Варга РоландПолузащитник
-
99 Рондон МариоНападающий
-
Главный тренер: Чоботариу Ливиу
История личных встреч
У Крайова 1948
Сепси
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
2.5
0
Среднее время на гол
36
0
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
2
0
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
У Крайова 1948
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кицу Аурелиан
|9
|0.53
|Ван Дурмен Бенжамен
|4
|0.24
|Бауса Хуан
|3 (1)
|0.18
|Сидибе Секу
|3 (1)
|0.18
|William Baeten
|2
|0.12
|Vladislav Blanuta
|2
|0.12
|Албу Константин
|1
|0.06
|Лакруа Лео
|1
|0.06
|Ибрагим Джибрил
|1
|0.06
|Бахасса Яссин
|0
|0
|Gabriel Compagnucci
|0
|0
|Маскареньяс Матеус
|0
|0
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алими Исник
|4 (1)
|0.24
|Шафранко Павол
|4
|0.24
|Аганович Аднан
|3
|0.18
|Штефэнеску Мариус
|3
|0.18
|Матей Космин
|1
|0.06
|Рондон Марио
|1
|0.06
|Георге Ион
|1
|0.06
|Каллаку Шерифф
|1
|0.06
|Варга Роланд
|0
|0
|Ниняй Бранислав
|0
|0
|Чоботарю Денис
|0
|0
Карточки
У Крайова 1948
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Падула Андреа
|3
|1
|Лакруа Лео
|2
|1
|Маскареньяс Матеус
|2
|1
|Аким Влад
|3
|0
|Асамоа Самуэль
|2
|0
|Gabriel Compagnucci
|2
|0
|Албу Константин
|2
|0
|Бахасса Яссин
|2
|0
|Radu Alexandru Negru
|2
|0
|William Baeten
|2
|0
|Giovanni Costantino
|2
|0
|Кицу Аурелиан
|1
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|1
|0
|Lorenzo Paramatti
|1
|0
|Бауса Хуан
|1
|0
|Энрикеш Данни
|1
|0
|Бута Габриэл
|1
|0
|Поп Влад
|1
|0
|Robert Dimitrie Popa
|1
|0
|Ибрагим Джибрил
|1
|0
|Ion-Cristian Gurau
|1
|0
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ниняй Бранислав
|6
|0
|Бэлаша Михай
|4
|0
|Штефэнеску Мариус
|4
|0
|Алими Исник
|3
|0
|Георге Ион
|3
|0
|Родригес Хонатан II
|3
|0
|Матей Космин
|1
|1
|Аганович Аднан
|2
|0
|Франсишку Жуниор
|2
|0
|Штефан Флорин
|2
|0
|Отелита Богдан
|2
|0
|Варга Роланд
|1
|0
|Кечкеш Акош
|1
|0
|Никзули Роланд
|1
|0
|Думитреску Андрес
|1
|0
|Паун Николае
|1
|0
|Liviu Ciobotariu
|1
|0
|Оройан Дариус
|1
|0
Результаты матчей
У Крайова 1948
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сепси
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
10
2
У Крайова 1948
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сепси
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
4
8
У Крайова 1948
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Сепси
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
14
10
Голы по времени матча
Забито
17
7
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
3
18%
1
14%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
1
6%
3
43%
31-45
5
29%
29%
0
0%
46-60
1
6%
1
14%
61-75
3
18%
2
29%
76-90
Пропущено
19
9
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
1
5%
2
22%
1-15
2
11%
1
11%
16-30
4
21%
1
11%
31-45
3
16%
2
22%
46-60
4
21%
1
11%
61-75
5
26%
2
22%
76-90
Забито
8
10
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
3
38%
1
10%
61-75
3
38%
4
40%
76-90
Пропущено
11
10
8 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
6
55%
4
40%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
9%
2
20%
46-60
1
9%
2
20%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Забито
25
17
10 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 6
3
12%
1
6%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
3
12%
5
29%
29%
31-45
5
20%
3
18%
46-60
4
16%
2
12%
61-75
6
24%
6
35%
76-90
Пропущено
30
19
15 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 9
7
23%
6
32%
1-15
4
13%
2
11%
16-30
4
13%
2
11%
31-45
4
13%
4
21%
46-60
5
17%
3
16%
61-75
6
20%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
У Крайова 1948
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
ФКСБ - У Крайова 1948 2:1 Университатя Крайова - У Крайова 1948 1:1 ФК Залау - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - УТА Арад 2:3
Политехника Яссы - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 2:0 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 0:2 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Фарул Констанца 4:0 У Крайова 1948 - Рапид Бухарест 3:5 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 4:3 У Крайова 1948 - Волунтари 3:1 Ботошани - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:4 Сепси - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - ФКСБ 1:3 Кёльн-2 - У Крайова 1948 7:2 Ален - У Крайова 1948 0:1
Сепси
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сепси - Рапид Бухарест 0:0 Сепси - Петролул Плоешти 0:0 Корвинул Хунедоара - Сепси 1:0 Волунтари - Сепси 0:2
Сепси - Ботошани 5:2 Политехника Яссы - Сепси 1:0 Университатя Клуж - Сепси 1:0 ЧФР Клуж - Сепси 3:0 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Сепси - ФКСБ 2:5 Университатя Крайова - Сепси 2:1 Сепси - УТА Арад 1:0 Будё-Глимт - Сепси 3:2 Сепси - Будё-Глимт 2:2 Сепси - Германнштадт 1:1 Актобе - Сепси 0:1 Сепси - Актобе 1:1 Сепси - Оцелул Галац 1:1 Сепси - ЦСКА София 4:0
Результаты матчей
У Крайова 1948
Сепси
Точный счет
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
3:5
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:5
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
У Крайова 1948
Сепси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
53
26
44
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
44
17
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
106
610
412
511
214
115
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|11
|4
|2
|31 - 16
|37
|2.
|17
|9
|5
|3
|31 - 17
|32
|3.
|16
|8
|6
|2
|31 - 17
|30
|4.
|17
|8
|5
|4
|25 - 17
|29
|5.
|17
|5
|10
|2
|24 - 16
|25
|6.
|17
|5
|10
|2
|21 - 17
|25
|7.
|17
|6
|4
|7
|24 - 28
|22
|8.
|1:1
|17
|5
|6
|6
|19 - 19
|21
|9.
|16
|4
|8
|4
|22 - 23
|20
|10.
|17
|5
|5
|7
|24 - 31
|20
|11.
|17
|3
|11
|3
|17 - 17
|20
|12.
|17
|4
|7
|6
|19 - 23
|19
|13.
|17
|4
|7
|6
|19 - 25
|19
|14.
|1:1
|17
|4
|4
|9
|26 - 31
|16
|15.
|17
|2
|4
|11
|9 - 28
|10
|16.
|17
|0
|8
|9
|18 - 35
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|3
|0
|15 - 3
|21
|2.
|8
|5
|2
|1
|17 - 8
|17
|3.
|8
|5
|2
|1
|14 - 6
|17
|4.
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|5.
|9
|4
|4
|1
|15 - 8
|16
|6.
|9
|3
|5
|1
|14 - 13
|14
|7.
|1:1
|8
|3
|4
|1
|11 - 9
|13
|8.
|9
|3
|4
|2
|14 - 11
|13
|9.
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|10.
|8
|3
|1
|4
|12 - 15
|10
|11.
|8
|1
|5
|2
|9 - 13
|8
|12.
|1:1
|9
|2
|2
|5
|18 - 20
|8
|13.
|9
|1
|5
|3
|7 - 11
|8
|14.
|8
|1
|3
|4
|7 - 13
|6
|15.
|9
|1
|3
|5
|3 - 11
|6
|16.
|8
|0
|5
|3
|8 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|2.
|8
|3
|5
|0
|15 - 10
|14
|3.
|8
|3
|4
|1
|14 - 9
|13
|4.
|8
|2
|6
|0
|10 - 6
|12
|5.
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|6.
|8
|3
|2
|3
|16 - 14
|11
|7.
|8
|2
|5
|1
|7 - 4
|11
|8.
|9
|3
|2
|4
|10 - 10
|11
|9.
|9
|2
|4
|3
|12 - 16
|10
|10.
|8
|3
|0
|5
|10 - 17
|9
|11.
|8
|1
|6
|1
|9 - 8
|9
|12.
|1:1
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|13.
|1:1
|9
|2
|2
|5
|8 - 10
|8
|14.
|9
|1
|5
|3
|9 - 13
|8
|15.
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|16.
|9
|0
|3
|6
|10 - 22
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (3)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|8 (6)
|Оцелул Галац
|Alexandru Pop
|8 (1)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|7 (4)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|7 (2)
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 6
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 5
|ФКСБ
|Пантя Александру
|1 5
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|6
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|6