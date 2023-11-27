Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Constantin Albu нанес удар, но тот был заблокирован.

88' Кицу Аурелиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Бауса Хуан пробует нанести удар издали, но Roland Niczuly ловит мяч

87' Удар от ворот произведет Сепси

86' Roland Niczuly ослабляет давление, выбив мяч.

86' Варга Роланд навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Варга Роланд навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Constantin Albu из команды У Крайова 1948 перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

85' Варга Роланд навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Тактическая замена. Marius Stefanescu уходит с поля и его заменяет Варга Роланд

83' Ван Дурмен Бенжамен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Удар от ворот произведет Сепси

82' Хорошую попытку сделал Кицу Аурелиан . Удар в створ, но вратарь начеку

82' Сидибе Секу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

81' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Отелита Богдан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Маскареньяс Матеус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Marius Stefanescu ослабляет давление, выбив мяч.

80' Marius Stefanescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Рефери не любит споров - именно за это Yassine Bahassa сейчас получил желтую

79' Marius Stefanescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Ван Дурмен Бенжамен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Чоботарю Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Vladislav Blanuta наказан за толчок Marius Stefanescu

77' Vladislav Blanuta выиграл воздушное противоборство у Marius Stefanescu.

75' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Тактическая замена. Аким Влад уходит с поля и его заменяет Constantin Albu

74' Тактическая замена. Yassine Bahassa уходит с поля и его заменяет Сидибе Секу

73' Матч возобновлен

73' Roland Niczuly на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Vladislav Blanuta нанес удар головой, но Roland Niczuly спокойно отбил мяч.

71' Шафранко Павол выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Ниняй Бранислав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Удар от ворот произведет Сепси

69' ШТАНГА! Так было близко к голу - Vladislav Blanuta нанес удар в каркас ворот!

69' Yassine Bahassa навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Маскареньяс Матеус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Бауса Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Marius Stefanescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Marius Stefanescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Ion-Cristian Gurau взял и забрал мяч на выходе

64' Marius Stefanescu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

64' О, нет. Из многообещающей позиции Алими Исник из команды Сепси наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

64' Георге Ион из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

64' Удар от ворот произведет Сепси

62' William Baeten навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Yassine Bahassa выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

60' Marius Stefanescu из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

60' Marius Stefanescu навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Матей Космин пробует нанести удар издали, но Ion-Cristian Gurau держит все под контролем

58' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Кицу Аурелиан пробует нанести удар издали, но Roland Niczuly ловит мяч

57' William Baeten создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Удар от ворот произведет Сепси

55' Георге Ион выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Рефери не любит споров - именно за это Маскареньяс Матеус сейчас получил желтую

52' Хорошую попытку сделал Vladislav Blanuta . Удар в створ, но вратарь начеку

51' Roland Niczuly ошибается в защите.

51' Удар от ворот произведет Сепси

50' Матей Космин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Удар от ворот произведет Сепси

49' Roland Niczuly из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

49' William Baeten навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Падула Андреа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.