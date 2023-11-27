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Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Rares George Vidican
У Крайова 1948
2:1
Конец матча
Сепси
0'
1:0
10' Гол
Vladislav Blanuta
22' Желтая карточка
Аганович Аднан
1:1
31' Гол
Матей Космин
54' Желтая карточка
Маскареньяс Матеус
79' Желтая карточка
Бахасса Яссин
2:1
90' Гол
Лакруа Лео
90'+5
50
Ion-Cristian
Gurau
72
Падула
Андреа
18
Gabriel
Compagnucci
4
Лакруа
Лео
16
Маскареньяс
Матеус
6
Аким
Влад
30
Ван
Дурмен
Бенжамен
24
William
Baeten
11
Кицу
Аурелиан
28
Бахасса
Яссин
99
Vladislav
Blanuta
33
Никзули
Роланд
13
Чоботарю
Денис
44
Бэлаша
Михай
82
Ниняй
Бранислав
25
Отелита
Богдан
77
Аганович
Аднан
21
Алими
Исник
8
Георге
Ион
10
Матей
Космин
11
Штефэнеску
Мариус
18
Шафранко
Павол
У Крайова 1948
Сепси

История личных встреч

У Крайова 1948
Сепси

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

С
1:0
С
4:0
С
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

2.5
0

Среднее время на гол

36
0

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

2
0

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

У Крайова 1948
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кицу Аурелиан 9 0.53
Ван Дурмен Бенжамен 4 0.24
Бауса Хуан 3 (1) 0.18
Сидибе Секу 3 (1) 0.18
William Baeten 2 0.12
Лакруа Лео 2 0.12
Vladislav Blanuta 2 0.12
Албу Константин 1 0.06
Ибрагим Джибрил 1 0.06
Бахасса Яссин 0 0
Gabriel Compagnucci 0 0
Маскареньяс Матеус 0 0
Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алими Исник 4 (1) 0.24
Шафранко Павол 4 0.24
Аганович Аднан 3 0.18
Штефэнеску Мариус 3 0.18
Матей Космин 1 0.06
Рондон Марио 1 0.06
Георге Ион 1 0.06
Каллаку Шерифф 1 0.06
Варга Роланд 0 0
Ниняй Бранислав 0 0
Чоботарю Денис 0 0

Карточки

У Крайова 1948
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Падула Андреа 3 1
Маскареньяс Матеус 3 1
Лакруа Лео 2 1
Аким Влад 3 0
Бахасса Яссин 3 0
Асамоа Самуэль 2 0
Gabriel Compagnucci 2 0
Албу Константин 2 0
Radu Alexandru Negru 2 0
William Baeten 2 0
Giovanni Costantino 2 0
Кицу Аурелиан 1 0
Ван Дурмен Бенжамен 1 0
Lorenzo Paramatti 1 0
Бауса Хуан 1 0
Энрикеш Данни 1 0
Бута Габриэл 1 0
Поп Влад 1 0
Robert Dimitrie Popa 1 0
Ибрагим Джибрил 1 0
Ion-Cristian Gurau 1 0
Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ниняй Бранислав 6 0
Бэлаша Михай 4 0
Штефэнеску Мариус 4 0
Алими Исник 3 0
Георге Ион 3 0
Родригес Хонатан II 3 0
Матей Космин 1 1
Аганович Аднан 2 0
Франсишку Жуниор 2 0
Штефан Флорин 2 0
Отелита Богдан 2 0
Варга Роланд 1 0
Кечкеш Акош 1 0
Никзули Роланд 1 0
Думитреску Андрес 1 0
Паун Николае 1 0
Liviu Ciobotariu 1 0
Оройан Дариус 1 0

Результаты матчей

У Крайова 1948
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сепси
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

10
3
У Крайова 1948
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сепси
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

4
8
У Крайова 1948
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Сепси
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

14
11

Голы по времени матча

Забито

19
8
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
4
21%
1
13%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
1
5%
4
50%
31-45
5
26%
0
0%
46-60
1
5%
1
13%
61-75
4
21%
2
25%
76-90

Пропущено

20
11
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 6
1
5%
3
27%
1-15
2
10%
1
9%
16-30
5
25%
1
9%
31-45
3
15%
2
18%
46-60
4
20%
1
9%
61-75
5
25%
3
27%
76-90

Забито

8
10
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
3
38%
1
10%
61-75
3
38%
4
40%
76-90

Пропущено

11
10
8 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
6
55%
4
40%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
9%
2
20%
46-60
1
9%
2
20%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Забито

27
18
11 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
3 Не забивали 6
4
15%
1
6%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
3
11%
6
33%
31-45
5
19%
3
17%
46-60
4
15%
2
11%
61-75
7
26%
6
33%
76-90

Пропущено

31
21
16 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 10
7
23%
7
33%
1-15
4
13%
2
10%
16-30
5
16%
2
10%
31-45
4
13%
4
19%
46-60
5
16%
3
14%
61-75
6
19%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

У Крайова 1948
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
ФКСБ - У Крайова 1948 2:1 Университатя Крайова - У Крайова 1948 1:1 ФК Залау - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - УТА Арад 2:3
Политехника Яссы - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 2:0 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 0:2 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Фарул Констанца 4:0 У Крайова 1948 - Рапид Бухарест 3:5 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 4:3 У Крайова 1948 - Волунтари 3:1 Ботошани - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:4 Сепси - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - ФКСБ 1:3 Кёльн-2 - У Крайова 1948 7:2 Ален - У Крайова 1948 0:1
Сепси
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сепси - Рапид Бухарест 0:0 Сепси - Петролул Плоешти 0:0 Корвинул Хунедоара - Сепси 1:0 Волунтари - Сепси 0:2
Сепси - Ботошани 5:2 Политехника Яссы - Сепси 1:0 Университатя Клуж - Сепси 1:0 ЧФР Клуж - Сепси 3:0 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Сепси - ФКСБ 2:5 Университатя Крайова - Сепси 2:1 Сепси - УТА Арад 1:0 Будё-Глимт - Сепси 3:2 Сепси - Будё-Глимт 2:2 Сепси - Германнштадт 1:1 Актобе - Сепси 0:1 Сепси - Актобе 1:1 Сепси - Оцелул Галац 1:1 Сепси - ЦСКА София 4:0

Результаты матчей

У Крайова 1948
Сепси

Точный счет

0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
3:5
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:5
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
2:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%
2
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

У Крайова 1948
Сепси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
2
6
3
1.5
2
6
4
5
2.5
1
7
1
8
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
4
1
7
1.5
2
7
1
7
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
11
6
7
10
1.5
4
13
5
12
2.5
2
15
1
16
3.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 17 11 4 2 31 - 16 37
2.
Рапид Бухарест
 2:0 17 9 6 2 33 - 17 33
3.
ЧФР Клуж
 17 9 5 3 31 - 17 32
4.
Университатя Крайова
 17 8 5 4 25 - 17 29
5.
Германнштадт
 17 5 10 2 24 - 16 25
6.
Петролул Плоешти
 17 5 10 2 21 - 17 25
7.
Фарул Констанца
 17 6 4 7 24 - 28 22
8.
Сепси
 17 5 5 7 19 - 20 20
9.
Волунтари
 17 5 5 7 24 - 31 20
10.
Университатя Клуж
 0:2 17 4 8 5 22 - 25 20
11.
Оцелул Галац
 17 3 11 3 17 - 17 20
12.
Политехника Яссы
 17 4 7 6 19 - 23 19
13.
УТА Арад
 17 4 7 6 19 - 25 19
14.
У Крайова 1948
 17 5 3 9 27 - 31 18
15.
Динамо Бухарест
 17 2 4 11 9 - 28 10
16.
Ботошани
 17 0 8 9 18 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 9 6 3 0 15 - 3 21
2.
Рапид Бухарест
 2:0 9 6 2 1 19 - 8 20
3.
Университатя Крайова
 8 5 2 1 14 - 6 17
4.
ФКСБ
 8 5 2 1 13 - 7 17
5.
Германнштадт
 9 4 4 1 15 - 8 16
6.
Петролул Плоешти
 9 3 5 1 14 - 13 14
7.
Сепси
 8 3 4 1 11 - 9 13
8.
Фарул Констанца
 9 3 4 2 14 - 11 13
9.
УТА Арад
 8 3 2 3 10 - 12 11
10.
Волунтари
 8 3 1 4 12 - 15 10
11.
У Крайова 1948
 9 3 1 5 19 - 20 10
12.
Политехника Яссы
 8 1 5 2 9 - 13 8
13.
Оцелул Галац
 9 1 5 3 7 - 11 8
14.
Университатя Клуж
 0:2 8 1 3 4 7 - 13 6
15.
Динамо Бухарест
 9 1 3 5 3 - 11 6
16.
Ботошани
 8 0 5 3 8 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 9 6 2 1 18 - 9 20
2.
Университатя Клуж
 0:2 9 3 5 1 15 - 12 14
3.
Рапид Бухарест
 2:0 8 3 4 1 14 - 9 13
4.
Оцелул Галац
 8 2 6 0 10 - 6 12
5.
Университатя Крайова
 9 3 3 3 11 - 11 12
6.
ЧФР Клуж
 8 3 2 3 16 - 14 11
7.
Петролул Плоешти
 8 2 5 1 7 - 4 11
8.
Политехника Яссы
 9 3 2 4 10 - 10 11
9.
Волунтари
 9 2 4 3 12 - 16 10
10.
Фарул Констанца
 8 3 0 5 10 - 17 9
11.
Германнштадт
 8 1 6 1 9 - 8 9
12.
У Крайова 1948
 8 2 2 4 8 - 11 8
13.
УТА Арад
 9 1 5 3 9 - 13 8
14.
Сепси
 9 2 1 6 8 - 11 7
15.
Динамо Бухарест
 8 1 1 6 6 - 17 4
16.
Ботошани
 9 0 3 6 10 - 22 3
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Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 9 (4)
Университатя Клуж Нистор Дан 8 (6)
Оцелул Галац Alexandru Pop 8 (1)
Ботошани Флореску Эдуард 7 (4)
ФКСБ Олару Дариус 7 (2)
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Топ нарушителей
Ботошани Пий Джуниор 1 6
Волунтари Матрикарди Патрисио 1 5
ФКСБ Пантя Александру 1 5
Сепси Ниняй Бранислав 6
Университатя Крайова Банку Никусор 6
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