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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Петреску Раду
Рапид Бухарест
2:0
Первый тайм: 37'
Университатя Клуж

Ход матча

14'
Папо Джейсон
(Ионицэ Александру II)
1:0
24'
Ионицэ Александру II
(Бамгбойе Фуншо)
2:0
31'
 
Dorinel Oancea
Фоссати Марко

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Рапид Бухарест
Ничья
Университатя Клуж
1.89
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5.30
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8.00
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Все Коэффициенты
31
Молдован
Хорациу
47
Браун
Кристофер
22
Сэпунару
Кристиан
6
Якоб
Паул
24
Борза
Себастьян
23
Албу
Кристиан
4
Кяйт
Маттиас
7
Бамгбойе
Фуншо
10
Ионицэ
Александру
II
96
Папо
Джейсон
11
Валье
Борха
23
Илиев
Пламен
98
Симон
Габриэл
25
Масоэро
Лукас
Габриэль
17
Пициан
Андрей
5
Вэтэжелу
Богдан
4
Дукуре
Кевин
Гробры
21
Фоссати
Марко
27
Кипчу
Александру
10
Нистор
Дан
7
Стойка
Янис
19
Попа
Даньел
Рапид Бухарест
Университатя Клуж

История личных встреч

Рапид Бухарест
Университатя Клуж

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

15 матчей

46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
53.3%
13.4%
5 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы

История матчей

С
0:3
С
0:0
К
0:0
С
1:0
ЛI
1:0
ЛI
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:4
ПЛ
1:2
ДА
1:1
ДА
2:0
ДА
1:2
ДА
3:0
ДА
1:2

Голы

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.38
1

Среднее время на гол

65
90

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

0.71
1.13

Среднее время на гол

126
80

Всего голов

16
16

Голов в среднем за матч

1.07
1.07

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

84
84

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рахмани Альбион 6 (1) 0.35
Дуганджич Марко 6 (2) 0.35
Петрила Клаудиу 4 0.24
Ионицэ Александру II 4 0.24
Бамгбойе Фуншо 3 0.18
Папо Джейсон 3 0.18
Валье Борха 1 0.06
Оайдэ Рэзван 1 0.06
Сэпунару Кристиан 1 0.06
Эммерс Сиан 1 0.06
Якоб Паул 1 0.06
Костаче Ионуц 0 0
Стан Александру 0 0
Браун Кристофер 0 0
Каржан Каталин 0 0
Университатя Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нистор Дан 8 (4) 0.47
Кипчу Александру 3 0.18
Попа Даньел 3 0.18
Стойка Янис 3 0.18
Митря Богдан 2 0.12
Кымпану Георге 1 0.06
Мирон Джордже 1 0.06
Георге Валентин 1 0.06
Вэтэжелу Богдан 0 0
Robert Mihai Silaghi 0 0
Dorinel Oancea 0 0

Карточки

Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оайдэ Рэзван 3 0
Петрила Клаудиу 3 0
Папо Джейсон 3 0
Cristiano Bergodi 3 0
Кяйт Маттиас 1 1
Сэпунару Кристиан 2 0
Бамгбойе Фуншо 2 0
Эммерс Сиан 2 0
Якоб Паул 2 0
Stefan Panoiu 2 0
Стан Александру 1 0
Валье Борха 1 0
Дуганджич Марко 1 0
Браун Кристофер 1 0
Кристя Юлиан 1 0
Албу Кристиан 1 0
Каржан Каталин 1 0
Рахмани Альбион 1 0
Университатя Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кипчу Александру 4 0
Митря Богдан 4 0
Бик Овидиу 4 0
Нистор Дан 3 0
Мирон Джордже 3 0
Димитров Радослав 2 0
Илиев Пламен 2 0
Вэтэжелу Богдан 2 0
Масоэро Лукас Габриэль 2 0
Попа Даньел 2 0
Горчеа Андрей 2 0
Георге Валентин 0 1
Кымпану Георге 0 1
Ману Элвис 1 0
Петелеу Андрей 1 0
Пициан Андрей 1 0
Стойка Янис 1 0
Перяну Овидиу 1 0
Dorinel Oancea 1 0
Дукуре Кевин Гробры 1 0

Результаты матчей

Рапид Бухарест
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Университатя Клуж
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

4
7
Рапид Бухарест
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Университатя Клуж
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
10

Упущенные победы

12
3
Рапид Бухарест
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Университатя Клуж
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
13

Упущенные победы

16
10

Голы по времени матча

Забито

19
15
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
2
11%
2
13%
1-15
2
11%
3
20%
16-30
4
21%
3
20%
31-45
3
16%
1
7%
46-60
3
16%
2
13%
61-75
5
26%
4
27%
76-90

Пропущено

6
10
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
2
33%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
2
33%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
17%
2
20%
76-90

Забито

14
8
10 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
3
21%
2
25%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
6
43%
1
13%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
2
14%
1
13%
61-75
1
7%
3
38%
76-90

Пропущено

9
12
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
22%
1
8%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
2
22%
2
17%
46-60
3
33%
3
25%
61-75
1
11%
2
17%
76-90

Забито

33
23
18 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
5
15%
4
17%
1-15
3
9%
3
13%
16-30
10
30%
4
17%
31-45
4
12%
2
9%
46-60
5
15%
3
13%
61-75
6
18%
7
30%
76-90

Пропущено

15
22
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
4
27%
2
9%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
1
7%
6
27%
31-45
4
27%
5
23%
46-60
3
20%
4
18%
61-75
2
13%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Бухарест
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Сепси - Рапид Бухарест 0:0 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:2 Стяуа Бухарест - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:0
УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Политехника Яссы 3:2 Германнштадт - Рапид Бухарест 1:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:3 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Оцелул Галац - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - Рапид Бухарест 3:5 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 3:1 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 0:2 Волунтари - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Ботошани 2:2 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Слован Братислава - Рапид Бухарест 4:1 Рапид Бухарест - Раца 5:0
Университатя Клуж
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Университатя Клуж - Петролул Плоешти 0:0 Университатя Клуж - Волунтари 1:2 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 1:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:3
Фарул Констанца - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Сепси 1:0 ФКСБ - Университатя Клуж 2:2 Стяуа Бухарест - Университатя Клуж 1:3 Университатя Клуж - Университатя Крайова 1:1 УТА Арад - Университатя Клуж 0:1 Университатя Клуж - Политехника Яссы 0:2 Германнштадт - Университатя Клуж 2:2 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 3:4 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:1 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:4 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:3 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 1:1 Ракув - Университатя Клуж 2:1 Университатя Клуж - Жилина 1:1

Результаты матчей

Рапид Бухарест
Университатя Клуж

Точный счет

3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:5
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
0:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
1
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Рапид Бухарест
Университатя Клуж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
6
2
1.5
1
7
4
4
2.5
1
7
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
4
1.5
4
4
2
6
2.5
2
6
1
7
3.5
1
7
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
13
3
10
6
1.5
5
11
6
10
2.5
3
13
2
14
3.5
1
15
1
15
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 17 11 4 2 31 - 16 37
2.
Рапид Бухарест
 2:0 17 9 6 2 33 - 17 33
3.
ЧФР Клуж
 17 9 5 3 31 - 17 32
4.
Университатя Крайова
 17 8 5 4 25 - 17 29
5.
Германнштадт
 17 5 10 2 24 - 16 25
6.
Петролул Плоешти
 17 5 10 2 21 - 17 25
7.
Фарул Констанца
 17 6 4 7 24 - 28 22
8.
Сепси
 17 5 5 7 19 - 20 20
9.
Волунтари
 17 5 5 7 24 - 31 20
10.
Университатя Клуж
 0:2 17 4 8 5 22 - 25 20
11.
Оцелул Галац
 17 3 11 3 17 - 17 20
12.
Политехника Яссы
 17 4 7 6 19 - 23 19
13.
УТА Арад
 17 4 7 6 19 - 25 19
14.
У Крайова 1948
 17 5 3 9 27 - 31 18
15.
Динамо Бухарест
 17 2 4 11 9 - 28 10
16.
Ботошани
 17 0 8 9 18 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 9 6 3 0 15 - 3 21
2.
Рапид Бухарест
 2:0 9 6 2 1 19 - 8 20
3.
Университатя Крайова
 8 5 2 1 14 - 6 17
4.
ФКСБ
 8 5 2 1 13 - 7 17
5.
Германнштадт
 9 4 4 1 15 - 8 16
6.
Петролул Плоешти
 9 3 5 1 14 - 13 14
7.
Сепси
 8 3 4 1 11 - 9 13
8.
Фарул Констанца
 9 3 4 2 14 - 11 13
9.
УТА Арад
 8 3 2 3 10 - 12 11
10.
Волунтари
 8 3 1 4 12 - 15 10
11.
У Крайова 1948
 9 3 1 5 19 - 20 10
12.
Политехника Яссы
 8 1 5 2 9 - 13 8
13.
Оцелул Галац
 9 1 5 3 7 - 11 8
14.
Университатя Клуж
 0:2 8 1 3 4 7 - 13 6
15.
Динамо Бухарест
 9 1 3 5 3 - 11 6
16.
Ботошани
 8 0 5 3 8 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 9 6 2 1 18 - 9 20
2.
Университатя Клуж
 0:2 9 3 5 1 15 - 12 14
3.
Рапид Бухарест
 2:0 8 3 4 1 14 - 9 13
4.
Оцелул Галац
 8 2 6 0 10 - 6 12
5.
Университатя Крайова
 9 3 3 3 11 - 11 12
6.
ЧФР Клуж
 8 3 2 3 16 - 14 11
7.
Петролул Плоешти
 8 2 5 1 7 - 4 11
8.
Политехника Яссы
 9 3 2 4 10 - 10 11
9.
Волунтари
 9 2 4 3 12 - 16 10
10.
Фарул Констанца
 8 3 0 5 10 - 17 9
11.
Германнштадт
 8 1 6 1 9 - 8 9
12.
У Крайова 1948
 8 2 2 4 8 - 11 8
13.
УТА Арад
 9 1 5 3 9 - 13 8
14.
Сепси
 9 2 1 6 8 - 11 7
15.
Динамо Бухарест
 8 1 1 6 6 - 17 4
16.
Ботошани
 9 0 3 6 10 - 22 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 9 (4)
Университатя Клуж Нистор Дан 8 (6)
Оцелул Галац Alexandru Pop 8 (1)
Ботошани Флореску Эдуард 7 (4)
ФКСБ Олару Дариус 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ботошани Пий Джуниор 1 6
Волунтари Матрикарди Патрисио 1 5
ФКСБ Пантя Александру 1 5
Сепси Ниняй Бранислав 6
Университатя Крайова Банку Никусор 6
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    Рапид Бухарест
    Ничья
    Университатя Клуж
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