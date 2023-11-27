Тур: 17. Стадион: Stadionul Rapid-Giulesti. Главный судья: Петреску Раду
2:0
Первый тайм: 37'
Ход матча
14'
24'
Владение мячом
96
Папо
Джейсон
11
Валье
Борха
23
Илиев
Пламен
10
Нистор
Дан
19
Попа
Даньел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Папо ДжейсонПолузащитник
-
11 Валье БорхаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Оня РэзванЗащитник
-
15 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
-
93 Сони КевенПолузащитник
- Нападающий
-
13 Юхвель ТсумуНападающий
-
91 Omar El Sawy
-
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
23 Илиев ПламенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Нистор ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
59 Попадюк ДоруПолузащитник
-
16 Филип ИоанПолузащитник
-
45 Ману ЭлвисНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ioan Sabau
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Рапид Бухарест
Университатя Клуж
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
15 матчей
46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
53.3%
13.4%
5 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.38
1
Среднее время на гол
65
90
Всего голов
5
9
Голов в среднем за матч
0.71
1.13
Среднее время на гол
126
80
Всего голов
16
16
Голов в среднем за матч
1.07
1.07
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
84
84
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рахмани Альбион
|6 (1)
|0.35
|Дуганджич Марко
|6 (2)
|0.35
|Петрила Клаудиу
|4
|0.24
|Ионицэ Александру II
|4
|0.24
|Бамгбойе Фуншо
|3
|0.18
|Папо Джейсон
|3
|0.18
|Валье Борха
|1
|0.06
|Оайдэ Рэзван
|1
|0.06
|Сэпунару Кристиан
|1
|0.06
|Эммерс Сиан
|1
|0.06
|Якоб Паул
|1
|0.06
|Костаче Ионуц
|0
|0
|Стан Александру
|0
|0
|Браун Кристофер
|0
|0
|Каржан Каталин
|0
|0
Университатя Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нистор Дан
|8 (4)
|0.47
|Кипчу Александру
|3
|0.18
|Попа Даньел
|3
|0.18
|Стойка Янис
|3
|0.18
|Митря Богдан
|2
|0.12
|Кымпану Георге
|1
|0.06
|Мирон Джордже
|1
|0.06
|Георге Валентин
|1
|0.06
|Вэтэжелу Богдан
|0
|0
|Robert Mihai Silaghi
|0
|0
|Dorinel Oancea
|0
|0
Карточки
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оайдэ Рэзван
|3
|0
|Петрила Клаудиу
|3
|0
|Папо Джейсон
|3
|0
|Cristiano Bergodi
|3
|0
|Кяйт Маттиас
|1
|1
|Сэпунару Кристиан
|2
|0
|Бамгбойе Фуншо
|2
|0
|Эммерс Сиан
|2
|0
|Якоб Паул
|2
|0
|Stefan Panoiu
|2
|0
|Стан Александру
|1
|0
|Валье Борха
|1
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Браун Кристофер
|1
|0
|Кристя Юлиан
|1
|0
|Албу Кристиан
|1
|0
|Каржан Каталин
|1
|0
|Рахмани Альбион
|1
|0
Университатя Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кипчу Александру
|4
|0
|Митря Богдан
|4
|0
|Бик Овидиу
|4
|0
|Нистор Дан
|3
|0
|Мирон Джордже
|3
|0
|Димитров Радослав
|2
|0
|Илиев Пламен
|2
|0
|Вэтэжелу Богдан
|2
|0
|Масоэро Лукас Габриэль
|2
|0
|Попа Даньел
|2
|0
|Горчеа Андрей
|2
|0
|Георге Валентин
|0
|1
|Кымпану Георге
|0
|1
|Ману Элвис
|1
|0
|Петелеу Андрей
|1
|0
|Пициан Андрей
|1
|0
|Стойка Янис
|1
|0
|Перяну Овидиу
|1
|0
|Dorinel Oancea
|1
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|1
|0
Результаты матчей
Рапид Бухарест
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Университатя Клуж
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
4
7
Рапид Бухарест
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Университатя Клуж
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
10
Упущенные победы
12
3
Рапид Бухарест
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Университатя Клуж
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
13
Упущенные победы
16
10
Голы по времени матча
Забито
19
15
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
2
11%
2
13%
1-15
2
11%
3
20%
16-30
4
21%
3
20%
31-45
3
16%
1
7%
46-60
3
16%
2
13%
61-75
5
26%
4
27%
76-90
Пропущено
6
10
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
2
33%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
2
33%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
17%
2
20%
76-90
Забито
14
8
10 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
3
21%
2
25%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
6
43%
1
13%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
2
14%
1
13%
61-75
1
7%
3
38%
76-90
Пропущено
9
12
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
22%
1
8%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
2
22%
2
17%
46-60
3
33%
3
25%
61-75
1
11%
2
17%
76-90
Забито
33
23
18 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
5
15%
4
17%
1-15
3
9%
3
13%
16-30
10
30%
4
17%
31-45
4
12%
2
9%
46-60
5
15%
3
13%
61-75
6
18%
7
30%
76-90
Пропущено
15
22
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
4
27%
2
9%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
1
7%
6
27%
31-45
4
27%
5
23%
46-60
3
20%
4
18%
61-75
2
13%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Бухарест
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Сепси - Рапид Бухарест 0:0 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:2 Стяуа Бухарест - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:0
УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Политехника Яссы 3:2 Германнштадт - Рапид Бухарест 1:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:3 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Оцелул Галац - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - Рапид Бухарест 3:5 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 3:1 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 0:2 Волунтари - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Ботошани 2:2 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Слован Братислава - Рапид Бухарест 4:1 Рапид Бухарест - Раца 5:0
Университатя Клуж
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Университатя Клуж - Петролул Плоешти 0:0 Университатя Клуж - Волунтари 1:2 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 1:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:3
Фарул Констанца - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Сепси 1:0 ФКСБ - Университатя Клуж 2:2 Стяуа Бухарест - Университатя Клуж 1:3 Университатя Клуж - Университатя Крайова 1:1 УТА Арад - Университатя Клуж 0:1 Университатя Клуж - Политехника Яссы 0:2 Германнштадт - Университатя Клуж 2:2 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 3:4 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:1 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:4 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:3 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 1:1 Ракув - Университатя Клуж 2:1 Университатя Клуж - Жилина 1:1
Результаты матчей
Рапид Бухарест
Университатя Клуж
Точный счет
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:5
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
0:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
1
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Рапид Бухарест
Университатя Клуж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
62
17
44
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
44
44
26
26
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
133
106
511
610
313
214
115
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|11
|4
|2
|31 - 16
|37
|2.
|2:0
|17
|9
|6
|2
|33 - 17
|33
|3.
|17
|9
|5
|3
|31 - 17
|32
|4.
|17
|8
|5
|4
|25 - 17
|29
|5.
|17
|5
|10
|2
|24 - 16
|25
|6.
|17
|5
|10
|2
|21 - 17
|25
|7.
|17
|6
|4
|7
|24 - 28
|22
|8.
|17
|5
|5
|7
|19 - 20
|20
|9.
|17
|5
|5
|7
|24 - 31
|20
|10.
|0:2
|17
|4
|8
|5
|22 - 25
|20
|11.
|17
|3
|11
|3
|17 - 17
|20
|12.
|17
|4
|7
|6
|19 - 23
|19
|13.
|17
|4
|7
|6
|19 - 25
|19
|14.
|17
|5
|3
|9
|27 - 31
|18
|15.
|17
|2
|4
|11
|9 - 28
|10
|16.
|17
|0
|8
|9
|18 - 35
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|3
|0
|15 - 3
|21
|2.
|2:0
|9
|6
|2
|1
|19 - 8
|20
|3.
|8
|5
|2
|1
|14 - 6
|17
|4.
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|5.
|9
|4
|4
|1
|15 - 8
|16
|6.
|9
|3
|5
|1
|14 - 13
|14
|7.
|8
|3
|4
|1
|11 - 9
|13
|8.
|9
|3
|4
|2
|14 - 11
|13
|9.
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|10.
|8
|3
|1
|4
|12 - 15
|10
|11.
|9
|3
|1
|5
|19 - 20
|10
|12.
|8
|1
|5
|2
|9 - 13
|8
|13.
|9
|1
|5
|3
|7 - 11
|8
|14.
|0:2
|8
|1
|3
|4
|7 - 13
|6
|15.
|9
|1
|3
|5
|3 - 11
|6
|16.
|8
|0
|5
|3
|8 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|2.
|0:2
|9
|3
|5
|1
|15 - 12
|14
|3.
|2:0
|8
|3
|4
|1
|14 - 9
|13
|4.
|8
|2
|6
|0
|10 - 6
|12
|5.
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|6.
|8
|3
|2
|3
|16 - 14
|11
|7.
|8
|2
|5
|1
|7 - 4
|11
|8.
|9
|3
|2
|4
|10 - 10
|11
|9.
|9
|2
|4
|3
|12 - 16
|10
|10.
|8
|3
|0
|5
|10 - 17
|9
|11.
|8
|1
|6
|1
|9 - 8
|9
|12.
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|13.
|9
|1
|5
|3
|9 - 13
|8
|14.
|9
|2
|1
|6
|8 - 11
|7
|15.
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|16.
|9
|0
|3
|6
|10 - 22
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (4)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|8 (6)
|Оцелул Галац
|Alexandru Pop
|8 (1)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|7 (4)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|7 (2)
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 6
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 5
|ФКСБ
|Пантя Александру
|1 5
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|6
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|6