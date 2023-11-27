Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

88' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Матч возобновлен

88' Ох, нехорошо это выглядит. Dorinel Oancea получил травму и медбригада забирает его с поля.

87' Судье надоело, что Dorinel Oancea тянет время и он наказал его горчичником

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

86' Кипчу Александру не смог попасть в створ ударом издали

86' Университатя Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Университатя Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Стойка Янис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Масоэро Лукас Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Тактическая замена. Джейсон Папо уходит с поля и его заменяет Omar El Sawy

77' Оооо... вот это был удар! Кипчу Александру должен был забить с этой позиции.

77' ШТАНГА! Так было близко к голу - Кипчу Александру нанес удар в каркас ворот!

77' Университатя Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Попа Даньел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Пициан Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Валье Борха выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Масоэро Лукас Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Ионицэ Александру II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Дукуре Кевин Гробры выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Джейсон Папо пробует нанести удар издали, но Пламен Илиев держит все под контролем

73' Г О О О О Л - Стойка Янис забивает с правой ноги!

73' Дукуре Кевин Гробры создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Илиев Пламен взял и забрал мяч на выходе

69' Матч возобновлен

69' Албу Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Браун Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Судья свистит. Джейсон Папо атаковал сзади соперника. Это Dorinel Oancea заработал своей команде штрафной

61' Dorinel Oancea выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Ионицэ Александру II навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Джейсон Папо нанес удар, но тот был заблокирован.

58' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Г О О О О Л - Кипчу Александру забивает ударом с правой ноги!

55' Университатя Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Стойка Янис и попал в перекладину!

55' Нистор Дан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Университатя Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Якоб Паул решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

54' Кипчу Александру наказан за толчок Джейсон Папо

53' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Университатя Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Dorinel Oancea выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Пициан Андрей получил желтую карточку от судьи

51' Университатя Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Илиев Пламен взял и забрал мяч на выходе

50' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Ионицэ Александру II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Вэтэжелу Богдан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

48' Университатя Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Dorinel Oancea не смог попасть в створ ударом издали

47' Нистор Дан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Хорошую попытку сделал Попа Даньел . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Вэтэжелу Богдан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Университатя Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.