Тур: 17. Стадион: Stadionul Rapid-Giulesti. Главный судья: Петреску Раду
2:3
Конец матча
0'
1:0
14' ГолПапо Джейсон
2:0
24' ГолИоницэ Александру II
2:1
40' ГолПопа Даньел
52' Желтая карточкаПициан Андрей
2:2
55' ГолКипчу Александру
64' Желтая карточкаМасоэро Лукас Габриэль
2:3
73' ГолСтойка Янис
87' Желтая карточкаDorinel Oancea
90' Желтая карточкаБраун Кристофер
90' Желтая карточкаПопадюк Дору
90'+5
Ход матча
14'
24'
40'
2:1
52'
55'
2:2
73'
2:3
87'
90'
90'
Владение мячом
96
Папо
Джейсон
11
Валье
Борха
23
Илиев
Пламен
10
Нистор
Дан
19
Попа
Даньел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Папо ДжейсонПолузащитник
-
11 Валье БорхаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Оня РэзванЗащитник
-
15 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
-
93 Сони КевенПолузащитник
- Нападающий
-
13 Юхвель ТсумуНападающий
-
91 Omar El Sawy
-
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
23 Илиев ПламенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Нистор ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
59 Попадюк ДоруПолузащитник
-
16 Филип ИоанПолузащитник
-
45 Ману ЭлвисНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ioan Sabau
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Рапид Бухарест
Университатя Клуж
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
15 матчей
46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
53.3%
13.4%
5 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.38
1
Среднее время на гол
65
90
Всего голов
5
9
Голов в среднем за матч
0.71
1.13
Среднее время на гол
126
80
Всего голов
16
16
Голов в среднем за матч
1.07
1.07
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
84
84
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рахмани Альбион
|6 (1)
|0.35
|Дуганджич Марко
|6 (2)
|0.35
|Ионицэ Александру II
|5
|0.29
|Петрила Клаудиу
|4
|0.24
|Бамгбойе Фуншо
|3
|0.18
|Папо Джейсон
|3
|0.18
|Валье Борха
|1
|0.06
|Оайдэ Рэзван
|1
|0.06
|Сэпунару Кристиан
|1
|0.06
|Эммерс Сиан
|1
|0.06
|Якоб Паул
|1
|0.06
|Костаче Ионуц
|0
|0
|Стан Александру
|0
|0
|Браун Кристофер
|0
|0
|Каржан Каталин
|0
|0
Университатя Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нистор Дан
|8 (4)
|0.47
|Кипчу Александру
|4
|0.24
|Попа Даньел
|4
|0.24
|Стойка Янис
|4
|0.24
|Митря Богдан
|2
|0.12
|Кымпану Георге
|1
|0.06
|Мирон Джордже
|1
|0.06
|Георге Валентин
|1
|0.06
|Dorinel Oancea
|0
|0
|Вэтэжелу Богдан
|0
|0
|Robert Mihai Silaghi
|0
|0
Карточки
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оайдэ Рэзван
|3
|0
|Петрила Клаудиу
|3
|0
|Папо Джейсон
|3
|0
|Cristiano Bergodi
|3
|0
|Кяйт Маттиас
|1
|1
|Сэпунару Кристиан
|2
|0
|Браун Кристофер
|2
|0
|Бамгбойе Фуншо
|2
|0
|Эммерс Сиан
|2
|0
|Якоб Паул
|2
|0
|Stefan Panoiu
|2
|0
|Стан Александру
|1
|0
|Валье Борха
|1
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Кристя Юлиан
|1
|0
|Албу Кристиан
|1
|0
|Каржан Каталин
|1
|0
|Рахмани Альбион
|1
|0
Университатя Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кипчу Александру
|4
|0
|Митря Богдан
|4
|0
|Бик Овидиу
|4
|0
|Нистор Дан
|3
|0
|Мирон Джордже
|3
|0
|Масоэро Лукас Габриэль
|3
|0
|Димитров Радослав
|2
|0
|Илиев Пламен
|2
|0
|Пициан Андрей
|2
|0
|Вэтэжелу Богдан
|2
|0
|Попа Даньел
|2
|0
|Dorinel Oancea
|2
|0
|Горчеа Андрей
|2
|0
|Георге Валентин
|0
|1
|Кымпану Георге
|0
|1
|Ману Элвис
|1
|0
|Петелеу Андрей
|1
|0
|Попадюк Дору
|1
|0
|Стойка Янис
|1
|0
|Перяну Овидиу
|1
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|1
|0
Результаты матчей
Рапид Бухарест
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Университатя Клуж
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
6
7
Рапид Бухарест
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Университатя Клуж
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
10
Упущенные победы
12
3
Рапид Бухарест
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Университатя Клуж
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
15
Упущенные победы
18
10
Голы по времени матча
Забито
21
18
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
3
14%
2
11%
1-15
3
14%
3
17%
16-30
4
19%
4
22%
31-45
3
14%
2
11%
46-60
3
14%
3
17%
61-75
5
24%
4
22%
76-90
Пропущено
9
12
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
2
22%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
22%
2
17%
31-45
3
33%
3
25%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
1
11%
2
17%
76-90
Забито
14
8
10 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
3
21%
2
25%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
6
43%
1
13%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
2
14%
1
13%
61-75
1
7%
3
38%
76-90
Пропущено
9
12
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
22%
1
8%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
2
22%
2
17%
46-60
3
33%
3
25%
61-75
1
11%
2
17%
76-90
Забито
35
26
20 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
6
17%
4
15%
1-15
4
11%
3
12%
16-30
10
29%
5
19%
31-45
4
11%
3
12%
46-60
5
14%
4
15%
61-75
6
17%
7
27%
76-90
Пропущено
18
24
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
4
22%
3
13%
1-15
1
6%
2
8%
16-30
2
11%
6
25%
31-45
5
28%
5
21%
46-60
4
22%
4
17%
61-75
2
11%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Бухарест
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Сепси - Рапид Бухарест 0:0 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:2 Стяуа Бухарест - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:0
УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Политехника Яссы 3:2 Германнштадт - Рапид Бухарест 1:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:3 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Оцелул Галац - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - Рапид Бухарест 3:5 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 3:1 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 0:2 Волунтари - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Ботошани 2:2 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Слован Братислава - Рапид Бухарест 4:1 Рапид Бухарест - Раца 5:0
Университатя Клуж
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Университатя Клуж - Петролул Плоешти 0:0 Университатя Клуж - Волунтари 1:2 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 1:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:3
Фарул Констанца - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Сепси 1:0 ФКСБ - Университатя Клуж 2:2 Стяуа Бухарест - Университатя Клуж 1:3 Университатя Клуж - Университатя Крайова 1:1 УТА Арад - Университатя Клуж 0:1 Университатя Клуж - Политехника Яссы 0:2 Германнштадт - Университатя Клуж 2:2 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 3:4 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:1 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:4 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:3 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 1:1 Ракув - Университатя Клуж 2:1 Университатя Клуж - Жилина 1:1
Результаты матчей
Рапид Бухарест
Университатя Клуж
Точный счет
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 33%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:5
1 раз 13%
1:1
3 раза 33%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:0
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
0:3
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:4
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
4 раза 24%
1
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Рапид Бухарест
Университатя Клуж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
53
72
17
45
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
44
54
26
36
17
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
143
116
611
611
413
215
116
116
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (4)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|8 (6)
|Оцелул Галац
|Alexandru Pop
|8 (1)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|7 (4)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|7 (2)
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 6
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 5
|ФКСБ
|Пантя Александру
|1 5
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|6
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|6