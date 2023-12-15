Тур: 18. Стадион: Mestsky stadion Skalica.
3:0
Конец матча
0'
15' Красная карточкаОравец Матей
1:0
17' ГолDavi Alves
34' Желтая карточкаAdam Krcik
2:0
36' ГолDaniel Smekal
38' Желтая карточкаГалчик Роланд
41' Желтая карточкаБлагут Патрик
43' Желтая карточкаMatej Gresak
44' Желтая карточкаOndrej Rudzan
57' Желтая карточкаSanusi Ridwan
67' Красная карточкаMatej Gresak
72' Желтая карточкаMartin Talakov
3:0
74' ГолМоронг Адам
90'+4
Ход матча
15'
17'
1:0
34'
36'
2:0
38'
41'
43'
44'
57'
67'
72'
72'
74'
3:0
39
Юнас
Мартин
37
Adam
Krcik
22
Mario
Holly
23
Гаша
Роман
14
Matej
Gresak
15
Rene
Paraj
- Основной состав
-
39 Юнас МартинВратарь
-
37 Adam KrcikЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Mario HollyПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Гаша РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
25 Гази АдамПолузащитник
-
10 Власко ЯнПолузащитник
-
34 Собчик АлексНападающий
-
-
-
-
-
19 Martin Masik
-
Главный тренер: Pavol Majernik
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Matej GresakЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Rene ParajНападающий
- Запасные игроки
-
28 Данко АдамВратарь
-
16 Patrik MacejВратарь
-
29 Кузма МарекНападающий
-
-
-
11 Samuel Datko
-
-
25 Simon Fasko
-
90 Mark Assinor
-
Главный тренер: Roman Skuhravy
История личных встреч
Скалица
Железярне Подбрезова
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед
12 матчей
33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
18
15
Голов в среднем за матч
1.5
1.25
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
60
72
Бомбардиры внутри турнира
Скалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Daniel Smekal
|3
|0.17
|Гаша Роман
|2
|0.11
|Матеёв Роберт
|2
|0.11
|Подгорин Оливер
|2
|0.11
|Яо Янн Майкл
|1
|0.06
|Моронг Адам
|1
|0.06
|Martin Nagy II
|1
|0.06
|Denis Baumgartner
|1
|0.06
|Davi Alves
|1
|0.06
|Власко Ян
|1 (1)
|0.06
|Adam Krcik
|0
|0
|Martin Masik
|0
|0
|Собчик Алекс
|0
|0
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mark Assinor
|6
|0.33
|Благут Патрик
|6
|0.33
|Ковачик Петер
|5
|0.28
|Галчик Роланд
|5 (1)
|0.28
|Christophe Kabongo
|3
|0.17
|Marek Kristian Bartos
|3
|0.17
|Sanusi Ridwan
|3
|0.17
|Lekan Okunola
|2
|0.11
|Rene Paraj
|1
|0.06
|Кузма Марек
|1
|0.06
|Jozef Spyrka
|1 (1)
|0.06
|Бакаля Микулаш
|1
|0.06
|Байо Махмуду
|0
|0
|Оравец Матей
|0
|0
|Martin Talakov
|0
|0
Карточки
Скалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ondrej Rudzan
|5
|0
|Власко Ян
|3
|1
|Michael Ranko
|3
|0
|Martin Nagy II
|3
|0
|Jakub Kousal
|3
|0
|Adam Krcik
|3
|0
|Mario Holly
|3
|0
|Martin Masik
|3
|0
|Алвес Дани
|2
|0
|Подгорин Оливер
|2
|0
|Denis Baumgartner
|2
|0
|Daniel Smekal
|2
|0
|Матеёв Роберт
|1
|0
|Собчик Алекс
|1
|0
|Юнас Мартин
|1
|0
|Гази Адам
|1
|0
|Davi Alves
|1
|0
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Matej Gresak
|4
|1
|Marek Kristian Bartos
|5
|0
|Байо Махмуду
|4
|0
|Rene Paraj
|3
|0
|Mark Assinor
|3
|0
|Благут Патрик
|2
|0
|Sanusi Ridwan
|2
|0
|Ковачик Петер
|2
|0
|Оравец Матей
|0
|1
|Кузма Марек
|1
|0
|Jozef Spyrka
|1
|0
|Галчик Роланд
|1
|0
|Бакаля Микулаш
|1
|0
|Samuel Datko
|1
|0
|Christophe Kabongo
|1
|0
|Martin Talakov
|1
|0
|Simon Fasko
|1
|0
Результаты матчей
Скалица
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Железярне Подбрезова
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
2
5
Скалица
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Железярне Подбрезова
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
13
7
Упущенные победы
2
20
Скалица
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
Железярне Подбрезова
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
15
10
Упущенные победы
4
25
Голы по времени матча
Забито
10
18
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 11
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
2
11%
16-30
1
10%
4
22%
31-45
3
30%
2
11%
46-60
2
20%
2
11%
61-75
1
10%
8
44%
76-90
Пропущено
7
16
6 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
2
29%
4
25%
16-30
4
57%
4
25%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
14%
3
19%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Забито
7
22
2 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 7
13 Не забивали 9
2
29%
3
14%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
0
0%
5
23%
31-45
2
29%
4
18%
46-60
2
29%
2
9%
61-75
1
14%
4
18%
76-90
Пропущено
14
12
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
3
21%
1
8%
1-15
2
14%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
3
21%
3
25%
46-60
2
14%
2
17%
61-75
4
29%
1
8%
76-90
Забито
17
40
6 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 9
7 Не забивали 2
3
18%
3
8%
1-15
2
12%
6
15%
16-30
1
6%
9
23%
31-45
5
29%
29%
6
15%
46-60
4
24%
4
10%
61-75
2
12%
12
30%
76-90
Пропущено
21
28
11 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
3
14%
2
7%
1-15
4
19%
6
21%
16-30
4
19%
7
25%
31-45
3
14%
5
18%
46-60
3
14%
5
18%
61-75
4
19%
3
11%
76-90
Результаты последних матчей
Скалица
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Михаловце - Скалица 1:1 Спартак Трнава - Скалица 2:0 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Слован Братислава - Скалица 1:0
Скалица - Комарно 2:0 Скалица - Ружомберок 1:0 Злате Моравце - Скалица 0:1 Белуша - Скалица 1:2 Тренчин - Скалица 0:0 Скалица - Кошице 1:0 Жилина - Скалица 5:3 Ти Джей Друзстевник Силадице - Скалица 0:4 Скалица - ДАК 0:1 Железярне Подбрезова - Скалица 1:0 Скалица - Михаловце 2:1 Скалица - Спартак Трнава 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:1 Скалица - Слован Братислава 1:2 Ружомберок - Скалица 2:1 Скалица - Злате Моравце 2:0
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Железярне Подбрезова - Слован Братислава 0:6 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 1:2 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:3
Злате Моравце - Железярне Подбрезова 0:2 Жилина - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Славой Требишов - Железярне Подбрезова 0:9 Железярне Подбрезова - Ружомберок 5:0 ЛАСК - Железярне Подбрезова 1:1 ДАК - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Кошице 5:3 Академия Хамсика Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Михаловце - Железярне Подбрезова 1:5 Железярне Подбрезова - Скалица 1:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Тренчин 2:2 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 2:0 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 1:0 Железярне Подбрезова - Жилина 2:0
Результаты матчей
Скалица
Железярне Подбрезова
Точный счет
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:6
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
5
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
3:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
1 раз 11%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:0
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
2
7 раз 39%
1
4 раза 22%
0
3 раза 17%
5
3 раза 17%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Скалица
Железярне Подбрезова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
81
36
54
18
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
72
18
63
18
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
153
414
117
216
414
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|9 (6)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|9 (3)
|Жилина
|Дурис Давид
|9 (2)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|8 (6)
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|7 (7)
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 8
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|8
|Кошице
|Голиков Александр
|1 6
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|7
|Ружомберок
|Жигмунд Марек
|6