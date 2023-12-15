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  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Скалица
3:0
Конец матча
Железярне Подбрезова
0'
15' Красная карточка
Оравец Матей
1:0
17' Гол
Davi Alves
34' Желтая карточка
Adam Krcik
2:0
36' Гол
Daniel Smekal
38' Желтая карточка
Галчик Роланд
41' Желтая карточка
Благут Патрик
43' Желтая карточка
Matej Gresak
44' Желтая карточка
Ondrej Rudzan
57' Желтая карточка
Sanusi Ridwan
67' Красная карточка
Matej Gresak
72' Желтая карточка
Martin Talakov
3:0
74' Гол
Моронг Адам
90'+4
39
Юнас
Мартин
37
Adam
Krcik
5
Michael
Ranko
20
Подгорин
Оливер
24
Ondrej
Rudzan
18
Martin
Nagy
II
22
Mario
Holly
9
Моронг
Адам
23
Гаша
Роман
8
Davi
Alves
11
Daniel
Smekal
1
Лудга
Рихард
39
Marek
Kristian
Bartos
4
Оравец
Матей
14
Matej
Gresak
20
Ковачик
Петер
34
Благут
Патрик
23
Бакаля
Микулаш
6
Байо
Махмуду
7
Галчик
Роланд
27
Sanusi
Ridwan
15
Rene
Paraj
Скалица
4-2-3-1
Железярне Подбрезова
3-4-2-1

История личных встреч

Скалица
Железярне Подбрезова

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед

12 матчей

33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед

История матчей

С
1:0
С
0:2
С
1:1
ВЛ
0:2
ВЛ
1:3
ВЛ
3:1
ВЛ
3:4
ВЛ
1:0
ВЛ
3:1
С
2:1
С
3:0
С
0:0

Голы

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

60
72

Бомбардиры внутри турнира

Скалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Daniel Smekal 3 0.17
Гаша Роман 2 0.11
Матеёв Роберт 2 0.11
Подгорин Оливер 2 0.11
Яо Янн Майкл 1 0.06
Моронг Адам 1 0.06
Martin Nagy II 1 0.06
Denis Baumgartner 1 0.06
Davi Alves 1 0.06
Власко Ян 1 (1) 0.06
Adam Krcik 0 0
Martin Masik 0 0
Собчик Алекс 0 0
Железярне Подбрезова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mark Assinor 6 0.33
Благут Патрик 6 0.33
Ковачик Петер 5 0.28
Галчик Роланд 5 (1) 0.28
Christophe Kabongo 3 0.17
Marek Kristian Bartos 3 0.17
Sanusi Ridwan 3 0.17
Lekan Okunola 2 0.11
Rene Paraj 1 0.06
Кузма Марек 1 0.06
Jozef Spyrka 1 (1) 0.06
Бакаля Микулаш 1 0.06
Байо Махмуду 0 0
Оравец Матей 0 0
Martin Talakov 0 0

Карточки

Скалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ondrej Rudzan 5 0
Власко Ян 3 1
Michael Ranko 3 0
Martin Nagy II 3 0
Jakub Kousal 3 0
Adam Krcik 3 0
Mario Holly 3 0
Martin Masik 3 0
Алвес Дани 2 0
Подгорин Оливер 2 0
Denis Baumgartner 2 0
Daniel Smekal 2 0
Матеёв Роберт 1 0
Собчик Алекс 1 0
Юнас Мартин 1 0
Гази Адам 1 0
Davi Alves 1 0
Железярне Подбрезова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Matej Gresak 4 1
Marek Kristian Bartos 5 0
Байо Махмуду 4 0
Rene Paraj 3 0
Mark Assinor 3 0
Благут Патрик 2 0
Sanusi Ridwan 2 0
Ковачик Петер 2 0
Оравец Матей 0 1
Кузма Марек 1 0
Jozef Spyrka 1 0
Галчик Роланд 1 0
Бакаля Микулаш 1 0
Samuel Datko 1 0
Christophe Kabongo 1 0
Martin Talakov 1 0
Simon Fasko 1 0

Результаты матчей

Скалица
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Железярне Подбрезова
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

2
5
Скалица
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Железярне Подбрезова
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

13
7

Упущенные победы

2
20
Скалица
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
Железярне Подбрезова
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

15
10

Упущенные победы

4
25

Голы по времени матча

Забито

10
18
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 11
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
2
11%
16-30
1
10%
4
22%
31-45
3
30%
2
11%
46-60
2
20%
2
11%
61-75
1
10%
8
44%
76-90

Пропущено

7
16
6 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
2
29%
4
25%
16-30
4
57%
4
25%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
14%
3
19%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Забито

7
22
2 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 7
13 Не забивали 9
2
29%
3
14%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
0
0%
5
23%
31-45
2
29%
4
18%
46-60
2
29%
2
9%
61-75
1
14%
4
18%
76-90

Пропущено

14
12
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
3
21%
1
8%
1-15
2
14%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
3
21%
3
25%
46-60
2
14%
2
17%
61-75
4
29%
1
8%
76-90

Забито

17
40
6 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 9
7 Не забивали 2
3
18%
3
8%
1-15
2
12%
6
15%
16-30
1
6%
9
23%
31-45
5
29%
29%
6
15%
46-60
4
24%
4
10%
61-75
2
12%
12
30%
76-90

Пропущено

21
28
11 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
3
14%
2
7%
1-15
4
19%
6
21%
16-30
4
19%
7
25%
31-45
3
14%
5
18%
46-60
3
14%
5
18%
61-75
4
19%
3
11%
76-90

Результаты последних матчей

Скалица
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Михаловце - Скалица 1:1 Спартак Трнава - Скалица 2:0 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Слован Братислава - Скалица 1:0
Скалица - Комарно 2:0 Скалица - Ружомберок 1:0 Злате Моравце - Скалица 0:1 Белуша - Скалица 1:2 Тренчин - Скалица 0:0 Скалица - Кошице 1:0 Жилина - Скалица 5:3 Ти Джей Друзстевник Силадице - Скалица 0:4 Скалица - ДАК 0:1 Железярне Подбрезова - Скалица 1:0 Скалица - Михаловце 2:1 Скалица - Спартак Трнава 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:1 Скалица - Слован Братислава 1:2 Ружомберок - Скалица 2:1 Скалица - Злате Моравце 2:0
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Железярне Подбрезова - Слован Братислава 0:6 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 1:2 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:3
Злате Моравце - Железярне Подбрезова 0:2 Жилина - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Славой Требишов - Железярне Подбрезова 0:9 Железярне Подбрезова - Ружомберок 5:0 ЛАСК - Железярне Подбрезова 1:1 ДАК - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Кошице 5:3 Академия Хамсика Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Михаловце - Железярне Подбрезова 1:5 Железярне Подбрезова - Скалица 1:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Тренчин 2:2 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 2:0 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 1:0 Железярне Подбрезова - Жилина 2:0

Результаты матчей

Скалица
Железярне Подбрезова

Точный счет

1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:6
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
5
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
3:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
1 раз 11%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:0
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
2
7 раз 39%
1
4 раза 22%
0
3 раза 17%
5
3 раза 17%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Скалица
Железярне Подбрезова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
1
3
6
1.5
5
4
1
8
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
2
1
8
1.5
6
3
1
8
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
15
3
4
14
1.5
11
7
2
16
2.5
4
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 17 13 3 1 43 - 14 42
2.
Жилина
 17 12 2 3 36 - 20 38
3.
Спартак Трнава
 17 10 3 4 27 - 17 33
4.
ДАК
 17 8 5 4 26 - 17 29
5.
Железярне Подбрезова
 18 9 2 7 37 - 31 29
6.
Дукла Банска-Бистрица
 17 7 5 5 31 - 25 26
7.
Тренчин
 17 7 5 5 22 - 18 26
8.
Ружомберок
 17 5 6 6 18 - 26 21
9.
Скалица
 18 6 3 9 17 - 21 21
10.
Кошице
 17 3 2 12 13 - 37 11
11.
Михаловце
 17 0 6 11 13 - 36 6
12.
Злате Моравце
 17 0 4 13 9 - 30 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 9 8 0 1 26 - 14 24
2.
Слован Братислава
 8 6 2 0 21 - 7 20
3.
ДАК
 9 5 2 2 18 - 10 17
4.
Железярне Подбрезова
 9 5 2 2 19 - 15 17
5.
Ружомберок
 9 5 2 2 10 - 7 17
6.
Скалица
 9 5 1 3 10 - 7 16
7.
Тренчин
 8 4 2 2 11 - 6 14
8.
Спартак Трнава
 8 4 1 3 12 - 8 13
9.
Дукла Банска-Бистрица
 8 2 3 3 10 - 14 9
10.
Кошице
 8 2 1 5 5 - 16 7
11.
Михаловце
 9 0 4 5 6 - 18 4
12.
Злате Моравце
 9 0 3 6 6 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 9 7 1 1 22 - 7 22
2.
Спартак Трнава
 9 6 2 1 15 - 9 20
3.
Дукла Банска-Бистрица
 9 5 2 2 21 - 11 17
4.
Жилина
 8 4 2 2 10 - 6 14
5.
ДАК
 8 3 3 2 8 - 7 12
6.
Железярне Подбрезова
 9 4 0 5 18 - 16 12
7.
Тренчин
 9 3 3 3 11 - 12 12
8.
Скалица
 9 1 2 6 7 - 14 5
9.
Ружомберок
 8 0 4 4 8 - 19 4
10.
Кошице
 9 1 1 7 8 - 21 4
11.
Михаловце
 8 0 2 6 7 - 18 2
12.
Злате Моравце
 8 0 1 7 3 - 14 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 9 (6)
Слован Братислава Чаврич Александр 9 (3)
Жилина Дурис Давид 9 (2)
Слован Братислава Стрелец Давид 8 (6)
Слован Братислава Барсегян Тигран 7 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Rahim Ibrahim 1 8
Тренчин Бариш Дамьян 8
Кошице Голиков Александр 1 6
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 7
Ружомберок Жигмунд Марек 6
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  • 72'
    Davi Alves уходит с поля. Гази Адам выходит вместо него
  • 67'
    УДАЛЕНИЕ! - Matej Gresak увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 63'
    Sanusi Ridwan уходит с поля. Mark Assinor выходит вместо него
  • 60'
    Daniel Smekal уходит с поля. Собчик Алекс выходит вместо него
  • 57'
    Sanusi Ridwan получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Галчик Роланд уходит с поля. Martin Talakov выходит вместо него
  • 46'
    Patrik Blahut уходит с поля. Samuel Datko выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Ondrej Rudzan получил желтую карточку от судьи
    • 43'
      Matej Gresak получил желтую карточку от судьи
    • 41'
      Patrik Blahut получил желтую карточку от судьи
    • 38'
      Галчик Роланд получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      Adam Krcik сделал результативную передачу.
    • 36'
      Г О О О О Л - Daniel Smekal бьет в цель!
    • 34'
      Adam Krcik получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Моронг Адам сделал результативную передачу.
    • 17'
      Г О О О О Л - Davi Alves бьет в цель!
    • 15'
      УДАЛЕНИЕ! - Оравец Матей увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Судья начинает матч
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