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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Зрители: 11987 Главный судья: Wojciech Myc
Гурник Забже
3:0
Конец матча
Варта Познань
0'
1:0
28' Гол
Daisuke Yokota
30' Желтая карточка
Daisuke Yokota
45' Желтая карточка
Цэру Богдан
2:0
47' Гол
Капралик Адриан
56' Желтая карточка
Щесняк Криспин
77' Желтая карточка
Капралик Адриан
3:0
90' Гол
Подольски Лукас
90'+6
1
Белица
Даниэль
2
Секулич
Борис
5
Щесняк
Криспин
26
Яницки
Рафал
17
Kamil
Lukoszek
8
Пачеко
Даниэль
6
Расак
Дамиан
18
Daisuke
Yokota
10
Подольски
Лукас
11
Эннали
Лоуренс
7
Капралик
Адриан
1
Лис
Адриан
2
Бартковски
Якуб
44
Шимонович
Давид
14
Цэру
Богдан
22
Konrad
Matuszewski
21
Купчак
Матеуш
28
Боровски
Филип
6
Журавски
Мачей
16
Луиш
Мигел
47
Пржикрыл
Томаш
9
Эппель
Мартон
Гурник Забже
4-2-3-1
Варта Познань
4-1-4-1

История личных встреч

Гурник Забже
Варта Познань

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

Э
2:0
Э
2:0
Э
0:0
ТМК
1:0
Э
2:1
Э
1:0
Э
1:2
Э
0:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.17
1.25

Среднее время на гол

77
72

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.3
0.8

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

69
112

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Daisuke Yokota 7 (3) 0.37
Мусёлик Себастьян 2 0.11
Подольски Лукас 2 0.11
Капралик Адриан 2 0.11
Чиж Шимон 2 0.11
Эннали Лоуренс 2 0.11
Яницки Рафал 1 0.05
Ольковски Павел 1 0.05
Сиплак Михал 1 0.05
Расак Дамиан 1 0.05
Щесняк Криспин 1 0.05
Нашименту Филипе 0 0
Пачеко Даниэль 0 0
Янжа Эрик 0 0
Секулич Борис 0 0
Дадок Роберт 0 0
Кравчик Пётр 0 0
Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шмыт Каетан 6 (4) 0.32
Журавски Мачей 4 0.21
Купчак Матеуш 2 0.11
Луиш Мигел 2 0.11
Эппель Мартон 2 (1) 0.11
Визингер Дарио 1 0.05
Савич Стефан V 1 0.05
Пржикрыл Томаш 1 0.05
Ставропулос Димитрис 1 0.05
Кьельб Якуб 0 0
Konrad Matuszewski 0 0
Зреляк Адам 0 0
Боровски Филип 0 0

Карточки

Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янжа Эрик 3 1
Щесняк Криспин 3 1
Секулич Борис 4 0
Daisuke Yokota 4 0
Яницки Рафал 3 0
Сиплак Михал 3 0
Мусёлик Себастьян 3 0
Дадок Роберт 3 0
Триантафиллопулос Константинос 3 0
Kamil Lukoszek 1 1
Norbert Barczak 1 1
Подольски Лукас 2 0
Пачеко Даниэль 2 0
Капралик Адриан 2 0
Ольковски Павел 1 0
Нашименту Филипе 1 0
Йенсен Ричард 1 0
Войтушек Норберт 1 0
Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Визингер Дарио 5 0
Ставропулос Димитрис 5 0
Плеснерович Виктор 5 0
Шмыт Каетан 5 0
Боровски Филип 3 1
Журавски Мачей 4 0
Бартковски Якуб 4 0
Купчак Матеуш 4 0
Шимонович Давид 3 0
Цэру Богдан 2 0
Савич Стефан V 2 0
Луиш Мигел 2 0
Гробельны Енджей 2 0
Лис Адриан 1 0
Копчински Михал 1 0
Konrad Matuszewski 1 0

Результаты матчей

Гурник Забже
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Варта Познань
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
11
Гурник Забже
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Варта Познань
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

12
8

Упущенные победы

9
5
Гурник Забже
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
16% (3)
37% (7)
Варта Познань
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)

Сухие победы

5
7

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

13
8

Упущенные победы

10
16

Голы по времени матча

Забито

9
15
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
13 Не забивали 11
2
22%
4
27%
1-15
3
33%
2
13%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
22%
3
20%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
2
22%
2
13%
76-90

Пропущено

6
14
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
17%
1
7%
31-45
1
17%
4
29%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
3
50%
5
36%
76-90

Забито

13
6
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 15
2
15%
1
17%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
4
31%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
1
17%
76-90

Пропущено

15
11
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
3
20%
2
18%
1-15
1
7%
5
45%
16-30
4
27%
1
9%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
1
9%
61-75
2
13%
2
18%
76-90

Забито

22
21
12 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 10
4 Не забивали 7
4
18%
5
24%
1-15
4
18%
3
14%
16-30
4
18%
4
19%
31-45
2
9%
3
14%
46-60
2
9%
3
14%
61-75
6
27%
3
14%
76-90

Пропущено

21
25
9 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 14
3
14%
3
12%
1-15
1
5%
7
28%
16-30
5
24%
2
8%
31-45
3
14%
4
16%
46-60
4
19%
2
8%
61-75
5
24%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Гурник Забже
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Радомяк Радом - Гурник Забже 1:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:1
Гурник Забже - Висла Краков 1:0 Сталь Мелец - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Краковия 1:0 Заглембе Сосновец - Гурник Забже 1:2 ЛКС Лодзь - Гурник Забже 0:5 Гурник Забже - Ракув 2:1 Гурник Забже - Брук-Бет Термалица 2:1 Шленск Вроцлав - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:2 ГКС Катовице - Гурник Забже 0:4 Легия - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Рух Хожув 1:0 Лех - Гурник Забже 1:1 Ягеллония Белосток - Гурник Забже 4:1 Гурник Забже - Видзев Лодзь 1:1 Корона Кельце - Гурник Забже 0:1
Варта Познань
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Погонь Щецин - Варта Познань 3:3 Ягеллония Белосток - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Ягеллония Белосток 1:2 Легия - Варта Познань 2:2
Варта Познань - Пуща Неполомице 0:2 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:1 Сталь Бржег - Варта Познань 0:4 Варта Познань - Пяст 1:1 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Корона Кельце - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Шленск Вроцлав 0:1 Островец-Свентокшиски - Варта Познань 1:2 Заглембе Любин - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Лех 0:2 ЛКС Лодзь - Варта Познань 0:2 Варта Познань - Краковия 0:0 Радомяк Радом - Варта Познань 3:2 Варта Познань - Рух Хожув 2:2 Ракув - Варта Познань 2:2 Варта Познань - Гурник Забже 2:0

Результаты матчей

Гурник Забже
Варта Познань

Точный счет

1:0
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
2:1
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
8 раз 80%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:1
4 раза 21%
2:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:1
4 раза 21%
0:2
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
12 раз 63%
0
4 раза 21%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
7 раз 37%
2
6 раз 32%
1
5 раз 26%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Гурник Забже
Варта Познань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
4
5
2
7
1.5
2
7
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
2
1
9
1.5
5
5
1
9
2.5
1
9
1
9
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
12
7
3
16
1.5
7
12
2
17
2.5
1
18
1
18
3.5
1
18
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 1:0 19 12 5 2 30 - 14 41
2.
Ягеллония Белосток
 18 11 4 3 42 - 24 37
3.
Лех
 18 9 5 4 30 - 23 32
4.
Ракув
 17 8 5 4 34 - 22 29
5.
Легия
 17 8 5 4 27 - 21 29
6.
Погонь Щецин
 18 8 3 7 32 - 22 27
7.
Гурник Забже
 19 7 5 7 22 - 21 26
8.
Заглембе Любин
 0:1 19 7 4 8 21 - 30 25
9.
Радомяк Радом
 18 6 5 7 22 - 21 23
10.
Сталь Мелец
 17 6 4 7 25 - 26 22
11.
Видзев Лодзь
 18 6 4 8 21 - 25 22
12.
Пяст
 17 3 12 2 15 - 14 21
13.
Пуща Неполомице
 17 5 4 8 21 - 31 19
14.
Варта Познань
 19 4 7 8 20 - 26 19
15.
Корона Кельце
 17 3 9 5 19 - 20 18
16.
Краковия
 17 3 9 5 20 - 26 18
17.
Рух Хожув
 18 1 9 8 21 - 33 12
18.
ЛКС Лодзь
 17 2 3 12 12 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 9 8 1 0 26 - 7 25
2.
Ракув
 9 6 3 0 20 - 4 21
3.
Лех
 10 6 2 2 22 - 12 20
4.
Шленск Вроцлав
 1:0 9 5 3 1 15 - 7 18
5.
Легия
 9 5 2 2 16 - 9 17
6.
Гурник Забже
 9 5 2 2 9 - 6 17
7.
Видзев Лодзь
 8 5 0 3 9 - 9 15
8.
Пуща Неполомице
 9 4 3 2 11 - 11 15
9.
Заглембе Любин
 0:1 10 4 3 3 10 - 11 15
10.
Сталь Мелец
 8 4 2 2 15 - 10 14
11.
Погонь Щецин
 10 4 2 4 21 - 18 14
12.
Пяст
 7 2 4 1 7 - 6 10
13.
Корона Кельце
 8 2 4 2 12 - 10 10
14.
Радомяк Радом
 9 2 4 3 10 - 9 10
15.
ЛКС Лодзь
 9 2 3 4 9 - 18 9
16.
Рух Хожув
 9 1 5 3 11 - 15 8
17.
Краковия
 9 1 5 3 13 - 19 8
18.
Варта Познань
 9 1 3 5 6 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 1:0 10 7 2 1 15 - 7 23
2.
Погонь Щецин
 8 4 1 3 11 - 4 13
3.
Радомяк Радом
 9 4 1 4 12 - 12 13
4.
Варта Познань
 10 3 4 3 14 - 15 13
5.
Легия
 8 3 3 2 11 - 12 12
6.
Лех
 8 3 3 2 8 - 11 12
7.
Ягеллония Белосток
 9 3 3 3 16 - 17 12
8.
Пяст
 10 1 8 1 8 - 8 11
9.
Краковия
 8 2 4 2 7 - 7 10
10.
Заглембе Любин
 0:1 9 3 1 5 11 - 19 10
11.
Гурник Забже
 10 2 3 5 13 - 15 9
12.
Ракув
 8 2 2 4 14 - 18 8
13.
Сталь Мелец
 9 2 2 5 10 - 16 8
14.
Корона Кельце
 9 1 5 3 7 - 10 8
15.
Видзев Лодзь
 10 1 4 5 12 - 16 7
16.
Пуща Неполомице
 8 1 1 6 10 - 20 4
17.
Рух Хожув
 9 0 4 5 10 - 18 4
18.
ЛКС Лодзь
 8 0 0 8 3 - 17 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 13 (3)
Сталь Мелец Шкурин Илья 8 (5)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (4)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 8 (2)
Погонь Щецин Гросицки Камил 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 8
Рух Хожув Садлок Мацей 8
Лех Муравски Радослав 1 6
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 6
Легия Енджейчик Артур 2 4
Весь список
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    • Первый тайм
    • 55'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 51'
      Цэру Богдан получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Daisuke Yokota получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Г О О О О Л - Daisuke Yokota бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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