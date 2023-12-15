Тур: 19. Стадион: Эрнест Поль. Зрители: 11987 Главный судья: Wojciech Myc
3:0
Конец матча
0'
1:0
28' ГолDaisuke Yokota
30' Желтая карточкаDaisuke Yokota
45' Желтая карточкаЦэру Богдан
2:0
47' ГолКапралик Адриан
56' Желтая карточкаЩесняк Криспин
77' Желтая карточкаКапралик Адриан
3:0
90' ГолПодольски Лукас
90'+6
Ход матча
28'
1:0
30'
45'
47'
56'
77'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
26
Яницки
Рафал
14
Цэру
Богдан
16
Луиш
Мигел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Сиплак МихалЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Чиж ШимонПолузащитник
- Полузащитник
-
96 Дадок РобертПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Цэру БогданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Луиш МигелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Савич СтефанНападающий
-
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Гурник Забже
Варта Познань
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
10 матчей
30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.17
1.25
Среднее время на гол
77
72
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1.3
0.8
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
69
112
Бомбардиры внутри турнира
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Daisuke Yokota
|7 (3)
|0.37
|Мусёлик Себастьян
|2
|0.11
|Подольски Лукас
|2
|0.11
|Капралик Адриан
|2
|0.11
|Чиж Шимон
|2
|0.11
|Эннали Лоуренс
|2
|0.11
|Яницки Рафал
|1
|0.05
|Ольковски Павел
|1
|0.05
|Сиплак Михал
|1
|0.05
|Расак Дамиан
|1
|0.05
|Щесняк Криспин
|1
|0.05
|Нашименту Филипе
|0
|0
|Пачеко Даниэль
|0
|0
|Янжа Эрик
|0
|0
|Секулич Борис
|0
|0
|Дадок Роберт
|0
|0
|Кравчик Пётр
|0
|0
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шмыт Каетан
|6 (4)
|0.32
|Журавски Мачей
|4
|0.21
|Купчак Матеуш
|2
|0.11
|Луиш Мигел
|2
|0.11
|Эппель Мартон
|2 (1)
|0.11
|Визингер Дарио
|1
|0.05
|Савич Стефан V
|1
|0.05
|Пржикрыл Томаш
|1
|0.05
|Ставропулос Димитрис
|1
|0.05
|Кьельб Якуб
|0
|0
|Konrad Matuszewski
|0
|0
|Зреляк Адам
|0
|0
|Боровски Филип
|0
|0
Карточки
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янжа Эрик
|3
|1
|Щесняк Криспин
|3
|1
|Секулич Борис
|4
|0
|Daisuke Yokota
|4
|0
|Яницки Рафал
|3
|0
|Сиплак Михал
|3
|0
|Мусёлик Себастьян
|3
|0
|Дадок Роберт
|3
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|3
|0
|Kamil Lukoszek
|1
|1
|Norbert Barczak
|1
|1
|Подольски Лукас
|2
|0
|Пачеко Даниэль
|2
|0
|Капралик Адриан
|2
|0
|Ольковски Павел
|1
|0
|Нашименту Филипе
|1
|0
|Йенсен Ричард
|1
|0
|Войтушек Норберт
|1
|0
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Визингер Дарио
|5
|0
|Ставропулос Димитрис
|5
|0
|Плеснерович Виктор
|5
|0
|Шмыт Каетан
|5
|0
|Боровски Филип
|3
|1
|Журавски Мачей
|4
|0
|Бартковски Якуб
|4
|0
|Купчак Матеуш
|4
|0
|Шимонович Давид
|3
|0
|Цэру Богдан
|2
|0
|Савич Стефан V
|2
|0
|Луиш Мигел
|2
|0
|Гробельны Енджей
|2
|0
|Лис Адриан
|1
|0
|Копчински Михал
|1
|0
|Konrad Matuszewski
|1
|0
Результаты матчей
Гурник Забже
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Варта Познань
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
11
Гурник Забже
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Варта Познань
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
12
8
Упущенные победы
9
5
Гурник Забже
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
16% (3)
37% (7)
Варта Познань
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Сухие победы
5
7
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
13
8
Упущенные победы
10
16
Голы по времени матча
Забито
9
15
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
13 Не забивали 11
2
22%
4
27%
1-15
3
33%
2
13%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
22%
3
20%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
2
22%
2
13%
76-90
Пропущено
6
14
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
17%
1
7%
31-45
1
17%
4
29%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
3
50%
5
36%
76-90
Забито
13
6
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 15
2
15%
1
17%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
4
31%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
1
17%
76-90
Пропущено
15
11
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
3
20%
2
18%
1-15
1
7%
5
45%
16-30
4
27%
1
9%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
1
9%
61-75
2
13%
2
18%
76-90
Забито
22
21
12 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 10
4 Не забивали 7
4
18%
5
24%
1-15
4
18%
3
14%
16-30
4
18%
4
19%
31-45
2
9%
3
14%
46-60
2
9%
3
14%
61-75
6
27%
3
14%
76-90
Пропущено
21
25
9 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 14
3
14%
3
12%
1-15
1
5%
7
28%
16-30
5
24%
2
8%
31-45
3
14%
4
16%
46-60
4
19%
2
8%
61-75
5
24%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Гурник Забже
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Радомяк Радом - Гурник Забже 1:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:1
Гурник Забже - Висла Краков 1:0 Сталь Мелец - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Краковия 1:0 Заглембе Сосновец - Гурник Забже 1:2 ЛКС Лодзь - Гурник Забже 0:5 Гурник Забже - Ракув 2:1 Гурник Забже - Брук-Бет Термалица 2:1 Шленск Вроцлав - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:2 ГКС Катовице - Гурник Забже 0:4 Легия - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Рух Хожув 1:0 Лех - Гурник Забже 1:1 Ягеллония Белосток - Гурник Забже 4:1 Гурник Забже - Видзев Лодзь 1:1 Корона Кельце - Гурник Забже 0:1
Варта Познань
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Погонь Щецин - Варта Познань 3:3 Ягеллония Белосток - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Ягеллония Белосток 1:2 Легия - Варта Познань 2:2
Варта Познань - Пуща Неполомице 0:2 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:1 Сталь Бржег - Варта Познань 0:4 Варта Познань - Пяст 1:1 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Корона Кельце - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Шленск Вроцлав 0:1 Островец-Свентокшиски - Варта Познань 1:2 Заглембе Любин - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Лех 0:2 ЛКС Лодзь - Варта Познань 0:2 Варта Познань - Краковия 0:0 Радомяк Радом - Варта Познань 3:2 Варта Познань - Рух Хожув 2:2 Ракув - Варта Познань 2:2 Варта Познань - Гурник Забже 2:0
Результаты матчей
Гурник Забже
Варта Познань
Точный счет
1:0
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
2:1
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
8 раз 80%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:1
4 раза 21%
2:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:1
4 раза 21%
0:2
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
12 раз 63%
0
4 раза 21%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
7 раз 37%
2
6 раз 32%
1
5 раз 26%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Гурник Забже
Варта Познань
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
45
27
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
82
19
55
19
19
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
127
316
712
217
118
118
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|19
|12
|5
|2
|30 - 14
|41
|2.
|18
|11
|4
|3
|42 - 24
|37
|3.
|18
|9
|5
|4
|30 - 23
|32
|4.
|17
|8
|5
|4
|34 - 22
|29
|5.
|17
|8
|5
|4
|27 - 21
|29
|6.
|18
|8
|3
|7
|32 - 22
|27
|7.
|19
|7
|5
|7
|22 - 21
|26
|8.
|0:1
|19
|7
|4
|8
|21 - 30
|25
|9.
|18
|6
|5
|7
|22 - 21
|23
|10.
|17
|6
|4
|7
|25 - 26
|22
|11.
|18
|6
|4
|8
|21 - 25
|22
|12.
|17
|3
|12
|2
|15 - 14
|21
|13.
|17
|5
|4
|8
|21 - 31
|19
|14.
|19
|4
|7
|8
|20 - 26
|19
|15.
|17
|3
|9
|5
|19 - 20
|18
|16.
|17
|3
|9
|5
|20 - 26
|18
|17.
|18
|1
|9
|8
|21 - 33
|12
|18.
|17
|2
|3
|12
|12 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|1
|0
|26 - 7
|25
|2.
|9
|6
|3
|0
|20 - 4
|21
|3.
|10
|6
|2
|2
|22 - 12
|20
|4.
|1:0
|9
|5
|3
|1
|15 - 7
|18
|5.
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|6.
|9
|5
|2
|2
|9 - 6
|17
|7.
|8
|5
|0
|3
|9 - 9
|15
|8.
|9
|4
|3
|2
|11 - 11
|15
|9.
|0:1
|10
|4
|3
|3
|10 - 11
|15
|10.
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|11.
|10
|4
|2
|4
|21 - 18
|14
|12.
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|13.
|8
|2
|4
|2
|12 - 10
|10
|14.
|9
|2
|4
|3
|10 - 9
|10
|15.
|9
|2
|3
|4
|9 - 18
|9
|16.
|9
|1
|5
|3
|11 - 15
|8
|17.
|9
|1
|5
|3
|13 - 19
|8
|18.
|9
|1
|3
|5
|6 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|10
|7
|2
|1
|15 - 7
|23
|2.
|8
|4
|1
|3
|11 - 4
|13
|3.
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|4.
|10
|3
|4
|3
|14 - 15
|13
|5.
|8
|3
|3
|2
|11 - 12
|12
|6.
|8
|3
|3
|2
|8 - 11
|12
|7.
|9
|3
|3
|3
|16 - 17
|12
|8.
|10
|1
|8
|1
|8 - 8
|11
|9.
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|10.
|0:1
|9
|3
|1
|5
|11 - 19
|10
|11.
|10
|2
|3
|5
|13 - 15
|9
|12.
|8
|2
|2
|4
|14 - 18
|8
|13.
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|14.
|9
|1
|5
|3
|7 - 10
|8
|15.
|10
|1
|4
|5
|12 - 16
|7
|16.
|8
|1
|1
|6
|10 - 20
|4
|17.
|9
|0
|4
|5
|10 - 18
|4
|18.
|8
|0
|0
|8
|3 - 17
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|13 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|8 (5)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (4)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|8 (2)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|7 (5)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 8
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|8
|Лех
|Муравски Радослав
|1 6
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 6
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 4