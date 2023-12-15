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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Зрители: 60166
Шальке 04
2:2
Конец матча
Гройтер Фюрт
0'
18' Желтая карточка
Зегуйн Пауль
1:0
30' Гол
Keke Topp
33' Желтая карточка
Идризи Бленди
36' Желтая карточка
Мёркин Дерри
48' Желтая карточка
Юнг Гидеон
1:1
50' Гол
Хргота Бранимир
2:1
74' Гол
Караман Кенан
2:2
77' Гол
Аста Симон
80' Вторая желтая карточка
Мёркин Дерри
90'+4

Ход матча

18'
Зегуйн Пауль
 
30'
Keke Topp
(Идризи Бленди)
1:0
33'
Идризи Бленди
 
36'
Мёркин Дерри
 
48'
 
Юнг Гидеон
50'
1:1
Хргота Бранимир
61'
Темпельман Лино
Keke Topp
 
67'
 
Чалханоглу Керим
Хаддади Уссама
72'
Матричани Хеннинг
Бруннер Седрик
 
74'
Караман Кенан
(Мёркин Дерри)
2:1
76'
 
Консбрух Джомейн
Вагнер Роберт
76'
 
Србени Деннис
Зиб Арминдо
77'
2:2
Аста Симон
80'
Мёркин Дерри
 
85'
 
Oualid Mhamdi
Хргота Бранимир
85'
 
Петков Лукас
Юнг Гидеон

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 8
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 5
  • 14 Нарушения правил 14
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 357 Количество передач 446
  • 48 Владение мячом, % 52
1
Ферманн
Ральф
27
Бруннер
Седрик
26
Калаш
Томаш
35
Каминьски
Марцин
5
Мёркин
Дерри
7
Зегуйн
Пауль
18
Идризи
Бленди
29
Мор
Тобиас
19
Караман
Кенан
42
Keke
Topp
9
Теродде
Симон
40
Урбиг
Йонас
23
Юнг
Гидеон
4
Михальски
Дамян
33
Дитц
Максимилиан
2
Аста
Симон
5
Хаддади
Уссама
22
Вагнер
Роберт
37
Грин
Джулиан
10
Хргота
Бранимир
30
Зиб
Арминдо
19
Лемперте
Тим
Шальке 04
4-1-2-1-2
Гройтер Фюрт
3-4-1-2

История личных встреч

Шальке 04
Гройтер Фюрт

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

Б
1:2
Б
0:2

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.5
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
45

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Караман Кенан 5 0.29
Теродде Симон 3 (1) 0.18
Полтер Себастьян 3 (1) 0.18
Ласм Бриан 3 0.18
Оуведжан Томас 2 0.12
Каминьски Марцин 2 0.12
Yusuf Kabadayi 2 0.12
Мёркин Дерри 1 0.06
Зегуйн Пауль 1 0.06
Идризи Бленди 1 0.06
Мор Тобиас 1 0.06
Темпельман Лино 1 0.06
Форсан Эудраого 1 0.06
Латца Данни 1 0.06
Дрекслер Доминик 1 0.06
Калаш Томаш 1 0.06
Keke Topp 1 0.06
Шалленберг Рон 0 0
Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хргота Бранимир 6 0.35
Грин Джулиан 4 (2) 0.24
Лемперте Тим 4 0.24
Абиама Диксон 3 0.18
Зиб Арминдо 3 0.18
Михальски Дамян 3 0.18
Вагнер Роберт 1 0.06
Аста Симон 1 0.06
Юнг Гидеон 1 0.06
Чалханоглу Керим 0 0

Карточки

Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мёркин Дерри 5 1
Шалленберг Рон 4 1
Каминьски Марцин 4 0
Караман Кенан 2 1
Полтер Себастьян 3 0
Бруннер Седрик 3 0
Зегуйн Пауль 3 0
Сиссе Ибраима II 1 1
Оуведжан Томас 2 0
Матричани Хеннинг 2 0
Yusuf Kabadayi 2 0
Форсан Эудраого 2 0
Ферманн Ральф 1 0
Латца Данни 1 0
Ласм Бриан 1 0
Идризи Бленди 1 0
Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юнг Гидеон 5 0
Грин Джулиан 3 1
Дитц Максимилиан 3 0
Вагнер Роберт 3 0
Александр Цорнигер 1 1
Србени Деннис 2 0
Майерхёфер Марко 2 0
Киомурцоглу Орестис 2 0
Аста Симон 2 0
Михальски Дамян 2 0
Петков Лукас 2 0
Иттер Джанлука 1 0
Консбрух Джомейн 1 0
Лемперте Тим 1 0
Абиама Диксон 1 0
Урбиг Йонас 1 0

Результаты матчей

Шальке 04
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Гройтер Фюрт
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

4
5
Шальке 04
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Гройтер Фюрт
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

19
3

Упущенные победы

5
17
Шальке 04
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (8)
18% (3)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Гройтер Фюрт
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

25
3

Упущенные победы

9
22

Голы по времени матча

Забито

17
8
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
1
6%
2
25%
1-15
2
12%
1
13%
16-30
3
18%
1
13%
31-45
1
6%
2
25%
46-60
6
35%
1
13%
61-75
4
24%
1
13%
76-90

Пропущено

14
13
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
14%
1
8%
1-15
3
21%
3
23%
16-30
1
7%
3
23%
31-45
4
29%
1
8%
46-60
2
14%
4
31%
61-75
2
14%
1
8%
76-90

Забито

14
18
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
9 Не забивали 10
0
0%
2
11%
1-15
2
14%
1
6%
16-30
2
14%
5
28%
31-45
2
14%
4
22%
46-60
5
36%
4
22%
61-75
3
21%
2
11%
76-90

Пропущено

21
8
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
1
5%
1
13%
1-15
6
29%
3
38%
16-30
2
10%
2
25%
31-45
5
24%
1
13%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
6
29%
1
13%
76-90

Забито

31
26
10 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 10
2 Не забивали 4
1
3%
4
15%
1-15
4
13%
2
8%
16-30
5
16%
6
23%
31-45
3
10%
6
23%
46-60
11
35%
5
19%
61-75
7
23%
3
12%
76-90

Пропущено

35
21
15 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 10
3
9%
2
10%
1-15
9
26%
6
29%
16-30
3
9%
5
24%
31-45
9
26%
2
10%
46-60
3
9%
4
19%
61-75
8
23%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Шальке 04
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Ганза - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Оснабрюк 4:0 Фортуна - Шальке 04 5:3 Шальке 04 - Патро Эйсден 0:0
ПСВ - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Ганновер 96 3:2 Карлсруэ - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Хераклес 4:1 Шальке 04 - Герта 1:2 Падерборн - Шальке 04 3:1 Санкт-Паули - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Магдебург 4:3 Ульм 1846 - Шальке 04 2:4 Веен Висбаден - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Хольштайн Киль 0:2 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:3
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Гройтер Фюрт - Магдебург 1:1 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гройтер Фюрт - Веен Висбаден 2:0 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:0
Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 0:2 Хомбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Оснабрюк 4:0 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:0 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1 Гройтер Фюрт - Ганза 1:0 Эльвeрсберг - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 4:3 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:3 Герта - Гройтер Фюрт 5:0 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 0:0 Галлешер - Гройтер Фюрт 0:1 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0

Результаты матчей

Шальке 04
Гройтер Фюрт

Точный счет

1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
1
4 раза 44%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

5:3
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:2
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
5:3
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
5:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 29%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
4
2 раза 12%
1
8 раз 47%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Шальке 04
Гройтер Фюрт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
8
1
5
3
1.5
4
5
4
4
2.5
3
6
2
6
3.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
2
4
5
1.5
2
6
2
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
14
3
9
8
1.5
6
11
6
11
2.5
3
14
2
15
3.5
3
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 16 10 2 4 30 - 23 32
2.
Санкт-Паули
 16 8 8 0 30 - 14 32
3.
Гройтер Фюрт
 17 8 5 4 27 - 20 29
4.
Гамбург
 16 8 4 4 31 - 22 28
5.
Фортуна
 16 8 3 5 34 - 19 27
6.
Падерборн
 17 8 3 6 28 - 28 27
7.
Герта
 16 7 3 6 33 - 26 24
8.
Эльвeрсберг
 16 7 3 6 24 - 26 24
9.
Нюрнберг
 16 7 3 6 24 - 31 24
10.
Ганновер 96
 16 6 6 4 30 - 20 24
11.
Веен Висбаден
 16 6 3 7 18 - 21 21
12.
Магдебург
 16 5 5 6 28 - 25 20
13.
Шальке 04
 17 6 2 9 31 - 35 20
14.
Кайзерслаутерн
 16 5 3 8 27 - 34 18
15.
Карлсруэ
 16 4 6 6 27 - 28 18
16.
Ганза
 17 5 2 10 17 - 28 17
17.
Айнтрахт Бр
 16 3 2 11 14 - 30 11
18.
Оснабрюк
 16 1 5 10 15 - 38 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 8 7 0 1 18 - 6 21
2.
Гройтер Фюрт
 9 6 2 1 19 - 7 20
3.
Санкт-Паули
 8 4 4 0 17 - 6 16
4.
Ганновер 96
 8 4 3 1 19 - 8 15
5.
Падерборн
 8 4 2 2 14 - 10 14
6.
Фортуна
 9 4 2 3 17 - 15 14
7.
Герта
 7 4 1 2 19 - 7 13
8.
Шальке 04
 8 4 1 3 18 - 13 13
9.
Хольштайн Киль
 8 4 1 3 16 - 16 13
10.
Кайзерслаутерн
 9 4 1 4 17 - 17 13
11.
Карлсруэ
 8 3 3 2 14 - 11 12
12.
Веен Висбаден
 8 3 3 2 8 - 9 12
13.
Магдебург
 7 3 2 2 16 - 12 11
14.
Нюрнберг
 7 3 2 2 10 - 12 11
15.
Эльвeрсберг
 8 3 1 4 11 - 13 10
16.
Ганза
 9 3 1 5 10 - 14 10
17.
Айнтрахт Бр
 8 2 2 4 9 - 14 8
18.
Оснабрюк
 9 1 3 5 10 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 8 6 1 1 14 - 7 19
2.
Санкт-Паули
 8 4 4 0 13 - 8 16
3.
Эльвeрсберг
 8 4 2 2 13 - 13 14
4.
Фортуна
 7 4 1 2 17 - 4 13
5.
Падерборн
 9 4 1 4 14 - 18 13
6.
Нюрнберг
 9 4 1 4 14 - 19 13
7.
Герта
 9 3 2 4 14 - 19 11
8.
Веен Висбаден
 8 3 0 5 10 - 12 9
9.
Ганновер 96
 8 2 3 3 11 - 12 9
10.
Гройтер Фюрт
 8 2 3 3 8 - 13 9
11.
Магдебург
 9 2 3 4 12 - 13 9
12.
Ганза
 8 2 1 5 7 - 14 7
13.
Гамбург
 8 1 4 3 13 - 16 7
14.
Шальке 04
 9 2 1 6 13 - 22 7
15.
Карлсруэ
 8 1 3 4 13 - 17 6
16.
Кайзерслаутерн
 7 1 2 4 10 - 17 5
17.
Айнтрахт Бр
 8 1 0 7 5 - 16 3
18.
Оснабрюк
 7 0 2 5 5 - 22 2
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 11 (3)
Герта Табакович Харис 9 (3)
Гамбург Бенеш Ласло 8 (5)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Санкт-Паули Хартель Марсель 7 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 4
Магдебург Атик Бариш 7
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 5
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Мёркин Дерри получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Идризи Бленди получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Идризи Бленди сделал результативную передачу.
    • 30'
      Г О О О О Л - Keke Topp бьет в цель!
    • 18'
      Зегуйн Пауль получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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