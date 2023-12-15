Тур: 17. Стадион: Фелтинс-Арена. Зрители: 60166
2:2
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаЗегуйн Пауль
1:0
30' ГолKeke Topp
33' Желтая карточкаИдризи Бленди
36' Желтая карточкаМёркин Дерри
48' Желтая карточкаЮнг Гидеон
1:1
50' ГолХргота Бранимир
2:1
74' ГолКараман Кенан
2:2
77' ГолАста Симон
80' Вторая желтая карточкаМёркин Дерри
90'+4
Ход матча
18'
30'
1:0
33'
36'
48'
50'
1:1
74'
2:1
77'
2:2
80'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 8
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 5
-
14 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
357 Количество передач 446
-
48 Владение мячом, % 52
26
Калаш
Томаш
29
Мор
Тобиас
42
Keke
Topp
40
Урбиг
Йонас
23
Юнг
Гидеон
37
Грин
Джулиан
30
Зиб
Арминдо
19
Лемперте
Тим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Калаш ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мор ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
42 Keke ToppНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Тауэр НикласЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Герертс Карел
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
-
23 Юнг ГидеонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Зиб АрминдоНападающий
-
19 Лемперте ТимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Петков ЛукасПолузащитник
-
26 Приб ЭдгарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Шальке 04
Гройтер Фюрт
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.5
2
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
45
Бомбардиры внутри турнира
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Караман Кенан
|5
|0.29
|Теродде Симон
|3 (1)
|0.18
|Полтер Себастьян
|3 (1)
|0.18
|Ласм Бриан
|3
|0.18
|Оуведжан Томас
|2
|0.12
|Каминьски Марцин
|2
|0.12
|Yusuf Kabadayi
|2
|0.12
|Мёркин Дерри
|1
|0.06
|Зегуйн Пауль
|1
|0.06
|Идризи Бленди
|1
|0.06
|Мор Тобиас
|1
|0.06
|Темпельман Лино
|1
|0.06
|Форсан Эудраого
|1
|0.06
|Латца Данни
|1
|0.06
|Дрекслер Доминик
|1
|0.06
|Калаш Томаш
|1
|0.06
|Keke Topp
|1
|0.06
|Шалленберг Рон
|0
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хргота Бранимир
|6
|0.35
|Грин Джулиан
|4 (2)
|0.24
|Лемперте Тим
|4
|0.24
|Абиама Диксон
|3
|0.18
|Зиб Арминдо
|3
|0.18
|Михальски Дамян
|3
|0.18
|Вагнер Роберт
|1
|0.06
|Аста Симон
|1
|0.06
|Юнг Гидеон
|1
|0.06
|Чалханоглу Керим
|0
|0
Карточки
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мёркин Дерри
|5
|1
|Шалленберг Рон
|4
|1
|Каминьски Марцин
|4
|0
|Караман Кенан
|2
|1
|Полтер Себастьян
|3
|0
|Бруннер Седрик
|3
|0
|Зегуйн Пауль
|3
|0
|Сиссе Ибраима II
|1
|1
|Оуведжан Томас
|2
|0
|Матричани Хеннинг
|2
|0
|Yusuf Kabadayi
|2
|0
|Форсан Эудраого
|2
|0
|Ферманн Ральф
|1
|0
|Латца Данни
|1
|0
|Ласм Бриан
|1
|0
|Идризи Бленди
|1
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юнг Гидеон
|5
|0
|Грин Джулиан
|3
|1
|Дитц Максимилиан
|3
|0
|Вагнер Роберт
|3
|0
|Александр Цорнигер
|1
|1
|Србени Деннис
|2
|0
|Майерхёфер Марко
|2
|0
|Киомурцоглу Орестис
|2
|0
|Аста Симон
|2
|0
|Михальски Дамян
|2
|0
|Петков Лукас
|2
|0
|Иттер Джанлука
|1
|0
|Консбрух Джомейн
|1
|0
|Лемперте Тим
|1
|0
|Абиама Диксон
|1
|0
|Урбиг Йонас
|1
|0
Результаты матчей
Шальке 04
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Гройтер Фюрт
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
4
5
Шальке 04
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Гройтер Фюрт
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
19
3
Упущенные победы
5
17
Шальке 04
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (8)
18% (3)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Гройтер Фюрт
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
25
3
Упущенные победы
9
22
Голы по времени матча
Забито
17
8
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
1
6%
2
25%
1-15
2
12%
1
13%
16-30
3
18%
1
13%
31-45
1
6%
2
25%
46-60
6
35%
1
13%
61-75
4
24%
1
13%
76-90
Пропущено
14
13
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
14%
1
8%
1-15
3
21%
3
23%
16-30
1
7%
3
23%
31-45
4
29%
1
8%
46-60
2
14%
4
31%
61-75
2
14%
1
8%
76-90
Забито
14
18
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
9 Не забивали 10
0
0%
2
11%
1-15
2
14%
1
6%
16-30
2
14%
5
28%
31-45
2
14%
4
22%
46-60
5
36%
4
22%
61-75
3
21%
2
11%
76-90
Пропущено
21
8
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
1
5%
1
13%
1-15
6
29%
3
38%
16-30
2
10%
2
25%
31-45
5
24%
1
13%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
6
29%
1
13%
76-90
Забито
31
26
10 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 10
2 Не забивали 4
1
3%
4
15%
1-15
4
13%
2
8%
16-30
5
16%
6
23%
31-45
3
10%
6
23%
46-60
11
35%
5
19%
61-75
7
23%
3
12%
76-90
Пропущено
35
21
15 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 10
3
9%
2
10%
1-15
9
26%
6
29%
16-30
3
9%
5
24%
31-45
9
26%
2
10%
46-60
3
9%
4
19%
61-75
8
23%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Шальке 04
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Ганза - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Оснабрюк 4:0 Фортуна - Шальке 04 5:3 Шальке 04 - Патро Эйсден 0:0
ПСВ - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Ганновер 96 3:2 Карлсруэ - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Хераклес 4:1 Шальке 04 - Герта 1:2 Падерборн - Шальке 04 3:1 Санкт-Паули - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Магдебург 4:3 Ульм 1846 - Шальке 04 2:4 Веен Висбаден - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Хольштайн Киль 0:2 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:3
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Гройтер Фюрт - Магдебург 1:1 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гройтер Фюрт - Веен Висбаден 2:0 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:0
Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 0:2 Хомбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Оснабрюк 4:0 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:0 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1 Гройтер Фюрт - Ганза 1:0 Эльвeрсберг - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 4:3 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:3 Герта - Гройтер Фюрт 5:0 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 0:0 Галлешер - Гройтер Фюрт 0:1 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0
Результаты матчей
Шальке 04
Гройтер Фюрт
Точный счет
1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
1
4 раза 44%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
5:3
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:2
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
5:3
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
5:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 29%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
4
2 раза 12%
1
8 раз 47%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Шальке 04
Гройтер Фюрт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
81
53
45
44
36
26
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
62
45
26
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
143
98
611
611
314
215
314
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|11 (3)
|Герта
|Табакович Харис
|9 (3)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|8 (5)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|7 (7)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 4
|Магдебург
|Атик Бариш
|7
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 5
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 5