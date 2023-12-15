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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Зрители: 12260
Падерборн
3:0
Конец матча
Ганза
0'
19' Желтая карточка
Кинсомби Давид
1:0
23' Гол
Гримальди Адриано
45' Желтая карточка
Kai Klefisch
62' Красная карточка
Кольке Маркус
2:0
66' Гол
Обермайр Рафаэль
69' Желтая карточка
Клаас Себастьян
3:0
75' Гол
Kai Klefisch
76' Желтая карточка
Хюсинг Оливер
90' Желтая карточка
Dennis Dressel
90' Желтая карточка
Муслия Флоран
90' Желтая карточка
Ингельссон Сванте
90'+27

Ход матча

19'
Кинсомби Давид
 
23'
Гримальди Адриано
1:0
45'
Kai Klefisch
 
62'
 
Кольке Маркус
65'
 
Кёрбер Нильс
Кинсомби Кристиан
66'
Обермайр Рафаэль
2:0
69'
Клаас Себастьян
 
71'
 
Serhat-Semih Gueler
Рейн Симон
71'
 
Фролинг Нильс
Переа Хуан
75'
Kai Klefisch
(Обермайр Рафаэль)
3:0
76'
 
Хюсинг Оливер
77'
Платте Феликс
Гримальди Адриано
 
84'
Sirlord Conteh
Клаас Себастьян
 
84'
Лайпертц Роберт
Ilyas Ansah
 
87'
Mattes Hansen
Кинсомби Давид
 
87'
Шустер Марко
Kai Klefisch
 
90'
 
Dennis Dressel
90'
Муслия Флоран
 
90'
 
Ингельссон Сванте

Статистика матча

  • 13 Удары по воротам 7
  • 11 Удары в створ 1
  • 12 Угловые 2
  • 0 Офсайды 5
  • 7 Нарушения правил 13
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 638 Количество передач 263
  • 67 Владение мячом, % 33
1
Бувинк
Пелле
17
Laurin
Curda
8
Кинсомби
Давид
16
Муслиу
Визар
23
Обермайр
Рафаэль
33
Marcel
Hoffmeier
26
Клаас
Себастьян
27
Kai
Klefisch
39
Гримальди
Адриано
30
Муслия
Флоран
29
Ilyas
Ansah
1
Кольке
Маркус
8
Рейн
Симон
5
Хюсинг
Оливер
4
Россбах
Дамиан
29
Felix
Ruschke
14
Ингельссон
Сванте
19
Василиадис
Себастиан
6
Dennis
Dressel
27
Кинсомби
Кристиан
9
Прёгер
Кай
18
Переа
Хуан
Падерборн
3-4-2-1
Ганза
4-4-2

История личных встреч

Падерборн
Ганза

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

13 матчей

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

Б2
3:0
Б2
0:3
Б2
0:0
Б2
1:1
Б3
2:3
Б3
2:1
Б3
1:1
Б3
0:3
Б2
2:0
Б2
1:2
Б2
2:2
Б2
1:2
ТМС
3:1

Голы

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

1.67
1.71

Среднее время на гол

54
52

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.14
1.17

Среднее время на гол

78
77

Всего голов

18
19

Голов в среднем за матч

1.38
1.46

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

65
61

Бомбардиры внутри турнира

Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муслия Флоран 7 (1) 0.41
Гримальди Адриано 4 0.24
Бильбия Филип 3 0.18
Платте Феликс 3 0.18
Обермайр Рафаэль 2 0.12
Клаас Себастьян 2 0.12
Лайпертц Роберт 1 0.06
Sirlord Conteh 1 0.06
Niclas Nadj 1 0.06
Хеуэр Яннис 1 0.06
Kai Klefisch 1 0.06
Mattes Hansen 1 0.06
Ilyas Ansah 1 0.06
Крузе Макс 0 0
Кинсомби Давид 0 0
Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Переа Хуан 3 0.18
Брумадо Жуниор 3 (2) 0.18
Ван дер Верфф Яспер 2 0.12
Россбах Дамиан 1 0.06
Фролинг Нильс 1 0.06
Dennis Dressel 1 0.06
Штраус Джон-Патрик 1 0.06
Прёгер Кай 1 0.06
Кинсомби Кристиан 1 0.06
Brumado Junior 1 0.06
Россипаль Александер 0 0
Хинтерзеер Лукас 0 0
Ингельссон Сванте 0 0
Шумахер Кевин 0 0

Карточки

Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хеуэр Яннис 4 0
Гримальди Адриано 3 0
Муслия Флоран 3 0
Kai Klefisch 3 0
Муслиу Визар 1 1
Бильбия Филип 1 1
Кинсомби Давид 2 0
Marcel Hoffmeier 2 0
Mattes Hansen 2 0
Шустер Марко 1 0
Платте Феликс 1 0
Tobias Mueller 1 0
Обермайр Рафаэль 1 0
Бувинк Пелле 1 0
Клаас Себастьян 1 0
Laurin Curda 1 0
Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ингельссон Сванте 6 0
Россипаль Александер 5 0
Россбах Дамиан 4 0
Найдхарт Нико 3 0
Прёгер Кай 3 0
Василиадис Себастиан 3 0
Шумахер Кевин 3 0
Кольке Маркус 1 1
Брумадо Жуниор 1 1
Хюсинг Оливер 2 0
Ван дер Верфф Яспер 2 0
Давид Йонас 2 0
Кинсомби Кристиан 2 0
Dennis Dressel 2 0
Переа Хуан 2 0
Хинтерзеер Лукас 1 0
Штраус Джон-Патрик 1 0
Бахманн Яник 1 0

Результаты матчей

Падерборн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Ганза
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

5
4
Падерборн
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Ганза
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

14
14

Упущенные победы

11
5
Падерборн
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
18% (3)
29% (5)
Ганза
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
18% (3)
53% (9)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

16
17

Упущенные победы

16
9

Голы по времени матча

Забито

14
7
3 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
2
29%
16-30
1
7%
2
29%
31-45
4
29%
1
14%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
4
29%
2
29%
76-90

Пропущено

10
14
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
10%
2
14%
1-15
1
10%
2
14%
16-30
2
20%
2
14%
31-45
2
20%
2
14%
46-60
1
10%
2
14%
61-75
3
30%
4
29%
76-90

Забито

14
9
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
3
21%
1
11%
1-15
4
29%
2
22%
16-30
1
7%
2
22%
31-45
2
14%
1
11%
46-60
2
14%
1
11%
61-75
2
14%
2
22%
76-90

Пропущено

18
15
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
2
11%
1
7%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
7
39%
3
20%
31-45
5
28%
3
20%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
2
11%
3
20%
76-90

Забито

28
16
11 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 7
1 Не забивали 6
4
14%
1
6%
1-15
5
18%
4
25%
16-30
2
7%
4
25%
31-45
6
21%
2
13%
46-60
5
18%
1
6%
61-75
6
21%
4
25%
76-90

Пропущено

28
29
13 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
3
11%
3
10%
1-15
1
4%
6
21%
16-30
9
32%
5
17%
31-45
7
25%
5
17%
46-60
3
11%
3
10%
61-75
5
18%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

Падерборн
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Гамбург - Падерборн 1:2 Байер Л - Падерборн 3:1 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1
Падерборн - Нюрнберг 1:3 Карлсруэ - Падерборн 0:3 Фрайбург - Падерборн 1:3 Герта - Падерборн 3:1 Падерборн - Санкт-Паули 2:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 1:3 Падерборн - Шальке 04 3:1 Магдебург - Падерборн 1:1 Падерборн - Веен Висбаден 2:1 Хольштайн Киль - Падерборн 2:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:2 Фортуна - Падерборн 1:2 Энерги Коттбус - Падерборн 0:7 Падерборн - Оснабрюк 1:1 Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0 Падерборн - Валвейк 3:0
Ганза
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ганза - Шальке 04 0:2 Карлсруэ - Ганза 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Вердер - Ганза 1:2
Магдебург - Ганза 1:2 Ганза - Герта 0:0 Нюрнберг - Ганза 3:2 Веен Висбаден - Ганза 1:0 Ганза - Хольштайн Киль 1:3 Ганза - Нествед 1:0 Гройтер Фюрт - Ганза 1:0 Ганза - Айнтрахт Бр 1:0 Кайзерслаутерн - Ганза 3:1 Ганза - Фортуна 1:3 Гамбург - Ганза 2:0 Ганза - Оснабрюк 2:1 Ганза - Ганновер 96 1:2 Франкфурт - Ганза 1:1 Эльвeрсберг - Ганза 1:2 Ганза - Нюрнберг 2:0

Результаты матчей

Падерборн
Ганза

Точный счет

1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%

Точный счет

1:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
4 раза 50%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%

Точный счет

1:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
1 раз 6%
0
6 раз 35%
2
6 раз 35%
1
5 раз 29%

Тоталы голов в матче

Падерборн
Ганза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
3
6
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
4
4
4
5
1.5
3
5
2
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
11
6
8
9
1.5
6
11
4
13
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 16 10 2 4 30 - 23 32
2.
Санкт-Паули
 16 8 8 0 30 - 14 32
3.
Гройтер Фюрт
 17 8 5 4 27 - 20 29
4.
Гамбург
 16 8 4 4 31 - 22 28
5.
Фортуна
 16 8 3 5 34 - 19 27
6.
Падерборн
 17 8 3 6 28 - 28 27
7.
Герта
 16 7 3 6 33 - 26 24
8.
Эльвeрсберг
 16 7 3 6 24 - 26 24
9.
Нюрнберг
 16 7 3 6 24 - 31 24
10.
Ганновер 96
 16 6 6 4 30 - 20 24
11.
Веен Висбаден
 16 6 3 7 18 - 21 21
12.
Магдебург
 16 5 5 6 28 - 25 20
13.
Шальке 04
 17 6 2 9 31 - 35 20
14.
Кайзерслаутерн
 16 5 3 8 27 - 34 18
15.
Карлсруэ
 16 4 6 6 27 - 28 18
16.
Ганза
 17 5 2 10 17 - 28 17
17.
Айнтрахт Бр
 16 3 2 11 14 - 30 11
18.
Оснабрюк
 16 1 5 10 15 - 38 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 8 7 0 1 18 - 6 21
2.
Гройтер Фюрт
 9 6 2 1 19 - 7 20
3.
Санкт-Паули
 8 4 4 0 17 - 6 16
4.
Ганновер 96
 8 4 3 1 19 - 8 15
5.
Падерборн
 8 4 2 2 14 - 10 14
6.
Фортуна
 9 4 2 3 17 - 15 14
7.
Герта
 7 4 1 2 19 - 7 13
8.
Шальке 04
 8 4 1 3 18 - 13 13
9.
Хольштайн Киль
 8 4 1 3 16 - 16 13
10.
Кайзерслаутерн
 9 4 1 4 17 - 17 13
11.
Карлсруэ
 8 3 3 2 14 - 11 12
12.
Веен Висбаден
 8 3 3 2 8 - 9 12
13.
Магдебург
 7 3 2 2 16 - 12 11
14.
Нюрнберг
 7 3 2 2 10 - 12 11
15.
Эльвeрсберг
 8 3 1 4 11 - 13 10
16.
Ганза
 9 3 1 5 10 - 14 10
17.
Айнтрахт Бр
 8 2 2 4 9 - 14 8
18.
Оснабрюк
 9 1 3 5 10 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 8 6 1 1 14 - 7 19
2.
Санкт-Паули
 8 4 4 0 13 - 8 16
3.
Эльвeрсберг
 8 4 2 2 13 - 13 14
4.
Фортуна
 7 4 1 2 17 - 4 13
5.
Падерборн
 9 4 1 4 14 - 18 13
6.
Нюрнберг
 9 4 1 4 14 - 19 13
7.
Герта
 9 3 2 4 14 - 19 11
8.
Веен Висбаден
 8 3 0 5 10 - 12 9
9.
Ганновер 96
 8 2 3 3 11 - 12 9
10.
Гройтер Фюрт
 8 2 3 3 8 - 13 9
11.
Магдебург
 9 2 3 4 12 - 13 9
12.
Ганза
 8 2 1 5 7 - 14 7
13.
Гамбург
 8 1 4 3 13 - 16 7
14.
Шальке 04
 9 2 1 6 13 - 22 7
15.
Карлсруэ
 8 1 3 4 13 - 17 6
16.
Кайзерслаутерн
 7 1 2 4 10 - 17 5
17.
Айнтрахт Бр
 8 1 0 7 5 - 16 3
18.
Оснабрюк
 7 0 2 5 5 - 22 2
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 11 (3)
Герта Табакович Харис 9 (3)
Гамбург Бенеш Ласло 8 (5)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Санкт-Паули Хартель Марсель 7 (7)
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Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 4
Магдебург Атик Бариш 7
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 5
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 5
Весь список
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    • 66'
      Г О О О О Л - Обермайр Рафаэль бьет в цель!
    • 65'
      Кинсомби Кристиан уходит с поля. Кёрбер Нильс выходит вместо него
    • 65'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 62'
      УДАЛЕНИЕ! - Кольке Маркус увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Kai Klefisch получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Г О О О О Л - Гримальди Адриано бьет в цель!
    • 19'
      Кинсомби Давид получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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