Тур: 17. Стадион: Home Deluxe Arena. Зрители: 12260
0'
19' Желтая карточкаКинсомби Давид
1:0
23' ГолГримальди Адриано
45' Желтая карточкаKai Klefisch
62' Красная карточкаКольке Маркус
2:0
66' ГолОбермайр Рафаэль
69' Желтая карточкаКлаас Себастьян
3:0
75' ГолKai Klefisch
76' Желтая карточкаХюсинг Оливер
90' Желтая карточкаDennis Dressel
90' Желтая карточкаМуслия Флоран
90' Желтая карточкаИнгельссон Сванте
90'+27
Ход матча
19'
23'
45'
62'
66'
2:0
69'
75'
3:0
76'
90'
90'
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 7
-
11 Удары в створ 1
-
12 Угловые 2
-
0 Офсайды 5
-
7 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
638 Количество передач 263
-
67 Владение мячом, % 33
17
Laurin
Curda
16
Муслиу
Визар
27
Kai
Klefisch
29
Ilyas
Ansah
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Laurin CurdaЗащитник
- Защитник
-
16 Муслиу ВизарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Kai KlefischПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Ilyas AnsahНападающий
- Запасные игроки
-
35 Шульц АрнеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Переа ХуанНападающий
- Запасные игроки
-
23 Кёрбер НильсВратарь
-
34 Ланг ЯннисЗащитник
- Защитник
-
20 Шерфф ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Salomon Nkoa
-
-
-
Главный тренер: Uwe Spiedel
История личных встреч
Падерборн
Ганза
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
13 матчей
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
1.67
1.71
Среднее время на гол
54
52
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.14
1.17
Среднее время на гол
78
77
Всего голов
18
19
Голов в среднем за матч
1.38
1.46
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
65
61
Бомбардиры внутри турнира
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муслия Флоран
|7 (1)
|0.41
|Гримальди Адриано
|4
|0.24
|Бильбия Филип
|3
|0.18
|Платте Феликс
|3
|0.18
|Обермайр Рафаэль
|2
|0.12
|Клаас Себастьян
|2
|0.12
|Лайпертц Роберт
|1
|0.06
|Sirlord Conteh
|1
|0.06
|Niclas Nadj
|1
|0.06
|Хеуэр Яннис
|1
|0.06
|Kai Klefisch
|1
|0.06
|Mattes Hansen
|1
|0.06
|Ilyas Ansah
|1
|0.06
|Крузе Макс
|0
|0
|Кинсомби Давид
|0
|0
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Переа Хуан
|3
|0.18
|Брумадо Жуниор
|3 (2)
|0.18
|Ван дер Верфф Яспер
|2
|0.12
|Россбах Дамиан
|1
|0.06
|Фролинг Нильс
|1
|0.06
|Dennis Dressel
|1
|0.06
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0.06
|Прёгер Кай
|1
|0.06
|Кинсомби Кристиан
|1
|0.06
|Brumado Junior
|1
|0.06
|Россипаль Александер
|0
|0
|Хинтерзеер Лукас
|0
|0
|Ингельссон Сванте
|0
|0
|Шумахер Кевин
|0
|0
Карточки
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хеуэр Яннис
|4
|0
|Гримальди Адриано
|3
|0
|Муслия Флоран
|3
|0
|Kai Klefisch
|3
|0
|Муслиу Визар
|1
|1
|Бильбия Филип
|1
|1
|Кинсомби Давид
|2
|0
|Marcel Hoffmeier
|2
|0
|Mattes Hansen
|2
|0
|Шустер Марко
|1
|0
|Платте Феликс
|1
|0
|Tobias Mueller
|1
|0
|Обермайр Рафаэль
|1
|0
|Бувинк Пелле
|1
|0
|Клаас Себастьян
|1
|0
|Laurin Curda
|1
|0
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ингельссон Сванте
|6
|0
|Россипаль Александер
|5
|0
|Россбах Дамиан
|4
|0
|Найдхарт Нико
|3
|0
|Прёгер Кай
|3
|0
|Василиадис Себастиан
|3
|0
|Шумахер Кевин
|3
|0
|Кольке Маркус
|1
|1
|Брумадо Жуниор
|1
|1
|Хюсинг Оливер
|2
|0
|Ван дер Верфф Яспер
|2
|0
|Давид Йонас
|2
|0
|Кинсомби Кристиан
|2
|0
|Dennis Dressel
|2
|0
|Переа Хуан
|2
|0
|Хинтерзеер Лукас
|1
|0
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0
|Бахманн Яник
|1
|0
Результаты матчей
Падерборн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Ганза
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
5
4
Падерборн
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Ганза
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
14
14
Упущенные победы
11
5
Падерборн
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
18% (3)
29% (5)
Ганза
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
18% (3)
53% (9)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
16
17
Упущенные победы
16
9
Голы по времени матча
Забито
14
7
3 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
2
29%
16-30
1
7%
2
29%
31-45
4
29%
1
14%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
4
29%
2
29%
76-90
Пропущено
10
14
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
10%
2
14%
1-15
1
10%
2
14%
16-30
2
20%
2
14%
31-45
2
20%
2
14%
46-60
1
10%
2
14%
61-75
3
30%
4
29%
76-90
Забито
14
9
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
3
21%
1
11%
1-15
4
29%
2
22%
16-30
1
7%
2
22%
31-45
2
14%
1
11%
46-60
2
14%
1
11%
61-75
2
14%
2
22%
76-90
Пропущено
18
15
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
2
11%
1
7%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
7
39%
3
20%
31-45
5
28%
3
20%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
2
11%
3
20%
76-90
Забито
28
16
11 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 7
1 Не забивали 6
4
14%
1
6%
1-15
5
18%
4
25%
16-30
2
7%
4
25%
31-45
6
21%
2
13%
46-60
5
18%
1
6%
61-75
6
21%
4
25%
76-90
Пропущено
28
29
13 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
3
11%
3
10%
1-15
1
4%
6
21%
16-30
9
32%
5
17%
31-45
7
25%
5
17%
46-60
3
11%
3
10%
61-75
5
18%
7
24%
76-90
Результаты последних матчей
Падерборн
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Гамбург - Падерборн 1:2 Байер Л - Падерборн 3:1 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1
Падерборн - Нюрнберг 1:3 Карлсруэ - Падерборн 0:3 Фрайбург - Падерборн 1:3 Герта - Падерборн 3:1 Падерборн - Санкт-Паули 2:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 1:3 Падерборн - Шальке 04 3:1 Магдебург - Падерборн 1:1 Падерборн - Веен Висбаден 2:1 Хольштайн Киль - Падерборн 2:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:2 Фортуна - Падерборн 1:2 Энерги Коттбус - Падерборн 0:7 Падерборн - Оснабрюк 1:1 Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0 Падерборн - Валвейк 3:0
Ганза
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ганза - Шальке 04 0:2 Карлсруэ - Ганза 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Вердер - Ганза 1:2
Магдебург - Ганза 1:2 Ганза - Герта 0:0 Нюрнберг - Ганза 3:2 Веен Висбаден - Ганза 1:0 Ганза - Хольштайн Киль 1:3 Ганза - Нествед 1:0 Гройтер Фюрт - Ганза 1:0 Ганза - Айнтрахт Бр 1:0 Кайзерслаутерн - Ганза 3:1 Ганза - Фортуна 1:3 Гамбург - Ганза 2:0 Ганза - Оснабрюк 2:1 Ганза - Ганновер 96 1:2 Франкфурт - Ганза 1:1 Эльвeрсберг - Ганза 1:2 Ганза - Нюрнберг 2:0
Результаты матчей
Падерборн
Ганза
Точный счет
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
Точный счет
1:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
4 раза 50%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
Точный счет
1:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
1 раз 6%
0
6 раз 35%
2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
Тоталы голов в матче
Падерборн
Ганза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
36
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
44
45
35
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
116
89
611
413
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|11 (3)
|Герта
|Табакович Харис
|9 (3)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|8 (5)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|7 (7)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 4
|Магдебург
|Атик Бариш
|7
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 5
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 5