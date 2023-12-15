  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
Специя
0:0
Второй тайм: 58'
Бари
0'
19' Желтая карточка
Эспозито Сальваторе
21' Желтая карточка
Ismail Achik
40' Желтая карточка
Куцупиас Илиас

Ход матча

19'
Эспозито Сальваторе
 
21'
 
Ismail Achik
40'
 
Куцупиас Илиас

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Лучшие коэффициенты
Специя
Ничья
Бари
4.10
3.15
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4.60
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Все Коэффициенты
1
Зут
Йерун
27
Амьен-Аду
Кельвен
55
Христов
Петко
43
Николау
Димитрис
7
Элия
Сальваторе
80
Rachid
Kouda
10
Эспозито
Сальваторе
25
Бандинелли
Филиппо
48
Антонуччи
Мирко
9
Эспозито
Франческо
99
Верде
Даниэле
22
Бренно
93
Дорваль
Мехди
6
Ди
Чезаре
Валерио
23
Викари
Франческо
31
Риччи
Джакомо
26
Куцупиас
Илиас
4
Майта
Маттиа
8
Бенали
Ахмед
49
Араму
Маттиа
9
Насти
Марко
11
Ismail
Achik
Специя
4-3-3
Бари
4-3-3

История личных встреч

Специя
Бари

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

15 матчей

46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

СB
1:1
СB
1:0
СB
1:0
СB
1:1
СB
0:0
СB
4:3
СB
1:0
СB
0:3
СB
2:0
СB
1:2
СB
2:1
СB
3:2
К
1:0
СB
2:1
СB
1:1

Голы

Всего голов

9
12

Голов в среднем за матч

1.29
1.5

Среднее время на гол

70
60

Всего голов

12
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.43

Среднее время на гол

60
210

Всего голов

21
15

Голов в среднем за матч

1.4
1

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

64
90

Бомбардиры внутри турнира

Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Реца Аркадиуш 2 0.12
Моро Лука 2 0.12
Эспозито Франческо 2 0.12
Rachid Kouda 1 0.06
Эспозито Сальваторе 1 (1) 0.06
Христов Петко 1 0.06
Антонуччи Мирко 1 0.06
Бертола Николо 1 0.06
Верде Даниэле 1 (1) 0.06
Николау Димитрис 0 0
Бандинелли Филиппо 0 0
Журковски Шимон 0 0
Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сибилли Джузеппе 5 (1) 0.29
Насти Марко 3 0.18
Куцупиас Илиас 2 0.12
Ди Чезаре Валерио 2 0.12
Дьяв Давиде 2 0.12
Викари Франческо 1 0.06
Ismail Achik 1 0.06
Akpa Chukwu Hemsley 1 0.06
Майелло Раффаэле 0 0
Майта Маттиа 0 0
Араму Маттиа 0 0
Акампора Дженнаро 0 0
Риччи Джакомо 0 0
Дорваль Мехди 0 0

Карточки

Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Димитрис 5 1
Кассата Франческо 6 0
Эспозито Сальваторе 5 0
Бандинелли Филиппо 4 0
Журковски Шимон 4 0
Rachid Kouda 4 0
Экдаль Альбин 2 1
Бертола Николо 2 1
Амьен-Аду Кельвен 3 0
Мюль Лукас 3 0
Антонуччи Мирко 3 0
Дронговски Бартломей 2 0
Элия Сальваторе 2 0
Моро Лука 2 0
Эспозито Франческо 2 0
Верде Даниэле 1 0
Реца Аркадиуш 1 0
Гелашвили Ива 1 0
Giovanni Corradini 1 0
Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Чезаре Валерио 7 1
Сибилли Джузеппе 5 0
Насти Марко 5 0
Викари Франческо 4 0
Акампора Дженнаро 4 0
Риччи Джакомо 4 0
Бренно 3 0
Майта Маттиа 1 1
Майелло Раффаэле 2 0
Бенали Ахмед 2 0
Дьяв Давиде 2 0
Куцупиас Илиас 2 0
Дорваль Мехди 2 0
Ismail Achik 2 0
Менез Жереми 1 0
Akpa Chukwu Hemsley 1 0

Результаты матчей

Специя
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Бари
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
7
Специя
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
22% (2)
0% (0)
Бари
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

9
8
Специя
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
6% (1)
63% (10)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Бари
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

12
15

Голы по времени матча

Забито

3
10
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
13 Не забивали 10
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
20%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
3
30%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
4
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
3
38%
61-75
2
33%
1
13%
76-90

Забито

11
8
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
1
9%
1
13%
1-15
3
27%
2
25%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
2
18%
3
38%
61-75
1
9%
1
13%
76-90

Пропущено

15
9
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
2
22%
16-30
1
7%
2
22%
31-45
5
33%
0
0%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
4
27%
4
44%
76-90

Забито

14
18
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
7 Не забивали 4
1
7%
2
11%
1-15
3
21%
2
11%
16-30
4
29%
2
11%
31-45
1
7%
5
28%
46-60
2
14%
3
17%
61-75
3
21%
4
22%
76-90

Пропущено

21
17
6 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
2
10%
4
24%
1-15
2
10%
2
12%
16-30
2
10%
2
12%
31-45
6
29%
0
0%
46-60
3
14%
4
24%
61-75
6
29%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Специя
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Асколи - Специя 1:2 Специя - Парма 0:1 Сампдория - Специя 2:1 Специя - Тернана 2:2
Лекко - Специя 0:0 Кремонезе - Специя 3:0 Сассуоло - Специя 0:0 Специя - Козенца 0:0 Палермо - Специя 2:2 Специя - Пиза 0:0 ФералпиСало - Специя 1:2 Специя - Брешия 0:0 Специя - Реджана 1:2 Венеция - Специя 1:0 Специя - Комо 0:1 Катанзаро - Специя 3:0 Зюйдтироль - Специя 3:3 Специя - Венеция 2:2 Мальорка - Специя 1:1 Вольфсбург - Специя 1:2
Бари
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Бари - Зюйдтироль 2:1 Лекко - Бари 1:0 Бари - Венеция 0:3 ФералпиСало - Бари 3:3
Бари - Асколи 1:0 Брешия - Бари 1:2 Бари - Модена 1:1 Реджана - Бари 1:1 Бари - Комо 1:1 Парма - Бари 2:1 Бари - Катанзаро 2:2 Пиза - Бари 1:1 Тернана - Бари 0:0 Бари - Читтаделла 1:1 Кремонезе - Бари 0:1 Бари - Палермо 0:0 Бари - Парма 0:3 Бари - Дельфино Кури Пескара 5:0 Бари - Кальяри 0:1 Кальяри - Бари 1:1

Результаты матчей

Специя
Бари

Точный счет

0:0
3 раза 43%
0:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:2
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
4 раза 25%
1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 56%
2
4 раза 25%
1
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Специя
Бари

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
6
2
1
6
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
2
4
5
1.5
2
6
1
8
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
9
0.5
Больше Меньше
12
4
5
11
1.5
4
12
1
15
2.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 16 10 4 2 32 - 16 34
2.
Венеция
 16 10 3 3 25 - 13 33
3.
Комо
 16 9 4 3 20 - 15 31
4.
Катанзаро
 16 9 3 4 26 - 19 30
5.
Кремонезе
 16 8 5 3 22 - 12 29
6.
Читтаделла
 16 8 4 4 20 - 18 28
7.
Модена
 16 7 5 4 17 - 16 26
8.
Палермо
 16 7 4 5 23 - 16 25
9.
Бари
 0:0 17 4 10 3 17 - 18 22
10.
Сампдория
 16 6 3 7 19 - 20 21
11.
Козенца
 16 5 4 7 18 - 19 19
12.
Брешия
 16 4 7 5 15 - 16 19
13.
Пиза
 16 4 6 6 14 - 17 18
14.
Зюйдтироль
 16 4 5 7 20 - 21 17
15.
Реджана
 16 3 8 5 16 - 20 17
16.
Лекко
 16 4 4 8 14 - 23 16
17.
Тернана
 16 3 5 8 18 - 21 14
18.
Специя
 0:0 17 2 8 7 13 - 22 14
19.
Асколи
 16 3 4 9 16 - 23 13
20.
ФералпиСало
 16 1 4 11 11 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 8 6 1 1 16 - 9 19
2.
Парма
 9 5 4 0 15 - 7 19
3.
Комо
 8 5 2 1 11 - 8 17
4.
Читтаделла
 9 5 2 2 13 - 11 17
5.
Катанзаро
 8 5 1 2 14 - 9 16
6.
Модена
 8 4 1 3 8 - 9 13
7.
Сампдория
 8 4 0 4 10 - 9 12
8.
Кремонезе
 9 3 3 3 9 - 7 12
9.
Козенца
 8 3 2 3 14 - 10 11
10.
Бари
 0:0 8 2 5 1 8 - 9 11
11.
Палермо
 8 3 1 4 10 - 9 10
12.
Зюйдтироль
 8 2 3 3 11 - 10 9
13.
Брешия
 8 2 3 3 7 - 9 9
14.
Реджана
 8 1 6 1 8 - 9 9
15.
Тернана
 9 2 3 4 8 - 8 9
16.
Асколи
 7 2 1 4 8 - 8 7
17.
Лекко
 7 2 1 4 8 - 12 7
18.
Пиза
 8 1 4 3 8 - 10 7
19.
Специя
 0:0 8 0 5 3 3 - 6 5
20.
ФералпиСало
 7 0 2 5 5 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 7 5 2 0 13 - 5 17
2.
Парма
 7 5 0 2 17 - 9 15
3.
Палермо
 8 4 3 1 13 - 7 15
4.
Венеция
 8 4 2 2 9 - 4 14
5.
Комо
 8 4 2 2 9 - 7 14
6.
Катанзаро
 8 4 2 2 12 - 10 14
7.
Модена
 8 3 4 1 9 - 7 13
8.
Читтаделла
 7 3 2 2 7 - 7 11
9.
Пиза
 8 3 2 3 6 - 7 11
10.
Бари
 0:0 9 2 5 2 9 - 9 11
11.
Брешия
 8 2 4 2 8 - 7 10
12.
Сампдория
 8 2 3 3 9 - 11 9
13.
Лекко
 9 2 3 4 6 - 11 9
14.
Специя
 0:0 9 2 3 4 10 - 16 9
15.
Зюйдтироль
 8 2 2 4 9 - 11 8
16.
Реджана
 8 2 2 4 8 - 11 8
17.
Козенца
 8 2 2 4 4 - 9 8
18.
Асколи
 9 1 3 5 8 - 15 6
19.
Тернана
 7 1 2 4 10 - 13 5
20.
ФералпиСало
 9 1 2 6 6 - 18 5
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 8 (3)
Парма Бенедычак Адриан 7 (1)
Асколи Мендеш Педру 6 (2)
Парма Ман Деннис 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 7
Комо Коне Бенджамин 1 6
Читтаделла Бранка Симоне 7
Козенца Д'Орацио Томмазо 7
Лекко Крочата Джованни 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Куцупиас Илиас получил желтую карточку от судьи
  • 21'
    Ismail Achik получил желтую карточку от судьи
  • 19'
    Эспозито Сальваторе получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 49% завершится победой Бари.
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Специя
Ничья
Бари
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