Тур: 17. Стадион: Альберто Пиччи.
0'
19' Желтая карточкаЭспозито Сальваторе
21' Желтая карточкаIsmail Achik
40' Желтая карточкаКуцупиас Илиас
Ход матча
21'
40'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 4
-
7 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
80
Rachid
Kouda
22
Бренно
49
Араму
Маттиа
11
Ismail
Achik
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
80 Rachid KoudaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Мюль ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ципот ТиоПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Моро ЛукаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
- Основной состав
-
22 БренноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
49 Араму МаттиаНападающий
- Нападающий
-
11 Ismail AchikНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Жужек ЖанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Марино Паскуале
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Специя
Бари
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
15 матчей
46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
12
Голов в среднем за матч
1.29
1.5
Среднее время на гол
70
60
Всего голов
12
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.43
Среднее время на гол
60
210
Всего голов
21
15
Голов в среднем за матч
1.4
1
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
64
90
Бомбардиры внутри турнира
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Реца Аркадиуш
|2
|0.12
|Моро Лука
|2
|0.12
|Эспозито Франческо
|2
|0.12
|Rachid Kouda
|1
|0.06
|Эспозито Сальваторе
|1 (1)
|0.06
|Христов Петко
|1
|0.06
|Антонуччи Мирко
|1
|0.06
|Бертола Николо
|1
|0.06
|Верде Даниэле
|1 (1)
|0.06
|Николау Димитрис
|0
|0
|Бандинелли Филиппо
|0
|0
|Журковски Шимон
|0
|0
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сибилли Джузеппе
|5 (1)
|0.29
|Насти Марко
|3
|0.18
|Куцупиас Илиас
|2
|0.12
|Ди Чезаре Валерио
|2
|0.12
|Дьяв Давиде
|2
|0.12
|Викари Франческо
|1
|0.06
|Ismail Achik
|1
|0.06
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0.06
|Майелло Раффаэле
|0
|0
|Майта Маттиа
|0
|0
|Араму Маттиа
|0
|0
|Акампора Дженнаро
|0
|0
|Риччи Джакомо
|0
|0
|Дорваль Мехди
|0
|0
Карточки
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Димитрис
|5
|1
|Кассата Франческо
|6
|0
|Эспозито Сальваторе
|5
|0
|Бандинелли Филиппо
|4
|0
|Журковски Шимон
|4
|0
|Rachid Kouda
|4
|0
|Экдаль Альбин
|2
|1
|Бертола Николо
|2
|1
|Амьен-Аду Кельвен
|3
|0
|Мюль Лукас
|3
|0
|Антонуччи Мирко
|3
|0
|Дронговски Бартломей
|2
|0
|Элия Сальваторе
|2
|0
|Моро Лука
|2
|0
|Эспозито Франческо
|2
|0
|Верде Даниэле
|1
|0
|Реца Аркадиуш
|1
|0
|Гелашвили Ива
|1
|0
|Giovanni Corradini
|1
|0
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Чезаре Валерио
|7
|1
|Сибилли Джузеппе
|5
|0
|Насти Марко
|5
|0
|Викари Франческо
|4
|0
|Акампора Дженнаро
|4
|0
|Риччи Джакомо
|4
|0
|Бренно
|3
|0
|Майта Маттиа
|1
|1
|Майелло Раффаэле
|2
|0
|Бенали Ахмед
|2
|0
|Дьяв Давиде
|2
|0
|Куцупиас Илиас
|2
|0
|Дорваль Мехди
|2
|0
|Ismail Achik
|2
|0
|Менез Жереми
|1
|0
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0
Результаты матчей
Специя
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Бари
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
7
Специя
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
22% (2)
0% (0)
Бари
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
9
8
Специя
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
6% (1)
63% (10)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Бари
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
12
15
Голы по времени матча
Забито
3
10
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
13 Не забивали 10
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
20%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
3
30%
76-90
Пропущено
6
8
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
4
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
3
38%
61-75
2
33%
1
13%
76-90
Забито
11
8
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
1
9%
1
13%
1-15
3
27%
2
25%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
2
18%
3
38%
61-75
1
9%
1
13%
76-90
Пропущено
15
9
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
2
22%
16-30
1
7%
2
22%
31-45
5
33%
0
0%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
4
27%
4
44%
76-90
Забито
14
18
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
7 Не забивали 4
1
7%
2
11%
1-15
3
21%
2
11%
16-30
4
29%
2
11%
31-45
1
7%
5
28%
46-60
2
14%
3
17%
61-75
3
21%
4
22%
76-90
Пропущено
21
17
6 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
2
10%
4
24%
1-15
2
10%
2
12%
16-30
2
10%
2
12%
31-45
6
29%
0
0%
46-60
3
14%
4
24%
61-75
6
29%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Специя
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Асколи - Специя 1:2 Специя - Парма 0:1 Сампдория - Специя 2:1 Специя - Тернана 2:2
Лекко - Специя 0:0 Кремонезе - Специя 3:0 Сассуоло - Специя 0:0 Специя - Козенца 0:0 Палермо - Специя 2:2 Специя - Пиза 0:0 ФералпиСало - Специя 1:2 Специя - Брешия 0:0 Специя - Реджана 1:2 Венеция - Специя 1:0 Специя - Комо 0:1 Катанзаро - Специя 3:0 Зюйдтироль - Специя 3:3 Специя - Венеция 2:2 Мальорка - Специя 1:1 Вольфсбург - Специя 1:2
Бари
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Бари - Зюйдтироль 2:1 Лекко - Бари 1:0 Бари - Венеция 0:3 ФералпиСало - Бари 3:3
Бари - Асколи 1:0 Брешия - Бари 1:2 Бари - Модена 1:1 Реджана - Бари 1:1 Бари - Комо 1:1 Парма - Бари 2:1 Бари - Катанзаро 2:2 Пиза - Бари 1:1 Тернана - Бари 0:0 Бари - Читтаделла 1:1 Кремонезе - Бари 0:1 Бари - Палермо 0:0 Бари - Парма 0:3 Бари - Дельфино Кури Пескара 5:0 Бари - Кальяри 0:1 Кальяри - Бари 1:1
Результаты матчей
Специя
Бари
Точный счет
0:0
3 раза 43%
0:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:2
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
4 раза 25%
1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 56%
2
4 раза 25%
1
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Специя
Бари
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
62
16
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
62
45
26
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
79
Больше Меньше
124
511
412
115
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|4
|2
|32 - 16
|34
|2.
|16
|10
|3
|3
|25 - 13
|33
|3.
|16
|9
|4
|3
|20 - 15
|31
|4.
|16
|9
|3
|4
|26 - 19
|30
|5.
|16
|8
|5
|3
|22 - 12
|29
|6.
|16
|8
|4
|4
|20 - 18
|28
|7.
|16
|7
|5
|4
|17 - 16
|26
|8.
|16
|7
|4
|5
|23 - 16
|25
|9.
|0:0
|17
|4
|10
|3
|17 - 18
|22
|10.
|16
|6
|3
|7
|19 - 20
|21
|11.
|16
|5
|4
|7
|18 - 19
|19
|12.
|16
|4
|7
|5
|15 - 16
|19
|13.
|16
|4
|6
|6
|14 - 17
|18
|14.
|16
|4
|5
|7
|20 - 21
|17
|15.
|16
|3
|8
|5
|16 - 20
|17
|16.
|16
|4
|4
|8
|14 - 23
|16
|17.
|16
|3
|5
|8
|18 - 21
|14
|18.
|0:0
|17
|2
|8
|7
|13 - 22
|14
|19.
|16
|3
|4
|9
|16 - 23
|13
|20.
|16
|1
|4
|11
|11 - 31
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|16 - 9
|19
|2.
|9
|5
|4
|0
|15 - 7
|19
|3.
|8
|5
|2
|1
|11 - 8
|17
|4.
|9
|5
|2
|2
|13 - 11
|17
|5.
|8
|5
|1
|2
|14 - 9
|16
|6.
|8
|4
|1
|3
|8 - 9
|13
|7.
|8
|4
|0
|4
|10 - 9
|12
|8.
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|9.
|8
|3
|2
|3
|14 - 10
|11
|10.
|0:0
|8
|2
|5
|1
|8 - 9
|11
|11.
|8
|3
|1
|4
|10 - 9
|10
|12.
|8
|2
|3
|3
|11 - 10
|9
|13.
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|14.
|8
|1
|6
|1
|8 - 9
|9
|15.
|9
|2
|3
|4
|8 - 8
|9
|16.
|7
|2
|1
|4
|8 - 8
|7
|17.
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|18.
|8
|1
|4
|3
|8 - 10
|7
|19.
|0:0
|8
|0
|5
|3
|3 - 6
|5
|20.
|7
|0
|2
|5
|5 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|13 - 5
|17
|2.
|7
|5
|0
|2
|17 - 9
|15
|3.
|8
|4
|3
|1
|13 - 7
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|9 - 4
|14
|5.
|8
|4
|2
|2
|9 - 7
|14
|6.
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|7.
|8
|3
|4
|1
|9 - 7
|13
|8.
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|9.
|8
|3
|2
|3
|6 - 7
|11
|10.
|0:0
|9
|2
|5
|2
|9 - 9
|11
|11.
|8
|2
|4
|2
|8 - 7
|10
|12.
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|13.
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|14.
|0:0
|9
|2
|3
|4
|10 - 16
|9
|15.
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|16.
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|17.
|8
|2
|2
|4
|4 - 9
|8
|18.
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|19.
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|20.
|9
|1
|2
|6
|6 - 18
|5
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|8 (3)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|7 (1)
|Асколи
|Мендеш Педру
|6 (2)
|Парма
|Ман Деннис
|6 (1)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 7
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 6
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|7
|Козенца
|Д'Орацио Томмазо
|7
|Лекко
|Крочата Джованни
|7