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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
Специя
1:0
Конец матча
Бари
0'
19' Желтая карточка
Эспозито Сальваторе
21' Желтая карточка
Ismail Achik
40' Желтая карточка
Куцупиас Илиас
69' Желтая карточка
Майта Маттиа
1:0
84' Гол
Верде Даниэле
85' Желтая карточка
Верде Даниэле
87' Желтая карточка
Ди Чезаре Валерио
87' Желтая карточка
Журковски Шимон
90' Желтая карточка
Элия Сальваторе
90' Вторая желтая карточка
Журковски Шимон
90'+6

Ход матча

19'
Эспозито Сальваторе
 
21'
 
Ismail Achik
40'
 
Куцупиас Илиас
60'
 
Писсардо Марко
Бренно
67'
 
Эджума Малком
Куцупиас Илиас
68'
 
Моракьоли Грегорио
Араму Маттиа
68'
Кассата Франческо
Rachid Kouda
 
69'
 
Майта Маттиа
74'
Журковски Шимон
Антонуччи Мирко
 
84'
Верде Даниэле
1:0
85'
Верде Даниэле
 
86'
 
Белломо Никола
Ismail Achik
87'
 
Ди Чезаре Валерио
87'
Журковски Шимон
 
89'
Кроллис Раймондс
Верде Даниэле
 
90'
Элия Сальваторе
 
90'
Журковски Шимон
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 4
  • 10 Угловые 7
  • 0 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 15
  • 5 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 419 Количество передач 349
  • 55 Владение мячом, % 45
1
Зут
Йерун
27
Амьен-Аду
Кельвен
55
Христов
Петко
43
Николау
Димитрис
7
Элия
Сальваторе
80
Rachid
Kouda
10
Эспозито
Сальваторе
25
Бандинелли
Филиппо
48
Антонуччи
Мирко
9
Эспозито
Франческо
99
Верде
Даниэле
22
Бренно
93
Дорваль
Мехди
6
Ди
Чезаре
Валерио
23
Викари
Франческо
31
Риччи
Джакомо
26
Куцупиас
Илиас
4
Майта
Маттиа
8
Бенали
Ахмед
49
Араму
Маттиа
9
Насти
Марко
11
Ismail
Achik
Специя
4-3-3
Бари
4-3-3

История личных встреч

Специя
Бари

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

15 матчей

46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

СB
1:1
СB
1:0
СB
1:0
СB
1:1
СB
0:0
СB
4:3
СB
1:0
СB
0:3
СB
2:0
СB
1:2
СB
2:1
СB
3:2
К
1:0
СB
2:1
СB
1:1

Голы

Всего голов

9
12

Голов в среднем за матч

1.29
1.5

Среднее время на гол

70
60

Всего голов

12
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.43

Среднее время на гол

60
210

Всего голов

21
15

Голов в среднем за матч

1.4
1

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

64
90

Бомбардиры внутри турнира

Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Реца Аркадиуш 2 0.12
Моро Лука 2 0.12
Эспозито Франческо 2 0.12
Верде Даниэле 2 (1) 0.12
Rachid Kouda 1 0.06
Эспозито Сальваторе 1 (1) 0.06
Христов Петко 1 0.06
Антонуччи Мирко 1 0.06
Бертола Николо 1 0.06
Николау Димитрис 0 0
Бандинелли Филиппо 0 0
Журковски Шимон 0 0
Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сибилли Джузеппе 5 (1) 0.29
Насти Марко 3 0.18
Куцупиас Илиас 2 0.12
Ди Чезаре Валерио 2 0.12
Дьяв Давиде 2 0.12
Викари Франческо 1 0.06
Ismail Achik 1 0.06
Akpa Chukwu Hemsley 1 0.06
Майелло Раффаэле 0 0
Майта Маттиа 0 0
Араму Маттиа 0 0
Акампора Дженнаро 0 0
Риччи Джакомо 0 0
Дорваль Мехди 0 0

Карточки

Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Димитрис 5 1
Журковски Шимон 5 1
Кассата Франческо 6 0
Эспозито Сальваторе 5 0
Бандинелли Филиппо 4 0
Rachid Kouda 4 0
Экдаль Альбин 2 1
Бертола Николо 2 1
Амьен-Аду Кельвен 3 0
Мюль Лукас 3 0
Антонуччи Мирко 3 0
Элия Сальваторе 3 0
Дронговски Бартломей 2 0
Верде Даниэле 2 0
Моро Лука 2 0
Эспозито Франческо 2 0
Реца Аркадиуш 1 0
Гелашвили Ива 1 0
Giovanni Corradini 1 0
Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Чезаре Валерио 8 1
Сибилли Джузеппе 5 0
Насти Марко 5 0
Викари Франческо 4 0
Акампора Дженнаро 4 0
Риччи Джакомо 4 0
Майта Маттиа 2 1
Бренно 3 0
Майелло Раффаэле 2 0
Бенали Ахмед 2 0
Дьяв Давиде 2 0
Куцупиас Илиас 2 0
Дорваль Мехди 2 0
Ismail Achik 2 0
Менез Жереми 1 0
Akpa Chukwu Hemsley 1 0

Результаты матчей

Специя
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Бари
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
7
Специя
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
22% (2)
0% (0)
Бари
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

9
8
Специя
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
6% (1)
65% (11)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Бари
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

12
15

Голы по времени матча

Забито

4
10
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
13 Не забивали 11
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
20%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
3
30%
76-90

Пропущено

6
9
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 7
0
0%
4
44%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
3
33%
61-75
2
33%
2
22%
76-90

Забито

11
8
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
1
9%
1
13%
1-15
3
27%
2
25%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
2
18%
3
38%
61-75
1
9%
1
13%
76-90

Пропущено

15
9
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
2
22%
16-30
1
7%
2
22%
31-45
5
33%
0
0%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
4
27%
4
44%
76-90

Забито

15
18
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
7 Не забивали 5
1
7%
2
11%
1-15
3
20%
2
11%
16-30
4
27%
2
11%
31-45
1
7%
5
28%
46-60
2
13%
3
17%
61-75
4
27%
4
22%
76-90

Пропущено

21
18
6 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
2
10%
4
22%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
2
10%
2
11%
31-45
6
29%
0
0%
46-60
3
14%
4
22%
61-75
6
29%
6
33%
76-90

Результаты последних матчей

Специя
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Асколи - Специя 1:2 Специя - Парма 0:1 Сампдория - Специя 2:1 Специя - Тернана 2:2
Лекко - Специя 0:0 Кремонезе - Специя 3:0 Сассуоло - Специя 0:0 Специя - Козенца 0:0 Палермо - Специя 2:2 Специя - Пиза 0:0 ФералпиСало - Специя 1:2 Специя - Брешия 0:0 Специя - Реджана 1:2 Венеция - Специя 1:0 Специя - Комо 0:1 Катанзаро - Специя 3:0 Зюйдтироль - Специя 3:3 Специя - Венеция 2:2 Мальорка - Специя 1:1 Вольфсбург - Специя 1:2
Бари
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Бари - Зюйдтироль 2:1 Лекко - Бари 1:0 Бари - Венеция 0:3 ФералпиСало - Бари 3:3
Бари - Асколи 1:0 Брешия - Бари 1:2 Бари - Модена 1:1 Реджана - Бари 1:1 Бари - Комо 1:1 Парма - Бари 2:1 Бари - Катанзаро 2:2 Пиза - Бари 1:1 Тернана - Бари 0:0 Бари - Читтаделла 1:1 Кремонезе - Бари 0:1 Бари - Палермо 0:0 Бари - Парма 0:3 Бари - Дельфино Кури Пескара 5:0 Бари - Кальяри 0:1 Кальяри - Бари 1:1

Результаты матчей

Специя
Бари

Точный счет

0:0
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:2
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:0
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 53%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Специя
Бари

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
6
2
1
7
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
3
4
5
1.5
2
7
1
8
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
9
0.5
Больше Меньше
12
5
5
12
1.5
4
13
1
16
2.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 16 10 4 2 32 - 16 34
2.
Венеция
 16 10 3 3 25 - 13 33
3.
Комо
 16 9 4 3 20 - 15 31
4.
Катанзаро
 16 9 3 4 26 - 19 30
5.
Кремонезе
 16 8 5 3 22 - 12 29
6.
Читтаделла
 16 8 4 4 20 - 18 28
7.
Модена
 16 7 5 4 17 - 16 26
8.
Палермо
 16 7 4 5 23 - 16 25
9.
Сампдория
 16 6 3 7 19 - 20 21
10.
Бари
 17 4 9 4 17 - 19 21
11.
Козенца
 16 5 4 7 18 - 19 19
12.
Брешия
 16 4 7 5 15 - 16 19
13.
Пиза
 16 4 6 6 14 - 17 18
14.
Зюйдтироль
 16 4 5 7 20 - 21 17
15.
Реджана
 16 3 8 5 16 - 20 17
16.
Лекко
 16 4 4 8 14 - 23 16
17.
Специя
 17 3 7 7 14 - 22 16
18.
Тернана
 16 3 5 8 18 - 21 14
19.
Асколи
 16 3 4 9 16 - 23 13
20.
ФералпиСало
 16 1 4 11 11 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 8 6 1 1 16 - 9 19
2.
Парма
 9 5 4 0 15 - 7 19
3.
Комо
 8 5 2 1 11 - 8 17
4.
Читтаделла
 9 5 2 2 13 - 11 17
5.
Катанзаро
 8 5 1 2 14 - 9 16
6.
Модена
 8 4 1 3 8 - 9 13
7.
Сампдория
 8 4 0 4 10 - 9 12
8.
Кремонезе
 9 3 3 3 9 - 7 12
9.
Козенца
 8 3 2 3 14 - 10 11
10.
Бари
 8 2 5 1 8 - 9 11
11.
Палермо
 8 3 1 4 10 - 9 10
12.
Зюйдтироль
 8 2 3 3 11 - 10 9
13.
Брешия
 8 2 3 3 7 - 9 9
14.
Реджана
 8 1 6 1 8 - 9 9
15.
Тернана
 9 2 3 4 8 - 8 9
16.
Асколи
 7 2 1 4 8 - 8 7
17.
Лекко
 7 2 1 4 8 - 12 7
18.
Пиза
 8 1 4 3 8 - 10 7
19.
Специя
 8 1 4 3 4 - 6 7
20.
ФералпиСало
 7 0 2 5 5 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 7 5 2 0 13 - 5 17
2.
Парма
 7 5 0 2 17 - 9 15
3.
Палермо
 8 4 3 1 13 - 7 15
4.
Венеция
 8 4 2 2 9 - 4 14
5.
Комо
 8 4 2 2 9 - 7 14
6.
Катанзаро
 8 4 2 2 12 - 10 14
7.
Модена
 8 3 4 1 9 - 7 13
8.
Читтаделла
 7 3 2 2 7 - 7 11
9.
Пиза
 8 3 2 3 6 - 7 11
10.
Брешия
 8 2 4 2 8 - 7 10
11.
Бари
 9 2 4 3 9 - 10 10
12.
Сампдория
 8 2 3 3 9 - 11 9
13.
Лекко
 9 2 3 4 6 - 11 9
14.
Специя
 9 2 3 4 10 - 16 9
15.
Зюйдтироль
 8 2 2 4 9 - 11 8
16.
Реджана
 8 2 2 4 8 - 11 8
17.
Козенца
 8 2 2 4 4 - 9 8
18.
Асколи
 9 1 3 5 8 - 15 6
19.
Тернана
 7 1 2 4 10 - 13 5
20.
ФералпиСало
 9 1 2 6 6 - 18 5
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 8 (3)
Парма Бенедычак Адриан 7 (1)
Асколи Мендеш Педру 6 (2)
Парма Ман Деннис 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 8
Комо Коне Бенджамин 1 6
Читтаделла Бранка Симоне 7
Козенца Д'Орацио Томмазо 7
Лекко Крочата Джованни 7
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 60'
      Бренно уходит с поля. Писсардо Марко выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Куцупиас Илиас получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      Ismail Achik получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Эспозито Сальваторе получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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