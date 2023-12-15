Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Первый тайм

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

52' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Вайзер Митчелл грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

50' Онора Франк грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

50' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

49' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Николас Мориц взял и забрал мяч на выходе

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

45' Г О О О О Л - Райтц Рокко забивает с левой ноги!

45' Хак Робин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Хорошую попытку сделал Деман Оливье . Удар в створ, но вратарь начеку

44' Матч возобновлен

44' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Матч возобновлен

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Биттенкорт Леонардо из команды Вердер не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

41' Борре Рафаэль из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Удар от ворот произведет Вердер

39' Плеа Алассан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

36' Цеттерер Михаэль взял и забрал мяч на выходе

36' Вайгль Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Нец Лука навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Удар от ворот произведет Вердер

29' Штарк Никлас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Удар от ворот произведет Вердер

27' Плеа Алассан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

25' Вайзер Митчелл нанес удар головой, но Мориц Николас спокойно отбил мяч.

25' Деман Оливье из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Дукш Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Дукш Марвин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Дукш Марвин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Цеттерер Михаэль взял и забрал мяч на выходе

18' Матч возобновлен

13' Матч остановлен

12' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Николас Мориц взял и забрал мяч на выходе

10' Онора Франк навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Г О О О О Л - Борре Рафаэль правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

6' Шмид Романо из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Борре Рафаэль пробует нанести удар издали, но Мориц Николас держит все под контролем

3' Цеттерер Михаэль взял и забрал мяч на выходе

2' Коне Куадио пробует нанести удар издали, но Михаэль Цеттерер держит все под контролем

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Вердер начинает с центра поля