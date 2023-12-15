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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Зрители: 50660 Главный судья: Цвайер Феликс
Боруссия М
2:2
Конец матча
Вердер
0'
0:1
7' Гол
Борре Рафаэль
34' Желтая карточка
Вебер Максимилиан
1:1
45' Гол
Райтц Рокко
45' Желтая карточка
Онора Франк
45' Желтая карточка
Вайзер Митчелл
2:1
49' Гол
Райтц Рокко
51' Желтая карточка
Шмид Романо
66' Желтая карточка
Вайгль Юлиан
2:2
76' Гол
Дукш Марвин
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Крамер Кристоф
90' Желтая карточка
Крамер Кристоф
90'+5

Ход матча

7'
0:1
Борре Рафаэль
(Шмид Романо)
34'
Вебер Максимилиан
 
45'
Райтц Рокко
(Хак Робин)
1:1
45'
Онора Франк
 
45'
 
Вайзер Митчелл
49'
Райтц Рокко
(Хак Робин)
2:1
51'
 
Шмид Романо
66'
Вайгль Юлиан
 
68'
 
Линен Сенне
Биттенкорт Леонардо
68'
 
Нжинма Джастин
Шмид Романо
76'
2:2
Дукш Марвин
(Нжинма Джастин)
81'
Нгуму Натан
Хак Робин
 
81'
Крамер Кристоф
Райтц Рокко
 
86'
 
Агу Феликс
Деман Оливье
87'
Нойхаус Флориан
Онора Франк
 
87'
Ранос Грант-Леон
Коне Куадио
 
90'
Боргес Санчес Ивандро
Плеа Алассан
 
90'
Крамер Кристоф
 
90'
Крамер Кристоф
 
90'
 
Ковнацки Давид
Борре Рафаэль

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 3
  • 4 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 12
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 545 Количество передач 524
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 139
Боруссия М 88.5% (123)
X 7.2% (10)
Вердер 4.3% (6)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Николас
Мориц
29
Скалли
Джозеф
30
Эльведи
Нико
39
Вебер
Максимилиан
9
Онора
Франк
8
Вайгль
Юлиан
20
Нец
Лука
27
Райтц
Рокко
17
Коне
Куадио
25
Хак
Робин
14
Плеа
Алассан
30
Цеттерер
Михаэль
13
Велькович
Милош
4
Штарк
Никлас
3
Юнг
Антони
8
Вайзер
Митчелл
6
Стаге
Йенс
2
Деман
Оливье
20
Шмид
Романо
10
Биттенкорт
Леонардо
19
Борре
Рафаэль
7
Дукш
Марвин
Боруссия М
3-3-2-2
Вердер
3-3-2-2

История личных встреч

Боруссия М
Вердер

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

88.9%
33.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 12 побед

32 матча

43.8%
28.1%
28.1%
14 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

50%
31.3%
18.7%
16 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

31.3%
31.3%
37.4%
10 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

ТМК
0:1
Б
2:2
Б
5:1
Б
2:4
Б
1:0
Б
0:0
Б
3:1
Б
1:1
Б
1:3
Б
2:2
Б
0:2
ТК
0:0
Б
0:1
Б
4:1
Б
5:1
К
3:4
Б
2:1
Б
0:2
ТМК
2:3
Б
4:1
Б
1:1
Б
4:1
Б
1:1
Б
4:0
Б
2:2
Б
5:0
Б
1:1
Б
1:4
Б
4:3
Б
3:0
Б
1:1
Б
3:2

Голы

Всего голов

45
19

Голов в среднем за матч

2.5
1.36

Среднее время на гол

36
66

Всего голов

22
28

Голов в среднем за матч

1.57
1.56

Среднее время на гол

57
57

Всего голов

67
47

Голов в среднем за матч

2.09
1.47

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
20
Больше 63%
Меньше 38%
12
18
Больше 56%
Меньше 44%
14
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
30

Среднее время на гол

42
61

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Плеа Алассан 7 (1) 0.47
Райтц Рокко 4 0.27
Чванчара Томаш 4 (1) 0.27
Нойхаус Флориан 3 0.2
Сибачо Жордан 2 0.13
Нгуму Натан 2 0.13
Итакура Ко 2 0.13
Онора Франк 1 0.07
Вайгль Юлиан 1 (1) 0.07
Скалли Джозеф 1 0.07
Эльведи Нико 1 0.07
Коне Куадио 1 0.07
Нец Лука 0 0
Вебер Максимилиан 0 0
Хак Робин 0 0
Омлин Йонас 0 0
Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукш Марвин 7 (2) 0.47
Борре Рафаэль 4 0.27
Нжинма Джастин 2 0.13
Стаге Йенс 2 0.13
Вайзер Митчелл 1 0.07
Шмид Романо 1 0.07
Биттенкорт Леонардо 1 0.07
Велькович Милош 1 0.07
Деман Оливье 1 0.07
Штарк Никлас 1 0.07
Гросс Кристиан 0 0
Линен Сенне 0 0

Карточки

Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайгль Юлиан 4 0
Итакура Ко 4 0
Коне Куадио 2 1
Чванчара Томаш 3 0
Скалли Джозеф 3 0
Крамер Кристоф 2 0
Эльведи Нико 2 0
Плеа Алассан 1 0
Онора Франк 1 0
Нойхаус Флориан 1 0
Николас Мориц 1 0
Вебер Максимилиан 1 0
Хак Робин 1 0
Нец Лука 1 0
Райтц Рокко 1 0
Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биттенкорт Леонардо 3 0
Вайзер Митчелл 3 0
Дукш Марвин 3 0
Стаге Йенс 3 0
Фридль Марко 3 0
Деман Оливье 3 0
Юнг Антони 2 0
Велькович Милош 2 0
Шмид Романо 2 0
Линен Сенне 2 0
Штарк Никлас 1 0
Кейта Наби 1 0
Цеттерер Михаэль 1 0
Рапп Николай 1 0

Результаты матчей

Боруссия М
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Вердер
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

5
8
Боруссия М
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Вердер
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

10
9

Упущенные победы

13
11
Боруссия М
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Вердер
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

13
9

Упущенные победы

18
19

Голы по времени матча

Забито

12
8
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
1
8%
2
25%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
1
13%
46-60
2
17%
3
38%
61-75
2
17%
2
25%
76-90

Пропущено

13
16
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
8%
2
13%
1-15
2
15%
2
13%
16-30
2
15%
3
19%
31-45
4
31%
3
19%
46-60
2
15%
4
25%
61-75
2
15%
2
13%
76-90

Забито

17
14
11 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
2
12%
2
14%
1-15
5
29%
29%
1
7%
16-30
4
24%
3
21%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
2
12%
3
21%
61-75
3
18%
3
21%
76-90

Пропущено

21
13
12 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
4
19%
2
15%
1-15
3
14%
1
8%
16-30
5
24%
3
23%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
3
14%
3
23%
61-75
5
24%
4
31%
76-90

Забито

29
22
17 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
3
10%
4
18%
1-15
8
28%
1
5%
16-30
6
21%
3
14%
31-45
3
10%
3
14%
46-60
4
14%
6
27%
61-75
5
17%
5
23%
76-90

Пропущено

34
29
17 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
5
15%
4
14%
1-15
5
15%
3
10%
16-30
7
21%
6
21%
31-45
5
15%
3
10%
46-60
5
15%
7
24%
61-75
7
21%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия М
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Унион Берлин - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Боруссия М - Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д - Боруссия М 4:2
Боруссия М - Вольфсбург 4:0 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Хайденхайм 3:1 Боруссия М - Хайденхайм 2:1 Кёльн - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Сент-Трейден 4:1 Боруссия М - Майнц 2:2 Бохум - Боруссия М 1:3 Боруссия М - РБ Лейпциг 0:1 Дармштадт - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Вердер 0:1 Боруссия М - Бавария 1:2 Боруссия М - Байер Л 0:3 Аугсбург - Боруссия М 4:4 Берсенбрюк - Боруссия М 0:7 Боруссия М - Монпелье 2:2
Вердер
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Вердер - Аугсбург 2:0 Штутгарт - Вердер 2:0 Вердер - Байер Л 0:3 Вердер - Ганза 1:2
Вердер - Айнтрахт Фр 2:2 Вольфсбург - Вердер 2:2 Вердер - Унион Берлин 2:0 Боруссия Д - Вердер 1:0 Вердер - Санкт-Паули 3:3 Вердер - Хоффенхайм 2:3 Дармштадт - Вердер 4:2 Вердер - Кёльн 2:1 Хайденхайм - Вердер 4:2 Боруссия М - Вердер 0:1 Вердер - Майнц 4:0 Фрайбург - Вердер 1:0 Вердер - Бавария 0:4 Виктория Кельн - Вердер 3:2 Страсбург - Вердер 2:1 Вердер - Ипсвич 1:1

Результаты матчей

Боруссия М
Вердер

Точный счет

2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
5 раз 63%
0
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Точный счет

3:3
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
4:2
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
4 раза 57%
0
3 раза 43%

Точный счет

2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
2
9 раз 60%
0
5 раз 33%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Боруссия М
Вердер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
5
3
1.5
6
2
1
7
2.5
1
7
1
7
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
4
3
4
3
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
10
5
10
5
1.5
10
5
5
10
2.5
1
14
2
13
3.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 14 11 3 0 39 - 12 36
2.
Бавария
 Заявка 13 10 2 1 44 - 14 32
3.
Штутгарт
 Заявка 14 10 1 3 34 - 16 31
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 14 9 2 3 34 - 15 29
5.
Боруссия Д
 Заявка 14 7 4 3 28 - 23 25
6.
Хоффенхайм
 Заявка 14 7 2 5 28 - 24 23
7.
Фрайбург
 Заявка 14 6 3 5 17 - 23 21
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 5 6 3 24 - 16 21
9.
Аугсбург
 Заявка 14 4 5 5 23 - 27 17
10.
Боруссия М
 Заявка 15 4 5 6 30 - 33 17
11.
Вольфсбург
 Заявка 14 5 1 8 18 - 25 16
12.
Вердер
 Заявка 15 4 3 8 22 - 29 15
13.
Хайденхайм
 Заявка 14 4 2 8 21 - 30 14
14.
Бохум
 Заявка 14 2 7 5 15 - 29 13
15.
Унион Берлин
 Заявка 13 3 1 9 15 - 28 10
16.
Кёльн
 Заявка 14 2 4 8 10 - 24 10
17.
Дармштадт
 Заявка 14 2 3 9 17 - 37 9
18.
Майнц
 Заявка 14 1 6 7 12 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 7 6 1 0 22 - 6 19
2.
Штутгарт
 Заявка 8 6 1 1 23 - 7 19
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 7 5 2 0 21 - 5 17
4.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 27 - 5 16
5.
Боруссия Д
 Заявка 8 5 1 2 15 - 13 16
6.
Вольфсбург
 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
7.
Хайденхайм
 Заявка 7 4 1 2 14 - 12 13
8.
Вердер
 Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
10.
Аугсбург
 Заявка 7 3 3 1 15 - 13 12
11.
Фрайбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
12.
Боруссия М
 Заявка 8 3 2 3 13 - 12 11
13.
Бохум
 Заявка 6 1 4 1 9 - 9 7
14.
Хоффенхайм
 Заявка 7 2 1 4 12 - 14 7
15.
Унион Берлин
 Заявка 7 2 1 4 8 - 14 7
16.
Кёльн
 Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
17.
Дармштадт
 Заявка 7 1 2 4 10 - 15 5
18.
Майнц
 Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
2.
Бавария
 Заявка 7 5 1 1 17 - 9 16
3.
Хоффенхайм
 Заявка 7 5 1 1 16 - 10 16
4.
Штутгарт
 Заявка 6 4 0 2 11 - 9 12
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 7 4 0 3 13 - 10 12
6.
Фрайбург
 Заявка 8 3 1 4 6 - 14 10
7.
Боруссия Д
 Заявка 6 2 3 1 13 - 10 9
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 7 2 3 2 11 - 9 9
9.
Боруссия М
 Заявка 7 1 3 3 17 - 21 6
10.
Бохум
 Заявка 8 1 3 4 6 - 20 6
11.
Аугсбург
 Заявка 7 1 2 4 8 - 14 5
12.
Кёльн
 Заявка 7 1 2 4 4 - 14 5
13.
Майнц
 Заявка 8 0 5 3 7 - 15 5
14.
Дармштадт
 Заявка 7 1 1 5 7 - 22 4
15.
Унион Берлин
 Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
16.
Вольфсбург
 Заявка 7 1 0 6 7 - 18 3
17.
Вердер
 Заявка 7 0 2 5 8 - 16 2
18.
Хайденхайм
 Заявка 7 0 1 6 7 - 18 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 18 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 16 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 10 (3)
Вольфсбург Винд Йонас 9 (3)
Бавария Сане Лерой 8 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 6
Хоффенхайм Прёмель Гриша 6
Хайденхайм Динкчи Эрен 6
Боруссия Д Хуммельс Матс 1 4
Дармштадт Маглица Матей 2 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 139
    Боруссия М 88.5% (123)
    X 7.2% (10)
    Вердер 4.3% (6)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Боруссия М 2:2 Вердер

    Исход игры
    Боруссия М
    88.5% (123)
    Ничья
    7.2% (10)
    Вердер
    4.3% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    82.91% (97)
    Меньше
    17.09% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    85.47% (100)
    Нет
    14.53% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия М
    56.1% (78)
    1:0 Боруссия М
    6.5% (9)
    2:0 Боруссия М
    4.3% (6)
    3:2 Боруссия М
    3.6% (5)
    1:1 Ничья
    3.6% (5)
    3:1 Боруссия М
    3.6% (5)
    2:2 Ничья
    2.2% (3)
    1:2 Вердер
    2.2% (3)
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