Тур: 15. Стадион: Боруссия Парк. Зрители: 50660 Главный судья: Цвайер Феликс
2:2
Конец матча
0'
0:1
7' ГолБорре Рафаэль
34' Желтая карточкаВебер Максимилиан
1:1
45' ГолРайтц Рокко
45' Желтая карточкаОнора Франк
45' Желтая карточкаВайзер Митчелл
2:1
49' ГолРайтц Рокко
51' Желтая карточкаШмид Романо
66' Желтая карточкаВайгль Юлиан
2:2
76' ГолДукш Марвин
90' Undefined phrase: football_event_Крамер Кристоф
90' Желтая карточкаКрамер Кристоф
90'+5
Ход матча
7'
0:1
45'
1:1
45'
45'
49'
2:1
51'
66'
76'
2:2
81'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
5 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 5
-
4 Угловые 3
-
4 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 12
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
545 Количество передач 524
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Эльведи
Нико
20
Нец
Лука
27
Райтц
Рокко
17
Коне
Куадио
25
Хак
Робин
14
Плеа
Алассан
20
Шмид
Романо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Нец ЛукаЗащитник
-
27 Райтц РоккоПолузащитник
-
17 Коне КуадиоПолузащитник
-
25 Хак РобинНападающий
-
14 Плеа АлассанНападающий
- Запасные игроки
-
41 Ольшовски ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Нгуму НатанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
40 Рекер СимоЗащитник
-
27 Агу ФеликсПолузащитник
-
14 Линен СеннеПолузащитник
-
18 Кейта НабиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вернер Оле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Боруссия М
Вердер
18 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
88.9%
33.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 12 побед
32 матча
43.8%
28.1%
28.1%
14 побед 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
50%
31.3%
18.7%
16 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
31.3%
31.3%
37.4%
10 побед 10 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
45
19
Голов в среднем за матч
2.5
1.36
Среднее время на гол
36
66
Всего голов
22
28
Голов в среднем за матч
1.57
1.56
Среднее время на гол
57
57
Всего голов
67
47
Голов в среднем за матч
2.09
1.47
Тотал матчей
2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
20
Больше 63%
Меньше 38%
12
18
Больше 56%
Меньше 44%
14
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
Среднее время на гол
42
61
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Плеа Алассан
|7 (1)
|0.47
|Райтц Рокко
|4
|0.27
|Чванчара Томаш
|4 (1)
|0.27
|Нойхаус Флориан
|3
|0.2
|Сибачо Жордан
|2
|0.13
|Нгуму Натан
|2
|0.13
|Итакура Ко
|2
|0.13
|Онора Франк
|1
|0.07
|Вайгль Юлиан
|1 (1)
|0.07
|Скалли Джозеф
|1
|0.07
|Эльведи Нико
|1
|0.07
|Коне Куадио
|1
|0.07
|Нец Лука
|0
|0
|Вебер Максимилиан
|0
|0
|Хак Робин
|0
|0
|Омлин Йонас
|0
|0
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дукш Марвин
|7 (2)
|0.47
|Борре Рафаэль
|4
|0.27
|Нжинма Джастин
|2
|0.13
|Стаге Йенс
|2
|0.13
|Вайзер Митчелл
|1
|0.07
|Шмид Романо
|1
|0.07
|Биттенкорт Леонардо
|1
|0.07
|Велькович Милош
|1
|0.07
|Деман Оливье
|1
|0.07
|Штарк Никлас
|1
|0.07
|Гросс Кристиан
|0
|0
|Линен Сенне
|0
|0
Карточки
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вайгль Юлиан
|4
|0
|Итакура Ко
|4
|0
|Коне Куадио
|2
|1
|Чванчара Томаш
|3
|0
|Скалли Джозеф
|3
|0
|Крамер Кристоф
|2
|0
|Эльведи Нико
|2
|0
|Плеа Алассан
|1
|0
|Онора Франк
|1
|0
|Нойхаус Флориан
|1
|0
|Николас Мориц
|1
|0
|Вебер Максимилиан
|1
|0
|Хак Робин
|1
|0
|Нец Лука
|1
|0
|Райтц Рокко
|1
|0
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биттенкорт Леонардо
|3
|0
|Вайзер Митчелл
|3
|0
|Дукш Марвин
|3
|0
|Стаге Йенс
|3
|0
|Фридль Марко
|3
|0
|Деман Оливье
|3
|0
|Юнг Антони
|2
|0
|Велькович Милош
|2
|0
|Шмид Романо
|2
|0
|Линен Сенне
|2
|0
|Штарк Никлас
|1
|0
|Кейта Наби
|1
|0
|Цеттерер Михаэль
|1
|0
|Рапп Николай
|1
|0
Результаты матчей
Боруссия М
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Вердер
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
5
8
Боруссия М
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Вердер
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
10
9
Упущенные победы
13
11
Боруссия М
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Вердер
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
13
9
Упущенные победы
18
19
Голы по времени матча
Забито
12
8
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
1
8%
2
25%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
1
13%
46-60
2
17%
3
38%
61-75
2
17%
2
25%
76-90
Пропущено
13
16
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
8%
2
13%
1-15
2
15%
2
13%
16-30
2
15%
3
19%
31-45
4
31%
3
19%
46-60
2
15%
4
25%
61-75
2
15%
2
13%
76-90
Забито
17
14
11 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
2
12%
2
14%
1-15
5
29%
29%
1
7%
16-30
4
24%
3
21%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
2
12%
3
21%
61-75
3
18%
3
21%
76-90
Пропущено
21
13
12 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
4
19%
2
15%
1-15
3
14%
1
8%
16-30
5
24%
3
23%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
3
14%
3
23%
61-75
5
24%
4
31%
76-90
Забито
29
22
17 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
3
10%
4
18%
1-15
8
28%
1
5%
16-30
6
21%
3
14%
31-45
3
10%
3
14%
46-60
4
14%
6
27%
61-75
5
17%
5
23%
76-90
Пропущено
34
29
17 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
5
15%
4
14%
1-15
5
15%
3
10%
16-30
7
21%
6
21%
31-45
5
15%
3
10%
46-60
5
15%
7
24%
61-75
7
21%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия М
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Унион Берлин - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Боруссия М - Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д - Боруссия М 4:2
Боруссия М - Вольфсбург 4:0 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Хайденхайм 3:1 Боруссия М - Хайденхайм 2:1 Кёльн - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Сент-Трейден 4:1 Боруссия М - Майнц 2:2 Бохум - Боруссия М 1:3 Боруссия М - РБ Лейпциг 0:1 Дармштадт - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Вердер 0:1 Боруссия М - Бавария 1:2 Боруссия М - Байер Л 0:3 Аугсбург - Боруссия М 4:4 Берсенбрюк - Боруссия М 0:7 Боруссия М - Монпелье 2:2
Вердер
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Вердер - Аугсбург 2:0 Штутгарт - Вердер 2:0 Вердер - Байер Л 0:3 Вердер - Ганза 1:2
Вердер - Айнтрахт Фр 2:2 Вольфсбург - Вердер 2:2 Вердер - Унион Берлин 2:0 Боруссия Д - Вердер 1:0 Вердер - Санкт-Паули 3:3 Вердер - Хоффенхайм 2:3 Дармштадт - Вердер 4:2 Вердер - Кёльн 2:1 Хайденхайм - Вердер 4:2 Боруссия М - Вердер 0:1 Вердер - Майнц 4:0 Фрайбург - Вердер 1:0 Вердер - Бавария 0:4 Виктория Кельн - Вердер 3:2 Страсбург - Вердер 2:1 Вердер - Ипсвич 1:1
Результаты матчей
Боруссия М
Вердер
Точный счет
2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
5 раз 63%
0
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Точный счет
3:3
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
4:2
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
4 раза 57%
0
3 раза 43%
Точный счет
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
2
9 раз 60%
0
5 раз 33%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Боруссия М
Вердер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
53
62
17
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
43
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
105
105
105
510
114
213
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|39 - 12
|36
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|44 - 14
|32
|3.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|34 - 16
|31
|4.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 15
|29
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|28 - 23
|25
|6.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|28 - 24
|23
|7.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|17 - 23
|21
|8.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|24 - 16
|21
|9.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|23 - 27
|17
|10.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|30 - 33
|17
|11.
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|18 - 25
|16
|12.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|22 - 29
|15
|13.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|21 - 30
|14
|14.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|15 - 29
|13
|15.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|15 - 28
|10
|16.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 24
|10
|17.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|17 - 37
|9
|18.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|12 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|22 - 6
|19
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|23 - 7
|19
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|21 - 5
|17
|4.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|27 - 5
|16
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|15 - 13
|16
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 12
|13
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|9.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|10.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 13
|12
|11.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|13.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|7
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 14
|7
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 15
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 9
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 10
|16
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 9
|12
|5.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|13 - 10
|12
|6.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|6 - 14
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|13 - 10
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 9
|9
|9.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|17 - 21
|6
|10.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 20
|6
|11.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
|12.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 14
|5
|13.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|7 - 15
|5
|14.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 22
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 14
|3
|16.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 18
|3
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|8 - 16
|2
|18.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|7 - 18
|1
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|Бавария
|Кейн Гарри
|18 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|16 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|10 (3)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|9 (3)
|Бавария
|Сане Лерой
|8 (7)
|Майнц
|Кор Доминик
|6
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|6
|Хайденхайм
|Динкчи Эрен
|6
|Боруссия Д
|Хуммельс Матс
|1 4
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 2
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Боруссия М 2:2 Вердер
Исход игры
Боруссия М
88.5% (123)
Ничья
7.2% (10)
Вердер
4.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
82.91% (97)
Меньше
17.09% (20)
Обе команды забьют
Да
85.47% (100)
Нет
14.53% (17)
Популярный счёт
2:1 Боруссия М
56.1% (78)
1:0 Боруссия М
6.5% (9)
2:0 Боруссия М
4.3% (6)
3:2 Боруссия М
3.6% (5)
1:1 Ничья
3.6% (5)
3:1 Боруссия М
3.6% (5)
2:2 Ничья
2.2% (3)
1:2 Вердер
2.2% (3)
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