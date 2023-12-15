Тур: 19. Стадион: Заглебье Любин. Главный судья: Пржибыл Ярослав
0:1
Второй тайм: 58'
Ход матча
46'
0:1
55
Мата
Луиш
33
Маценко
Егор
17
Шварц
Петр
26
Индже
Бурак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Мата ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
-
39 Бохар ДамьянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Муньос ХуанНападающий
-
-
17 Marek Mroz
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Маценко ЕгорПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
-
26 Индже БуракПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Магера Яцек
История личных встреч
Заглембе Любин
Шленск Вроцлав
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 12 побед
29 матчей
34.5%
27.6%
37.9%
10 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
27.6%
48.3%
24.1%
8 побед 14 ничьих 7 побед
Второй тайм
31%
27.6%
41.4%
9 побед 8 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
16
Голов в среднем за матч
1.64
1.07
Среднее время на гол
54
84
Всего голов
20
16
Голов в среднем за матч
1.33
1.14
Среднее время на гол
67
78
Всего голов
43
32
Голов в среднем за матч
1.48
1.1
Тотал матчей
2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
13
Больше 45%
Меньше 55%
16
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
60
81
Бомбардиры внутри турнира
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вдовяк Матеуш
|4
|0.21
|Ходына Кацпер
|3 (1)
|0.16
|Курминовски Давид
|3
|0.16
|Копац Бартош
|2
|0.11
|Маковский Томаш
|2
|0.11
|Лавничак Алекс
|2
|0.11
|Булеца Сергей
|1
|0.05
|Дабровски Дамьян
|1
|0.05
|Бохар Дамьян
|1
|0.05
|Муньос Хуан
|1
|0.05
|Bartlomiej Kludka
|1
|0.05
|Mateusz Grzybek
|0
|0
|Пьенько Томаш
|0
|0
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экспозито Эрик
|13 (5)
|0.68
|Самец-Талар Пётр
|4
|0.21
|Науэль Матиас
|4
|0.21
|Шварц Петр
|2
|0.11
|Индже Бурак
|2
|0.11
|Палюшек Александр
|1
|0.05
|Кончковски Мартин
|1
|0.05
|Patryk Szwedzik
|1
|0.05
|Бейгер Лукаш
|1
|0.05
|Ольсен Патрик
|0
|0
|Бортвик-Джексон Кэмерон
|0
|0
|Янасик Патрик
|0
|0
|Ястржембски Деннис
|0
|0
|Покорны Петер
|0
|0
|Петков Алекс
|0
|0
Карточки
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bartlomiej Kludka
|4
|1
|Налепа Михал
|3
|1
|Mateusz Grzybek
|2
|1
|Копац Бартош
|3
|0
|Полетанович Марко
|3
|0
|Ходына Кацпер
|3
|0
|Диудис Сократис
|1
|1
|Возняк Аркадиуш
|2
|0
|Дабровски Дамьян
|2
|0
|Лавничак Алекс
|2
|0
|Киркесков Миккель
|1
|0
|Бурич Ясмин
|1
|0
|Вдовяк Матеуш
|1
|0
|Маковский Томаш
|1
|0
|Крук Камиль
|1
|0
|Пьенько Томаш
|1
|0
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Покорны Петер
|6
|1
|Науэль Матиас
|3
|1
|Ольсен Патрик
|4
|0
|Жуковски Матеуш
|4
|0
|Бейгер Лукаш
|4
|0
|Маценко Егор
|2
|1
|Экспозито Эрик
|3
|0
|Самец-Талар Пётр
|3
|0
|Петков Алекс
|3
|0
|Шварц Петр
|2
|0
|Кончковски Мартин
|2
|0
|Лещыньски Рафал
|2
|0
|Жуховски Михал
|1
|0
|Индже Бурак
|1
|0
|Patryk Szwedzik
|1
|0
|Яцек Магера
|1
|0
Результаты матчей
Заглембе Любин
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Шленск Вроцлав
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
5
4
Заглембе Любин
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (6)
0% (0)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Шленск Вроцлав
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
16
2
Упущенные победы
8
14
Заглембе Любин
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
11% (2)
39% (7)
Шленск Вроцлав
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
16
3
Упущенные победы
13
18
Голы по времени матча
Забито
11
14
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
10 Не забивали 9
0
0%
2
14%
1-15
1
9%
3
21%
16-30
2
18%
1
7%
31-45
3
27%
2
14%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
6
43%
76-90
Пропущено
9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
4
44%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
2
29%
76-90
Забито
11
15
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 7
12 Не забивали 10
2
18%
1
7%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
1
9%
3
20%
31-45
4
36%
2
13%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
3
27%
4
27%
76-90
Пропущено
19
7
11 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 6
3
16%
0
0%
1-15
4
21%
1
14%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
2
11%
3
43%
46-60
4
21%
1
14%
61-75
2
11%
2
29%
76-90
Забито
22
29
7 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 14
4 Не забивали 1
2
9%
3
10%
1-15
2
9%
4
14%
16-30
3
14%
4
14%
31-45
7
32%
4
14%
46-60
2
9%
4
14%
61-75
6
27%
10
34%
76-90
Пропущено
28
14
15 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 10
7
25%
0
0%
1-15
4
14%
3
21%
16-30
4
14%
1
7%
31-45
2
7%
5
36%
46-60
6
21%
1
7%
61-75
5
18%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Заглембе Любин
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Рух Хожув - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Легия 0:3 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 1:1
Ракув - Заглембе Любин 5:0 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Заглембе Любин - Радомяк Радом 2:3 Ягеллония Белосток - Заглембе Любин 3:0 Заглембе Любин - Пяст 1:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:2 Сокол Клечев - Заглембе Любин 2:3 Заглембе Любин - Варта Познань 1:0 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Лехия Дзержонюв - Заглембе Любин 0:6 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Краковия - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Шленск Вроцлав - Заглембе Любин 1:2
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Шленск Вроцлав - Корона Кельце 0:0 Шленск Вроцлав - Ракув 1:1 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:1 Шленск Вроцлав - Хробры Глогув 2:3
Краковия - Шленск Вроцлав 0:1 Шленск Вроцлав - ЛКС Лодзь 2:1 Рух Хожув - Шленск Вроцлав 2:2 Шленск Вроцлав - Легия 4:0 Шленск Вроцлав - Гурник Забже 1:1 Варта Познань - Шленск Вроцлав 0:1 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Пяст 1:0 Пуща Неполомице - Шленск Вроцлав 1:3 Шленск Вроцлав - Ягеллония Белосток 2:1 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 0:2 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:2 Шленск Вроцлав - Лех 3:1 Сталь Мелец - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Заглембе Любин 1:2 Корона Кельце - Шленск Вроцлав 1:1
Результаты матчей
Заглембе Любин
Шленск Вроцлав
Точный счет
1:1
3 раза 33%
1:0
3 раза 33%
0:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:1
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
0
3 раза 33%
1
1 раз 11%
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 39%
1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
1
9 раз 50%
2
5 раз 28%
3
2 раза 11%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Заглембе Любин
Шленск Вроцлав
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
81
27
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
54
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
171
711
810
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|19
|12
|5
|2
|30 - 14
|41
|2.
|18
|11
|4
|3
|42 - 24
|37
|3.
|18
|9
|5
|4
|30 - 23
|32
|4.
|17
|8
|5
|4
|34 - 22
|29
|5.
|17
|8
|5
|4
|27 - 21
|29
|6.
|18
|8
|3
|7
|32 - 22
|27
|7.
|19
|7
|5
|7
|22 - 21
|26
|8.
|0:1
|19
|7
|4
|8
|21 - 30
|25
|9.
|18
|6
|5
|7
|22 - 21
|23
|10.
|17
|6
|4
|7
|25 - 26
|22
|11.
|18
|6
|4
|8
|21 - 25
|22
|12.
|17
|3
|12
|2
|15 - 14
|21
|13.
|17
|5
|4
|8
|21 - 31
|19
|14.
|19
|4
|7
|8
|20 - 26
|19
|15.
|17
|3
|9
|5
|19 - 20
|18
|16.
|17
|3
|9
|5
|20 - 26
|18
|17.
|18
|1
|9
|8
|21 - 33
|12
|18.
|17
|2
|3
|12
|12 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|1
|0
|26 - 7
|25
|2.
|9
|6
|3
|0
|20 - 4
|21
|3.
|10
|6
|2
|2
|22 - 12
|20
|4.
|1:0
|9
|5
|3
|1
|15 - 7
|18
|5.
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|6.
|9
|5
|2
|2
|9 - 6
|17
|7.
|8
|5
|0
|3
|9 - 9
|15
|8.
|9
|4
|3
|2
|11 - 11
|15
|9.
|0:1
|10
|4
|3
|3
|10 - 11
|15
|10.
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|11.
|10
|4
|2
|4
|21 - 18
|14
|12.
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|13.
|8
|2
|4
|2
|12 - 10
|10
|14.
|9
|2
|4
|3
|10 - 9
|10
|15.
|9
|2
|3
|4
|9 - 18
|9
|16.
|9
|1
|5
|3
|11 - 15
|8
|17.
|9
|1
|5
|3
|13 - 19
|8
|18.
|9
|1
|3
|5
|6 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|10
|7
|2
|1
|15 - 7
|23
|2.
|8
|4
|1
|3
|11 - 4
|13
|3.
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|4.
|10
|3
|4
|3
|14 - 15
|13
|5.
|8
|3
|3
|2
|11 - 12
|12
|6.
|8
|3
|3
|2
|8 - 11
|12
|7.
|9
|3
|3
|3
|16 - 17
|12
|8.
|10
|1
|8
|1
|8 - 8
|11
|9.
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|10.
|0:1
|9
|3
|1
|5
|11 - 19
|10
|11.
|10
|2
|3
|5
|13 - 15
|9
|12.
|8
|2
|2
|4
|14 - 18
|8
|13.
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|14.
|9
|1
|5
|3
|7 - 10
|8
|15.
|10
|1
|4
|5
|12 - 16
|7
|16.
|8
|1
|1
|6
|10 - 20
|4
|17.
|9
|0
|4
|5
|10 - 18
|4
|18.
|8
|0
|0
|8
|3 - 17
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|13 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|8 (5)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (4)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|8 (2)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|7 (5)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 8
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|8
|Лех
|Муравски Радослав
|1 6
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 6
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 4