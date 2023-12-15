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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Зрители: 7832 Главный судья: Пржибыл Ярослав
Заглембе Любин
1:2
Конец матча
Шленск Вроцлав
0'
0:1
46' Гол
Жуховски Михал
0:2
75' Гол
Экспозито Эрик
1:2
84' Гол
Муньос Хуан
90'+6
1
Бурич
Ясмин
13
Mateusz
Grzybek
2
Копац
Бартош
5
Лавничак
Алекс
55
Мата
Луиш
20
Полетанович
Марко
8
Дабровски
Дамьян
7
Ходына
Кацпер
16
Булеца
Сергей
77
Вдовяк
Матеуш
90
Курминовски
Давид
12
Лещыньски
Рафал
27
Кончковски
Мартин
4
Бейгер
Лукаш
5
Петков
Алекс
19
Янасик
Патрик
33
Маценко
Егор
24
Самец-Талар
Пётр
17
Шварц
Петр
26
Индже
Бурак
22
Жуковски
Матеуш
9
Экспозито
Эрик
Заглембе Любин
4-2-3-1
Шленск Вроцлав
4-1-4-1

История личных встреч

Заглембе Любин
Шленск Вроцлав

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 12 побед

29 матчей

34.5%
27.6%
37.9%
10 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

27.6%
48.3%
24.1%
8 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

31%
27.6%
41.4%
9 побед 8 ничьих 12 побед

История матчей

Э
1:2
Э
0:3
Э
0:0
Э
0:0
Э
1:3
Э
0:0
Э
2:1
Э
3:1
Э
4:4
Э
2:0
Э
4:0
Э
1:0
Э
1:0
ЭГБ
2:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:2
Э
1:1
Э
1:0
Э
2:2
Э
2:0
Э
4:0
Э
0:2
Э
2:1
Э
1:5
Э
0:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:0

Голы

Всего голов

23
16

Голов в среднем за матч

1.64
1.07

Среднее время на гол

54
84

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

1.33
1.14

Среднее время на гол

67
78

Всего голов

43
32

Голов в среднем за матч

1.48
1.1

Тотал матчей

2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
13
Больше 45%
Меньше 55%
16
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

60
81

Бомбардиры внутри турнира

Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вдовяк Матеуш 4 0.21
Ходына Кацпер 3 (1) 0.16
Курминовски Давид 3 0.16
Копац Бартош 2 0.11
Муньос Хуан 2 0.11
Маковский Томаш 2 0.11
Лавничак Алекс 2 0.11
Булеца Сергей 1 0.05
Дабровски Дамьян 1 0.05
Бохар Дамьян 1 0.05
Bartlomiej Kludka 1 0.05
Mateusz Grzybek 0 0
Пьенько Томаш 0 0
Шленск Вроцлав
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экспозито Эрик 14 (5) 0.74
Самец-Талар Пётр 4 0.21
Науэль Матиас 4 0.21
Шварц Петр 2 0.11
Индже Бурак 2 0.11
Палюшек Александр 1 0.05
Кончковски Мартин 1 0.05
Жуховски Михал 1 0.05
Patryk Szwedzik 1 0.05
Бейгер Лукаш 1 0.05
Ольсен Патрик 0 0
Бортвик-Джексон Кэмерон 0 0
Янасик Патрик 0 0
Ястржембски Деннис 0 0
Покорны Петер 0 0
Петков Алекс 0 0

Карточки

Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bartlomiej Kludka 4 1
Налепа Михал 3 1
Mateusz Grzybek 2 1
Копац Бартош 3 0
Полетанович Марко 3 0
Ходына Кацпер 3 0
Диудис Сократис 1 1
Возняк Аркадиуш 2 0
Дабровски Дамьян 2 0
Лавничак Алекс 2 0
Киркесков Миккель 1 0
Бурич Ясмин 1 0
Вдовяк Матеуш 1 0
Маковский Томаш 1 0
Крук Камиль 1 0
Пьенько Томаш 1 0
Шленск Вроцлав
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Покорны Петер 6 1
Науэль Матиас 3 1
Ольсен Патрик 4 0
Жуковски Матеуш 4 0
Бейгер Лукаш 4 0
Маценко Егор 2 1
Экспозито Эрик 3 0
Самец-Талар Пётр 3 0
Петков Алекс 3 0
Шварц Петр 2 0
Кончковски Мартин 2 0
Лещыньски Рафал 2 0
Жуховски Михал 1 0
Индже Бурак 1 0
Patryk Szwedzik 1 0
Яцек Магера 1 0

Результаты матчей

Заглембе Любин
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Шленск Вроцлав
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

6
4
Заглембе Любин
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (6)
0% (0)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Шленск Вроцлав
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

16
2

Упущенные победы

8
14
Заглембе Любин
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
11% (2)
42% (8)
Шленск Вроцлав
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

16
4

Упущенные победы

14
18

Голы по времени матча

Забито

12
16
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 8
10 Не забивали 9
0
0%
2
13%
1-15
1
8%
3
19%
16-30
2
17%
1
6%
31-45
3
25%
3
19%
46-60
2
17%
1
6%
61-75
4
33%
6
38%
76-90

Пропущено

11
8
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
4
36%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
3
38%
76-90

Забито

11
15
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 7
13 Не забивали 11
2
18%
1
7%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
1
9%
3
20%
31-45
4
36%
2
13%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
3
27%
4
27%
76-90

Пропущено

19
7
11 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 6
3
16%
0
0%
1-15
4
21%
1
14%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
2
11%
3
43%
46-60
4
21%
1
14%
61-75
2
11%
2
29%
76-90

Забито

23
31
7 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 15
4 Не забивали 1
2
9%
3
10%
1-15
2
9%
4
13%
16-30
3
13%
4
13%
31-45
7
30%
5
16%
46-60
2
9%
5
16%
61-75
7
30%
10
32%
76-90

Пропущено

30
15
15 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 11
7
23%
0
0%
1-15
4
13%
3
20%
16-30
4
13%
1
7%
31-45
3
10%
5
33%
46-60
7
23%
1
7%
61-75
5
17%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Заглембе Любин
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Рух Хожув - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Легия 0:3 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 1:1
Ракув - Заглембе Любин 5:0 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Заглембе Любин - Радомяк Радом 2:3 Ягеллония Белосток - Заглембе Любин 3:0 Заглембе Любин - Пяст 1:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:2 Сокол Клечев - Заглембе Любин 2:3 Заглембе Любин - Варта Познань 1:0 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Лехия Дзержонюв - Заглембе Любин 0:6 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Краковия - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Шленск Вроцлав - Заглембе Любин 1:2
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Шленск Вроцлав - Корона Кельце 0:0 Шленск Вроцлав - Ракув 1:1 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:1 Шленск Вроцлав - Хробры Глогув 2:3
Краковия - Шленск Вроцлав 0:1 Шленск Вроцлав - ЛКС Лодзь 2:1 Рух Хожув - Шленск Вроцлав 2:2 Шленск Вроцлав - Легия 4:0 Шленск Вроцлав - Гурник Забже 1:1 Варта Познань - Шленск Вроцлав 0:1 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Пяст 1:0 Пуща Неполомице - Шленск Вроцлав 1:3 Шленск Вроцлав - Ягеллония Белосток 2:1 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 0:2 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:2 Шленск Вроцлав - Лех 3:1 Сталь Мелец - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Заглембе Любин 1:2 Корона Кельце - Шленск Вроцлав 1:1

Результаты матчей

Заглембе Любин
Шленск Вроцлав

Точный счет

1:0
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
7 раз 70%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:1
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
0
3 раза 33%
1
1 раз 11%
1
5 раз 50%
2
4 раза 40%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
0:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
2
7 раз 37%
0
4 раза 21%
1
9 раз 47%
2
6 раз 32%
3
2 раза 11%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Заглембе Любин
Шленск Вроцлав

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
1
2
8
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
4
1.5
5
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
18
1
7
12
1.5
9
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 19 12 5 2 31 - 15 41
2.
Ягеллония Белосток
 18 11 4 3 42 - 24 37
3.
Лех
 18 9 5 4 30 - 23 32
4.
Ракув
 17 8 5 4 34 - 22 29
5.
Легия
 17 8 5 4 27 - 21 29
6.
Погонь Щецин
 18 8 3 7 32 - 22 27
7.
Гурник Забже
 19 7 5 7 22 - 21 26
8.
Заглембе Любин
 19 7 4 8 22 - 31 25
9.
Радомяк Радом
 18 6 5 7 22 - 21 23
10.
Сталь Мелец
 17 6 4 7 25 - 26 22
11.
Видзев Лодзь
 18 6 4 8 21 - 25 22
12.
Пяст
 17 3 12 2 15 - 14 21
13.
Пуща Неполомице
 17 5 4 8 21 - 31 19
14.
Варта Познань
 19 4 7 8 20 - 26 19
15.
Корона Кельце
 17 3 9 5 19 - 20 18
16.
Краковия
 17 3 9 5 20 - 26 18
17.
Рух Хожув
 18 1 9 8 21 - 33 12
18.
ЛКС Лодзь
 17 2 3 12 12 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 9 8 1 0 26 - 7 25
2.
Ракув
 9 6 3 0 20 - 4 21
3.
Лех
 10 6 2 2 22 - 12 20
4.
Шленск Вроцлав
 9 5 3 1 15 - 7 18
5.
Легия
 9 5 2 2 16 - 9 17
6.
Гурник Забже
 9 5 2 2 9 - 6 17
7.
Видзев Лодзь
 8 5 0 3 9 - 9 15
8.
Пуща Неполомице
 9 4 3 2 11 - 11 15
9.
Заглембе Любин
 10 4 3 3 11 - 12 15
10.
Сталь Мелец
 8 4 2 2 15 - 10 14
11.
Погонь Щецин
 10 4 2 4 21 - 18 14
12.
Пяст
 7 2 4 1 7 - 6 10
13.
Корона Кельце
 8 2 4 2 12 - 10 10
14.
Радомяк Радом
 9 2 4 3 10 - 9 10
15.
ЛКС Лодзь
 9 2 3 4 9 - 18 9
16.
Рух Хожув
 9 1 5 3 11 - 15 8
17.
Краковия
 9 1 5 3 13 - 19 8
18.
Варта Познань
 9 1 3 5 6 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 10 7 2 1 16 - 8 23
2.
Погонь Щецин
 8 4 1 3 11 - 4 13
3.
Радомяк Радом
 9 4 1 4 12 - 12 13
4.
Варта Познань
 10 3 4 3 14 - 15 13
5.
Легия
 8 3 3 2 11 - 12 12
6.
Лех
 8 3 3 2 8 - 11 12
7.
Ягеллония Белосток
 9 3 3 3 16 - 17 12
8.
Пяст
 10 1 8 1 8 - 8 11
9.
Краковия
 8 2 4 2 7 - 7 10
10.
Заглембе Любин
 9 3 1 5 11 - 19 10
11.
Гурник Забже
 10 2 3 5 13 - 15 9
12.
Ракув
 8 2 2 4 14 - 18 8
13.
Сталь Мелец
 9 2 2 5 10 - 16 8
14.
Корона Кельце
 9 1 5 3 7 - 10 8
15.
Видзев Лодзь
 10 1 4 5 12 - 16 7
16.
Пуща Неполомице
 8 1 1 6 10 - 20 4
17.
Рух Хожув
 9 0 4 5 10 - 18 4
18.
ЛКС Лодзь
 8 0 0 8 3 - 17 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 14 (3)
Сталь Мелец Шкурин Илья 8 (5)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (4)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 8 (2)
Погонь Щецин Гросицки Камил 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 8
Рух Хожув Садлок Мацей 8
Лех Муравски Радослав 1 6
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 6
Легия Енджейчик Артур 2 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
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