Тур: 19. Стадион: Заглебье Любин. Зрители: 7832 Главный судья: Пржибыл Ярослав
1:2
Конец матча
Ход матча
46'
0:1
75'
0:2
84'
1:2
55
Мата
Луиш
33
Маценко
Егор
17
Шварц
Петр
26
Индже
Бурак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Мата ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
-
39 Бохар ДамьянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Муньос ХуанНападающий
-
-
17 Marek Mroz
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Маценко ЕгорПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
-
26 Индже БуракПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Магера Яцек
История личных встреч
Заглембе Любин
Шленск Вроцлав
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 12 побед
29 матчей
34.5%
27.6%
37.9%
10 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
27.6%
48.3%
24.1%
8 побед 14 ничьих 7 побед
Второй тайм
31%
27.6%
41.4%
9 побед 8 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
16
Голов в среднем за матч
1.64
1.07
Среднее время на гол
54
84
Всего голов
20
16
Голов в среднем за матч
1.33
1.14
Среднее время на гол
67
78
Всего голов
43
32
Голов в среднем за матч
1.48
1.1
Тотал матчей
2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
13
Больше 45%
Меньше 55%
16
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
60
81
Бомбардиры внутри турнира
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вдовяк Матеуш
|4
|0.21
|Ходына Кацпер
|3 (1)
|0.16
|Курминовски Давид
|3
|0.16
|Копац Бартош
|2
|0.11
|Муньос Хуан
|2
|0.11
|Маковский Томаш
|2
|0.11
|Лавничак Алекс
|2
|0.11
|Булеца Сергей
|1
|0.05
|Дабровски Дамьян
|1
|0.05
|Бохар Дамьян
|1
|0.05
|Bartlomiej Kludka
|1
|0.05
|Mateusz Grzybek
|0
|0
|Пьенько Томаш
|0
|0
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экспозито Эрик
|14 (5)
|0.74
|Самец-Талар Пётр
|4
|0.21
|Науэль Матиас
|4
|0.21
|Шварц Петр
|2
|0.11
|Индже Бурак
|2
|0.11
|Палюшек Александр
|1
|0.05
|Кончковски Мартин
|1
|0.05
|Жуховски Михал
|1
|0.05
|Patryk Szwedzik
|1
|0.05
|Бейгер Лукаш
|1
|0.05
|Ольсен Патрик
|0
|0
|Бортвик-Джексон Кэмерон
|0
|0
|Янасик Патрик
|0
|0
|Ястржембски Деннис
|0
|0
|Покорны Петер
|0
|0
|Петков Алекс
|0
|0
Карточки
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bartlomiej Kludka
|4
|1
|Налепа Михал
|3
|1
|Mateusz Grzybek
|2
|1
|Копац Бартош
|3
|0
|Полетанович Марко
|3
|0
|Ходына Кацпер
|3
|0
|Диудис Сократис
|1
|1
|Возняк Аркадиуш
|2
|0
|Дабровски Дамьян
|2
|0
|Лавничак Алекс
|2
|0
|Киркесков Миккель
|1
|0
|Бурич Ясмин
|1
|0
|Вдовяк Матеуш
|1
|0
|Маковский Томаш
|1
|0
|Крук Камиль
|1
|0
|Пьенько Томаш
|1
|0
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Покорны Петер
|6
|1
|Науэль Матиас
|3
|1
|Ольсен Патрик
|4
|0
|Жуковски Матеуш
|4
|0
|Бейгер Лукаш
|4
|0
|Маценко Егор
|2
|1
|Экспозито Эрик
|3
|0
|Самец-Талар Пётр
|3
|0
|Петков Алекс
|3
|0
|Шварц Петр
|2
|0
|Кончковски Мартин
|2
|0
|Лещыньски Рафал
|2
|0
|Жуховски Михал
|1
|0
|Индже Бурак
|1
|0
|Patryk Szwedzik
|1
|0
|Яцек Магера
|1
|0
Результаты матчей
Заглембе Любин
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Шленск Вроцлав
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
6
4
Заглембе Любин
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (6)
0% (0)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Шленск Вроцлав
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
16
2
Упущенные победы
8
14
Заглембе Любин
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
11% (2)
42% (8)
Шленск Вроцлав
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
16
4
Упущенные победы
14
18
Голы по времени матча
Забито
12
16
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 8
10 Не забивали 9
0
0%
2
13%
1-15
1
8%
3
19%
16-30
2
17%
1
6%
31-45
3
25%
3
19%
46-60
2
17%
1
6%
61-75
4
33%
6
38%
76-90
Пропущено
11
8
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
4
36%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
3
38%
76-90
Забито
11
15
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 7
13 Не забивали 11
2
18%
1
7%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
1
9%
3
20%
31-45
4
36%
2
13%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
3
27%
4
27%
76-90
Пропущено
19
7
11 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 6
3
16%
0
0%
1-15
4
21%
1
14%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
2
11%
3
43%
46-60
4
21%
1
14%
61-75
2
11%
2
29%
76-90
Забито
23
31
7 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 15
4 Не забивали 1
2
9%
3
10%
1-15
2
9%
4
13%
16-30
3
13%
4
13%
31-45
7
30%
5
16%
46-60
2
9%
5
16%
61-75
7
30%
10
32%
76-90
Пропущено
30
15
15 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 11
7
23%
0
0%
1-15
4
13%
3
20%
16-30
4
13%
1
7%
31-45
3
10%
5
33%
46-60
7
23%
1
7%
61-75
5
17%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Заглембе Любин
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Рух Хожув - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Легия 0:3 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 1:1
Ракув - Заглембе Любин 5:0 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Заглембе Любин - Радомяк Радом 2:3 Ягеллония Белосток - Заглембе Любин 3:0 Заглембе Любин - Пяст 1:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:2 Сокол Клечев - Заглембе Любин 2:3 Заглембе Любин - Варта Познань 1:0 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Лехия Дзержонюв - Заглембе Любин 0:6 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Краковия - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Шленск Вроцлав - Заглембе Любин 1:2
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Шленск Вроцлав - Корона Кельце 0:0 Шленск Вроцлав - Ракув 1:1 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:1 Шленск Вроцлав - Хробры Глогув 2:3
Краковия - Шленск Вроцлав 0:1 Шленск Вроцлав - ЛКС Лодзь 2:1 Рух Хожув - Шленск Вроцлав 2:2 Шленск Вроцлав - Легия 4:0 Шленск Вроцлав - Гурник Забже 1:1 Варта Познань - Шленск Вроцлав 0:1 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Пяст 1:0 Пуща Неполомице - Шленск Вроцлав 1:3 Шленск Вроцлав - Ягеллония Белосток 2:1 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 0:2 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:2 Шленск Вроцлав - Лех 3:1 Сталь Мелец - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Заглембе Любин 1:2 Корона Кельце - Шленск Вроцлав 1:1
Результаты матчей
Заглембе Любин
Шленск Вроцлав
Точный счет
1:0
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
7 раз 70%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:1
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
0
3 раза 33%
1
1 раз 11%
1
5 раз 50%
2
4 раза 40%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
0:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
2
7 раз 37%
0
4 раза 21%
1
9 раз 47%
2
6 раз 32%
3
2 раза 11%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Заглембе Любин
Шленск Вроцлав
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
81
28
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
54
55
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
181
712
910
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|14 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|8 (5)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (4)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|8 (2)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|7 (5)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 8
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|8
|Лех
|Муравски Радослав
|1 6
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 6
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 4