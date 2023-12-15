Тур: 17. Стадион: Сити Граунд. Главный судья: Джиллетт Джаред
0:0
Первый тайм: 44'
Ход матча
43'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
22 Владение мячом, % 78
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Боли
Вийи
19
Ньякат
Мусса
22
Йейтс
Райан
23
Порро
Педро
33
Дэвис
Бен
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Боли ВийиЗащитник
- Защитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
- Полузащитник
-
22 Йейтс РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
43 Эйна ОлаЗащитник
- Полузащитник
-
28 ДанилоПолузащитник
-
11 Вуд КрисНападающий
- Нападающий
-
27 Ориги ДивокНападающий
-
Главный тренер: Купер Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Порро ПедроЗащитник
- Защитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хиль БрианПолузащитник
-
36 Велиз АлехоНападающий
-
63 Донли ДжеймиНападающий
-
Главный тренер: Постекоглу Анге
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ноттингем Форест
Тоттенхэм
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авонийи Тайво
|4
|0.24
|Эланга Энтони
|3
|0.18
|Вуд Крис
|3
|0.18
|Тоффоло Харри
|1
|0.06
|Гиббс-Уайт Морган
|1 (1)
|0.06
|Эйна Ола
|1
|0.06
|Боли Вийи
|1
|0.06
|Мангаля Орель
|1
|0.06
|Домингес Николас
|1
|0.06
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.06
|Орье Серж
|0
|0
|Уильямс Неко
|0
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хын Мин Сон
|10 (1)
|0.59
|Кулушевски Деян
|4
|0.24
|Мэддисон Джеймс
|3
|0.18
|Ришарлисон
|3
|0.18
|Ромеро Кристиан
|3
|0.18
|Ло Чельсо Джовани
|2
|0.12
|Сарр Пап Матар
|1
|0.06
|Джонсон Бреннан
|1
|0.06
|Удоги Дестини
|1
|0.06
|Эмерсон Жуниор
|1
|0.06
|Ван де Вен Микки
|1
|0.06
|Порро Педро
|0
|0
|Манор Соломон
|0
|0
|Перишич Иван
|0
|0
Карточки
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ньякат Мусса
|3
|1
|Мангаля Орель
|4
|0
|Сангаре Ибрахим
|4
|0
|Эйна Ола
|3
|0
|Йейтс Райан
|3
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|3
|0
|Куяте Шейху
|2
|0
|Орье Серж
|2
|0
|Монтьель Гонсало
|2
|0
|Тавареш Нуну
|2
|0
|Уорролл Джо
|0
|1
|Боли Вийи
|1
|0
|Данило Ларанжера
|1
|0
|Мурильо Джейсон
|1
|0
|Ориги Дивок
|1
|0
|Авонийи Тайво
|1
|0
|Тоффоло Харри
|1
|0
|Тёрнер Мэтт
|1
|0
|Фелипе Аугусто IV
|1
|0
|Домингес Николас
|1
|0
|Эланга Энтони
|1
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биссума Ив
|6
|1
|Удоги Дестини
|5
|1
|Ромеро Кристиан
|4
|1
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|3
|0
|Сарр Пап Матар
|3
|0
|Кулушевски Деян
|3
|0
|Порро Педро
|3
|0
|Перишич Иван
|2
|0
|Викарио Гульельмо
|2
|0
|Мэддисон Джеймс
|2
|0
|Ришарлисон
|2
|0
|Эмерсон Жуниор
|2
|0
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|Санчес Давинсон
|1
|0
|Манор Соломон
|1
|0
|Скипп Оливер
|1
|0
|Джонсон Бреннан
|1
|0
|Ван де Вен Микки
|1
|0
|Велиз Алехо
|1
|0
|Анж Постекоглу
|1
|0
Результаты матчей
Ноттингем Форест
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Тоттенхэм
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
6
10
Ноттингем Форест
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Тоттенхэм
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
18
8
Упущенные победы
2
10
Ноттингем Форест
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Тоттенхэм
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
13% (2)
38% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
19
12
Упущенные победы
8
20
Голы по времени матча
Забито
10
19
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
3
30%
4
21%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
2
20%
3
16%
46-60
2
20%
5
26%
61-75
3
30%
1
5%
76-90
Пропущено
9
11
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
3
33%
2
18%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
5
45%
76-90
Забито
7
13
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 7
11 Не забивали 8
3
43%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
14%
3
23%
31-45
1
14%
3
23%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
3
23%
76-90
Пропущено
19
13
11 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 7
3
16%
0
0%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
5
26%
3
23%
31-45
2
11%
1
8%
46-60
2
11%
4
31%
61-75
4
21%
5
38%
76-90
Забито
17
32
7 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 13
5 Не забивали 0
6
35%
6
19%
1-15
0
0%
5
16%
16-30
1
6%
6
19%
31-45
3
18%
6
19%
46-60
3
18%
5
16%
61-75
4
24%
4
13%
76-90
Пропущено
28
24
14 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 13
3
11%
1
4%
1-15
4
14%
1
4%
16-30
7
25%
5
21%
31-45
5
18%
3
13%
46-60
3
11%
4
17%
61-75
6
21%
10
42%
76-90
Результаты последних матчей
Ноттингем Форест
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 5:0 Ноттингем Форест - Эвертон 0:1 Ноттингем Форест - Брайтон 2:3
Вест Хэм - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0 Ноттингем Форест - Лутон Таун 2:2 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Брентфорд 1:1 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Бёрнли 1:1 Челси - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 2:1 Арсенал - Ноттингем Форест 2:1 Айнтрахт Фр - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Ренн 0:5 ПСВ - Ноттингем Форест 1:0
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2 Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2
Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Челси 1:4 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1 Арсенал - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1 Бёрнли - Тоттенхэм 2:5 Фулхэм - Тоттенхэм 1:1 Борнмут - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Барселона - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Шахтёр Донецк 5:1 Лайон Сити Сейлорс - Тоттенхэм 1:5
Результаты матчей
Ноттингем Форест
Тоттенхэм
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
1:2
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:4
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
4
1 раз 13%
Точный счет
3:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
8 раз 50%
1
5 раз 31%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Ноттингем Форест
Тоттенхэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
27
62
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
610
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|36 - 15
|37
|2.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|33 - 15
|36
|3.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|35 - 20
|35
|4.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|38 - 18
|33
|5.
|0:0 Заявка
|17
|9
|4
|4
|33 - 23
|31
|6.
|Заявка
|16
|9
|0
|7
|18 - 21
|27
|7.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|33 - 21
|26
|8.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|33 - 28
|26
|9.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|26 - 30
|24
|10.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|26 - 26
|21
|11.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|23 - 22
|19
|12.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|26 - 26
|19
|13.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 26
|19
|14.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 30
|19
|15.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|15 - 23
|16
|16.
|0:0 Заявка
|17
|3
|6
|8
|17 - 28
|15
|17.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|20 - 20
|13
|18.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|17 - 32
|9
|19.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|16 - 34
|8
|20.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|12 - 41
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|25 - 5
|24
|2.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|21 - 5
|21
|3.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|19 - 4
|21
|4.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|20 - 8
|20
|5.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 7
|17
|6.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|18 - 12
|16
|7.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|17 - 9
|15
|8.
|0:0 Заявка
|8
|5
|0
|3
|15 - 11
|15
|9.
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|10 - 14
|15
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 12
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 13
|12
|12.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|13.
|0:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 9
|10
|14.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 9
|10
|15.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 13
|9
|16.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 12
|9
|17.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 21
|7
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 14
|5
|19.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|20.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|10 - 20
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 7
|16
|2.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|18 - 11
|16
|3.
|0:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|18 - 12
|16
|4.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|5.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 20
|13
|6.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 7
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 11
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 15
|11
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 16
|10
|10.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 13
|10
|11.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 18
|10
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 10
|7
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 13
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 17
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|14 - 17
|5
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|17.
|0:0 Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 18
|4
|19.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 11
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 20
|1
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|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|11 (7)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|10 (4)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|9 (1)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|8 (6)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 7
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 6
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 6
|Вест Хэм
|Эмерсон Палмиери
|7
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ноттингем Форест 0:0 Тоттенхэм
Исход игры
Ноттингем Форест
2.9% (4)
Ничья
7.9% (11)
Тоттенхэм
89.3% (125)
Тотал 2.5
Больше
75.42% (89)
Меньше
24.58% (29)
Обе команды забьют
Да
80.51% (95)
Нет
19.49% (23)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
50.7% (71)
1:3 Тоттенхэм
10% (14)
0:1 Тоттенхэм
7.9% (11)
0:2 Тоттенхэм
7.1% (10)
1:1 Ничья
5% (7)
2:3 Тоттенхэм
1.4% (2)
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