  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Джиллетт Джаред
Ноттингем Форест
0:0
Первый тайм: 44'
Тоттенхэм
0'
43' Желтая карточка
Удоги Дестини

Ход матча

32'
 
Скипп Оливер
Джонсон Бреннан
43'
 
Удоги Дестини

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 22 Владение мячом, % 78

Владение мячом

Прогнозы 140
Ноттингем Форест 2.9% (4)
X 7.9% (11)
Тоттенхэм 89.3% (125)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ноттингем Форест
Ничья
Тоттенхэм
5.20
Реклама, pari.ru
4.30
Реклама, pari.ru
1.95
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Тёрнер
Мэтт
30
Боли
Вийи
40
Мурильо
Джейсон
19
Ньякат
Мусса
7
Уильямс
Неко
22
Йейтс
Райан
5
Мангаля
Орель
8
Куяте
Шейху
15
Тоффоло
Харри
21
Эланга
Энтони
10
Гиббс-Уайт
Морган
13
Викарио
Гульельмо
23
Порро
Педро
17
Ромеро
Кристиан
33
Дэвис
Бен
38
Удоги
Дестини
29
Сарр
Пап
Матар
8
Биссума
Ив
22
Джонсон
Бреннан
21
Кулушевски
Деян
7
Хын
Мин
Сон
9
Ришарлисон
Ноттингем Форест
3-5-2
Тоттенхэм
4-2-3-1

История личных встреч

Ноттингем Форест
Тоттенхэм

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
3:1
КЛ
2:0
ПЛ
0:2
КЛ
3:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авонийи Тайво 4 0.24
Эланга Энтони 3 0.18
Вуд Крис 3 0.18
Тоффоло Харри 1 0.06
Гиббс-Уайт Морган 1 (1) 0.06
Эйна Ола 1 0.06
Боли Вийи 1 0.06
Мангаля Орель 1 0.06
Домингес Николас 1 0.06
Хадсон-Одои Каллум 1 0.06
Орье Серж 0 0
Уильямс Неко 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хын Мин Сон 10 (1) 0.59
Кулушевски Деян 4 0.24
Мэддисон Джеймс 3 0.18
Ришарлисон 3 0.18
Ромеро Кристиан 3 0.18
Ло Чельсо Джовани 2 0.12
Сарр Пап Матар 1 0.06
Джонсон Бреннан 1 0.06
Удоги Дестини 1 0.06
Эмерсон Жуниор 1 0.06
Ван де Вен Микки 1 0.06
Порро Педро 0 0
Манор Соломон 0 0
Перишич Иван 0 0

Карточки

Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ньякат Мусса 3 1
Мангаля Орель 4 0
Сангаре Ибрахим 4 0
Эйна Ола 3 0
Йейтс Райан 3 0
Гиббс-Уайт Морган 3 0
Куяте Шейху 2 0
Орье Серж 2 0
Монтьель Гонсало 2 0
Тавареш Нуну 2 0
Уорролл Джо 0 1
Боли Вийи 1 0
Данило Ларанжера 1 0
Мурильо Джейсон 1 0
Ориги Дивок 1 0
Авонийи Тайво 1 0
Тоффоло Харри 1 0
Тёрнер Мэтт 1 0
Фелипе Аугусто IV 1 0
Домингес Николас 1 0
Эланга Энтони 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биссума Ив 6 1
Удоги Дестини 5 1
Ромеро Кристиан 4 1
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 3 0
Сарр Пап Матар 3 0
Кулушевски Деян 3 0
Порро Педро 3 0
Перишич Иван 2 0
Викарио Гульельмо 2 0
Мэддисон Джеймс 2 0
Ришарлисон 2 0
Эмерсон Жуниор 2 0
Бентанкур Родриго 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Манор Соломон 1 0
Скипп Оливер 1 0
Джонсон Бреннан 1 0
Ван де Вен Микки 1 0
Велиз Алехо 1 0
Анж Постекоглу 1 0

Результаты матчей

Ноттингем Форест
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Тоттенхэм
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

6
10
Ноттингем Форест
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Тоттенхэм
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

18
8

Упущенные победы

2
10
Ноттингем Форест
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Тоттенхэм
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
13% (2)
38% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

19
12

Упущенные победы

8
20

Голы по времени матча

Забито

10
19
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
3
30%
4
21%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
2
20%
3
16%
46-60
2
20%
5
26%
61-75
3
30%
1
5%
76-90

Пропущено

9
11
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
3
33%
2
18%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
5
45%
76-90

Забито

7
13
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 7
11 Не забивали 8
3
43%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
14%
3
23%
31-45
1
14%
3
23%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
3
23%
76-90

Пропущено

19
13
11 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 7
3
16%
0
0%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
5
26%
3
23%
31-45
2
11%
1
8%
46-60
2
11%
4
31%
61-75
4
21%
5
38%
76-90

Забито

17
32
7 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 13
5 Не забивали 0
6
35%
6
19%
1-15
0
0%
5
16%
16-30
1
6%
6
19%
31-45
3
18%
6
19%
46-60
3
18%
5
16%
61-75
4
24%
4
13%
76-90

Пропущено

28
24
14 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 13
3
11%
1
4%
1-15
4
14%
1
4%
16-30
7
25%
5
21%
31-45
5
18%
3
13%
46-60
3
11%
4
17%
61-75
6
21%
10
42%
76-90

Результаты последних матчей

Ноттингем Форест
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 5:0 Ноттингем Форест - Эвертон 0:1 Ноттингем Форест - Брайтон 2:3
Вест Хэм - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0 Ноттингем Форест - Лутон Таун 2:2 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Брентфорд 1:1 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Бёрнли 1:1 Челси - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 2:1 Арсенал - Ноттингем Форест 2:1 Айнтрахт Фр - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Ренн 0:5 ПСВ - Ноттингем Форест 1:0
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2 Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2
Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Челси 1:4 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1 Арсенал - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1 Бёрнли - Тоттенхэм 2:5 Фулхэм - Тоттенхэм 1:1 Борнмут - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Барселона - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Шахтёр Донецк 5:1 Лайон Сити Сейлорс - Тоттенхэм 1:5

Результаты матчей

Ноттингем Форест
Тоттенхэм

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
1:2
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:4
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
4
1 раз 13%

Точный счет

3:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
8 раз 50%
1
5 раз 31%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Ноттингем Форест
Тоттенхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
2
7
1.5
6
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
6
10
1.5
11
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 16 11 4 1 36 - 15 37
2.
Арсенал
 Заявка 16 11 3 2 33 - 15 36
3.
Астон Вилла
 Заявка 16 11 2 3 35 - 20 35
4.
Манчестер Сити
 Заявка 16 10 3 3 38 - 18 33
5.
Тоттенхэм
 0:0 Заявка 17 9 4 4 33 - 23 31
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 9 0 7 18 - 21 27
7.
Ньюкасл
 Заявка 16 8 2 6 33 - 21 26
8.
Брайтон
 Заявка 16 7 5 4 33 - 28 26
9.
Вест Хэм
 Заявка 16 7 3 6 26 - 30 24
10.
Фулхэм
 Заявка 16 6 3 7 26 - 26 21
11.
Брентфорд
 Заявка 16 5 4 7 23 - 22 19
12.
Челси
 Заявка 16 5 4 7 26 - 26 19
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 5 4 7 21 - 26 19
14.
Борнмут
 Заявка 16 5 4 7 21 - 30 19
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 4 4 8 15 - 23 16
16.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 17 3 6 8 17 - 28 15
17.
Эвертон
 Заявка 16 7 2 7 20 - 20 13
18.
Лутон Таун
 Заявка 16 2 3 11 17 - 32 9
19.
Бёрнли
 Заявка 16 2 2 12 16 - 34 8
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 16 2 2 12 12 - 41 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 8 8 0 0 25 - 5 24
2.
Ливерпуль
 Заявка 7 7 0 0 21 - 5 21
3.
Ньюкасл
 Заявка 8 7 0 1 19 - 4 21
4.
Арсенал
 Заявка 8 6 2 0 20 - 8 20
5.
Манчестер Сити
 Заявка 7 5 2 0 20 - 7 17
6.
Брайтон
 Заявка 9 4 4 1 18 - 12 16
7.
Фулхэм
 Заявка 8 5 0 3 17 - 9 15
8.
Тоттенхэм
 0:0 Заявка 8 5 0 3 15 - 11 15
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 5 0 4 10 - 14 15
10.
Брентфорд
 Заявка 8 3 3 2 15 - 12 12
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 3 3 2 11 - 13 12
12.
Вест Хэм
 Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
13.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 8 2 4 2 10 - 9 10
14.
Эвертон
 Заявка 9 3 1 5 10 - 9 10
15.
Челси
 Заявка 8 2 3 3 13 - 13 9
16.
Борнмут
 Заявка 8 2 3 3 8 - 12 9
17.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 9 2 1 6 8 - 21 7
18.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 2 5 10 - 14 5
19.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 1 2 5 7 - 12 5
20.
Бёрнли
 Заявка 8 1 0 7 10 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 8 5 1 2 13 - 7 16
2.
Манчестер Сити
 Заявка 9 5 1 3 18 - 11 16
3.
Тоттенхэм
 0:0 Заявка 9 4 4 1 18 - 12 16
4.
Ливерпуль
 Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
5.
Вест Хэм
 Заявка 9 4 1 4 14 - 20 13
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 0 3 8 - 7 12
7.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 3 2 3 8 - 11 11
8.
Астон Вилла
 Заявка 8 3 2 3 10 - 15 11
9.
Брайтон
 Заявка 7 3 1 3 15 - 16 10
10.
Челси
 Заявка 8 3 1 4 13 - 13 10
11.
Борнмут
 Заявка 8 3 1 4 13 - 18 10
12.
Брентфорд
 Заявка 8 2 1 5 8 - 10 7
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 2 1 5 10 - 13 7
14.
Фулхэм
 Заявка 8 1 3 4 9 - 17 6
15.
Ньюкасл
 Заявка 8 1 2 5 14 - 17 5
16.
Бёрнли
 Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
17.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
18.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 1 6 7 - 18 4
19.
Эвертон
 Заявка 7 4 1 2 10 - 11 3
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 7 0 1 6 4 - 20 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 11 (7)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 10 (4)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 9 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 8 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 7
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 6
Тоттенхэм Биссума Ив 1 6
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 7
Вест Хэм Альварес Эдсон 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 44'
    Гиббс-Уайт выполнил подачу в штрафную со стандартного положения, но мяч был выбит игроками "Тоттенхэма".
  • Желтая карточка
    43'
    Удоги получил желтую карточку за необязательный фол у своей штрафной площади. 
  • 42'
    Дэвис забросил в штрафную "лесников" на Хын Мина, но нападающий не успел добраться до мяча.
  • 41'
    Полностью выровнялась игра, которая проходит практически без ворот.
  • 39'
    Очень интересно использует свои ауты "Ноттингем" на чужой половине поля. Абсолютно все забросы идут в штрафную "Тоттенхэма" и периодически приводят к опасным эпизодам. 
  • 38'
    Кулушевски пытался переиграть Тоффоло, но уступил в борьбе и не смог заработать угловой для своей команды.
  • 37'
    Прижали сейчас хозяева соперника к своим воротам, забрав несколько подборов подряд, но удар Гиббса-Уайта получился совсем не точным.  
  • Фол, нарушение
    36'
    Скипп грубо сыграл против Йейтса на своей половине поля. 
  • 35'
    Хын Мин подал в штрафную "Ноттингем Форест", где Порро умудрился выиграть борьбу, но не попал как следует по мячу, и "круглый" улетел за пределы поля.
  • 34'
    Кулушевски убегал в контратаку, но соперник остановил его в центре поля. По мнению арбитра, было сыграно чисто.
  • 33'
    Игрок "лесников" завалился на газон в чужой штрафной площади, но арбитр сразу показал, что там ничего не было.
  • Замена
    31'
    Замена в составе "Тоттенхэма": Вместо Джонсона на поле появился Скипп.
  • 30'
    Замена готовится у гостей. Джонсон не может подняться с газона. Очень не везет "шпорам" в этом сезоне. 
  • 29'
    Затянулась пауза. Кто-то из футболистов "Тоттенхэма" в очень быстром темпе отправился на разминку. 
  • 28'
    Эланга показывал арбитру, что мяч угодил в руку игроку "Тоттенхэма", но ничего подобного там не было.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Травма, повреждение
      27'
      Эланга в падении мощно зарядил по воротам "Тоттенхэма" с одиннадцатиметровой отметки, но мяч принял на себя Джонсон. Требуется медицинская бригада футболисту.
    • Фол, нарушение
      26'
      МОМЕНТ! "Ноттингем" отвечает своей атакой, после ряда нелепых отскоков внутри штрафной "Тоттенхэма" Эланга оказался ближе всех к воротам, но вместо того, чтобы в упор отправить мяч в ворота, он подыграл себе рукой. Фол.
    • 25'
      Головой с близкого расстояния пробил Дэвис, но мяч пролетел над перекладиной "Ноттингем Форест".
    • Опасный момент
      23'
      МОМЕНТ! Из ничего получилось у "шпор" организовать атаку, Джонсон еле дотянулся до мяча после передачи от партнера и нанес не очень сильный удар по воротам, но мяч летел точно в дальний угол и Тёрнеру было проблематично его достать - голкипер справился. 
    • 22'
      Едва не привезли атаку на свои ворота "шпоры". Поперечная передача у своей штрафной была практически перехвачена, но совсем немного не хватило Гиббсу-Уайту, чтобы добраться до мяча. 
    • 21'
      Решили взять передышку футболисты "Тоттенхэма". Вернулись с мячом на свою половину поля и пытаются вытянуть на себя соперника. 
    • 20'
      Стало получаться у хозяев убегать в быстрые атаки. Оборона "шпор" в таких эпизодах выглядит не очень убедительно. 
    • Офсайд
      19'
      МОМЕНТИЩЕ! Один на один убежал Эланга после хорошей передачи от Гиббса-Уайта, но пробил точно по центру и голкипер без проблем отразил удар! После эпизода боковой зафиксировал офсайд, однако очень спорный момент. Не факт, что там было положение вне игры. 
    • 18'
      Гиббс-Уайт чем-то очень недоволен. Активно он высказывает что-то своим партнерам по команде.
    • 16'
      Кулушевски выполнил классную подачу в чужую штрафную, но мяч не добрался до игроков "Тоттенхэма". 
    • 15'
      Постепенно "Тоттенхэм" вдавливает соперника в их штрафную площадь. Пока у "Ноттингем Форест" не получается убегать в контратаки, очень низко обороняется команда. 
    • 14'
      Джонсон прострелил с правого фланга во вратарскую "лесников", где Ришарлисон не смог добраться до мяча.
    • 13'
      Последовала подача в штрафную "Ноттингем Форест" на Ришарлисона, но вратарь оказался первым на мяче.
    • 12'
      Хын Мин получил мяч в свободной зоне, но по непонятной причине вместо выстрела с убойной позиции решил сделать передачу, которая не прошла. 
    • 11'
      Хын Мин пошел в дриблинг сразу на трех соперников, но ожидаемо потерял мяч.
    • 10'
      Наконец-то получилось у хозяев перейти на чужую половину поля. Запрессинговали они "шпор" и забрали мяч у соперника. 
    • Фол, нарушение
      9'
      Хын Мин принял мяч после верховой передачи от своего партнера, но "круглый" угодил ему в руку. Арбитр зафиксировал нарушение правил. 
    • 8'
      Не получилось у "лесников" выйти со своей половины поля после отбора мяча у "Тоттенхэма". Команда Постекоглу продолжает вести игру на первых минутах встречи. 
    • 7'
      По левому флангу больше пытаются атаковать "шпоры". Активны на этом фланге Хын Мин и Удоги. 
    • 6'
      Активно начал "Тоттенхэм". Под контролем держат мяч игроки гостей и пытаются вскрыть оборону "Ноттингем Форест".
    • Опасный момент
      5'
      МОМЕНТ! Хын Мин ворвался в свободную зону, получил великолепную передачу от своего партнера и в упор пробил по воротам, но Тёрнер выручил свою команду!
    • 4'
      Все в порядке с Хын Мином, но периодески он почесывает голову, по которой получил удар.
    • Травма, повреждение
      3'
      Хын Мин пострадал в одном из эпизодов и держится за голову. Пока не может подняться игрок "Тоттенхэма".
    • 2'
      Гости разыграли мяч с центра и сразу рванули в свою первую атаку, которая не увенчалась успехом.
    • Первый тайм начался
      Матч стартовал!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на City Ground, Nottingham. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 89 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч Ноттингем Форест 0:0 Тоттенхэм онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ноттингем Форест 0:0 Тоттенхэм

    Исход игры
    Ноттингем Форест
    2.9% (4)
    Ничья
    7.9% (11)
    Тоттенхэм
    89.3% (125)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.42% (89)
    Меньше
    24.58% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    80.51% (95)
    Нет
    19.49% (23)
    Популярный счёт
    1:2 Тоттенхэм
    50.7% (71)
    1:3 Тоттенхэм
    10% (14)
    0:1 Тоттенхэм
    7.9% (11)
    0:2 Тоттенхэм
    7.1% (10)
    1:1 Ничья
    5% (7)
    2:3 Тоттенхэм
    1.4% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Ноттингем Форест
    Тоттенхэм
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     