Прижали сейчас хозяева соперника к своим воротам, забрав несколько подборов подряд, но удар Гиббса-Уайта получился совсем не точным.

Кулушевски пытался переиграть Тоффоло, но уступил в борьбе и не смог заработать угловой для своей команды.

Очень интересно использует свои ауты "Ноттингем" на чужой половине поля. Абсолютно все забросы идут в штрафную "Тоттенхэма" и периодически приводят к опасным эпизодам.

Дэвис забросил в штрафную "лесников" на Хын Мина, но нападающий не успел добраться до мяча.

Удоги получил желтую карточку за необязательный фол у своей штрафной площади.

Гиббс-Уайт выполнил подачу в штрафную со стандартного положения, но мяч был выбит игроками "Тоттенхэма".

Эланга показывал арбитру, что мяч угодил в руку игроку "Тоттенхэма", но ничего подобного там не было.

Затянулась пауза. Кто-то из футболистов "Тоттенхэма" в очень быстром темпе отправился на разминку.

Замена готовится у гостей. Джонсон не может подняться с газона. Очень не везет "шпорам" в этом сезоне.

Игрок "лесников" завалился на газон в чужой штрафной площади, но арбитр сразу показал, что там ничего не было.

Кулушевски убегал в контратаку, но соперник остановил его в центре поля. По мнению арбитра, было сыграно чисто.

Хын Мин подал в штрафную "Ноттингем Форест", где Порро умудрился выиграть борьбу, но не попал как следует по мячу, и "круглый" улетел за пределы поля.

Скипп грубо сыграл против Йейтса на своей половине поля.

27' Эланга в падении мощно зарядил по воротам "Тоттенхэма" с одиннадцатиметровой отметки, но мяч принял на себя Джонсон. Требуется медицинская бригада футболисту.

26' МОМЕНТ! "Ноттингем" отвечает своей атакой, после ряда нелепых отскоков внутри штрафной "Тоттенхэма" Эланга оказался ближе всех к воротам, но вместо того, чтобы в упор отправить мяч в ворота, он подыграл себе рукой. Фол.

25' Головой с близкого расстояния пробил Дэвис, но мяч пролетел над перекладиной "Ноттингем Форест".

23' МОМЕНТ! Из ничего получилось у "шпор" организовать атаку, Джонсон еле дотянулся до мяча после передачи от партнера и нанес не очень сильный удар по воротам, но мяч летел точно в дальний угол и Тёрнеру было проблематично его достать - голкипер справился.

22' Едва не привезли атаку на свои ворота "шпоры". Поперечная передача у своей штрафной была практически перехвачена, но совсем немного не хватило Гиббсу-Уайту, чтобы добраться до мяча.

21' Решили взять передышку футболисты "Тоттенхэма". Вернулись с мячом на свою половину поля и пытаются вытянуть на себя соперника.

20' Стало получаться у хозяев убегать в быстрые атаки. Оборона "шпор" в таких эпизодах выглядит не очень убедительно.

19' МОМЕНТИЩЕ! Один на один убежал Эланга после хорошей передачи от Гиббса-Уайта, но пробил точно по центру и голкипер без проблем отразил удар! После эпизода боковой зафиксировал офсайд, однако очень спорный момент. Не факт, что там было положение вне игры.

18' Гиббс-Уайт чем-то очень недоволен. Активно он высказывает что-то своим партнерам по команде.