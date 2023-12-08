Тур: 18. Стадион: Stadion Slaski. Главный судья: Patryk Gryckiewicz
2:2
Конец матча
0'
0:1
9' ГолКурминовски Давид
40' Желтая карточкаХодына Кацпер
0:2
50' ГолХодына Кацпер
54' Желтая карточкаЛавничак Алекс
74' Желтая карточкаЩепан Даниэль
1:2
78' ГолMichal Feliks
2:2
82' ГолЛетневски Юлиуш
84' Желтая карточкаPrzemyslaw Szur
90' Вторая желтая карточкаЩепан Даниэль
90'+5
Ход матча
9'
40'
50'
0:2
54'
74'
78'
1:2
82'
84'
90'
70
Козак
Милош
55
Мата
Луиш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Козак МилошНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Седлак ЯнПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ян Вос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Мата ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Налепа МихалЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Бохар ДамьянПолузащитник
-
18 Муньос ХуанНападающий
-
-
-
17 Marek Mroz
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
История личных встреч
Рух Хожув
Заглембе Любин
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед
22 матча
40.9%
22.7%
36.4%
9 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
27.3%
50%
22.7%
6 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
27.3%
40.9%
31.8%
6 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
15
Голов в среднем за матч
1.09
1.36
Среднее время на гол
82
66
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
1.55
1.18
Среднее время на гол
58
76
Всего голов
29
28
Голов в среднем за матч
1.32
1.27
Тотал матчей
2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
68
70
Бомбардиры внутри турнира
Рух Хожув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Щепан Даниэль
|7 (4)
|0.39
|Tomasz Swedrowski
|4
|0.22
|Michal Feliks
|3
|0.17
|Бартолевски Матеуш
|2
|0.11
|Подставски Томаш
|1
|0.06
|Михальский Кацпер
|1
|0.06
|Летневски Юлиуш
|1
|0.06
|Tomasz Wojtowicz
|1
|0.06
|Козак Милош
|0
|0
|Стажиньски Филип
|0
|0
|Lukasz Moneta
|0
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вдовяк Матеуш
|4
|0.22
|Ходына Кацпер
|3 (1)
|0.17
|Курминовски Давид
|3
|0.17
|Копац Бартош
|2
|0.11
|Маковский Томаш
|2
|0.11
|Лавничак Алекс
|2
|0.11
|Булеца Сергей
|1
|0.06
|Дабровски Дамьян
|1
|0.06
|Бохар Дамьян
|1
|0.06
|Муньос Хуан
|1
|0.06
|Bartlomiej Kludka
|1
|0.06
|Mateusz Grzybek
|0
|0
|Пьенько Томаш
|0
|0
Карточки
Рух Хожув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садлок Мацей
|8
|0
|Щепан Даниэль
|4
|1
|Подставски Томаш
|4
|0
|Szymon Szymanski
|2
|1
|Konrad Kasolik
|0
|2
|Tomasz Swedrowski
|3
|0
|Михальский Кацпер
|3
|0
|Бартолевски Матеуш
|3
|0
|Tomasz Foszmanczyk
|2
|0
|Przemyslaw Szur
|2
|0
|Козак Милош
|2
|0
|Remigiusz Szywacz
|2
|0
|Летневски Юлиуш
|2
|0
|Tomasz Wojtowicz
|2
|0
|Барановски Павел
|1
|0
|Стечик Доминик
|1
|0
|Michal Feliks
|1
|0
|Patryk Sikora
|1
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bartlomiej Kludka
|4
|1
|Налепа Михал
|3
|1
|Mateusz Grzybek
|2
|1
|Копац Бартош
|3
|0
|Полетанович Марко
|3
|0
|Ходына Кацпер
|3
|0
|Диудис Сократис
|1
|1
|Возняк Аркадиуш
|2
|0
|Дабровски Дамьян
|2
|0
|Лавничак Алекс
|2
|0
|Киркесков Миккель
|1
|0
|Бурич Ясмин
|1
|0
|Вдовяк Матеуш
|1
|0
|Маковский Томаш
|1
|0
|Крук Камиль
|1
|0
|Пьенько Томаш
|1
|0
Результаты матчей
Рух Хожув
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Заглембе Любин
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
10
5
Рух Хожув
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Заглембе Любин
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
0% (0)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
8
9
Рух Хожув
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Заглембе Любин
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
11% (2)
50% (9)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
11
7
Упущенные победы
18
14
Голы по времени матча
Забито
12
11
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
2
17%
2
18%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
8%
4
36%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
4
33%
3
27%
76-90
Пропущено
14
19
8 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
2
14%
3
16%
1-15
3
21%
4
21%
16-30
3
21%
4
21%
31-45
2
14%
2
11%
46-60
1
7%
4
21%
61-75
3
21%
2
11%
76-90
Забито
9
11
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 7
14 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
9%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
22%
2
18%
61-75
3
33%
3
27%
76-90
Пропущено
19
9
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
0
0%
4
44%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
5
26%
0
0%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
2
11%
2
22%
61-75
4
21%
3
33%
76-90
Забито
21
22
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 10
7 Не забивали 4
2
10%
2
9%
1-15
4
19%
2
9%
16-30
2
10%
3
14%
31-45
1
5%
7
32%
46-60
5
24%
2
9%
61-75
7
33%
6
27%
76-90
Пропущено
33
28
17 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 12
2
6%
7
25%
1-15
7
21%
4
14%
16-30
8
24%
4
14%
31-45
6
18%
2
7%
46-60
3
9%
6
21%
61-75
7
21%
5
18%
76-90
Результаты последних матчей
Рух Хожув
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Краковия - Рух Хожув 4:4 Рух Хожув - Корона Кельце 1:1 Видзев Лодзь - Рух Хожув 2:1 Рух Хожув - Радомяк Радом 0:0
Лех - Рух Хожув 2:0 Рух Хожув - Шленск Вроцлав 2:2 Рух Хожув - Погонь Щецин 0:3 Пуща Неполомице - Рух Хожув 2:2 Легия Варшава II - Рух Хожув 3:2 Рух Хожув - Ракув 3:5 Гурник Забже - Рух Хожув 1:0 Рух Хожув - Пяст 0:3 Рух Хожув - Сталь Мелец 1:1 Пяст - Рух Хожув 0:0 Рух Хожув - Ягеллония Белосток 0:1 Варта Познань - Рух Хожув 2:2 Легия - Рух Хожув 3:0 Рух Хожув - ЛКС Лодзь 2:0 Заглембе Любин - Рух Хожув 2:1 Одра Ополе - Рух Хожув 0:2
Заглембе Любин
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Заглембе Любин - Легия 0:3 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 1:1 Ракув - Заглембе Любин 5:0
Краковия - Заглембе Любин 1:0 Заглембе Любин - Радомяк Радом 2:3 Ягеллония Белосток - Заглембе Любин 3:0 Заглембе Любин - Пяст 1:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:2 Сокол Клечев - Заглембе Любин 2:3 Заглембе Любин - Варта Познань 1:0 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Лехия Дзержонюв - Заглембе Любин 0:6 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Краковия - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Шленск Вроцлав - Заглембе Любин 1:2 Заглембе Любин - Рух Хожув 2:1
Результаты матчей
Рух Хожув
Заглембе Любин
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:5
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
1:0
3 раза 33%
0:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
2
5 раз 56%
0
3 раза 33%
1
1 раз 11%
Точный счет
2:2
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
7 раз 39%
1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
Тоталы голов в матче
Рух Хожув
Заглембе Любин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
81
45
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
63
36
54
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
144
711
711
216
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|11
|4
|2
|29 - 14
|37
|2.
|17
|10
|4
|3
|38 - 22
|34
|3.
|17
|9
|5
|3
|30 - 22
|32
|4.
|16
|8
|5
|3
|32 - 18
|29
|5.
|16
|8
|4
|4
|26 - 20
|28
|6.
|0:1
|18
|8
|2
|8
|29 - 20
|26
|7.
|18
|7
|4
|7
|21 - 29
|25
|8.
|17
|6
|4
|7
|21 - 20
|22
|9.
|17
|6
|4
|7
|18 - 20
|22
|10.
|17
|6
|4
|7
|21 - 24
|22
|11.
|16
|6
|3
|7
|23 - 24
|21
|12.
|1:0
|18
|5
|6
|7
|18 - 20
|21
|13.
|16
|2
|12
|2
|14 - 14
|18
|14.
|16
|3
|8
|5
|19 - 20
|17
|15.
|16
|3
|8
|5
|18 - 24
|17
|16.
|16
|4
|4
|8
|20 - 31
|16
|17.
|18
|1
|9
|8
|21 - 33
|12
|18.
|16
|2
|2
|12
|11 - 34
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|22 - 5
|22
|2.
|9
|6
|3
|0
|20 - 4
|21
|3.
|9
|6
|2
|1
|22 - 11
|20
|4.
|8
|5
|2
|1
|15 - 7
|17
|5.
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|6.
|8
|5
|0
|3
|9 - 9
|15
|7.
|9
|4
|3
|2
|10 - 10
|15
|8.
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|9.
|8
|4
|2
|2
|6 - 6
|14
|10.
|0:1
|10
|4
|1
|5
|18 - 16
|13
|11.
|8
|3
|3
|2
|10 - 11
|12
|12.
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|13.
|8
|2
|4
|2
|12 - 10
|10
|14.
|8
|2
|3
|3
|9 - 8
|9
|15.
|8
|2
|2
|4
|8 - 17
|8
|16.
|9
|1
|5
|3
|11 - 15
|8
|17.
|8
|1
|4
|3
|11 - 17
|7
|18.
|1:0
|9
|1
|3
|5
|6 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|2.
|1:0
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|3.
|0:1
|8
|4
|1
|3
|11 - 4
|13
|4.
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|5.
|8
|3
|3
|2
|8 - 11
|12
|6.
|9
|3
|3
|3
|16 - 17
|12
|7.
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|8.
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|9.
|9
|3
|1
|5
|11 - 19
|10
|10.
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|11.
|9
|2
|2
|5
|12 - 14
|8
|12.
|9
|0
|8
|1
|7 - 8
|8
|13.
|8
|2
|1
|5
|8 - 14
|7
|14.
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|15.
|9
|1
|4
|4
|12 - 15
|7
|16.
|8
|1
|1
|6
|10 - 20
|4
|17.
|9
|0
|4
|5
|10 - 18
|4
|18.
|8
|0
|0
|8
|3 - 17
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|13 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|8 (5)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (4)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|8 (2)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|7 (4)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 7
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|8
|Лех
|Муравски Радослав
|1 6
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 6
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 4