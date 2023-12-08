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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Patryk Gryckiewicz
Рух Хожув
2:2
Конец матча
Заглембе Любин
0'
0:1
9' Гол
Курминовски Давид
40' Желтая карточка
Ходына Кацпер
0:2
50' Гол
Ходына Кацпер
54' Желтая карточка
Лавничак Алекс
74' Желтая карточка
Щепан Даниэль
1:2
78' Гол
Michal Feliks
2:2
82' Гол
Летневски Юлиуш
84' Желтая карточка
Przemyslaw Szur
90' Вторая желтая карточка
Щепан Даниэль
90'+5
31
Каминьски
Кжиштоф
2
Konrad
Kasolik
4
Przemyslaw
Szur
77
Бартолевски
Матеуш
26
Михальский
Кацпер
20
Szymon
Szymanski
6
Tomasz
Swedrowski
13
Lukasz
Moneta
70
Козак
Милош
95
Щепан
Даниэль
22
Стажиньски
Филип
1
Бурич
Ясмин
13
Mateusz
Grzybek
2
Копац
Бартош
5
Лавничак
Алекс
55
Мата
Луиш
8
Дабровски
Дамьян
20
Полетанович
Марко
7
Ходына
Кацпер
16
Булеца
Сергей
77
Вдовяк
Матеуш
90
Курминовски
Давид
Рух Хожув
3-4-3
Заглембе Любин
4-2-3-1

История личных встреч

Рух Хожув
Заглембе Любин

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед

22 матча

40.9%
22.7%
36.4%
9 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

27.3%
50%
22.7%
6 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

27.3%
40.9%
31.8%
6 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

Э
2:1
ЭГБ
1:1
Э
0:1
Э
1:2
ЭГА
4:1
Э
0:0
Э
3:1
Э
1:2
Э
0:2
Э
2:3
КП
1:0
КП
2:2
Э
2:1
ТМС
0:2
Э
2:1
Э
2:2
Э
0:0
Э
0:2
Э
0:1
К
1:2
К
3:0
OE
2:1

Голы

Всего голов

12
15

Голов в среднем за матч

1.09
1.36

Среднее время на гол

82
66

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

1.55
1.18

Среднее время на гол

58
76

Всего голов

29
28

Голов в среднем за матч

1.32
1.27

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

68
70

Бомбардиры внутри турнира

Рух Хожув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Щепан Даниэль 7 (4) 0.39
Tomasz Swedrowski 4 0.22
Michal Feliks 3 0.17
Бартолевски Матеуш 2 0.11
Подставски Томаш 1 0.06
Михальский Кацпер 1 0.06
Летневски Юлиуш 1 0.06
Tomasz Wojtowicz 1 0.06
Козак Милош 0 0
Стажиньски Филип 0 0
Lukasz Moneta 0 0
Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вдовяк Матеуш 4 0.22
Ходына Кацпер 3 (1) 0.17
Курминовски Давид 3 0.17
Копац Бартош 2 0.11
Маковский Томаш 2 0.11
Лавничак Алекс 2 0.11
Булеца Сергей 1 0.06
Дабровски Дамьян 1 0.06
Бохар Дамьян 1 0.06
Муньос Хуан 1 0.06
Bartlomiej Kludka 1 0.06
Mateusz Grzybek 0 0
Пьенько Томаш 0 0

Карточки

Рух Хожув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садлок Мацей 8 0
Щепан Даниэль 4 1
Подставски Томаш 4 0
Szymon Szymanski 2 1
Konrad Kasolik 0 2
Tomasz Swedrowski 3 0
Михальский Кацпер 3 0
Бартолевски Матеуш 3 0
Tomasz Foszmanczyk 2 0
Przemyslaw Szur 2 0
Козак Милош 2 0
Remigiusz Szywacz 2 0
Летневски Юлиуш 2 0
Tomasz Wojtowicz 2 0
Барановски Павел 1 0
Стечик Доминик 1 0
Michal Feliks 1 0
Patryk Sikora 1 0
Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bartlomiej Kludka 4 1
Налепа Михал 3 1
Mateusz Grzybek 2 1
Копац Бартош 3 0
Полетанович Марко 3 0
Ходына Кацпер 3 0
Диудис Сократис 1 1
Возняк Аркадиуш 2 0
Дабровски Дамьян 2 0
Лавничак Алекс 2 0
Киркесков Миккель 1 0
Бурич Ясмин 1 0
Вдовяк Матеуш 1 0
Маковский Томаш 1 0
Крук Камиль 1 0
Пьенько Томаш 1 0

Результаты матчей

Рух Хожув
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Заглембе Любин
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

10
5
Рух Хожув
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Заглембе Любин
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
0% (0)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

8
9
Рух Хожув
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Заглембе Любин
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
11% (2)
50% (9)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

11
7

Упущенные победы

18
14

Голы по времени матча

Забито

12
11
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
2
17%
2
18%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
8%
4
36%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
4
33%
3
27%
76-90

Пропущено

14
19
8 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
2
14%
3
16%
1-15
3
21%
4
21%
16-30
3
21%
4
21%
31-45
2
14%
2
11%
46-60
1
7%
4
21%
61-75
3
21%
2
11%
76-90

Забито

9
11
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 7
14 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
9%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
22%
2
18%
61-75
3
33%
3
27%
76-90

Пропущено

19
9
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
0
0%
4
44%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
5
26%
0
0%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
2
11%
2
22%
61-75
4
21%
3
33%
76-90

Забито

21
22
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 10
7 Не забивали 4
2
10%
2
9%
1-15
4
19%
2
9%
16-30
2
10%
3
14%
31-45
1
5%
7
32%
46-60
5
24%
2
9%
61-75
7
33%
6
27%
76-90

Пропущено

33
28
17 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 12
2
6%
7
25%
1-15
7
21%
4
14%
16-30
8
24%
4
14%
31-45
6
18%
2
7%
46-60
3
9%
6
21%
61-75
7
21%
5
18%
76-90

Результаты последних матчей

Рух Хожув
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Краковия - Рух Хожув 4:4 Рух Хожув - Корона Кельце 1:1 Видзев Лодзь - Рух Хожув 2:1 Рух Хожув - Радомяк Радом 0:0
Лех - Рух Хожув 2:0 Рух Хожув - Шленск Вроцлав 2:2 Рух Хожув - Погонь Щецин 0:3 Пуща Неполомице - Рух Хожув 2:2 Легия Варшава II - Рух Хожув 3:2 Рух Хожув - Ракув 3:5 Гурник Забже - Рух Хожув 1:0 Рух Хожув - Пяст 0:3 Рух Хожув - Сталь Мелец 1:1 Пяст - Рух Хожув 0:0 Рух Хожув - Ягеллония Белосток 0:1 Варта Познань - Рух Хожув 2:2 Легия - Рух Хожув 3:0 Рух Хожув - ЛКС Лодзь 2:0 Заглембе Любин - Рух Хожув 2:1 Одра Ополе - Рух Хожув 0:2
Заглембе Любин
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Заглембе Любин - Легия 0:3 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 1:1 Ракув - Заглембе Любин 5:0
Краковия - Заглембе Любин 1:0 Заглембе Любин - Радомяк Радом 2:3 Ягеллония Белосток - Заглембе Любин 3:0 Заглембе Любин - Пяст 1:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:2 Сокол Клечев - Заглембе Любин 2:3 Заглембе Любин - Варта Познань 1:0 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Лехия Дзержонюв - Заглембе Любин 0:6 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Краковия - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Шленск Вроцлав - Заглембе Любин 1:2 Заглембе Любин - Рух Хожув 2:1

Результаты матчей

Рух Хожув
Заглембе Любин

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:5
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
1:0
3 раза 33%
0:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
2
5 раз 56%
0
3 раза 33%
1
1 раз 11%

Точный счет

2:2
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
7 раз 39%
1
7 раз 39%
0
4 раза 22%

Тоталы голов в матче

Рух Хожув
Заглембе Любин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
1
4
5
1.5
2
7
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
3
3
6
1.5
5
4
1
8
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
14
4
7
11
1.5
7
11
2
16
2.5
1
17
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 17 11 4 2 29 - 14 37
2.
Ягеллония Белосток
 17 10 4 3 38 - 22 34
3.
Лех
 17 9 5 3 30 - 22 32
4.
Ракув
 16 8 5 3 32 - 18 29
5.
Легия
 16 8 4 4 26 - 20 28
6.
Погонь Щецин
 0:1 18 8 2 8 29 - 20 26
7.
Заглембе Любин
 18 7 4 7 21 - 29 25
8.
Радомяк Радом
 17 6 4 7 21 - 20 22
9.
Гурник Забже
 17 6 4 7 18 - 20 22
10.
Видзев Лодзь
 17 6 4 7 21 - 24 22
11.
Сталь Мелец
 16 6 3 7 23 - 24 21
12.
Варта Познань
 1:0 18 5 6 7 18 - 20 21
13.
Пяст
 16 2 12 2 14 - 14 18
14.
Корона Кельце
 16 3 8 5 19 - 20 17
15.
Краковия
 16 3 8 5 18 - 24 17
16.
Пуща Неполомице
 16 4 4 8 20 - 31 16
17.
Рух Хожув
 18 1 9 8 21 - 33 12
18.
ЛКС Лодзь
 16 2 2 12 11 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 8 7 1 0 22 - 5 22
2.
Ракув
 9 6 3 0 20 - 4 21
3.
Лех
 9 6 2 1 22 - 11 20
4.
Шленск Вроцлав
 8 5 2 1 15 - 7 17
5.
Легия
 9 5 2 2 16 - 9 17
6.
Видзев Лодзь
 8 5 0 3 9 - 9 15
7.
Заглембе Любин
 9 4 3 2 10 - 10 15
8.
Сталь Мелец
 8 4 2 2 15 - 10 14
9.
Гурник Забже
 8 4 2 2 6 - 6 14
10.
Погонь Щецин
 0:1 10 4 1 5 18 - 16 13
11.
Пуща Неполомице
 8 3 3 2 10 - 11 12
12.
Пяст
 7 2 4 1 7 - 6 10
13.
Корона Кельце
 8 2 4 2 12 - 10 10
14.
Радомяк Радом
 8 2 3 3 9 - 8 9
15.
ЛКС Лодзь
 8 2 2 4 8 - 17 8
16.
Рух Хожув
 9 1 5 3 11 - 15 8
17.
Краковия
 8 1 4 3 11 - 17 7
18.
Варта Познань
 1:0 9 1 3 5 6 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 9 6 2 1 14 - 7 20
2.
Варта Познань
 1:0 9 4 3 2 12 - 9 15
3.
Погонь Щецин
 0:1 8 4 1 3 11 - 4 13
4.
Радомяк Радом
 9 4 1 4 12 - 12 13
5.
Лех
 8 3 3 2 8 - 11 12
6.
Ягеллония Белосток
 9 3 3 3 16 - 17 12
7.
Легия
 7 3 2 2 10 - 11 11
8.
Краковия
 8 2 4 2 7 - 7 10
9.
Заглембе Любин
 9 3 1 5 11 - 19 10
10.
Ракув
 7 2 2 3 12 - 14 8
11.
Гурник Забже
 9 2 2 5 12 - 14 8
12.
Пяст
 9 0 8 1 7 - 8 8
13.
Сталь Мелец
 8 2 1 5 8 - 14 7
14.
Корона Кельце
 8 1 4 3 7 - 10 7
15.
Видзев Лодзь
 9 1 4 4 12 - 15 7
16.
Пуща Неполомице
 8 1 1 6 10 - 20 4
17.
Рух Хожув
 9 0 4 5 10 - 18 4
18.
ЛКС Лодзь
 8 0 0 8 3 - 17 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 13 (3)
Сталь Мелец Шкурин Илья 8 (5)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (4)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 8 (2)
Лех Вельде Кристоффер 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 7
Рух Хожув Садлок Мацей 8
Лех Муравски Радослав 1 6
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 6
Легия Енджейчик Артур 2 4
Весь список
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