Тур: 18. Стадион: Stadion Florian Krygier. Главный судья: Щербович Марцин
0:1
Первый тайм: 22'
Ход матча
9'
Прогноз на матч от Liveresult
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаПолузащитник
-
21 Гамбоа ЖоауПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Густафссон Йенс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Цэру БогданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Луиш МигелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Савич СтефанНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Погонь Щецин
Варта Познань
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 4 победы
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
16
Голов в среднем за матч
2.14
1.78
Среднее время на гол
42
50
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
0.67
1.29
Среднее время на гол
135
70
Всего голов
21
25
Голов в среднем за матч
1.31
1.56
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
68
57
Бомбардиры внутри турнира
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулурис Эфтимос
|7
|0.39
|Гросицки Камил
|6 (3)
|0.33
|Горгон Александр
|5
|0.28
|Бичахчян Ваан
|4
|0.22
|Ульвестад Фредрик
|2
|0.11
|Захович Лука
|1
|0.06
|Лонкар Даниель
|1
|0.06
|Смолиньски Кацпер
|1
|0.06
|Форнальчик Мариуш
|1
|0.06
|Вальквист Линус
|0
|0
|Кужава Рафал
|0
|0
|Вендрыховски Марцел
|0
|0
|Пшиборек Адриан
|0
|0
|Корчаковски Олаф
|0
|0
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шмыт Каетан
|5 (4)
|0.28
|Журавски Мачей
|3
|0.17
|Купчак Матеуш
|2
|0.11
|Луиш Мигел
|2
|0.11
|Эппель Мартон
|2 (1)
|0.11
|Савич Стефан V
|1
|0.06
|Визингер Дарио
|1
|0.06
|Пржикрыл Томаш
|1
|0.06
|Зреляк Адам
|0
|0
|Кьельб Якуб
|0
|0
|Боровски Филип
|0
|0
|Konrad Matuszewski
|0
|0
Карточки
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горгон Александр
|4
|0
|Кужава Рафал
|4
|0
|Бичахчян Ваан
|4
|0
|Ульвестад Фредрик
|2
|1
|Гросицки Камил
|3
|0
|Гамбоа Жоау
|3
|0
|Захович Лука
|2
|0
|Малец Мариуш
|2
|0
|Смолиньски Кацпер
|2
|0
|Цех Бенедикт
|1
|0
|Кожокару Валентин
|1
|0
|Вальквист Линус
|1
|0
|Лисовски Войцех
|1
|0
|Столярски Павел
|1
|0
|Кутрис Леонардо
|1
|0
|Кулурис Эфтимос
|1
|0
|Форнальчик Мариуш
|1
|0
|Пшиборек Адриан
|1
|0
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Визингер Дарио
|5
|0
|Плеснерович Виктор
|5
|0
|Боровски Филип
|3
|1
|Журавски Мачей
|4
|0
|Бартковски Якуб
|4
|0
|Купчак Матеуш
|4
|0
|Ставропулос Димитрис
|4
|0
|Шмыт Каетан
|4
|0
|Шимонович Давид
|3
|0
|Савич Стефан V
|2
|0
|Луиш Мигел
|2
|0
|Гробельны Енджей
|2
|0
|Лис Адриан
|1
|0
|Копчински Михал
|1
|0
|Цэру Богдан
|1
|0
|Konrad Matuszewski
|1
|0
Результаты матчей
Погонь Щецин
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Варта Познань
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
6
7
Погонь Щецин
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Варта Познань
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
3
8
Упущенные победы
10
5
Погонь Щецин
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Варта Познань
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Сухие победы
4
7
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
5
8
Упущенные победы
16
12
Голы по времени матча
Забито
19
11
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
0
0%
3
27%
1-15
4
21%
2
18%
16-30
5
26%
1
9%
31-45
4
21%
3
27%
46-60
4
21%
2
18%
61-75
2
11%
0
0%
76-90
Пропущено
14
9
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
14%
1
11%
1-15
3
21%
1
11%
16-30
2
14%
1
11%
31-45
2
14%
2
22%
46-60
1
7%
1
11%
61-75
4
29%
3
33%
76-90
Забито
10
6
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
1
10%
1
17%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
1
10%
3
50%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
1
17%
76-90
Пропущено
5
11
1 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
20%
2
18%
1-15
0
0%
5
45%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
9%
61-75
3
60%
2
18%
76-90
Забито
29
17
13 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 9
6 Не забивали 6
1
3%
4
24%
1-15
6
21%
3
18%
16-30
6
21%
4
24%
31-45
6
21%
3
18%
46-60
6
21%
2
12%
61-75
4
14%
1
6%
76-90
Пропущено
19
20
8 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
3
16%
3
15%
1-15
3
16%
6
30%
16-30
2
11%
2
10%
31-45
2
11%
2
10%
46-60
2
11%
2
10%
61-75
7
37%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Погонь Щецин
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Погонь Щецин - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 2:3 Погонь Щецин - Ракув 1:1
Подбескидзе - Погонь Щецин 0:1 Пуща Неполомице - Погонь Щецин 0:2 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 Рух Хожув - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Лех 5:0 Погонь Щецин - Легия 3:4 Краковия - Погонь Щецин 1:5 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:1 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 0:2 ЛКС Лодзь - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гент 2:1 Погонь Щецин - Радомяк Радом 0:2 Гент - Погонь Щецин 5:0 Погонь Щецин - Линфилд 3:2
Варта Познань
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ягеллония Белосток - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Ягеллония Белосток 1:2 Легия - Варта Познань 2:2 Варта Познань - Пуща Неполомице 0:2
Видзев Лодзь - Варта Познань 0:1 Сталь Бржег - Варта Познань 0:4 Варта Познань - Пяст 1:1 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Корона Кельце - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Шленск Вроцлав 0:1 Островец-Свентокшиски - Варта Познань 1:2 Заглембе Любин - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Лех 0:2 ЛКС Лодзь - Варта Познань 0:2 Варта Познань - Краковия 0:0 Радомяк Радом - Варта Познань 3:2 Варта Познань - Рух Хожув 2:2 Ракув - Варта Познань 2:2 Варта Познань - Гурник Забже 2:0 Варта Познань - Погонь Щецин 0:1
Результаты матчей
Погонь Щецин
Варта Познань
Точный счет
0:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
Точный счет
1:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
Точный счет
0:2
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
0:2
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
1
2 раза 12%
5
2 раза 12%
0
6 раз 35%
2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
Тоталы голов в матче
Погонь Щецин
Варта Познань
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
45
63
27
36
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
71
35
44
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
116
98
611
512
215
215
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|11
|4
|2
|29 - 14
|37
|2.
|17
|10
|4
|3
|38 - 22
|34
|3.
|17
|9
|5
|3
|30 - 22
|32
|4.
|16
|8
|5
|3
|32 - 18
|29
|5.
|16
|8
|4
|4
|26 - 20
|28
|6.
|0:1
|18
|8
|2
|8
|29 - 20
|26
|7.
|18
|7
|4
|7
|21 - 29
|25
|8.
|17
|6
|4
|7
|21 - 20
|22
|9.
|17
|6
|4
|7
|18 - 20
|22
|10.
|17
|6
|4
|7
|21 - 24
|22
|11.
|16
|6
|3
|7
|23 - 24
|21
|12.
|1:0
|18
|5
|6
|7
|18 - 20
|21
|13.
|16
|2
|12
|2
|14 - 14
|18
|14.
|16
|3
|8
|5
|19 - 20
|17
|15.
|16
|3
|8
|5
|18 - 24
|17
|16.
|16
|4
|4
|8
|20 - 31
|16
|17.
|18
|1
|9
|8
|21 - 33
|12
|18.
|16
|2
|2
|12
|11 - 34
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|22 - 5
|22
|2.
|9
|6
|3
|0
|20 - 4
|21
|3.
|9
|6
|2
|1
|22 - 11
|20
|4.
|8
|5
|2
|1
|15 - 7
|17
|5.
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|6.
|8
|5
|0
|3
|9 - 9
|15
|7.
|9
|4
|3
|2
|10 - 10
|15
|8.
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|9.
|8
|4
|2
|2
|6 - 6
|14
|10.
|0:1
|10
|4
|1
|5
|18 - 16
|13
|11.
|8
|3
|3
|2
|10 - 11
|12
|12.
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|13.
|8
|2
|4
|2
|12 - 10
|10
|14.
|8
|2
|3
|3
|9 - 8
|9
|15.
|8
|2
|2
|4
|8 - 17
|8
|16.
|9
|1
|5
|3
|11 - 15
|8
|17.
|8
|1
|4
|3
|11 - 17
|7
|18.
|1:0
|9
|1
|3
|5
|6 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|2.
|1:0
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|3.
|0:1
|8
|4
|1
|3
|11 - 4
|13
|4.
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|5.
|8
|3
|3
|2
|8 - 11
|12
|6.
|9
|3
|3
|3
|16 - 17
|12
|7.
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|8.
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|9.
|9
|3
|1
|5
|11 - 19
|10
|10.
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|11.
|9
|2
|2
|5
|12 - 14
|8
|12.
|9
|0
|8
|1
|7 - 8
|8
|13.
|8
|2
|1
|5
|8 - 14
|7
|14.
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|15.
|9
|1
|4
|4
|12 - 15
|7
|16.
|8
|1
|1
|6
|10 - 20
|4
|17.
|9
|0
|4
|5
|10 - 18
|4
|18.
|8
|0
|0
|8
|3 - 17
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|13 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|8 (5)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (4)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|8 (2)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|7 (4)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 7
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|8
|Лех
|Муравски Радослав
|1 6
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 6
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 4