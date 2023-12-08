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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Щербович Марцин
Погонь Щецин
3:3
Конец матча
Варта Познань
0'
0:1
9' Гол
Журавски Мачей
1:1
50' Гол
Форнальчик Мариуш
51' Желтая карточка
Шмыт Каетан
2:1
61' Гол в свои ворота
Бартковски Якуб
69' Желтая карточка
Ставропулос Димитрис
3:1
78' Гол
Гросицки Камил
3:2
82' Гол
Ставропулос Димитрис
3:3
90' Гол
Шмыт Каетан
90'+6
77
Кожокару
Валентин
28
Вальквист
Линус
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
32
Кутрис
Леонардо
8
Ульвестад
Фредрик
7
Кужава
Рафал
71
Корчаковски
Олаф
20
Горгон
Александр
11
Гросицки
Камил
9
Кулурис
Эфтимос
1
Лис
Адриан
4
Ставропулос
Димитрис
14
Цэру
Богдан
22
Konrad
Matuszewski
2
Бартковски
Якуб
16
Луиш
Мигел
21
Купчак
Матеуш
47
Пржикрыл
Томаш
7
Шмыт
Каетан
9
Эппель
Мартон
6
Журавски
Мачей
Погонь Щецин
4-2-3-1
Варта Познань
3-4-3

История личных встреч

Погонь Щецин
Варта Познань

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 4 победы

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

Э
0:1
ТМК
0:3
Э
3:1
ТМК
3:1
Э
1:2
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
4:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

15
16

Голов в среднем за матч

2.14
1.78

Среднее время на гол

42
50

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

0.67
1.29

Среднее время на гол

135
70

Всего голов

21
25

Голов в среднем за матч

1.31
1.56

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

68
57

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гросицки Камил 7 (3) 0.39
Кулурис Эфтимос 7 0.39
Горгон Александр 5 0.28
Бичахчян Ваан 4 0.22
Ульвестад Фредрик 2 0.11
Форнальчик Мариуш 2 0.11
Захович Лука 1 0.06
Лонкар Даниель 1 0.06
Смолиньски Кацпер 1 0.06
Вальквист Линус 0 0
Кужава Рафал 0 0
Вендрыховски Марцел 0 0
Пшиборек Адриан 0 0
Корчаковски Олаф 0 0
Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шмыт Каетан 6 (4) 0.33
Журавски Мачей 4 0.22
Купчак Матеуш 2 0.11
Луиш Мигел 2 0.11
Эппель Мартон 2 (1) 0.11
Визингер Дарио 1 0.06
Савич Стефан V 1 0.06
Пржикрыл Томаш 1 0.06
Ставропулос Димитрис 1 0.06
Кьельб Якуб 0 0
Konrad Matuszewski 0 0
Зреляк Адам 0 0
Боровски Филип 0 0

Карточки

Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горгон Александр 4 0
Кужава Рафал 4 0
Бичахчян Ваан 4 0
Ульвестад Фредрик 2 1
Гросицки Камил 3 0
Гамбоа Жоау 3 0
Захович Лука 2 0
Малец Мариуш 2 0
Смолиньски Кацпер 2 0
Цех Бенедикт 1 0
Кожокару Валентин 1 0
Вальквист Линус 1 0
Лисовски Войцех 1 0
Столярски Павел 1 0
Кутрис Леонардо 1 0
Кулурис Эфтимос 1 0
Форнальчик Мариуш 1 0
Пшиборек Адриан 1 0
Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Визингер Дарио 5 0
Ставропулос Димитрис 5 0
Плеснерович Виктор 5 0
Шмыт Каетан 5 0
Боровски Филип 3 1
Журавски Мачей 4 0
Бартковски Якуб 4 0
Купчак Матеуш 4 0
Шимонович Давид 3 0
Савич Стефан V 2 0
Луиш Мигел 2 0
Гробельны Енджей 2 0
Лис Адриан 1 0
Копчински Михал 1 0
Цэру Богдан 1 0
Konrad Matuszewski 1 0

Результаты матчей

Погонь Щецин
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Варта Познань
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

8
11
Погонь Щецин
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Варта Познань
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
8

Упущенные победы

10
5
Погонь Щецин
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Варта Познань
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

5
8

Упущенные победы

18
16

Голы по времени матча

Забито

21
15
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
10 Не забивали 10
0
0%
4
27%
1-15
4
19%
2
13%
16-30
5
24%
1
7%
31-45
5
24%
3
20%
46-60
4
19%
3
20%
61-75
3
14%
2
13%
76-90

Пропущено

18
11
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
3
17%
1
9%
1-15
3
17%
1
9%
16-30
2
11%
1
9%
31-45
2
11%
3
27%
46-60
2
11%
1
9%
61-75
6
33%
4
36%
76-90

Забито

10
6
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
14 Не забивали 14
1
10%
1
17%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
1
10%
3
50%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
1
17%
76-90

Пропущено

5
11
1 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
20%
2
18%
1-15
0
0%
5
45%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
9%
61-75
3
60%
2
18%
76-90

Забито

31
21
13 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 10
6 Не забивали 6
1
3%
5
24%
1-15
6
19%
3
14%
16-30
6
19%
4
19%
31-45
7
23%
3
14%
46-60
6
19%
3
14%
61-75
5
16%
3
14%
76-90

Пропущено

23
22
9 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
4
17%
3
14%
1-15
3
13%
6
27%
16-30
2
9%
2
9%
31-45
2
9%
3
14%
46-60
3
13%
2
9%
61-75
9
39%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Погонь Щецин
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Погонь Щецин - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 2:3 Погонь Щецин - Ракув 1:1
Подбескидзе - Погонь Щецин 0:1 Пуща Неполомице - Погонь Щецин 0:2 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 Рух Хожув - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Лех 5:0 Погонь Щецин - Легия 3:4 Краковия - Погонь Щецин 1:5 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:1 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 0:2 ЛКС Лодзь - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гент 2:1 Погонь Щецин - Радомяк Радом 0:2 Гент - Погонь Щецин 5:0 Погонь Щецин - Линфилд 3:2
Варта Познань
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ягеллония Белосток - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Ягеллония Белосток 1:2 Легия - Варта Познань 2:2 Варта Познань - Пуща Неполомице 0:2
Видзев Лодзь - Варта Познань 0:1 Сталь Бржег - Варта Познань 0:4 Варта Познань - Пяст 1:1 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Корона Кельце - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Шленск Вроцлав 0:1 Островец-Свентокшиски - Варта Познань 1:2 Заглембе Любин - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Лех 0:2 ЛКС Лодзь - Варта Познань 0:2 Варта Познань - Краковия 0:0 Радомяк Радом - Варта Познань 3:2 Варта Познань - Рух Хожув 2:2 Ракув - Варта Познань 2:2 Варта Познань - Гурник Забже 2:0 Варта Познань - Погонь Щецин 0:1

Результаты матчей

Погонь Щецин
Варта Познань

Точный счет

0:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%

Точный счет

1:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
0:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:2
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:1
4 раза 22%
0:2
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
4 раза 22%
1
2 раза 11%
5
2 раза 11%
0
6 раз 33%
2
6 раз 33%
1
5 раз 28%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Погонь Щецин
Варта Познань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
4
5
7
3
1.5
2
7
4
6
2.5
1
9
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
8
1
3
5
1.5
5
4
2
6
2.5
1
8
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
12
6
10
8
1.5
7
11
6
12
2.5
1
17
2
16
3.5
2
16
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 17 11 4 2 29 - 14 37
2.
Ягеллония Белосток
 17 10 4 3 38 - 22 34
3.
Лех
 17 9 5 3 30 - 22 32
4.
Ракув
 16 8 5 3 32 - 18 29
5.
Легия
 16 8 4 4 26 - 20 28
6.
Погонь Щецин
 18 8 3 7 32 - 22 27
7.
Заглембе Любин
 18 7 4 7 21 - 29 25
8.
Радомяк Радом
 17 6 4 7 21 - 20 22
9.
Гурник Забже
 17 6 4 7 18 - 20 22
10.
Видзев Лодзь
 17 6 4 7 21 - 24 22
11.
Сталь Мелец
 16 6 3 7 23 - 24 21
12.
Варта Познань
 18 4 7 7 20 - 23 19
13.
Пяст
 16 2 12 2 14 - 14 18
14.
Корона Кельце
 16 3 8 5 19 - 20 17
15.
Краковия
 16 3 8 5 18 - 24 17
16.
Пуща Неполомице
 16 4 4 8 20 - 31 16
17.
Рух Хожув
 18 1 9 8 21 - 33 12
18.
ЛКС Лодзь
 16 2 2 12 11 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 8 7 1 0 22 - 5 22
2.
Ракув
 9 6 3 0 20 - 4 21
3.
Лех
 9 6 2 1 22 - 11 20
4.
Шленск Вроцлав
 8 5 2 1 15 - 7 17
5.
Легия
 9 5 2 2 16 - 9 17
6.
Видзев Лодзь
 8 5 0 3 9 - 9 15
7.
Заглембе Любин
 9 4 3 2 10 - 10 15
8.
Сталь Мелец
 8 4 2 2 15 - 10 14
9.
Гурник Забже
 8 4 2 2 6 - 6 14
10.
Погонь Щецин
 10 4 2 4 21 - 18 14
11.
Пуща Неполомице
 8 3 3 2 10 - 11 12
12.
Пяст
 7 2 4 1 7 - 6 10
13.
Корона Кельце
 8 2 4 2 12 - 10 10
14.
Радомяк Радом
 8 2 3 3 9 - 8 9
15.
ЛКС Лодзь
 8 2 2 4 8 - 17 8
16.
Рух Хожув
 9 1 5 3 11 - 15 8
17.
Краковия
 8 1 4 3 11 - 17 7
18.
Варта Познань
 9 1 3 5 6 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 9 6 2 1 14 - 7 20
2.
Погонь Щецин
 8 4 1 3 11 - 4 13
3.
Радомяк Радом
 9 4 1 4 12 - 12 13
4.
Варта Познань
 9 3 4 2 14 - 12 13
5.
Лех
 8 3 3 2 8 - 11 12
6.
Ягеллония Белосток
 9 3 3 3 16 - 17 12
7.
Легия
 7 3 2 2 10 - 11 11
8.
Краковия
 8 2 4 2 7 - 7 10
9.
Заглембе Любин
 9 3 1 5 11 - 19 10
10.
Ракув
 7 2 2 3 12 - 14 8
11.
Гурник Забже
 9 2 2 5 12 - 14 8
12.
Пяст
 9 0 8 1 7 - 8 8
13.
Сталь Мелец
 8 2 1 5 8 - 14 7
14.
Корона Кельце
 8 1 4 3 7 - 10 7
15.
Видзев Лодзь
 9 1 4 4 12 - 15 7
16.
Пуща Неполомице
 8 1 1 6 10 - 20 4
17.
Рух Хожув
 9 0 4 5 10 - 18 4
18.
ЛКС Лодзь
 8 0 0 8 3 - 17 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 13 (3)
Сталь Мелец Шкурин Илья 8 (5)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (4)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 8 (2)
Погонь Щецин Гросицки Камил 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 7
Рух Хожув Садлок Мацей 8
Лех Муравски Радослав 1 6
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 6
Легия Енджейчик Артур 2 4
Весь список
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 9'
      Konrad Matuszewski сделал результативную передачу.
    • 9'
      Г О О О О Л - Журавски Мачей бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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