Тур: 18. Стадион: Городской стадион Познань.
0'
23
Блажич
Миха
14
Голубек
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Блажич МихаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Гургул МихалЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Хотич ДиноПолузащитник
- Полузащитник
-
54 Вилак ФилипПолузащитник
-
90 Собех АртурНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Вукович Александар
История личных встреч
Лех
Пяст
23 матча
82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.6%
21.7%
8.7%
16 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.6%
21.7%
8.7%
16 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
31 матч
61.3%
22.6%
16.1%
19 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
51.6%
29%
19.4%
16 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
51.6%
32.3%
16.1%
16 побед 10 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
31
Голов в среднем за матч
2.07
1.82
Среднее время на гол
43
49
Всего голов
17
6
Голов в среднем за матч
1
0.43
Среднее время на гол
90
210
Всего голов
46
37
Голов в среднем за матч
1.48
1.19
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
16
Больше 52%
Меньше 48%
15
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
60
75
Бомбардиры внутри турнира
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вельде Кристоффер
|7 (1)
|0.39
|Исхак Микаэль
|6
|0.33
|Мархвиньски Филип
|5
|0.28
|Ба-Луа Адриэль
|4
|0.22
|Карлстрём Йеспер
|2
|0.11
|Шимчак Филип
|1
|0.06
|Блажич Миха
|1
|0.06
|Червински Алан
|1
|0.06
|Милич Антонио
|1
|0.06
|Дагерстол Филип
|1
|0.06
|Гургул Михал
|1
|0.06
|Перейра Жоэл III
|0
|0
|Хотич Дино
|0
|0
|Собех Артур
|0
|0
|Квеквескири Ника
|0
|0
|Муравски Радослав
|0
|0
|Андерссон Элиас
|0
|0
|Соуза Афонсу
|0
|0
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзичек Патрик
|4 (4)
|0.24
|Serhij Krykun
|3
|0.18
|Michael Ameyaw
|2
|0.12
|Кадзиор Дамиан
|1
|0.06
|Томашевич Гжегож
|1
|0.06
|Мосур Ариэль
|1
|0.06
|Храпек Михал
|1 (1)
|0.06
|Феликс Хорхе
|0
|0
Карточки
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муравски Радослав
|6
|1
|Карлстрём Йеспер
|4
|0
|Исхак Микаэль
|3
|0
|Вельде Кристоффер
|3
|0
|Дуглас Барри
|2
|0
|Андерссон Элиас
|2
|0
|Червински Алан
|2
|0
|Милич Антонио
|2
|0
|Шимчак Филип
|2
|0
|Собех Артур
|1
|0
|Беднарек Филип
|1
|0
|Хотич Дино
|1
|0
|Дагерстол Филип
|1
|0
|Голизаде Али
|1
|0
|Ба-Луа Адриэль
|1
|0
|Мархвиньски Филип
|1
|0
|Соуза Афонсу
|1
|0
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзичек Патрик
|6
|0
|Пырка Аркадиуш
|4
|1
|Катранис Александрос
|3
|1
|Мосур Ариэль
|3
|1
|Томашевич Гжегож
|4
|0
|Храпек Михал
|3
|0
|Червински Якуб
|3
|0
|Кадзиор Дамиан
|2
|0
|Гук Томаш
|2
|0
|Aleksandar Vukovic
|1
|0
|Голубек Якуб
|1
|0
|Феликс Хорхе
|1
|0
|Michael Ameyaw
|1
|0
|Gabriel Kirejczyk
|1
|0
Результаты матчей
Лех
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
78% (7)
0% (0)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Пяст
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
5
7
Лех
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Пяст
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
7
6
Лех
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
65% (11)
12% (2)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
18% (3)
35% (6)
Пяст
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
12
2
Упущенные победы
12
13
Голы по времени матча
Забито
22
7
12 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
3
14%
1
14%
1-15
2
9%
2
29%
16-30
7
32%
1
14%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
2
9%
2
29%
61-75
5
23%
1
14%
76-90
Пропущено
11
8
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
18%
1
13%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
4
50%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Забито
8
7
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
1
13%
3
43%
31-45
3
38%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
11
6
6 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
5
45%
0
0%
31-45
1
9%
2
33%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
3
27%
3
50%
76-90
Забито
30
14
14 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
2 Не забивали 7
3
10%
1
7%
1-15
3
10%
3
21%
16-30
8
27%
4
29%
31-45
6
20%
1
7%
46-60
2
7%
4
29%
61-75
8
27%
1
7%
76-90
Пропущено
22
14
11 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
2
9%
1
7%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
6
27%
4
29%
31-45
2
9%
4
29%
46-60
3
14%
2
14%
61-75
6
27%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Лех
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Арка Гдыня - Лех 0:1 Корона Кельце - Лех 0:1 Лех - Видзев Лодзь 1:3 Легия - Лех 0:0
Лех - Рух Хожув 2:0 Завиша - Лех 0:4 Краковия - Лех 1:1 Лех - Ягеллония Белосток 3:3 Лех - ЛКС Лодзь 3:1 Лех - Пуща Неполомице 4:1 Погонь Щецин - Лех 5:0 Лех - Ракув 4:1 Лех - Сталь Мелец 2:1 Варта Познань - Лех 0:2 Лех - Гурник Забже 1:1 Шленск Вроцлав - Лех 3:1 Спартак Трнава - Лех 3:1 Лех - Спартак Трнава 2:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Кауно Жальгирис - Лех 1:2
Пяст
(20 матчей)
35%
60%
5%
7 побед 12 ничьих 1 поражение
Карина Губин - Пяст 2:5 Ягеллония Белосток - Пяст 0:0 Пяст - Карвина 3:0 ЛКС Лодзь - Пяст 3:3
Пяст - Корона Кельце 0:0 Брук-Бет Термалица - Пяст 0:1 Варта Познань - Пяст 1:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 ГКС Катовице - Пяст 2:2 Заглембе Любин - Пяст 1:1 Пяст - Видзев Лодзь 3:2 Вишиста Краков - Пяст 0:4 Шленск Вроцлав - Пяст 1:0 Пяст - Легия 1:1 Рух Хожув - Пяст 0:3 Радомяк Радом - Пяст 1:1 Пяст - Рух Хожув 0:0 Краковия - Пяст 1:1 Пяст - Ракув 2:1 Гурник Забже - Пяст 0:0
Результаты матчей
Лех
Пяст
Точный счет
4:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:0
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:1
4 раза 44%
0:0
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:0
6 раз 38%
1:1
5 раз 31%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Лех
Пяст
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
25
45
16
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
54
26
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
97
98
313
413
214
215
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|11
|5
|2
|29 - 14
|38
|2.
|17
|10
|4
|3
|38 - 22
|34
|3.
|0:0
|18
|9
|6
|3
|30 - 22
|33
|4.
|16
|8
|5
|3
|32 - 18
|29
|5.
|16
|8
|4
|4
|26 - 20
|28
|6.
|18
|8
|3
|7
|32 - 22
|27
|7.
|18
|7
|4
|7
|21 - 29
|25
|8.
|18
|6
|5
|7
|22 - 21
|23
|9.
|18
|6
|5
|7
|19 - 21
|23
|10.
|17
|6
|4
|7
|25 - 26
|22
|11.
|17
|6
|4
|7
|21 - 24
|22
|12.
|0:0
|17
|2
|13
|2
|14 - 14
|19
|13.
|18
|4
|7
|7
|20 - 23
|19
|14.
|17
|3
|9
|5
|19 - 20
|18
|15.
|17
|3
|9
|5
|20 - 26
|18
|16.
|16
|4
|4
|8
|20 - 31
|16
|17.
|18
|1
|9
|8
|21 - 33
|12
|18.
|16
|2
|2
|12
|11 - 34
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|22 - 5
|22
|2.
|9
|6
|3
|0
|20 - 4
|21
|3.
|0:0
|10
|6
|3
|1
|22 - 11
|21
|4.
|9
|5
|3
|1
|15 - 7
|18
|5.
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|6.
|8
|5
|0
|3
|9 - 9
|15
|7.
|9
|4
|3
|2
|10 - 10
|15
|8.
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|9.
|8
|4
|2
|2
|6 - 6
|14
|10.
|10
|4
|2
|4
|21 - 18
|14
|11.
|8
|3
|3
|2
|10 - 11
|12
|12.
|0:0
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|13.
|8
|2
|4
|2
|12 - 10
|10
|14.
|9
|2
|4
|3
|10 - 9
|10
|15.
|8
|2
|2
|4
|8 - 17
|8
|16.
|9
|1
|5
|3
|11 - 15
|8
|17.
|9
|1
|5
|3
|13 - 19
|8
|18.
|9
|1
|3
|5
|6 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|2.
|8
|4
|1
|3
|11 - 4
|13
|3.
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|4.
|9
|3
|4
|2
|14 - 12
|13
|5.
|0:0
|8
|3
|3
|2
|8 - 11
|12
|6.
|9
|3
|3
|3
|16 - 17
|12
|7.
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|8.
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|9.
|9
|3
|1
|5
|11 - 19
|10
|10.
|10
|2
|3
|5
|13 - 15
|9
|11.
|0:0
|10
|0
|9
|1
|7 - 8
|9
|12.
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|13.
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|14.
|9
|1
|5
|3
|7 - 10
|8
|15.
|9
|1
|4
|4
|12 - 15
|7
|16.
|8
|1
|1
|6
|10 - 20
|4
|17.
|9
|0
|4
|5
|10 - 18
|4
|18.
|8
|0
|0
|8
|3 - 17
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|13 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|8 (5)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (4)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|8 (2)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|7 (5)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 7
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|8
|Лех
|Муравски Радослав
|1 6
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 6
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 4