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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Лех
0:1
Конец матча
Пяст
0'
55' Желтая карточка
Блажич Миха
57' Желтая карточка
Щепаньски Милош
85' Желтая карточка
Исхак Микаэль
0:1
86' Пенальти
Дзичек Патрик
90' Желтая карточка
Карлстрём Йеспер
90' Желтая карточка
Моква Томаш
90'+11
41
Мрожек
Бартош
23
Блажич
Миха
16
Милич
Антонио
3
Дуглас
Барри
2
Перейра
Жоэл
III
6
Карлстрём
Йеспер
22
Муравски
Радослав
10
Мархвиньски
Филип
8
Голизаде
Али
9
Исхак
Микаэль
11
Вельде
Кристоффер
33
Шиманьски
Кароль
77
Пырка
Аркадиуш
2
Мосур
Ариэль
5
Гук
Томаш
14
Голубек
Якуб
16
Дзичек
Патрик
20
Томашевич
Гжегож
11
Кадзиор
Дамиан
6
Храпек
Михал
30
Щепаньски
Милош
19
Michael
Ameyaw
Лех
3-4-3
Пяст
4-2-3-1

История личных встреч

Лех
Пяст

23 матча

82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.6%
21.7%
8.7%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.6%
21.7%
8.7%
16 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

31 матч

61.3%
22.6%
16.1%
19 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

51.6%
29%
19.4%
16 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

51.6%
32.3%
16.1%
16 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

Э
1:2
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:2
Э
1:0
Э
0:0
Э
1:4
ЭГА
0:2
Э
3:0
Э
1:1
ЭГА
1:0
Э
4:0
Э
1:1
Э
0:0
Э
5:1
Э
0:3
Э
2:0
ЭГА
2:2
Э
2:0
Э
0:1
Э
3:2
Э
4:0
Э
4:0
Э
0:2
Э
0:3
Э
4:0
Э
1:1
Э
1:3
OE
1:2
К
0:4
OE
1:0

Голы

Всего голов

29
31

Голов в среднем за матч

2.07
1.82

Среднее время на гол

43
49

Всего голов

17
6

Голов в среднем за матч

1
0.43

Среднее время на гол

90
210

Всего голов

46
37

Голов в среднем за матч

1.48
1.19

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
16
Больше 52%
Меньше 48%
15
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

60
75

Бомбардиры внутри турнира

Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вельде Кристоффер 7 (1) 0.39
Исхак Микаэль 6 0.33
Мархвиньски Филип 5 0.28
Ба-Луа Адриэль 4 0.22
Карлстрём Йеспер 2 0.11
Шимчак Филип 1 0.06
Блажич Миха 1 0.06
Червински Алан 1 0.06
Милич Антонио 1 0.06
Дагерстол Филип 1 0.06
Гургул Михал 1 0.06
Перейра Жоэл III 0 0
Хотич Дино 0 0
Собех Артур 0 0
Квеквескири Ника 0 0
Муравски Радослав 0 0
Андерссон Элиас 0 0
Соуза Афонсу 0 0
Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзичек Патрик 5 (5) 0.29
Serhij Krykun 3 0.18
Michael Ameyaw 2 0.12
Кадзиор Дамиан 1 0.06
Томашевич Гжегож 1 0.06
Мосур Ариэль 1 0.06
Храпек Михал 1 (1) 0.06
Феликс Хорхе 0 0

Карточки

Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муравски Радослав 6 1
Карлстрём Йеспер 5 0
Исхак Микаэль 4 0
Вельде Кристоффер 3 0
Дуглас Барри 2 0
Андерссон Элиас 2 0
Червински Алан 2 0
Милич Антонио 2 0
Шимчак Филип 2 0
Собех Артур 1 0
Беднарек Филип 1 0
Блажич Миха 1 0
Хотич Дино 1 0
Дагерстол Филип 1 0
Голизаде Али 1 0
Ба-Луа Адриэль 1 0
Мархвиньски Филип 1 0
Соуза Афонсу 1 0
Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзичек Патрик 6 0
Пырка Аркадиуш 4 1
Катранис Александрос 3 1
Мосур Ариэль 3 1
Томашевич Гжегож 4 0
Храпек Михал 3 0
Червински Якуб 3 0
Кадзиор Дамиан 2 0
Гук Томаш 2 0
Aleksandar Vukovic 1 0
Голубек Якуб 1 0
Моква Томаш 1 0
Феликс Хорхе 1 0
Щепаньски Милош 1 0
Michael Ameyaw 1 0
Gabriel Kirejczyk 1 0

Результаты матчей

Лех
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Пяст
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

5
7
Лех
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Пяст
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

7
6
Лех
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
61% (11)
17% (3)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
17% (3)
39% (7)
Пяст
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
6% (1)
59% (10)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

12
2

Упущенные победы

12
13

Голы по времени матча

Забито

22
8
12 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
3
14%
1
13%
1-15
2
9%
2
25%
16-30
7
32%
1
13%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
2
9%
2
25%
61-75
5
23%
2
25%
76-90

Пропущено

12
8
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
2
17%
1
13%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
4
50%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Забито

8
7
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
1
13%
3
43%
31-45
3
38%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

11
6
6 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
5
45%
0
0%
31-45
1
9%
2
33%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
3
27%
3
50%
76-90

Забито

30
15
14 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
3 Не забивали 7
3
10%
1
7%
1-15
3
10%
3
20%
16-30
8
27%
4
27%
31-45
6
20%
1
7%
46-60
2
7%
4
27%
61-75
8
27%
2
13%
76-90

Пропущено

23
14
11 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
2
9%
1
7%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
6
26%
4
29%
31-45
2
9%
4
29%
46-60
3
13%
2
14%
61-75
7
30%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Лех
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Арка Гдыня - Лех 0:1 Корона Кельце - Лех 0:1 Лех - Видзев Лодзь 1:3 Легия - Лех 0:0
Лех - Рух Хожув 2:0 Завиша - Лех 0:4 Краковия - Лех 1:1 Лех - Ягеллония Белосток 3:3 Лех - ЛКС Лодзь 3:1 Лех - Пуща Неполомице 4:1 Погонь Щецин - Лех 5:0 Лех - Ракув 4:1 Лех - Сталь Мелец 2:1 Варта Познань - Лех 0:2 Лех - Гурник Забже 1:1 Шленск Вроцлав - Лех 3:1 Спартак Трнава - Лех 3:1 Лех - Спартак Трнава 2:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Кауно Жальгирис - Лех 1:2
Пяст
(20 матчей)
35%
60%
5%
7 побед 12 ничьих 1 поражение
Карина Губин - Пяст 2:5 Ягеллония Белосток - Пяст 0:0 Пяст - Карвина 3:0 ЛКС Лодзь - Пяст 3:3
Пяст - Корона Кельце 0:0 Брук-Бет Термалица - Пяст 0:1 Варта Познань - Пяст 1:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 ГКС Катовице - Пяст 2:2 Заглембе Любин - Пяст 1:1 Пяст - Видзев Лодзь 3:2 Вишиста Краков - Пяст 0:4 Шленск Вроцлав - Пяст 1:0 Пяст - Легия 1:1 Рух Хожув - Пяст 0:3 Радомяк Радом - Пяст 1:1 Пяст - Рух Хожув 0:0 Краковия - Пяст 1:1 Пяст - Ракув 2:1 Гурник Забже - Пяст 0:0

Результаты матчей

Лех
Пяст

Точный счет

2:0
2 раза 20%
4:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
0:0
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:1
4 раза 40%
0:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:0
6 раз 35%
1:1
5 раз 29%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Лех
Пяст

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
4
3
7
3
1.5
2
5
4
6
2.5
1
6
2
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
4
2
6
1.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
10
7
9
9
1.5
3
14
4
14
2.5
2
15
2
16
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 18 11 5 2 29 - 14 38
2.
Ягеллония Белосток
 17 10 4 3 38 - 22 34
3.
Лех
 18 9 5 4 30 - 23 32
4.
Ракув
 16 8 5 3 32 - 18 29
5.
Легия
 0:0 17 8 5 4 26 - 20 29
6.
Погонь Щецин
 18 8 3 7 32 - 22 27
7.
Заглембе Любин
 18 7 4 7 21 - 29 25
8.
Радомяк Радом
 18 6 5 7 22 - 21 23
9.
Гурник Забже
 18 6 5 7 19 - 21 23
10.
Сталь Мелец
 17 6 4 7 25 - 26 22
11.
Видзев Лодзь
 17 6 4 7 21 - 24 22
12.
Пяст
 17 3 12 2 15 - 14 21
13.
Варта Познань
 18 4 7 7 20 - 23 19
14.
Корона Кельце
 17 3 9 5 19 - 20 18
15.
Краковия
 17 3 9 5 20 - 26 18
16.
Пуща Неполомице
 16 4 4 8 20 - 31 16
17.
Рух Хожув
 18 1 9 8 21 - 33 12
18.
ЛКС Лодзь
 0:0 17 2 3 12 11 - 34 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 8 7 1 0 22 - 5 22
2.
Ракув
 9 6 3 0 20 - 4 21
3.
Лех
 10 6 2 2 22 - 12 20
4.
Шленск Вроцлав
 9 5 3 1 15 - 7 18
5.
Легия
 0:0 9 5 2 2 16 - 9 17
6.
Видзев Лодзь
 8 5 0 3 9 - 9 15
7.
Заглембе Любин
 9 4 3 2 10 - 10 15
8.
Сталь Мелец
 8 4 2 2 15 - 10 14
9.
Гурник Забже
 8 4 2 2 6 - 6 14
10.
Погонь Щецин
 10 4 2 4 21 - 18 14
11.
Пуща Неполомице
 8 3 3 2 10 - 11 12
12.
Пяст
 7 2 4 1 7 - 6 10
13.
Корона Кельце
 8 2 4 2 12 - 10 10
14.
Радомяк Радом
 9 2 4 3 10 - 9 10
15.
ЛКС Лодзь
 0:0 9 2 3 4 8 - 17 9
16.
Рух Хожув
 9 1 5 3 11 - 15 8
17.
Краковия
 9 1 5 3 13 - 19 8
18.
Варта Познань
 9 1 3 5 6 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 9 6 2 1 14 - 7 20
2.
Погонь Щецин
 8 4 1 3 11 - 4 13
3.
Радомяк Радом
 9 4 1 4 12 - 12 13
4.
Варта Познань
 9 3 4 2 14 - 12 13
5.
Легия
 0:0 8 3 3 2 10 - 11 12
6.
Лех
 8 3 3 2 8 - 11 12
7.
Ягеллония Белосток
 9 3 3 3 16 - 17 12
8.
Пяст
 10 1 8 1 8 - 8 11
9.
Краковия
 8 2 4 2 7 - 7 10
10.
Заглембе Любин
 9 3 1 5 11 - 19 10
11.
Гурник Забже
 10 2 3 5 13 - 15 9
12.
Ракув
 7 2 2 3 12 - 14 8
13.
Сталь Мелец
 9 2 2 5 10 - 16 8
14.
Корона Кельце
 9 1 5 3 7 - 10 8
15.
Видзев Лодзь
 9 1 4 4 12 - 15 7
16.
Пуща Неполомице
 8 1 1 6 10 - 20 4
17.
Рух Хожув
 9 0 4 5 10 - 18 4
18.
ЛКС Лодзь
 0:0 8 0 0 8 3 - 17 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 13 (3)
Сталь Мелец Шкурин Илья 8 (5)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (4)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 8 (2)
Погонь Щецин Гросицки Камил 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 7
Рух Хожув Садлок Мацей 8
Лех Муравски Радослав 1 6
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 6
Легия Енджейчик Артур 2 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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