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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Зрители: 10087 Главный судья: Мусял Томаш
ЛКС Лодзь
1:1
Конец матча
Легия
0'
44' Желтая карточка
Элитим Хуэрхен
1:0
45' Гол
Jedrzej Zajac
45' Желтая карточка
Рибейру Юри
1:1
51' Гол
Вшолек Павел
67' Желтая карточка
Шелига Бартош
90' Желтая карточка
Техан Кай
90' Желтая карточка
Панков Радован
90' Желтая карточка
Флис Марцин
90'+7
1
Alexander
Bobek
26
Шелига
Бартош
4
Монсальве
Начо
5
Флис
Марцин
37
Piotr
Glowacki
16
Рамирес
Даниэль
14
Michal
Mokrzycki
24
Лувеу
Адриен
19
Jedrzej
Zajac
11
Engjell
Hoti
9
Техан
Кай
1
Тобиаш
Кацпер
12
Панков
Радован
8
Августиняк
Рафал
5
Рибейру
Юри
13
Вшолек
Павел
99
Слиш
Бартош
22
Элитим
Хуэрхен
33
Кун
Патрик
27
Жозуэ
Филипе
9
Крамер
Блаж
20
Мучи
Эрнест
ЛКС Лодзь
4-4-2
Легия
3-4-3

История личных встреч

ЛКС Лодзь
Легия

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

300%
200%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 13 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 11 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

История матчей

Э
3:0
К
2:3
Э
3:1
Э
2:3
Э
2:0
Э
1:3
OE
1:0
КЛ
2:3
OE
0:0
КЛ
3:0
OE
2:1
КЛ
2:0
К
1:0
КЛ
0:1

Голы

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.17
0.25

Среднее время на гол

77
360

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

2.13
2.17

Среднее время на гол

42
41

Всего голов

24
15

Голов в среднем за матч

1.71
1.07

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11

Среднее время на гол

52
84

Бомбардиры внутри турнира

ЛКС Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамирес Даниэль 3 (3) 0.18
Техан Кай 3 0.18
Stipe Juric 2 0.12
Engjell Hoti 1 0.06
Piotr Janczukowicz 1 0.06
Тутышкинас Артемиюс 1 0.06
Jedrzej Zajac 1 0.06
Данковски Камиль 0 0
Piotr Glowacki 0 0
Малаховски Адриан 0 0
Лувеу Адриен 0 0
Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пекхарт Томаш 6 0.35
Жозуэ Филипе 6 (4) 0.35
Мучи Эрнест 4 0.24
Вшолек Павел 3 0.18
Панков Радован 1 0.06
Гуаль Марк 1 0.06
Элитим Хуэрхен 1 0.06
Крамер Блаж 1 0.06
Баку Макана 1 0.06
Августиняк Рафал 1 0.06
Капюади Стив 1 0.06
Стржалек Игорь 1 0.06
Кун Патрик 0 0
Росолек Мацей 0 0
Капустка Бартош 0 0
Рибейру Юри 0 0
Слиш Бартош 0 0
Тобиаш Кацпер 0 0

Карточки

ЛКС Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michal Mokrzycki 5 1
Jakub Letniowski 4 0
Engjell Hoti 2 1
Марциняк Адам 3 0
Данковски Камиль 3 0
Флис Марцин 3 0
Рамирес Даниэль 3 0
Лувеу Адриен 3 0
Stipe Juric 1 1
Шелига Бартош 2 0
Монсальве Начо 2 0
Пируло 2 0
Техан Кай 2 0
Alexander Bobek 2 0
Тутышкинас Артемиюс 2 0
Малаховски Адриан 0 1
Гюлен Левент 1 0
Арндт Давид 1 0
Лоренц Мешко 1 0
Piotr Janczukowicz 1 0
Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Енджейчик Артур 4 2
Жозуэ Филипе 5 1
Рибейру Юри 4 0
Элитим Хуэрхен 4 0
Капюади Стив 4 0
Челхака Юрген 4 0
Пекхарт Томаш 3 0
Вшолек Павел 3 0
Слиш Бартош 3 0
Крамер Блаж 3 0
Бурч Марко 1 1
Панков Радован 2 0
Августиняк Рафал 1 0
Росолек Мацей 1 0
Мучи Эрнест 1 0
Kosta Runjaic 1 0

Результаты матчей

ЛКС Лодзь
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Легия
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

6
3
ЛКС Лодзь
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (8)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Легия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

16
4

Упущенные победы

0
14
ЛКС Лодзь
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
59% (10)
12% (2)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Легия
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

17
7

Упущенные победы

6
17

Голы по времени матча

Забито

9
11
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 11
0
0%
2
18%
1-15
2
22%
1
9%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
1
11%
3
27%
61-75
3
33%
2
18%
76-90

Пропущено

18
12
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 6
4
22%
1
8%
1-15
2
11%
3
25%
16-30
3
17%
2
17%
31-45
2
11%
2
17%
46-60
3
17%
3
25%
61-75
4
22%
1
8%
76-90

Забито

4
17
1 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 5
13 Не забивали 9
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
1
25%
3
18%
31-45
1
25%
1
6%
46-60
1
25%
5
29%
29%
61-75
1
25%
3
18%
76-90

Пропущено

16
8
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
3
19%
2
25%
1-15
4
25%
1
13%
16-30
2
13%
3
38%
31-45
1
6%
1
13%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
2
13%
1
13%
76-90

Забито

13
28
5 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 7
8 Не забивали 3
0
0%
4
14%
1-15
2
15%
4
14%
16-30
3
23%
5
18%
31-45
2
15%
2
7%
46-60
2
15%
8
29%
61-75
4
31%
5
18%
76-90

Пропущено

34
20
18 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 8
13 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 11
7
21%
3
15%
1-15
6
18%
4
20%
16-30
5
15%
5
25%
31-45
3
9%
3
15%
46-60
7
21%
3
15%
61-75
6
18%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

ЛКС Лодзь
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:2 ЛКС Лодзь - Полония Варшава 2:0 ЛКС Лодзь - Пяст 3:3 Шленск Вроцлав - ЛКС Лодзь 2:1
ЛКС Лодзь - Ракув 0:2 ЛКС Лодзь - Гурник Забже 0:5 Лех - ЛКС Лодзь 3:1 Радомяк Радом - ЛКС Лодзь 3:0 ЛКС Лодзь - Краковия 0:2 ККС 1925 Калиш - ЛКС Лодзь 2:3 ЛКС Лодзь - Ягеллония Белосток 2:2 Ракув - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Варта Познань 0:2 Пуща Неполомице - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Погонь Щецин 1:0 Видзев Лодзь - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Корона Кельце 2:1 Рух Хожув - ЛКС Лодзь 2:0 Легия - ЛКС Лодзь 3:0 ЛКС Лодзь - Полония Варшава 6:2
Легия
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Корона Кельце - Легия 2:1 Заглембе Любин - Легия 0:3 Астон Вилла - Легия 2:1 Легия - Варта Познань 2:2
Легия - Лех 0:0 Легия - Зриньски 2:0 Радомяк Радом - Легия 0:1 Тыхы - Легия 0:3 Легия - Сталь Мелец 1:3 Зриньски - Легия 1:2 Шленск Вроцлав - Легия 4:0 Легия - Ракув 1:2 АЗ Алкмаар - Легия 1:0 Ягеллония Белосток - Легия 2:0 Погонь Щецин - Легия 3:4 Легия - Гурник Забже 2:1 Легия - Астон Вилла 3:2 Пяст - Легия 1:1 Легия - Видзев Лодзь 3:1 Легия - Мидтьюлланн 1:1

Результаты матчей

ЛКС Лодзь
Легия

Точный счет

0:2
3 раза 33%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
3 раза 38%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:2
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
3:0
2 раза 12%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 53%
1
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
7 раз 41%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%
2
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

ЛКС Лодзь
Легия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
8
1
3
6
1.5
5
4
1
8
2.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
6
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
9
0.5
Больше Меньше
14
3
3
14
1.5
7
10
1
16
2.5
5
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 18 11 5 2 29 - 14 38
2.
Ягеллония Белосток
 2:1 18 11 4 3 40 - 23 37
3.
Лех
 18 9 5 4 30 - 23 32
4.
Ракув
 1:2 17 8 5 4 33 - 20 29
5.
Легия
 17 8 5 4 27 - 21 29
6.
Погонь Щецин
 18 8 3 7 32 - 22 27
7.
Заглембе Любин
 18 7 4 7 21 - 29 25
8.
Радомяк Радом
 18 6 5 7 22 - 21 23
9.
Гурник Забже
 18 6 5 7 19 - 21 23
10.
Сталь Мелец
 17 6 4 7 25 - 26 22
11.
Видзев Лодзь
 17 6 4 7 21 - 24 22
12.
Пяст
 17 3 12 2 15 - 14 21
13.
Варта Познань
 18 4 7 7 20 - 23 19
14.
Корона Кельце
 17 3 9 5 19 - 20 18
15.
Краковия
 17 3 9 5 20 - 26 18
16.
Пуща Неполомице
 16 4 4 8 20 - 31 16
17.
Рух Хожув
 18 1 9 8 21 - 33 12
18.
ЛКС Лодзь
 17 2 3 12 12 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 2:1 9 8 1 0 24 - 6 25
2.
Ракув
 1:2 9 6 3 0 20 - 4 21
3.
Лех
 10 6 2 2 22 - 12 20
4.
Шленск Вроцлав
 9 5 3 1 15 - 7 18
5.
Легия
 9 5 2 2 16 - 9 17
6.
Видзев Лодзь
 8 5 0 3 9 - 9 15
7.
Заглембе Любин
 9 4 3 2 10 - 10 15
8.
Сталь Мелец
 8 4 2 2 15 - 10 14
9.
Гурник Забже
 8 4 2 2 6 - 6 14
10.
Погонь Щецин
 10 4 2 4 21 - 18 14
11.
Пуща Неполомице
 8 3 3 2 10 - 11 12
12.
Пяст
 7 2 4 1 7 - 6 10
13.
Корона Кельце
 8 2 4 2 12 - 10 10
14.
Радомяк Радом
 9 2 4 3 10 - 9 10
15.
ЛКС Лодзь
 9 2 3 4 9 - 18 9
16.
Рух Хожув
 9 1 5 3 11 - 15 8
17.
Краковия
 9 1 5 3 13 - 19 8
18.
Варта Познань
 9 1 3 5 6 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 9 6 2 1 14 - 7 20
2.
Погонь Щецин
 8 4 1 3 11 - 4 13
3.
Радомяк Радом
 9 4 1 4 12 - 12 13
4.
Варта Познань
 9 3 4 2 14 - 12 13
5.
Легия
 8 3 3 2 11 - 12 12
6.
Лех
 8 3 3 2 8 - 11 12
7.
Ягеллония Белосток
 2:1 9 3 3 3 16 - 17 12
8.
Пяст
 10 1 8 1 8 - 8 11
9.
Краковия
 8 2 4 2 7 - 7 10
10.
Заглембе Любин
 9 3 1 5 11 - 19 10
11.
Гурник Забже
 10 2 3 5 13 - 15 9
12.
Ракув
 1:2 8 2 2 4 13 - 16 8
13.
Сталь Мелец
 9 2 2 5 10 - 16 8
14.
Корона Кельце
 9 1 5 3 7 - 10 8
15.
Видзев Лодзь
 9 1 4 4 12 - 15 7
16.
Пуща Неполомице
 8 1 1 6 10 - 20 4
17.
Рух Хожув
 9 0 4 5 10 - 18 4
18.
ЛКС Лодзь
 8 0 0 8 3 - 17 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 13 (3)
Сталь Мелец Шкурин Илья 8 (5)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (4)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 8 (2)
Погонь Щецин Гросицки Камил 7 (5)
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Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 7
Рух Хожув Садлок Мацей 8
Лех Муравски Радослав 1 6
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 6
Легия Енджейчик Артур 2 4
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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