Тур: 18. Стадион: Стадион ЛКС. Зрители: 10087 Главный судья: Мусял Томаш
0'
44' Желтая карточкаЭлитим Хуэрхен
1:0
45' ГолJedrzej Zajac
45' Желтая карточкаРибейру Юри
1:1
51' ГолВшолек Павел
67' Желтая карточкаШелига Бартош
90' Желтая карточкаТехан Кай
90' Желтая карточкаПанков Радован
90' Желтая карточкаФлис Марцин
90'+7
Ход матча
44'
45'
1:0
45'
51'
1:1
67'
76'
90'
90'
90'
24
Лувеу
Адриен
11
Engjell
Hoti
13
Вшолек
Павел
99
Слиш
Бартош
33
Кун
Патрик
27
Жозуэ
Филипе
20
Мучи
Эрнест
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Лувеу АдриенПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Engjell HotiНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Арндт ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Лоренц МешкоПолузащитник
-
10 ПирулоНападающий
-
21 Stipe Juric
-
-
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вшолек ПавелПолузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Кун ПатрикПолузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеНападающий
- Нападающий
-
20 Мучи ЭрнестНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Диаш ЖильЗащитник
- Полузащитник
-
28 Гуаль МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Руньяич Коста
История личных встреч
ЛКС Лодзь
Легия
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
300%
200%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
13 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 13 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 11 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.17
0.25
Среднее время на гол
77
360
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
2.13
2.17
Среднее время на гол
42
41
Всего голов
24
15
Голов в среднем за матч
1.71
1.07
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
Среднее время на гол
52
84
Бомбардиры внутри турнира
ЛКС Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамирес Даниэль
|3 (3)
|0.18
|Техан Кай
|3
|0.18
|Stipe Juric
|2
|0.12
|Engjell Hoti
|1
|0.06
|Piotr Janczukowicz
|1
|0.06
|Тутышкинас Артемиюс
|1
|0.06
|Jedrzej Zajac
|1
|0.06
|Данковски Камиль
|0
|0
|Piotr Glowacki
|0
|0
|Малаховски Адриан
|0
|0
|Лувеу Адриен
|0
|0
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пекхарт Томаш
|6
|0.35
|Жозуэ Филипе
|6 (4)
|0.35
|Мучи Эрнест
|4
|0.24
|Вшолек Павел
|3
|0.18
|Панков Радован
|1
|0.06
|Гуаль Марк
|1
|0.06
|Элитим Хуэрхен
|1
|0.06
|Крамер Блаж
|1
|0.06
|Баку Макана
|1
|0.06
|Августиняк Рафал
|1
|0.06
|Капюади Стив
|1
|0.06
|Стржалек Игорь
|1
|0.06
|Кун Патрик
|0
|0
|Росолек Мацей
|0
|0
|Капустка Бартош
|0
|0
|Рибейру Юри
|0
|0
|Слиш Бартош
|0
|0
|Тобиаш Кацпер
|0
|0
Карточки
ЛКС Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Michal Mokrzycki
|5
|1
|Jakub Letniowski
|4
|0
|Engjell Hoti
|2
|1
|Марциняк Адам
|3
|0
|Данковски Камиль
|3
|0
|Флис Марцин
|3
|0
|Рамирес Даниэль
|3
|0
|Лувеу Адриен
|3
|0
|Stipe Juric
|1
|1
|Шелига Бартош
|2
|0
|Монсальве Начо
|2
|0
|Пируло
|2
|0
|Техан Кай
|2
|0
|Alexander Bobek
|2
|0
|Тутышкинас Артемиюс
|2
|0
|Малаховски Адриан
|0
|1
|Гюлен Левент
|1
|0
|Арндт Давид
|1
|0
|Лоренц Мешко
|1
|0
|Piotr Janczukowicz
|1
|0
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енджейчик Артур
|4
|2
|Жозуэ Филипе
|5
|1
|Рибейру Юри
|4
|0
|Элитим Хуэрхен
|4
|0
|Капюади Стив
|4
|0
|Челхака Юрген
|4
|0
|Пекхарт Томаш
|3
|0
|Вшолек Павел
|3
|0
|Слиш Бартош
|3
|0
|Крамер Блаж
|3
|0
|Бурч Марко
|1
|1
|Панков Радован
|2
|0
|Августиняк Рафал
|1
|0
|Росолек Мацей
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
|Kosta Runjaic
|1
|0
Результаты матчей
ЛКС Лодзь
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Легия
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
6
3
ЛКС Лодзь
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (8)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Легия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
16
4
Упущенные победы
0
14
ЛКС Лодзь
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
59% (10)
12% (2)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Легия
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
17
7
Упущенные победы
6
17
Голы по времени матча
Забито
9
11
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 11
0
0%
2
18%
1-15
2
22%
1
9%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
1
11%
3
27%
61-75
3
33%
2
18%
76-90
Пропущено
18
12
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 6
4
22%
1
8%
1-15
2
11%
3
25%
16-30
3
17%
2
17%
31-45
2
11%
2
17%
46-60
3
17%
3
25%
61-75
4
22%
1
8%
76-90
Забито
4
17
1 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 5
13 Не забивали 9
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
1
25%
3
18%
31-45
1
25%
1
6%
46-60
1
25%
5
29%
29%
61-75
1
25%
3
18%
76-90
Пропущено
16
8
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
3
19%
2
25%
1-15
4
25%
1
13%
16-30
2
13%
3
38%
31-45
1
6%
1
13%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
2
13%
1
13%
76-90
Забито
13
28
5 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 7
8 Не забивали 3
0
0%
4
14%
1-15
2
15%
4
14%
16-30
3
23%
5
18%
31-45
2
15%
2
7%
46-60
2
15%
8
29%
61-75
4
31%
5
18%
76-90
Пропущено
34
20
18 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 8
13 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 11
7
21%
3
15%
1-15
6
18%
4
20%
16-30
5
15%
5
25%
31-45
3
9%
3
15%
46-60
7
21%
3
15%
61-75
6
18%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
ЛКС Лодзь
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:2 ЛКС Лодзь - Полония Варшава 2:0 ЛКС Лодзь - Пяст 3:3 Шленск Вроцлав - ЛКС Лодзь 2:1
ЛКС Лодзь - Ракув 0:2 ЛКС Лодзь - Гурник Забже 0:5 Лех - ЛКС Лодзь 3:1 Радомяк Радом - ЛКС Лодзь 3:0 ЛКС Лодзь - Краковия 0:2 ККС 1925 Калиш - ЛКС Лодзь 2:3 ЛКС Лодзь - Ягеллония Белосток 2:2 Ракув - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Варта Познань 0:2 Пуща Неполомице - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Погонь Щецин 1:0 Видзев Лодзь - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Корона Кельце 2:1 Рух Хожув - ЛКС Лодзь 2:0 Легия - ЛКС Лодзь 3:0 ЛКС Лодзь - Полония Варшава 6:2
Легия
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Корона Кельце - Легия 2:1 Заглембе Любин - Легия 0:3 Астон Вилла - Легия 2:1 Легия - Варта Познань 2:2
Легия - Лех 0:0 Легия - Зриньски 2:0 Радомяк Радом - Легия 0:1 Тыхы - Легия 0:3 Легия - Сталь Мелец 1:3 Зриньски - Легия 1:2 Шленск Вроцлав - Легия 4:0 Легия - Ракув 1:2 АЗ Алкмаар - Легия 1:0 Ягеллония Белосток - Легия 2:0 Погонь Щецин - Легия 3:4 Легия - Гурник Забже 2:1 Легия - Астон Вилла 3:2 Пяст - Легия 1:1 Легия - Видзев Лодзь 3:1 Легия - Мидтьюлланн 1:1
Результаты матчей
ЛКС Лодзь
Легия
Точный счет
0:2
3 раза 33%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
3 раза 38%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:2
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
3:0
2 раза 12%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 53%
1
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
7 раз 41%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%
2
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
ЛКС Лодзь
Легия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
81
36
54
18
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
62
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
89
Больше Меньше
143
314
710
116
512
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|11
|5
|2
|29 - 14
|38
|2.
|2:1
|18
|11
|4
|3
|40 - 23
|37
|3.
|18
|9
|5
|4
|30 - 23
|32
|4.
|1:2
|17
|8
|5
|4
|33 - 20
|29
|5.
|17
|8
|5
|4
|27 - 21
|29
|6.
|18
|8
|3
|7
|32 - 22
|27
|7.
|18
|7
|4
|7
|21 - 29
|25
|8.
|18
|6
|5
|7
|22 - 21
|23
|9.
|18
|6
|5
|7
|19 - 21
|23
|10.
|17
|6
|4
|7
|25 - 26
|22
|11.
|17
|6
|4
|7
|21 - 24
|22
|12.
|17
|3
|12
|2
|15 - 14
|21
|13.
|18
|4
|7
|7
|20 - 23
|19
|14.
|17
|3
|9
|5
|19 - 20
|18
|15.
|17
|3
|9
|5
|20 - 26
|18
|16.
|16
|4
|4
|8
|20 - 31
|16
|17.
|18
|1
|9
|8
|21 - 33
|12
|18.
|17
|2
|3
|12
|12 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|9
|8
|1
|0
|24 - 6
|25
|2.
|1:2
|9
|6
|3
|0
|20 - 4
|21
|3.
|10
|6
|2
|2
|22 - 12
|20
|4.
|9
|5
|3
|1
|15 - 7
|18
|5.
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|6.
|8
|5
|0
|3
|9 - 9
|15
|7.
|9
|4
|3
|2
|10 - 10
|15
|8.
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|9.
|8
|4
|2
|2
|6 - 6
|14
|10.
|10
|4
|2
|4
|21 - 18
|14
|11.
|8
|3
|3
|2
|10 - 11
|12
|12.
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|13.
|8
|2
|4
|2
|12 - 10
|10
|14.
|9
|2
|4
|3
|10 - 9
|10
|15.
|9
|2
|3
|4
|9 - 18
|9
|16.
|9
|1
|5
|3
|11 - 15
|8
|17.
|9
|1
|5
|3
|13 - 19
|8
|18.
|9
|1
|3
|5
|6 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|2.
|8
|4
|1
|3
|11 - 4
|13
|3.
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|4.
|9
|3
|4
|2
|14 - 12
|13
|5.
|8
|3
|3
|2
|11 - 12
|12
|6.
|8
|3
|3
|2
|8 - 11
|12
|7.
|2:1
|9
|3
|3
|3
|16 - 17
|12
|8.
|10
|1
|8
|1
|8 - 8
|11
|9.
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|10.
|9
|3
|1
|5
|11 - 19
|10
|11.
|10
|2
|3
|5
|13 - 15
|9
|12.
|1:2
|8
|2
|2
|4
|13 - 16
|8
|13.
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|14.
|9
|1
|5
|3
|7 - 10
|8
|15.
|9
|1
|4
|4
|12 - 15
|7
|16.
|8
|1
|1
|6
|10 - 20
|4
|17.
|9
|0
|4
|5
|10 - 18
|4
|18.
|8
|0
|0
|8
|3 - 17
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|13 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|8 (5)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (4)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|8 (2)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|7 (5)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 7
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|8
|Лех
|Муравски Радослав
|1 6
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 6
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 4