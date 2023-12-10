Тур: 18. Стадион: Городской стадион Белостока. Главный судья: Якубик Кржыштоф
2:1
Перерыв
Ход матча
12'
1:0
22'
1:1
33'
2:1
16
Сачек
Михал
17
Дигес
Адриан
8
Нене
III
11
Имас
Хесус
28
Наранхо
Хосе
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сачек МихалЗащитник
- Защитник
-
17 Дигес АдрианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
-
28 Наранхо ХосеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Левицки ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Купиш ТомашПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Adrian Siemieniec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Сореску ДеянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Новак БартошПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Драчал ДавидЗащитник
-
11 Замора ДжонПолузащитник
- Нападающий
-
19 Црнац АнтеНападающий
-
29 Мрас ТобиашНападающий
-
Главный тренер: Шварга Давид
История личных встреч
Ягеллония Белосток
Ракув
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
150%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
9 матчей
11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
15
3
Голов в среднем за матч
3
0.75
Среднее время на гол
30
120
Всего голов
19
8
Голов в среднем за матч
2.11
0.89
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
42
101
Бомбардиры внутри турнира
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вдовик Бартломей
|8 (3)
|0.44
|Наранхо Хосе
|6
|0.33
|Пюлюлю Афимико
|6 (3)
|0.33
|Хансен Кристоффер
|5
|0.28
|Имас Хесус
|4
|0.22
|Dominik Marczuk
|2
|0.11
|Нене III
|2
|0.11
|Скшипчак Матеуш
|2
|0.11
|Левицки Якуб
|2
|0.11
|Wojciech Laski
|1
|0.06
|Кубицки Ярослав
|0
|0
|Романчук Тарас
|0
|0
|Дигес Адриан
|0
|0
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Новак Бартош
|5 (1)
|0.29
|Замора Джон
|3
|0.18
|Кочергин Владислав
|3
|0.18
|Драчал Давид
|3
|0.18
|Киттель Сонни
|3
|0.18
|Раковитан Богдан
|3
|0.18
|Зволински Лукаш
|3 (2)
|0.18
|Црнац Анте
|2
|0.12
|Салес Жеан Карлос
|2
|0.12
|Папаниколау Яннис
|2
|0.12
|Плавшич Срджан
|1
|0.06
|Сореску Деян
|1
|0.06
|Сварнас Стратос
|1
|0.06
|Цебуля Марчин
|0
|0
|Лидерман Бен
|0
|0
|Тудор Фран
|0
|0
|Берггрен Густав
|0
|0
Карточки
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нене III
|5
|0
|Романчук Тарас
|4
|0
|Купиш Томаш
|3
|0
|Wojciech Laski
|3
|0
|Имас Хесус
|2
|0
|Сачек Михал
|2
|0
|Дигес Адриан
|2
|0
|Вдовик Бартломей
|2
|0
|Матысик Милош
|2
|0
|Ольшевски Павел
|1
|0
|Настич Боян
|1
|0
|Аломерович Златан
|1
|0
|Кубицки Ярослав
|1
|0
|Наранхо Хосе
|1
|0
|Пюлюлю Афимико
|1
|0
|Нгиамба Орельен
|1
|0
|Dominik Marczuk
|1
|0
|Slawomir Abramowicz
|1
|0
|Левицки Якуб
|1
|0
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ковачевич Аднан
|4
|0
|Берггрен Густав
|4
|0
|Лидерман Бен
|4
|0
|Цебуля Марчин
|3
|0
|Тудор Фран
|3
|0
|Папаниколау Яннис
|3
|0
|Зволински Лукаш
|2
|0
|Плавшич Срджан
|2
|0
|Кочергин Владислав
|2
|0
|Новак Бартош
|1
|0
|Рундич Милан
|1
|0
|Пясецки Фабиан
|1
|0
|Замора Джон
|1
|0
|Ковачевич Владан
|1
|0
|Раковитан Богдан
|1
|0
Результаты матчей
Ягеллония Белосток
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Ракув
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
0% (0)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
22% (2)
78% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
0
6
Ягеллония Белосток
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Ракув
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
14
20
Ягеллония Белосток
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Ракув
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
14
5
Упущенные победы
14
26
Голы по времени матча
Забито
21
12
12 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
2
10%
1
8%
1-15
6
29%
4
33%
16-30
4
19%
1
8%
31-45
1
5%
1
8%
46-60
3
14%
1
8%
61-75
5
24%
4
33%
76-90
Пропущено
6
14
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
2
33%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
33%
1
7%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
6
43%
61-75
2
33%
2
14%
76-90
Забито
15
20
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 6
10 Не забивали 7
3
20%
3
15%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
1
7%
3
15%
31-45
4
27%
3
15%
46-60
3
20%
6
30%
61-75
4
27%
3
15%
76-90
Пропущено
18
4
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 3
1
6%
2
50%
1-15
1
6%
1
25%
16-30
6
33%
0
0%
31-45
5
28%
1
25%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
2
11%
0
0%
76-90
Забито
36
32
16 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 10
3 Не забивали 0
5
14%
4
13%
1-15
6
17%
6
19%
16-30
5
14%
4
13%
31-45
5
14%
4
13%
46-60
6
17%
7
22%
61-75
9
25%
7
22%
76-90
Пропущено
24
18
12 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
3
13%
5
28%
1-15
1
4%
3
17%
16-30
8
33%
1
6%
31-45
5
21%
1
6%
46-60
3
13%
6
33%
61-75
4
17%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ягеллония Белосток - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Ягеллония Белосток 1:2 Ягеллония Белосток - Пяст 0:0 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:2
ЦВКС Ресовия - Ягеллония Белосток 1:3 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 4:0 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Лех - Ягеллония Белосток 3:3 Ягеллония Белосток - Заглембе Любин 3:0 Краковия - Ягеллония Белосток 2:4 Ягеллония Белосток - Легия 2:0 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 2:0 ЛКС Лодзь - Ягеллония Белосток 2:2 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 3:2 Шленск Вроцлав - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - Гурник Забже 4:1 Рух Хожув - Ягеллония Белосток 0:1 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 2:1 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 4:1 Ракув - Ягеллония Белосток 3:0
Ракув
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ракув - Краковия 1:0 Шленск Вроцлав - Ракув 1:1 Штурм Грац - Ракув 0:1 Ракув - Краковия 1:1
Погонь Щецин - Ракув 1:1 Спортинг Л - Ракув 2:1 Ракув - Заглембе Любин 5:0 ЛКС Лодзь - Ракув 0:2 Ракув - Видзев Лодзь 1:1 Ракув - Спортинг Л 1:1 Гурник Забже - Ракув 2:1 Легия - Ракув 1:2 Ракув - Штурм Грац 0:1 Ракув - Радомяк Радом 3:0 Лех - Ракув 4:1 Рух Хожув - Ракув 3:5 Аталанта - Ракув 2:0 Ракув - ЛКС Лодзь 1:0 Ракув - ГКС Катовице 3:2 Ракув - Пуща Неполомице 2:0
Результаты матчей
Ягеллония Белосток
Ракув
Точный счет
4:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
4
3 раза 38%
3
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
5
1 раз 11%
Точный счет
2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
3:5
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
2:1
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 29%
4
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Ягеллония Белосток
Ракув
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
71
63
53
36
35
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
54
25
27
16
18
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
125
88
710
412
413
214
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|11
|5
|2
|29 - 14
|38
|2.
|2:1
|18
|11
|4
|3
|40 - 23
|37
|3.
|18
|9
|5
|4
|30 - 23
|32
|4.
|1:2
|17
|8
|5
|4
|33 - 20
|29
|5.
|17
|8
|5
|4
|27 - 21
|29
|6.
|18
|8
|3
|7
|32 - 22
|27
|7.
|18
|7
|4
|7
|21 - 29
|25
|8.
|18
|6
|5
|7
|22 - 21
|23
|9.
|18
|6
|5
|7
|19 - 21
|23
|10.
|17
|6
|4
|7
|25 - 26
|22
|11.
|17
|6
|4
|7
|21 - 24
|22
|12.
|17
|3
|12
|2
|15 - 14
|21
|13.
|18
|4
|7
|7
|20 - 23
|19
|14.
|17
|3
|9
|5
|19 - 20
|18
|15.
|17
|3
|9
|5
|20 - 26
|18
|16.
|16
|4
|4
|8
|20 - 31
|16
|17.
|18
|1
|9
|8
|21 - 33
|12
|18.
|17
|2
|3
|12
|12 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|9
|8
|1
|0
|24 - 6
|25
|2.
|1:2
|9
|6
|3
|0
|20 - 4
|21
|3.
|10
|6
|2
|2
|22 - 12
|20
|4.
|9
|5
|3
|1
|15 - 7
|18
|5.
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|6.
|8
|5
|0
|3
|9 - 9
|15
|7.
|9
|4
|3
|2
|10 - 10
|15
|8.
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|9.
|8
|4
|2
|2
|6 - 6
|14
|10.
|10
|4
|2
|4
|21 - 18
|14
|11.
|8
|3
|3
|2
|10 - 11
|12
|12.
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|13.
|8
|2
|4
|2
|12 - 10
|10
|14.
|9
|2
|4
|3
|10 - 9
|10
|15.
|9
|2
|3
|4
|9 - 18
|9
|16.
|9
|1
|5
|3
|11 - 15
|8
|17.
|9
|1
|5
|3
|13 - 19
|8
|18.
|9
|1
|3
|5
|6 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|2.
|8
|4
|1
|3
|11 - 4
|13
|3.
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|4.
|9
|3
|4
|2
|14 - 12
|13
|5.
|8
|3
|3
|2
|11 - 12
|12
|6.
|8
|3
|3
|2
|8 - 11
|12
|7.
|2:1
|9
|3
|3
|3
|16 - 17
|12
|8.
|10
|1
|8
|1
|8 - 8
|11
|9.
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|10.
|9
|3
|1
|5
|11 - 19
|10
|11.
|10
|2
|3
|5
|13 - 15
|9
|12.
|1:2
|8
|2
|2
|4
|13 - 16
|8
|13.
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|14.
|9
|1
|5
|3
|7 - 10
|8
|15.
|9
|1
|4
|4
|12 - 15
|7
|16.
|8
|1
|1
|6
|10 - 20
|4
|17.
|9
|0
|4
|5
|10 - 18
|4
|18.
|8
|0
|0
|8
|3 - 17
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|13 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|8 (5)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (4)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|8 (2)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|7 (5)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 7
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|8
|Лех
|Муравски Радослав
|1 6
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 6
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 4