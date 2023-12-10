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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Якубик Кржыштоф
Ягеллония Белосток
2:1
Перерыв
Ракув
0'
1:0
12' Гол
Наранхо Хосе
1:1
22' Гол
Сварнас Стратос
2:1
33' Гол
Наранхо Хосе

Ход матча

12'
Наранхо Хосе
1:0
22'
1:1
Сварнас Стратос
33'
Наранхо Хосе
(Нене III)
2:1
Лучшие коэффициенты
Ягеллония Белосток
Ничья
Ракув
2.90
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3.90
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Все Коэффициенты
1
Аломерович
Златан
16
Сачек
Михал
72
Скшипчак
Матеуш
17
Дигес
Адриан
27
Вдовик
Бартломей
6
Романчук
Тарас
8
Нене
III
7
Dominik
Marczuk
11
Имас
Хесус
28
Наранхо
Хосе
10
Пюлюлю
Афимико
1
Ковачевич
Владан
7
Тудор
Фран
25
Раковитан
Богдан
4
Сварнас
Стратос
22
Сореску
Деян
20
Салес
Жеан
Карлос
5
Берггрен
Густав
30
Кочергин
Владислав
27
Новак
Бартош
77
Цебуля
Марчин
99
Пясецки
Фабиан
Ягеллония Белосток
4-2-3-1
Ракув
3-4-2-1

История личных встреч

Ягеллония Белосток
Ракув

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
150%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

9 матчей

11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

Э
3:0
Э
1:2
Э
2:2
Э
5:0
Э
3:0
Э
0:0
Э
3:2
Э
2:1
Э
0:1

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

15
3

Голов в среднем за матч

3
0.75

Среднее время на гол

30
120

Всего голов

19
8

Голов в среднем за матч

2.11
0.89

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

42
101

Бомбардиры внутри турнира

Ягеллония Белосток
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вдовик Бартломей 8 (3) 0.44
Наранхо Хосе 6 0.33
Пюлюлю Афимико 6 (3) 0.33
Хансен Кристоффер 5 0.28
Имас Хесус 4 0.22
Dominik Marczuk 2 0.11
Нене III 2 0.11
Скшипчак Матеуш 2 0.11
Левицки Якуб 2 0.11
Wojciech Laski 1 0.06
Кубицки Ярослав 0 0
Романчук Тарас 0 0
Дигес Адриан 0 0
Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Новак Бартош 5 (1) 0.29
Замора Джон 3 0.18
Кочергин Владислав 3 0.18
Драчал Давид 3 0.18
Киттель Сонни 3 0.18
Раковитан Богдан 3 0.18
Зволински Лукаш 3 (2) 0.18
Црнац Анте 2 0.12
Салес Жеан Карлос 2 0.12
Папаниколау Яннис 2 0.12
Плавшич Срджан 1 0.06
Сореску Деян 1 0.06
Сварнас Стратос 1 0.06
Цебуля Марчин 0 0
Лидерман Бен 0 0
Тудор Фран 0 0
Берггрен Густав 0 0

Карточки

Ягеллония Белосток
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нене III 5 0
Романчук Тарас 4 0
Купиш Томаш 3 0
Wojciech Laski 3 0
Имас Хесус 2 0
Сачек Михал 2 0
Дигес Адриан 2 0
Вдовик Бартломей 2 0
Матысик Милош 2 0
Ольшевски Павел 1 0
Настич Боян 1 0
Аломерович Златан 1 0
Кубицки Ярослав 1 0
Наранхо Хосе 1 0
Пюлюлю Афимико 1 0
Нгиамба Орельен 1 0
Dominik Marczuk 1 0
Slawomir Abramowicz 1 0
Левицки Якуб 1 0
Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ковачевич Аднан 4 0
Берггрен Густав 4 0
Лидерман Бен 4 0
Цебуля Марчин 3 0
Тудор Фран 3 0
Папаниколау Яннис 3 0
Зволински Лукаш 2 0
Плавшич Срджан 2 0
Кочергин Владислав 2 0
Новак Бартош 1 0
Рундич Милан 1 0
Пясецки Фабиан 1 0
Замора Джон 1 0
Ковачевич Владан 1 0
Раковитан Богдан 1 0

Результаты матчей

Ягеллония Белосток
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Ракув
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
0% (0)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
22% (2)
78% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

0
6
Ягеллония Белосток
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Ракув
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

14
20
Ягеллония Белосток
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Ракув
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

14
5

Упущенные победы

14
26

Голы по времени матча

Забито

21
12
12 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
2
10%
1
8%
1-15
6
29%
4
33%
16-30
4
19%
1
8%
31-45
1
5%
1
8%
46-60
3
14%
1
8%
61-75
5
24%
4
33%
76-90

Пропущено

6
14
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
2
33%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
33%
1
7%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
6
43%
61-75
2
33%
2
14%
76-90

Забито

15
20
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 6
10 Не забивали 7
3
20%
3
15%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
1
7%
3
15%
31-45
4
27%
3
15%
46-60
3
20%
6
30%
61-75
4
27%
3
15%
76-90

Пропущено

18
4
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 3
1
6%
2
50%
1-15
1
6%
1
25%
16-30
6
33%
0
0%
31-45
5
28%
1
25%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
2
11%
0
0%
76-90

Забито

36
32
16 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 10
3 Не забивали 0
5
14%
4
13%
1-15
6
17%
6
19%
16-30
5
14%
4
13%
31-45
5
14%
4
13%
46-60
6
17%
7
22%
61-75
9
25%
7
22%
76-90

Пропущено

24
18
12 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
3
13%
5
28%
1-15
1
4%
3
17%
16-30
8
33%
1
6%
31-45
5
21%
1
6%
46-60
3
13%
6
33%
61-75
4
17%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Ягеллония Белосток
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ягеллония Белосток - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Ягеллония Белосток 1:2 Ягеллония Белосток - Пяст 0:0 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:2
ЦВКС Ресовия - Ягеллония Белосток 1:3 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 4:0 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Лех - Ягеллония Белосток 3:3 Ягеллония Белосток - Заглембе Любин 3:0 Краковия - Ягеллония Белосток 2:4 Ягеллония Белосток - Легия 2:0 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 2:0 ЛКС Лодзь - Ягеллония Белосток 2:2 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 3:2 Шленск Вроцлав - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - Гурник Забже 4:1 Рух Хожув - Ягеллония Белосток 0:1 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 2:1 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 4:1 Ракув - Ягеллония Белосток 3:0
Ракув
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ракув - Краковия 1:0 Шленск Вроцлав - Ракув 1:1 Штурм Грац - Ракув 0:1 Ракув - Краковия 1:1
Погонь Щецин - Ракув 1:1 Спортинг Л - Ракув 2:1 Ракув - Заглембе Любин 5:0 ЛКС Лодзь - Ракув 0:2 Ракув - Видзев Лодзь 1:1 Ракув - Спортинг Л 1:1 Гурник Забже - Ракув 2:1 Легия - Ракув 1:2 Ракув - Штурм Грац 0:1 Ракув - Радомяк Радом 3:0 Лех - Ракув 4:1 Рух Хожув - Ракув 3:5 Аталанта - Ракув 2:0 Ракув - ЛКС Лодзь 1:0 Ракув - ГКС Катовице 3:2 Ракув - Пуща Неполомице 2:0

Результаты матчей

Ягеллония Белосток
Ракув

Точный счет

4:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

4
3 раза 38%
3
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
5
1 раз 11%

Точный счет

2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
3:5
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

2:1
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 29%
4
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Ягеллония Белосток
Ракув

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
1
1.5
6
3
5
3
2.5
3
6
3
5
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
4
1.5
2
5
2
7
2.5
1
6
1
8
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
12
5
1.5
8
8
7
10
2.5
4
12
4
13
3.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 18 11 5 2 29 - 14 38
2.
Ягеллония Белосток
 2:1 18 11 4 3 40 - 23 37
3.
Лех
 18 9 5 4 30 - 23 32
4.
Ракув
 1:2 17 8 5 4 33 - 20 29
5.
Легия
 17 8 5 4 27 - 21 29
6.
Погонь Щецин
 18 8 3 7 32 - 22 27
7.
Заглембе Любин
 18 7 4 7 21 - 29 25
8.
Радомяк Радом
 18 6 5 7 22 - 21 23
9.
Гурник Забже
 18 6 5 7 19 - 21 23
10.
Сталь Мелец
 17 6 4 7 25 - 26 22
11.
Видзев Лодзь
 17 6 4 7 21 - 24 22
12.
Пяст
 17 3 12 2 15 - 14 21
13.
Варта Познань
 18 4 7 7 20 - 23 19
14.
Корона Кельце
 17 3 9 5 19 - 20 18
15.
Краковия
 17 3 9 5 20 - 26 18
16.
Пуща Неполомице
 16 4 4 8 20 - 31 16
17.
Рух Хожув
 18 1 9 8 21 - 33 12
18.
ЛКС Лодзь
 17 2 3 12 12 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 2:1 9 8 1 0 24 - 6 25
2.
Ракув
 1:2 9 6 3 0 20 - 4 21
3.
Лех
 10 6 2 2 22 - 12 20
4.
Шленск Вроцлав
 9 5 3 1 15 - 7 18
5.
Легия
 9 5 2 2 16 - 9 17
6.
Видзев Лодзь
 8 5 0 3 9 - 9 15
7.
Заглембе Любин
 9 4 3 2 10 - 10 15
8.
Сталь Мелец
 8 4 2 2 15 - 10 14
9.
Гурник Забже
 8 4 2 2 6 - 6 14
10.
Погонь Щецин
 10 4 2 4 21 - 18 14
11.
Пуща Неполомице
 8 3 3 2 10 - 11 12
12.
Пяст
 7 2 4 1 7 - 6 10
13.
Корона Кельце
 8 2 4 2 12 - 10 10
14.
Радомяк Радом
 9 2 4 3 10 - 9 10
15.
ЛКС Лодзь
 9 2 3 4 9 - 18 9
16.
Рух Хожув
 9 1 5 3 11 - 15 8
17.
Краковия
 9 1 5 3 13 - 19 8
18.
Варта Познань
 9 1 3 5 6 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 9 6 2 1 14 - 7 20
2.
Погонь Щецин
 8 4 1 3 11 - 4 13
3.
Радомяк Радом
 9 4 1 4 12 - 12 13
4.
Варта Познань
 9 3 4 2 14 - 12 13
5.
Легия
 8 3 3 2 11 - 12 12
6.
Лех
 8 3 3 2 8 - 11 12
7.
Ягеллония Белосток
 2:1 9 3 3 3 16 - 17 12
8.
Пяст
 10 1 8 1 8 - 8 11
9.
Краковия
 8 2 4 2 7 - 7 10
10.
Заглембе Любин
 9 3 1 5 11 - 19 10
11.
Гурник Забже
 10 2 3 5 13 - 15 9
12.
Ракув
 1:2 8 2 2 4 13 - 16 8
13.
Сталь Мелец
 9 2 2 5 10 - 16 8
14.
Корона Кельце
 9 1 5 3 7 - 10 8
15.
Видзев Лодзь
 9 1 4 4 12 - 15 7
16.
Пуща Неполомице
 8 1 1 6 10 - 20 4
17.
Рух Хожув
 9 0 4 5 10 - 18 4
18.
ЛКС Лодзь
 8 0 0 8 3 - 17 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 13 (3)
Сталь Мелец Шкурин Илья 8 (5)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (4)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 8 (2)
Погонь Щецин Гросицки Камил 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 7
Рух Хожув Садлок Мацей 8
Лех Муравски Радослав 1 6
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 6
Легия Енджейчик Артур 2 4
Весь список
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Ягеллония Белосток
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